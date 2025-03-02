Честно говоря, понимаю тех, кто не хотел в команду жизнерадостную болтушку)
От них так устаешь...
12 историй о том, какие подводные камни всплывают при устройстве на работу
Истории
1 час назад
Идеальное трудоустройство: спросили про образование и опыт, обсудили детали и взяли на работу. Реальность: дурацкие вопросы на собеседованиях, неадекватные требования, ноль обратной связи. Мы разыскали самые сочные истории о том, как людей принимали на работу.
- Предложили как то сходить на собеседование. Работу я не искала, но решила сходить – вдруг что-то более интересное будет. Встретили меня две девушки, которые при мне обсуждали меня на английском, хотя было и в резюме написано, и лично мной сказано, что английским я владею. Говорили откровенные гадости. В итоге мои знания их не интересовали. Они отказали мне по причине того, что у меня слишком яркая внешность и я не согласилась перекрасить волосы. Я была рыжей. Так меня нигде и никогда не унижали, ни до, ни после. Рассказала о собеседовании человеку, который меня туда уговорил сходить. Результат – девочек уволили. Спрашивается, что это было? © Anna Vasilenko
- На собеседовании в одну крупную аудиторскую компанию эйчар стал листать мой паспорт. Негативно прокомментировал отсутствие штампа о браке. Продолжил листать дальше. А на последней странице группа крови вписана. И он: «У вас первая группа крови? Да еще и положительная? Плохо, плохо». Я быстро свернула собеседование и резво оттуда свинтила. А то мало ли чего. © Nastassja Ne Kinski
- Я профессионально составляю для людей резюме. Одной моей клиентке отказали после собеседования, потому что она была слишком жизнерадостной. Конечно, ей не сообщили об этой причине, и я узнала об этом несколько месяцев спустя, разговаривая с другом, который там работал. Офисная культура там была такова, что люди занимались своими делами в тишине. А моя клиентка была невероятно общительной и жизнерадостной, команде нужен был кто-то более сдержанный. © Celia Stangarone / Quora
Честно говоря, понимаю тех, кто не хотел в команду жизнерадостную болтушку)
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- Мне отказали в приеме на работу по следующим причинам: «Вы очень нервничали в начале собеседования. И использовали недостаточно модных словечек». Прямо так и написали. Младший коллега-мужчина, друживший с боссом (именно они вдвоем собеседовали меня), получил работу. Мы были единственными двумя кандидатами. © Leanne Hammett Bennett / Quora
- Подруга ищет работу в сфере туризма, уже есть опыт работы в ней. Была на собеседовании в сетевом отеле. HR-менеджер (58 лет) сказала, что подруга (45 лет) уже не так молода для работы, как ей хотелось бы, и иметь определенный материальный резерв к этому возрасту как-то подозрительно. © Светлана Коверженко
- Когда только начинала работать, однажды проехала 20 километров рано утром, чтобы попасть на собеседование. Ждала своей очереди два часа в толпе. В конце концов, комиссия по отбору отказала мне из-за отсутствия фотографии нужного формата для документов. Я попросила их разрешить мне присутствовать. Сказала, что могу отправить фотографию сразу после собеседования. Здание находится далеко от города. Нет возможности съездить и взять фотку немедленно. Причем у меня с собой были дипломы об образовании. Согласна, что все документы нужны, чтобы подготовить оффер. Но зачем им моя фотка в первом раунде собеседования?
Еще был забавный случай. Рекрутер спросил, кого я люблю больше всего. Я сказала, что родителей. После ответов на все технические вопросы мне отказали. В отделе кадров сказали, мол, слишком сильно люблю родителей. Таким кандидатам будет неудобно переезжать, если потребуется. Что? © Lakshmi Tadepalli / Quora
- Раньше я работал в популярном ресторане, где владелец лично проводил собеседования со всеми кандидатами на работу. У него были проницательный гендиректор и несколько хороших менеджеров, но он настаивал на собеседовании со всеми, даже с посудомойщиками. Только проработав там несколько лет, я узнал его критерии. После каждого собеседования владелец находил кандидатов в соцсетях и решал, нанимать ли их, в зависимости от их музыкальных вкусов! © Steven Dew / Quora
- Ходил на собеседование в 2012 году. Тогда смартфоны только начинали набирать популярность. У меня был еще кнопочный. В то время я волонтерил, и организация помогла мне найти высокооплачиваемую работу. Руководитель любезно отвез меня на собеседование. Добрались. Сажусь, мне объясняют условия работы. И тут сотрудник вышел из комнаты, потом вернулся и сказал мне, что вакансия уже закрыта и что они отправили мне электронное письмо за два часа до собеседования. Что за прикол – написать мне электронное письмо, а не просто позвонить и отменить встречу. Возможно, если бы у меня был смартфон, я мог бы тогда проверить свою электронную почту и узнать, что все отменилось. Но, на мой взгляд, это все равно было неуместно. © Kai Spangenberg / Quora
- Нашла как-то вакансию. В компании хотели, чтобы я заполнила анкету на компьютере и распечатала. Позвонила и объяснила, мол, у меня нет принтера — можно мне взять бланк заявления, заполнить его и вернуть? Они согласились. Я потратила полчаса, чтобы забрать бланк, и два дня на то, чтобы написать ответы. Я более чем подходила на эту работу: у меня ученая степень, профессиональная квалификация. И написала я все разборчиво. Заполнила анкету и передала ее. В ответ тишина. Через несколько недель я позвонила и попросила обратную связь. Мне сказали, что я не прошла собеседование, потому что мое заявление было написано от руки, а не напечатано на компьютере, и как только сотрудник увидел его, тут же выбросил, не читая. © Melanie Butson / Quora
- Меня коробит фраза «мы вам перезвоним». Ведь в 95% случаев никто никуда не звонит. Вот я и подумала, что попала в эти 95%, так что со спокойной душой пошла на следующее собеседование в компанию поскромнее. Через три недели поступил звонок с приглашением обсудить детали моего трудоустройства. А я уже полмесяца работаю в другом месте. Так обидно мне еще никогда не было. © Подслушано / Ideer
- Требовался сотрудник на ресепшен. Прошла собеседование, первый рабочий день. Прошлая сотрудница все удивлялась, как быстро я все усваиваю. И вот пришел шеф. Посмотрел на меня, ничего не сказал и ушел. В конце рабочего дня меня попросили больше не появляться, потому что на каблуках плохо хожу! По правде говоря, на каблуках я так и не научилась ходить. © Mariam Dabaghyan
- Пришла на собеседование на позицию бухгалтера. Руководитель зачем-то долго говорил про свою прошлую сотрудницу. Рассказывал про ее косяки. А потом заявил, что нам обоим будет выгодно, если я соглашусь с ним встречаться. Я настолько обалдела, что сказала, мол, у меня трое детей и муж, простите, это не мой вариант, я ищу работу. На что он ответил, что это ему очень подходит. Я очень быстро убежала с собеседования. А номер этой конторы заблокировала, не знаю даже, звонили они еще или нет. © Ekaterina Makarova
Ах, это волнующее слово «командировка»! Оно может как сделать счастливым, так и вконец расстроить – смотря куда и когда направят. А вот истории о незабываемых командировках.
Комментарии
Уведомления
Интересно, а можно было как-то зафиксировать это непристойное предложение? И потом в трудовую инспекцию и в суд ещё. Я обычно записываю свои онлайн интервью , но что делать с интервью оффлайн, не знаю
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