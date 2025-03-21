12 человек рассказали, с кем им «посчастливилось» жить по соседству
Я: веду себя тихо и стараюсь уважать чужие личные границы. Соседи: каждую субботу будят меня дрелью или музыкой. Конечно, такие безумства творят не все. Но героям этой подборки попались как раз подобные экземпляры.
- Моюсь в душе. Вдруг слышу сквозь шум воды какое-то эхо. Как будто кто-то поет, причем прямо за дверью. Но я дома одна. Испугалась до жути. Думаю, то ли глюки, то ли кто в квартиру пробрался. Поскорее помылась и выскочила из душа. Прислушалась — звук из комнаты. Вхожу и понимаю, что за стеной соседка врубила караоке. Аж каждое слово в песне отчетливо слышно. Я поржала. Потом еще неоднократно такое было. И все время слушает хиты рубежа веков. В последний раз я не выдержала, стала ей подпевать: «Да и на небе тучи, а тучи как люди-и-и».
- Однажды соседка снизу стала ломиться к нам в квартиру. Кулаком барабанит в дверь, за ручку дергает. Мы выходим, спрашиваем, мол, что случилось, что вы творите. Она как начала наезжать, что мы ее заливаем. А у нас вся вода везде выключена, ничего нигде не капает, не течет. Просто не может такого быть, что заливаем. Вдруг из квартиры сбоку выскакивают жильцы и говорят, что это у них трубу прорвало. Так соседка снизу рванула к ним, а перед нами даже не извинилась. Позже приходил сантехник, выяснилось, что это действительно от тех людей, у кого трубу прорвало, как-то затекло к соседке снизу. Но даже после этого она к нам не пришла с извинениями. Еще и стала здороваться сквозь зубы. Видимо, расстроилась, что не мы источником зла оказались.
- Мои соседи просто невыносимые! Они совы и каждую ночь в три часа сначала выпускают своих собак на улицу, а потом начинают кричать, свистеть и хлопать, чтобы те вернулись. А еще у них есть кошки, которые считают мой огород своим отхожим местом! В результате я, конечно же, не могу есть овощи, которые сама же и вырастила! © Палата №6 / VK
- Каждый день сосед снизу ровно в половину седьмого утра на всю громкость включает народную песню. Чтобы оценить всю соль ситуации: квартира у него практически пустая, акустика ясно какая. Прекрасную песню он слушает на повторе ровно до шести вечера, а потом беседует по скайпу с сестрой из другого города. © Подслушано / Ideer
- Сосед сверху постоянно горланил на всю квартиру: «Баба Лена-а-а, таблетки выпей! Не забудь витамины!» Орал так, что у меня ребенок дергался каждый раз, когда засыпал. Надоело, пошла к ним разбираться, попросить потише быть. Открывает дверь девушка, молодая такая, улыбается. Я ей говорю: «Вы бы поаккуратнее, вы же все время на бабушку Лену кричите, у меня малыш пугается». И тут из комнаты такой ржач мужской, аж до слез. А девушка мне спокойно так объясняет: «Бабушки у нас нет, я и есть Лена. Он так меня зовет, чтобы я про витамины не забыла. Ну, у нас такой юмор». © Палата №6 / VK
- Заказала доставку продуктов. Жду уже час, решаю проверить, что с заказом. Смотрю, а он выполнен 30 минут назад. Звоню в службу поддержки, там удивляются, говорят, что уточнят информацию по заказу и перезвонят. В итоге через 15 минут приезжает курьер с порванными пакетами и говорит, что доставил соседям, ошибся немного. Все бы ничего, но соседи ничего не заказывали, зачем было принимать пакеты. Курьер забрал у них и попросил проверить заказ: там не было молока и картошки. Постучал к соседям, попросил вернуть. © Подслушано / Ideer
- Из квартиры сверху доносились женские крики: «Я ухожу, ухожу!» Это повторялось уже больше часа, я уже не могла дождаться, когда эта крикунья свалит. И когда мое терпение иссякло, я включила на полную громкость песню «Уходи и дверь закрой!» На трех сабвуферах сразу. Спустя полчаса в дверь постучали. Это был мой сосед, который пришел с шоколадом и сказал: «Спасибо большое, еле ее выпроводил. Без вас не справился бы!» © Палата №6 / VK
- Я живу в панельном доме. На каждом этаже есть одна кладовая на четыре квартиры. Она находится в соседнем крыле, соседи с той стороны поставили дополнительные двери для своих двух квартир. Получается так, что доступ к кладовой есть только у них. Как только я туда переехала, то меня этот вопрос очень заинтересовал. Не столько мне нужна была кладовка, сколько хотелось побороться за справедливость. Я высказывала родителям свое недовольство, но тогда мой папа остановил меня и сказал, что оно того не стоит. Я только заехала, а уже собираюсь портить отношения с соседями. Тогда я прислушалась к папиному совету и ничего не сделала. Прошло уже пять лет, а эта кладовая до сих пор меня тревожит. Не понимаю, почему другие соседи с этажа ничего не говорят. © Палата №6 / VK
- Появились новые соседи. Сразу пристали к нам, мол, а кто как ненормальный каждое утро по батарее стучит? Потом наехали: «Зачем так стучите? Ребенка будите!» Я заявила, что это не мы. Прозрение пришло позже, когда однажды утром я увидела, как наша собака безумно радуется тому, как мы просыпаемся. Отгадайте, по какому предмету регулярно стучит ее хвост. © Подслушано / Ideer
Про собачий хвост. Когда-то давно была у нас собака , помесь боксёра с мраморным догом. Вся белая. И чтоб она была больше похожа na дога, хвост ей купировать не стали ( те у кого она nа свет появилась). И , естественно, когда она радовалась, то виляла хвостом. Точнее колотила. Не дай бог под него попасть, это был полноценный хлыст. А ещё у нас был узкий коридор, и потому рядом с входной дверью na обоях была кровавая полоса, тк молотила она хвостом просто вхлам
- У нас общий с соседями тамбур. Месяц ходила и терпела вонь стухших овощей. Сегодня не выдержала, постучала в дверь днем соседке и попросила убрать испорченные продукты, потому что невозможно заходить домой. А потом сосед стал барабанить в мою дверь с криками: «Вы мою жену обидели. Зачем вы на нее орали?» Пыталась успокоить его. Но самое ужасное, что протухшие овощи так и лежат, разлагаются. © Подслушано / VK
- Я уже несколько лет мечтаю о собственном доме, чтобы тишина, спокойствие и без сумасшедших соседей. Каждое субботнее утро, ровно в шесть часов, наша соседка включает на полную мощность свою переносную колонку и начинает слушать песню «Who Let The Dogs Out» — «Кто выпустил собак». В это время ее собаки, целых пять, радостно носятся по двору и лают так, как будто им нефиг делать. © Палата №6 / VK
- Годами в общем тамбуре стоял наш шкаф, все соседи им пользовались. Пока одна тетка не возомнила себя инспектором МЧС: «Нарушаете нормы! Освободите проход!» Мы устали скандалить и выбросили шкаф. А через 2 дня прифигели всей семьей. Та соседка с важным видом выкатила из своей квартиры шкаф и поставила его ровно туда же, где раньше стоял наш. Мы в шоке. Она — ни капли. Только плечами пожала: «Ну ваш стоял столько лет, все терпели. Теперь мой постоит». Собрались с мыслями. И теперь готовим ответ. Шкафный реванш будет зрелищным.
Если вы тоже когда-то придумывали креативные способы, как разрулить сложную ситуацию в свою пользу, то наша подборка вам наверняка придется по вкусу.