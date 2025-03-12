5 лайфхаков для мам, которые помогут быстро восстановить силы

Отдыхать и делать то, что приносит вам удовольствие, категорически важно для всех, в том числе и для мам. Мы разыскали эффективные советы, как выкроить в родительском графике время на полноценный отдых.

А в конце статьи расскажем реальные истории мам, которые нашли заветный ключик к своим шалунам. И теперь у них больше свободного времени.