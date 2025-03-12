Да-да-да. Им интересно и вам помощь. Пусть сначала неумелая, но сколько гордости у мелких! Залюбуешься.
5 лайфхаков для мам, которые помогут быстро восстановить силы
Отдыхать и делать то, что приносит вам удовольствие, категорически важно для всех, в том числе и для мам. Мы разыскали эффективные советы, как выкроить в родительском графике время на полноценный отдых.
А в конце статьи расскажем реальные истории мам, которые нашли заветный ключик к своим шалунам. И теперь у них больше свободного времени.
Выделять на физические упражнения всего 15 минут
Эксперты утверждают: чтобы перезагрузиться и снять стресс, не нужно устраивать часовые пробежки или тренировки. Достаточно выкроить лишь 15 минут в день на легкие упражнения.
Можно и совмещать это занятие с делами. Например, если нужно сходить за продуктами, поезжайте в магазин на велосипеде. А пока ребенок играет на детской площадке, можно размяться на свежем воздухе. И за чадом приглядываете, и о здоровье заботитесь.
Наконец, добавьте элементы тренировок в игры с детьми. Ведь малышам нравится активный досуг. Можно поиграть с ребенком в мяч, попрыгать через скакалку или заняться с ним танцами.
Делегировать легкую работу по дому детям
Мелкие, рутинные задачи могут отнимать драгоценное время, а вместе с ним и силы. Эксперты рекомендуют привлекать детей любого возраста к домашним обязанностям. Даже для малышей найдется занятие, которое будет им интересно и по силам.
Так, можно предложить ребенку сортировать и складывать белье до и после стирки. Еще попросите детей доносить посуду до раковины или посудомойки и убирать игрушки по местам.
А чтобы увлечь их процессом, покажите им, что вы дружная команда и что их труд важен для общего дела. Например, придумайте несложный объединяющий ритуал вроде объятий после каждой выполненной задачи.
Использовать время, когда дети спят, с пользой для себя
Дневной сон ребенка — прекрасное время, чтобы уделить время себе. Например, можно позвонить лучшей подруге и поболтать с ней. Не стоит забывать и о минимальных процедурах красоты. Пока ребенок спит, можно сделать маску для лица. А чтобы совсем уж расслабиться, заварите себе ароматный чай.
Ранним пташкам, которые особенно продуктивны в утреннее время, предлагают вставать чуть раньше домочадцев, чтобы посвятить это время только себе любимым. Например, выпить чашку кофе в тишине.
Добавлять щепотку удовольствия в бытовую рутину
В режиме родительских дедлайнов важно сохранять позитив. Но если у вас выдался загруженный день с небольшим количеством перерывов, эксперты рекомендуют просто сделать ежедневные бытовые дела приятнее.
Так, идя на прогулку с детьми, не спешите и постарайтесь отключить тревожные мысли. Дышите воздухом, наслаждайтесь пейзажами вокруг. А когда готовите еду или убираетесь в доме, включайте фоном любимую музыку.
Выяснить, что вам позволяет быстро успокоиться
Отнимают силы не только количество дел и физическая нагрузка. Не стоит забывать и об источниках раздражения. У каждой женщины они свои.
Подумайте, в какие моменты вы особенно выходите из себя. Затем прислушайтесь к себе и определите, что помогает вам вернуться в спокойное состояние. Будь то сладкий перекус или пара минут в уединении — позволяйте себе эти маленькие слабости всякий раз, как уровень раздражения и злости резко возрастает.
Бонус: мамы поделились своими секретами, как угомонили детей и выкроили пару часов отдыха
- Варила я суп. Дочке 4 года. Неугомонная — жуть! Мультика и игрушек хватает на полчаса. Потом все кидает и носится по дому. А тут слышу — в детской все резко стихло. Кидаю ложку в кастрюлю и бегом туда, вдруг случилось что. И вижу, что дочь сидит и разглядывает мои старые книги, которые я еще в детстве читала. Оказывается, пока она бегала и исследовала закоулки квартиры, она залезла в кладовку и нашла там эти книги. Я про них уже и забыла. А дочь так увлеклась ими, что часами из комнаты не выходит. Сначала просто картинки смотрела, истории по ним сама придумывала и рассказывала. А как читать научилась, то заново эти книги для себя открыла. Теперь я постоянно ей книжки покупаю.
- Сын стал требовать больше внимания. Убираюсь на днях. А он бежит, мол, давай играть. Рассказала свекрови. А она давай раздавать советы. Ерунду какую-то предлагает. Но я решила: была не была, попробую. И помогло! А лайфхак-то простой оказался. Я просто собрала все самые любимые игрушки сынули в коробку и спрятала от него. И, как только ребенок заскучал, достаю ему эту коробку. Пока он наиграется, часок-другой свободного времени гарантирован.
Не меньше времени и сил отнимает уборка. Держите лайфхаки, как заниматься этим не самым занятным делом гораздо реже.
Комментарии
Соглашусь! Eсли некоторых детей научить читать - то это им будет занятие нa всю жизнь)
Чтобы ребенок занялся чем-нибудь, надо спрятать его игрушки! Он, не находит, фрустрируется, а потом каак заиграет в них с новой силой! Ребёнок не дурак, свои игрушки повторно рассматривать, коты и то не ведутся