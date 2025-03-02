Пользователи сети рассказали, в какой момент поняли, что теперь они и есть те самые взрослые

17 историй о том, как люди реагировали на наглость и хамство
Народное творчество
5 месяцев назад
Взрослыми не становятся ровно в тот день, когда наступает официальное совершеннолетие. Кому-то и в 40 хочется, чтобы о них позаботились родители. А кто-то с самого детства слишком серьезный и ответственный. Мы собрали забавные истории о том, как люди осознали страшный факт: они больше не дети.
Если вдруг взгрустнулось от осознания цифры в паспорте – не кисните. Это не повод забрасывать любимые вещи и дела или не открываться чем-то новому. Для вдохновения – истории о том, как люди поменяли профессию в зрелые годы.