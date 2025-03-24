12 человек, которые попали в переделку прямо на работе
Истории
11 минут назад
Не всегда рабочий день ограничивается будничными обязанностями. Иногда рутину разбавляют какие-нибудь передряги, казусы или просто забавные ситуации.
- Я работала менеджером в розничном магазине. Однажды утром позвонила наш кассир и сказала, что у нее проблемы с машиной и она приедет, как только сможет. Другой менеджер открыл соцсети и увидел в ленте пост этой девушки: «Сегодня неудачная прическа. Только что сказала на своей работе, что у меня проблемы с машиной. Пытаюсь поправить прическу. У меня даже нет машины». Спасибо за информацию, дорогая. © screwtop / Reddit
- Работала в компании семь лет, есть грамоты, благодарности. Последние полгода начала проходить лечение для того, чтобы забеременеть, часто стала ходить на больничные (раз в месяц дней на пять). Руководству объяснила ситуацию. В итоге мне намекнули, что нужно писать по собственному. Массовые больничные сотрудника в их планы не входили. © Подслушано / Ideer
- Сижу на работе с девушкой, чей отец — важная персона в офисе. Мы работаем в разных отделах, но волею судеб в одном кабинете. И она постоянно меня пытается контролировать. На днях «приказала» встретиться с клиентом в обеденный перерыв. Я позвонила клиенту и решила вопрос о переносе встречи на послеобеденное время. Возвращаюсь на рабочее место, и тут начинается цирк. Девушка кричит, топает ногами, машет руками, дает мне соответствующие характеристики. И в этот момент заходит клиент. Вот так и опозорилась дочка шефа. © Подслушано / Ideer
- Нанял парня для установки витрин. Однажды он сказал, что заболел. В этот же день мне позвонил другой сотрудник, попросит зайти в одно место, сказал, что это важно. Я пошел туда (к счастью, это было довольно близко) и увидел своего сотрудника, который вроде болел. Он работал на другую компанию в новом магазине по соседству, устанавливал их витрину. Парень думал, что сможет получать деньги от меня и другой компании одновременно. Не-а. © justrelax2 / Reddit
- Дорабатываю последние дни в техподдержке крупной компании. Катализатором к заявлению по собственному стал недавний случай: клиент четыре часа выносил мне мозг, задавая одни и те же вопросы. И я отчасти могу его понять — мы действительно облажались. Но у меня нет полномочий исправить это прямо сейчас. Я передала всю нужную информацию в другой отдел, который далее будет работать по этой проблеме. Зачем переходить на крик? © Подслушано / Ideer
- Это самая милая девушка, которую я когда-либо встречал. Мы работали в кинотеатре. Она дала парню сдачи со 100 долларов, хотя на самом деле он заплатил 20 долларов. Мой босс стал кричать на нее, угрожал уволить. Посреди тирады девушка улыбнулась и начала прыгать, хлопая в ладоши и крича: «Смотрите! Бабочка!» Когда бабочка пропорхнула мимо, мой босс просто повернулся, признавая поражение, и поплелся обратно в офис. © WheatiesOrWiggles / Reddit
- Моя школьная подруга работала в отеле на полставки. Одной из ее обязанностей была помощь в организации конференций и банкетов. Так вот, готовила она как-то еду для банкета. И ее босс попросил ее положить пакеты с молоком в лед. Ушел, вернулся через несколько минут и увидел, как моя подруга открывает пакеты и наливает молоко в огромную миску со льдом, на что босс тут же воскликнул: «Что за фигня?!» © Unknown author / Reddit
- Мы с коллегой на старой работе весело проводили время. Постоянно делали забавные фотки (мы работали в фотостудии). Но как-то в Рождество она взяла 50 долларов из конверта с сезонной зарплатой и обвинила в этом меня. Босс проверил камеру и увидел, что в тот день я не приходила в студию (у меня был выходной). А в подсобке разрешали находиться только мне и этой девушке. Ее уволили. © Gnodgnod / Reddit
- Коллега покупает довольно дорогой кофе. Другие об этом знают и часто наведываются к нему попить кофейку. Особо наглые просят отсыпать или отсыпают сами втихаря. Ну мужик отучил коллег от сего дела. Недели три назад открываю тумбочку — вижу, стоит банка кофе без каких-либо опознавательных знаков и этикеток.
— Что за гранулы в баночке?
— Забежал в магазин перед работой. Купил дешевенький и пересыпал в баночку.
Через какое-то время стали ходить к нему за напитком все реже. Одному кофе казался слишком терпким, другому — слишком слабеньким, а третьему почему-то воняло половой тряпкой. В итоге перестали совсем пить его непонятный кофе из стеклянной баночки. А на днях мужик купил свой любимый и пересыпал в банку, от которой все отказывались.
— Что ты делаешь? Испортишь!
— Все это время там был все тот же кофе. Я его только называл дешевеньким. © admin / Истории из жизни || жизненные истории
- Мне, красивой молодой девушке, надо ставить коронки на передние 4 зуба. После обточки поставили времянки. И вот, полоща на работе рот, я уронила времянки в раковину — они уплыли. Чтобы не выходить к коллегам в таком виде, я додумалась разобрать раковину на запчасти и достать среди всякого мусора свои присоски, а потом с невозмутимым видом вернулась к работе. © Подслушано / Ideer
- Я раньше работал в лаборатории крупного производителя компьютеров. Менеджер лаборатории установил веб-камеру с функцией движения, чтобы следить за компьютерами, потому что пропадали запчасти. Однажды парень, который сидел рядом со мной, подошел к веб-камере, посмотрел на нее (из-за чего она начала запись), отсоединил USB-кабель и положил в свой рюкзак. Затем изображение пропало. Менеджер позже увидел, что камера исчезла. Ее нашли в рюкзаке того парня, и его уволили с работы за 80 тысяч долларов в год из-за веб-камеры стоимостью 20 долларов. Представляю, какой разговор с женой его ждал. © RedBullTaco / Reddit
- Коллега положением выше меня постоянно атакует своим вниманием и намеками. Шутит, флиртует, пытается влезть в мое пространство, трогает мои вещи, пытается трогать меня. Бесит! Не знаю, как реагировать. Я не давал повода. Веду себя нейтрально. Если пытаюсь дать хоть легкий отпор — обижается. Уже два месяца как «не понимаю намеки». Неужели неясно, что она позорит себя и меня? © Подслушано / Ideer
Если бы был конкурс на звание самых надоедливых и бестактных людей, второе место после коллег по работе заняли бы соседи.
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