12 историй о людях, которых хлебом не корми, дай свое мнение высказать
Комментарии, которых никто не ждал. Советы, которых никто не просил. Если вы сейчас содрогнулись от до боли знакомых фраз, тогда наши истории — для вас.
- По воле случая снимала комнату вместе с женщиной лет 50 с хвостиком. Начала указывать, куда мне что класть и ставить. Я согласилась. Ей было мало. Начала мимоходом оскорблять: нехозяйственная (потому что не люблю готовить только для себя), медленная, забывчивая. Докапывалась до абсолютно любой мелочи каждый день. Дошло до того, что начала попрекать меня, что находит мои волосы в комнате во время уборки: «Следи за своими волосами». Типа я их специально роняю? У человека каждый день выпадают волосы, и это естественно. Договорились убирать раз в неделю по очереди, а ее возмущает несколько волосинок на полу. Я даже начала убирать чаще, но ей было мало. Она, наверное, думала, что я должна ползать каждый день и подбирать свои волосы. Она еще так гордо рассказывала, что, когда приезжает к невестке, заставляет ее котов отвозить на дачу, потому что они ей воняют и она их терпеть не может. И невестку учит, как белье вешать. Я представляю, как невестка ее «любила» за это. Бесконечно поучала меня жизни. Так я не выдержала, высказала ей, что хватит меня учить всему, я и так взрослый человек, и хватит мои вещи бесконечно переставлять. Она так завелась, аж орала, еле успокоила. Я человек неконфликтный, мне от ее ора плохо стало. Мне ж с ней еще жить надо было, а из-за ее поведения не хотелось вообще приходить в комнату. Потосковала немного, потом просто написала хозяйке комнаты, что человек переступает всякие личные границы и считает себя хозяйкой в комнате, за которую мы платим одинаково. Оказалось, с этой мадам никто не уживался долго. Хозяйка пообещала поговорить с ней, она меня перестала донимать. А потом я съехала и стала жить одна в спокойствии и за те же деньги. А этой мадам еще очень долго соседку в комнату искали, несмотря на то, что комната в центре. Возможно, уже наслышаны были. © Далиан / YouTube
- Это было лет 10 назад. Мне было трудно найти жилье. В какой-то момент я пожаловался на рынок жилья в групповом чате, и один из присутствовавших там начал просто засыпать меня спамом со списками сайтах, на которых я уже искал жилье. В конце концов, я сказал: «Слушай, я тоже умею в интернете искать. Ты действительно думаешь, что, занимаясь этим неделю, я не додумался проверить то, что отображается на первой странице результатов поиска?» © whatsmyname81 / Reddit
- Ненавижу бестактных, невоспитанных людей, у которых единственная цель — портить настроение и самооценку другим людям со своими глупыми вопросами и советами. «Ой, а у тебя прыщ на лице выскочил! Такой огромный... Это потому что лицо неправильно моешь, не ухаживаешь за собой». «У тебя такие огромные мешки под глазами, всю ночь по клубам шлялась, небось». И попробуй доказать этим людям обратное, сразу начинают ссылаться на твое оправдание. Это очень нелепо выглядит со стороны, тем более человеку, которому впаривают это, неприятно! © Подслушано / Ideer
- Кто-то не может сепарироваться от родителей, а моя мама не может сепарироваться от меня и перестать учить меня жизни. Уже больше пяти лет живу отдельно, но она даже по телефону умудряется меня достать. И живу я не так, и парень у меня плохой, и работаю не там, и деньги не туда трачу, и друзья у меня странные. Обеспечиваю я себя сама, советов не прошу, просто ей нравится высказывать свое мнение. Прямо просила так не делать, меняла тему, бросала трубку — не помогло. Это никак не влияет на мои решения, но настроение портит знатно. Обрывать общение не хочу, но с годами это давление все растет. Интересно, сколько я еще выдержу. © Подслушано / Ideer
- Работаю в женском коллективе. Любимое занятие сотрудников — множить слухи и сплетни, советы раздавать. На каждый праздник коллеги желают мне найти мужа, сватают всех подряд. Вот только я уже три года как замужем. И в середине лета у нас в семье пополнение. Ксерокопия паспорта со штампом есть в отделе кадров. Но кадровичка — любительница остреньких сплетен. Жду не дождусь момента, когда живот станет заметен, чтобы увидеть их лица. © Подслушано / Ideer
- У меня дома живут 10 кошек, в разное время подобранные с улицы. Как же бесят знакомые и родственники, постоянно советующие, куда их деть! В приют, деревню, сердобольной соседке и прочее. Почему люди не могут понять, что я люблю своих кошек и не собираюсь от них избавляться?! Да, у меня две работы ради хорошего корма и прочего, но я счастлива с моими кошками! © Подслушано / Ideer
- У меня волосы чуть вьются. Но на днях купила шампунь для кудряшек. Перед работой помылась им, и он сильно завил волосы. Жутко не понравилось. Но переделывать некогда — пошла так. Захожу в офис. Тут коллега уставилась на мой причесон и выдала: «А ты теперь всегда так ходить будешь?» Говорю: «Не знаю, а что?» А она такая: «Ходи, тебе так явно лучше». Лучше, чем что? Что мне дала природа?
