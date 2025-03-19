Мне кажется, если человек чем-то не занимается постоянно, то он будет делать это плохо. И дочка потом бы жаловалась, что невкусно и она так больше не будет.
Но...
А, кстати, аффтарка говорит, что муж слаб наа женские слезы. Так, значит, она сама такой шантаж использует и дочь так научила?
12 детей, чьи неожиданные поступки знатно озадачивают
Выражение «детская непосредственность» не с потолка взято. Ведь только в детстве можно творить самые веселые безумства абсолютно искренне. А опыт и понимание потом придут, всему свое время.
- В детстве очень любила экспериментировать. Однажды в голову мне пришла гениальная идея! А почему бы из обычного куриного яйца (из холодильника) не вырастить цыпленка? В тот же день распорола подушку, насыпала перьев в пакет, положила туда яйцо и запихнула все это в батарею, чтобы яйцо согревалось и превращалось в цыпленка. Итог: протухшее яйцо, вонь на всю комнату. Эксперименты — это не мое. © Подслушано / Ideer
- Дочь закатила истерику с большой буквы «и». Для нее это нетипично, ей девять лет, она уже довольно взрослая девочка, но вот произошло. Истерика была по поводу того, что она хочет, чтобы сегодня папа ей готовил еду. И все, и хоть ты тресни. Муж сначала пытался противостоять, но он всегда был слаб к женским слезам, так что пошел готовить, хотя обычно от этого дела отнекивается. Приготовил на всю семью, так как мы едим вместе, ну и раз уж встал у плиты, то чего время терять. Поели, все нормально, дочь довольна. А когда укладывала ее спать, она тихо и хитренько так говорит: «Мама, я в следующий вторник опять истерику устрою. Пусть папа опять готовит, а ты отдохнешь». Хитруля, но с мужем надо поговорить, а то раз даже дочь замечает, что он мало помогает по дому, то точно надо что-то делать. © Мамдаринка / VK
- Когда я была маленькая, всегда собирала свой игрушечный чемоданчик, когда ругалась с мамой. Уходила я не дальше лифта, мама это знала и закрывала за мной дверь. Сама смотрела на меня в глазок. Представьте лица соседей, когда они однажды вышли из лифта и увидели маленькую девочку, стоящую рядом со своим мини-чемоданом и рассказывающую им, что собралась уйти из дома и мама об этом знает. © Подслушано / Ideer
Мне кажется, если человек чем-то не занимается постоянно, то он будет делать это плохо. И дочка потом бы жаловалась, что невкусно и она так больше не будет.
- Приходит сын после школы, глаза горят, говорит: «Все, мне срочно надо куда-то записаться! У нас в классе все чем-то занимаются, а я один как-то не при делах». Так сколько же раз мы с мужем предлагали кружки всякие: то футбол, то шахматы, то рисование. Все мимо, не хотел. А тут вдруг приспичило. Ладно, говорим, подумай, что тебе реально интересно. Через пару часов возвращается, серьезный такой, и говорит: «Хочу в музыкалку. На гитару». Ну мы рады, поддержали, мол, классная идея. А он такой, не моргнув: «Ну а что, научусь играть, и все девчонки мои будут. Уже не надо будет так стараться, чтобы влюблялись». Мы с мужем чуть чаем не поперхнулись. Ему 7 лет! Откуда он это взял вообще?! © Мамдаринка / VK
- В детстве родители очень редко давали мне сладкое. Сейчас я понимаю, что они делали правильно, потому что у меня высыпала аллергия, если перебарщивала со сладостями. Но тогда-то я ребенком была и очень обижалась на эту несправедливость. Однажды тайком от родителей, когда мы были в магазине, схватила шоколадки с полки и спряталась в щели между рядами. Решила, что так меня ни один продавец и ни одна камера не заметят. И съела там эти шоколадки. Естественно продавцы меня отловили, привели к родителям и заставили их расплачиваться за шоколад.
