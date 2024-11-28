17 родителей рассказали, как ловко справляются с детскими капризами и трудностями воспитания

У нас кроватка сына стоит недалеко от одной стороны нашей большой кровати. Стороны, дальней от окна. С рождения сына там спала я, чтобы вставать к нему. Когда ему был годик, я сделала операцию, тяжелое нельзя было поднимать, да и не смогла бы я просто. И с той стороны стал спать муж, вставал к нему и брал к нам в постель, если что. С тех пор прошло семь месяцев, а я так и вернулась 😂 Мне со стороны окна воздуха больше, а муж и так мерзнет все время. Зато теперь он точно знает, если сын ночью просыпался😂 А то раньше он очень крепко спал и не слышал))