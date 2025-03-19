12 детей, чьи неожиданные поступки знатно озадачивают

Мне кажется, если человек чем-то не занимается постоянно, то он будет делать это плохо. И дочка потом бы жаловалась, что невкусно и она так больше не будет.

Но...

А, кстати, аффтарка говорит, что муж слаб наа женские слезы. Так, значит, она сама такой шантаж использует и дочь так научила?