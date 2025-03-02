Пользователи сети рассказали, в какой момент поняли, что теперь они и есть те самые взрослые

Истории
1 час назад

Взрослыми не становятся ровно в тот день, когда наступает официальное совершеннолетие. Кому-то и в 40 хочется, чтобы о них позаботились родители. А кто-то с самого детства слишком серьезный и ответственный. Мы собрали забавные истории о том, как люди осознали страшный факт: они больше не дети.

  • До слез стало обидно, когда узнала, что родители поедут на море с младшей сестрой. Поняла, что детство прошло, когда услышала от них: «Отпуска дождись и сама поезжай, не маленькая уже с родителями таскаться». А я хочу как раньше, на машине две тысячи километров, в тесноте, сидеть на переднем сиденье и развлекать папу. Останавливаться и есть на капоте бутерброды. Эх! © Подслушано / Ideer
  • Окончив универ, устроилась на сменную работу день/ночь. Взаимодействую только с двумя мужчинами из рабочего персонала, начальство сидит в другом офисе. Общение с прежними подругами за три месяца сошло на нет. Из парней на меня никто не смотрит, чему я рада: никаких обязательств! Поняла, что общаюсь только два раза в неделю с мамой по телефону, так как живу далеко, и с бабушкой пару раз в месяц. В кафе хожу одна. Кажется, я быстро повзрослела. © Подслушано / Ideer
  • Однажды утром встал и почувствовал, что не хочу идти на работу. Я понял, что волен делать все, что захочу. А потом осознал, что если не пойду на работу, то сделаю только хуже. Один день не отменяет взрослую жизнь. Это серия небольших событий, когда ты последовательно делаешь более ответственный выбор. И я чувствовал, что тот день, когда я не захотел работать, был первым в цепочке маленьких ответственных решений, которые составляют взрослую жизнь. © honestgoing / Reddit
  • Несколько подростков слонялись без дела возле автостоянки торгового центра и перекрыли вход на нее. Когда они увидели, что я приближаюсь, один из них очень вежливо сказал: «Извините, дядя», – и быстро открыл передо мной дверь. Я почувствовал, как варикозные вены задрожали у меня на ногах, когда это «дядя» эхом разнеслось по лестничной клетке. © Unknown author / Reddit
  • Получил права. Мне 19. Сегодня меня с репетиции поздно забрал отец и посадил за руль. Едем домой, неспешно, километров 40. Специально, чтобы понял, что я к делу ответственно отношусь. Еду-еду и краем глаза вижу, что отец сидит, улыбается, и глаза прямо на мокром месте. Я ему: «Чего, гордишься?» А он: «Да вот думаю, какой же я старый стал, что мой сын уже машину водит». © Подслушано / Ideer
  • Поехала на свадьбу за город. Это всего лишь вторая свадьба, на которой я была, и меня ошеломило, что я могла просто так взять и приехать, не особо парясь. В колледже мы были без гроша в кармане, организовывали поездки, гурьбой заселяясь в один гостиничный номер. А теперь, спустя всего пару лет, у меня внезапно появился доход, позволяющий снять хороший номер в отеле и ни о чем не беспокоиться. © Unknown author / Reddit
  • Начала оглядываться на события своего детства и думать: «Так вот почему это произошло». Например, у моей подруги был домашний кинотеатр. Когда я была маленькой, увидев это, я подумала: «Вау, как круто!» А посмотрев взглядом взрослого человека, сказала: «Да она была неприлично богата». © Unknown author / Reddit
  • Однажды я проснулся и понял, что на день не запланировал ничего захватывающего, ничего необычного. Я просто собирался пойти на работу, отработать положенные восемь часов, а потом вернуться домой, поужинать, лечь спать. И сделать то же самое на следующий день. И на следующий. И на следующий. Даже в выходные у меня было много работы, поэтому я не мог никуда пойти. У всех моих друзей и родни была такая же наполненная делами обыденная жизнь. Каждый день перестал казаться приключением, и я понял, что теперь это моя жизнь. Я окончил школу, получил диплом, устроился на работу – и все. Теперь, когда у меня есть жена и ребенок, некоторое волнение вернулось, потому что я могу каждый день делать жизнь интересной и разнообразной для них. Но тот день восемь лет назад сильно впечатлил меня. © cmalarkey90 / Reddit
  • Поняла, что окончательно повзрослела, когда стала все чаще натыкаться на мемы про фей Винкс и комментарии под ними типа: «Жиза». А я этот мультик даже не смотрела, потому что он для детей был. Теперь те дети – это 25-летние ребятки, а мне уже нормально так за 30, и есть семья. И я, что хотите, делайте со мной, не могу понять, что такого в этих феях! Вот покемоны и Сейлор Мун у нас были – это да. © Подслушано / Ideer
  • Болтала на днях с подругой. Жалуюсь ей: «Слушай, чувствую, что старею». Она сразу начала меня успокаивать, мол, да ты что, выглядишь отлично, ни одной морщинки, кожа сияет. А я ей говорю: «Да дело не в красоте! Я сегодня поймала себя на мысли, что у меня на кухне есть пакет с пакетами». Наступила тишина. Потом подруга засмеялась и говорит: «Действительно, лучше бы морщинки, это не так палевно». © Мамдаринка / VK
  • Понял, что не могу выходить из дома в течение рабочей недели. Нет, я могу, конечно, ходить куда-то, но не в такие места, где бывал раньше. Когда возвращался домой за полночь, а с утра вставал и шел на работу. Раньше я ходил на концерты под открытым небом и приходил домой ближе к часу ночи, спал часов пять и занимался своими делами. Но мой организм отвык от этого уже лет десять как. © TeacherPatti / Reddit
  • Иду по пляжу, смотрю – лицо знакомое. Мужик с намечающейся лысиной, с животиком. Улыбается и смотрит на меня. Думаю: «Наверное, одноклассник. Давненько я их не видел». А вот кто – вспомнить не могу. Мужик встает и говорит: «Здрасьте, дядя Саш». И тут я вспоминаю. Точно, одноклассник, вот только не мой, а моего сына. © MAPK.TBEH / Pikabu

Если вдруг взгрустнулось от осознания цифры в паспорте – не кисните. Это не повод забрасывать любимые вещи и дела или не открываться чем-то новому. Для вдохновения – истории о том, как люди поменяли профессию в зрелые годы.

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