Пользователи сети рассказали, в какой момент поняли, что теперь они и есть те самые взрослые

Взрослыми не становятся ровно в тот день, когда наступает официальное совершеннолетие. Кому-то и в 40 хочется, чтобы о них позаботились родители. А кто-то с самого детства слишком серьезный и ответственный. Мы собрали забавные истории о том, как люди осознали страшный факт: они больше не дети.