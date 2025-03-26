12 историй о людях, которых хлебом не корми, дай свое мнение высказать

Про возмущенную поведением чужого мужа женщину: гораздо менее нормально лезть в чужую семью со своими советами) Понятие нормального у каждого своё. Достаточно семей спокойно прожили свою жизнь, где муж изменял. В какой-то период нашей истории определённые слои общества только так и жили. Но жили же.