Шампунь не завьёт прямые от природы волосы. Именно кудряшки у тс от природы. Коллега сделала комплимент.
- Больше всего бесит, когда человек начинает делать вид, что он разбирается в твоей профессии лучше, чем ты. Уже не раз те, кто не является программистом, пытались лезть в мой программный код, и все заканчивалось бесконечными вопросами: «Ой, а это что? А это для чего? А это как переводится?» У меня дома стоит рожковая кофемашина, но, приходя в кофейню, я не лезу к бариста с советами; приезжая в автосервис, не рассказываю, как домкратить машину и менять колеса! © Подслушано / Ideer
- Стою как-то у светофора, никого не трогаю. Рядом останавливается девушка, вроде бы обычная ситуация. Замечаю странные взгляды. И вдруг — шаг ко мне и сладеньким голосом: «Девушкааа, ну что ж вы себя так не любите? Платье ваше — прошлый век. Волосы... Ну, цвет вам этот не идет, конечно. Неужели вы не видите, это же очевидно? Вам нужно менять имидж. Я просто стилист, сразу такие вещи замечаю, уже глаз наметан». А у меня день выдался какой-то дурацкий, я и без того была жутко уставшая, злая, в своих мыслях. И тут эта до меня еще докопалась. Обычно я стесняюсь таким людям как-то отвечать и просто молчу. А тут, видимо из-за нервов, я возьми да ответь ей: «Девушка, ну раз уж вы стилист, то почему носите такие брюки, которые вас полнят? А эта стрижка — ну, просто прошлый век, у моей бабули такая. Да и сумочка эта сюда вообще не подходит. А блузка... Ну, цвет вообще не ваш, старит сильно. Неужели вы не видите, это же очевидно?» И как раз загорелся зеленый свет светофора, и я ушла. Была так довольна собой и ее офигевшим лицом, что аж настроение поднялось. © tcatarrina_sewing / YouTube
- Муж подруги ей изменяет. Говорю ей, что нужно развестись, а ее типа все устраивает: зарабатывает много, детей любит, в быту уже срослись. Они даже в разных комнатах спят, как чужие люди! Подруга оправдывает это разным режимом сна. Заявила мне, чтобы я не лезла в чужую семью с советами и лучше занялась своей. А мой муж хоть финансово не все вопросы закрывает, зато не изменяет. Не знаю, как вразумить подругу, что ее брак ненормальный. © Подслушано / Ideer
- Когда моя бывшая начальница делала мне замечания по поводу внешности, косметики, еды, да чего угодно, это было ок. Это она мудростью житейской делилась. Когда во мне окончательно закипело все самое «хорошее» по отношению к ней и я достаточно сдержанно сделала ей одно единственное замечание, она назвала меня агрессивной и месяц ходила обиженная. Демонстративно не разговаривала со мной, надеясь, что я приползу с извинениями. Думаю, не нужно объяснять, почему она стала бывшей начальницей? Кстати, после моего ухода она искренне удивлялась, почему я ушла, все же хорошо было. Человеку, на минуточку, 50 с хвостиком. А детский игнор и манипуляции — до сих пор ее любимый стиль общения. © Demonizare / YouTube
- Выбираю в магазине духи. Подкатывает продавщица. Начинает что-то подбирать, хотя я ни о чем ее не просила. Для приличия взяла бумажки, которые она побрызгала, стала нюхать. Вдруг тетка пристально на меня поглядела и заявила: «Вам не надо такой яркий макияж делать. Тени и помаду побледнее. А карандаш для бровей советую вообще выбросить». Я офигела от такой наглости. Спрашиваю: «Вы что, визажист?» А она мне с видом эксперта: «Я посещала курсы. Так что я вам как профессионал совет даю». Высказала ей все, что думаю о так называемых современных специалистах с дипломами левых курсов. И настоятельно рекомендовала больше не давать никому непрошеных советов.
Думаете, на работе можно только выполнять скучные задачи? А вот и нет. Нелепые ситуации, возмутительные поступки коллег и просто смешные истории — всего этого полно на работе. Доказательства здесь.
Комментарии
Про возмущенную поведением чужого мужа женщину: гораздо менее нормально лезть в чужую семью со своими советами) Понятие нормального у каждого своё. Достаточно семей спокойно прожили свою жизнь, где муж изменял. В какой-то период нашей истории определённые слои общества только так и жили. Но жили же.
Эти советчики очень любят заниматься чужими жизнями, потому что заняться своей собственной жизнью им порой слишком страшно.