- В двухтысячные бабушка продавала ягоды на рынке. Поручила как-то деду и дяде собрать. Они предпочли занятие сие перепоручить семилетним нам с подругой за мороженое. Помню, нам в какой-то момент надоело, и мы наполнили ведро листьями, а сверху засыпали несколькими сантиметрами ягоды, чтобы быстрее получить сладости. Веселье было, когда бабушка вернулась за новой партией и вскрылся обман. До сих пор помню, как она гоняла дядю ледяной водой из шланга по огороду. © Подслушано / Ideer
Пару раз в неделю можно было 1 шоколадку давать, чтоб не доводить ребёнка
- В шесть лет у меня начал болеть и шататься зуб. На семейном совете было принято решение выдернуть. Классический метод — привязать к зубу нитку и дернуть с другой стороны — не помог. Я активно сопротивлялся. Рассказы о том, что у меня вырастет новый, лучший зуб, тоже не принесли успеха. Спасла ситуацию бабушка, которая просто спросила: «А продашь?» Через пару секунд зуб был у нее. Сам выдернул. © Vipman84 / Pikabu
- В детстве каждое утро дедушка приносил мне в комнату завтрак: вареные яйца, колбасу и хлеб с маслом. Я съедала все с удовольствием, кроме последнего. Но мне не хотелось расстраивать дедушку, поэтому я прятала хлеб с маслом под стол. Прятала я его туда до тех пор, пока однажды к празднику мы не стали его раскладывать. Отодвигает дядя крышку стола, а под ней десятки засохших, плесневелых кусочков хлеба с маслом. Глаза деда надо было видеть. © Подслушано / Ideer
- Купила сыну большой красивый букет в школу для учительницы на праздник. Через три часа он приходит домой с этим же букетом. Спрашиваю: «Почему не подарил учительнице букет?» А он выдает: «Я сказал учительнице: „Вам столько букетов подарили, а моей маме никто не дарит. Можно я подарю?“ Она согласилась. Сказала: „Выбирай любой!“ А я ответил, что мне любой не нужен, мне нужен мой!» © AlexBessonov / Pikabu
Про хлеб с маслом история, почти что про меня. Только я бутерброды прятала в духовку, потому что мама никогда не пекла. И когда родители обнаружили "кладбище бутербродов" нa них пировали довольные таракашки.
- Наводила порядок в детской. Открыла шкаф, а там — целый склад еды! Сын тайком таскал из кухни все подряд: чипсы, шоколадки, колбасу. Спросила, зачем. Ожидала ответ в стиле «не наедаюсь» или «ты мне запрещаешь». Но сын объявил, что готовится к нашествию зомби. Вот это поворот. Заявил, что я ему еще «спасибо» скажу. © Мамдаринка / VK
- В детстве ходила в музыкальный кружок. Мама так осуществляла свои нереализованные мечты. Отыграла последний концерт и с облегчением вздохнула. А мама задумала отдать меня в музыкалку. Ну у меня и созрел коварный план спасения. Написала объявления о продаже пианино и расклеила на всех ближайших столбах. Поскольку времени у меня было мало, отдала его за ведро яблок. Пришли три больших мужика с одним ведром яблок и вынесли пианино. Когда приехала мама, я сделала честные удивленные глаза и сказала, что пианино украли. Мне досталось знатно, потому что звонки на домашний продолжались еще несколько дней, и версия с кражей пианино была провалена. Яблоки я люблю до сих пор, а вот за инструмент больше ни разу не садилась. © ooWNWoo / Pikabu
- Одно из детских воспоминаний запомнилось мне очень ярко. Мама ушла на работу. Мне 11 лет, сестре — 9. Нам стало скучно, и мы решили раскрошить куски пенопласта, которые были у нас в квартире. После этого долго веселились, представляли, что мы в снегу. Но когда вечером пришла домой мама и увидела это, то наказала нас. Больше к пенопласту не подходили. © Подслушано / Ideer
Когда-то все равно наступает пора взрослости. У кого-то в 20, у кого-то в 40. Люди поделились прикольными историями о том, как на них нахлынуло озарение, что они больше не дети.
Комментарии
Прикольная история про пианино и ведро яблок. Сразу вспомнила Рину Зелёную в роли домработницы: "Вот так к соседям зашли чужие люди попросили водички попить. Потом хватились, а пианино пропало ". 😀
Мои дети тоже как-то устроили вечеринку с пенопластовым снегом 🤦🏻♀️😭 правда им было 4-5