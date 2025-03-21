12 человек рассказали, с кем им «посчастливилось» жить по соседству

Про собачий хвост. Когда-то давно была у нас собака , помесь боксёра с мраморным догом. Вся белая. И чтоб она была больше похожа na дога, хвост ей купировать не стали ( те у кого она nа свет появилась). И , естественно, когда она радовалась, то виляла хвостом. Точнее колотила. Не дай бог под него попасть, это был полноценный хлыст. А ещё у нас был узкий коридор, и потому рядом с входной дверью na обоях была кровавая полоса, тк молотила она хвостом просто вхлам