17 родителей рассказали, как ловко справляются с детскими капризами и трудностями воспитания
Воспитание детей — дело непростое, это любой родитель вам скажет. Но гораздо проще, когда хоть немного знаешь, что делать — например, как легко успокоить истерику ребенка в магазине игрушек. Именно поэтому родители со всей сети не устают делиться лайфхаками, которые им помогли и могут помочь кому-то еще.
- Поймала сынишку на вранье. Когда добивалась от него признания, попросила его смотреть мне прямо в глаза и сказала, что так смогу понять, говорит ли он правду. Сделала так раза три, и теперь он, когда обманывает, отворачивается или прячет глаза — ну а я только того и ждала. © pyre_ / Reddit
- У нас трое детей. Споры были бесконечными: кто выбирает мультфильм, чья очередь играть первым... А спасла нас сущая ерунда: за копейки купили в магазине пенопластовый кубик и написали на гранях имена детей (по 2 раза). И теперь всякий раз, когда нужно выбрать, мы кидаем кубик. Я больше не слежу за очередностью, криков и истерик стало в разы меньше, ведь кубик — нейтральная сторона, и спорить с ним нельзя. © Unknown author / Reddit
- Пока малой еще достаточно доверчивый, мне удается его обманывать. Садится он смотреть мультики или играть в игры, а через 1.5 часа ноут полностью вырубается. Я специально установила такое экранное время. Малому говорю, что ноутбук перегревается и перестает работать. Потом якобы чиню, и через пару дней ситуация снова повторяется. С каждым разом уменьшаю время, теперь ноут идет в спящий режим через 40 минут. И сын не успевает глаза подпортить, и конфликтов избегаем. Пока не познал все тонкости компов, планирую пользоваться. © Мамдаринка / VK
- У меня малые — жуткие сладкоежки. Если приношу из магазина пачку печенек или конфет, могут умять за раз. Я решила, что полностью лишить их сладкого не могу — будут истерики, крики. Решила сделать все в игровой форме. Купила сладости, нарисовала карту квартиры и крестиками пометила места, куда спрятала конфеты. Дети радостно бегают в поисках клада, перебирают вещи, заглядывают везде. Получают гораздо больше удовольствия, а не просто уминают запрещенку под мультик. © Мамдаринка / VK
- Утро, время 6 утра. Сын (2,5 года) проснулся в своей приставной кровати и лезет к маме. Причем лезет и бубнит: «Мама, кушать, кушать». Жена пытается его успокоить: «Сына, еще ночь, все спят. Спать надо». Малой не унимается: «Ну мама, кушать, кушать». И тут жена выдает гениальный ответ: «Сына, холодильник еще спит!» И ведь подействовало, спал еще целый час до будильника. © F***70 / Pikabu
- Малыш решил, что нашему коту Феликсу срочно нужен друг: «Ма, я думаю, надо взять еще одного котика или кошку из приюта, потому что Феликс мне часто жалуется, что ему одному скучно». Я люблю животных, но сейчас наша семья ни морально, ни финансово не готова взять еще одного кота. Пришлось выкручиваться: «Сынок, мы с Феликсом только что общались. Оказалось, ты не так его понял: ему действительно бывает скучно, но он бы хотел, чтобы с ним больше времени проводил ты, а не другой кот». Сработало! © Мамдаринка / VK
- Летели мы куда-то, и среди пассажиров была молодая женщина с сыном 4-5 лет. Мальчик тихий и спокойный. Был, пока мы не приземлились. Он начал болтать и спрашивать буквально обо всем одновременно. Спустя 20 минут этой словесной канонады мама не выдерживает и говорит ему: «Сашенька, спрячь зубки, чтобы никто их не видел!» Саша прячет зубки и усиленно их никому не показывает. В хвостовой части самолета наступает тишина. © Kukuruzya / Pikabu
- Когда моя младшенькая попадает в очередную передрягу, я спрашиваю: «Тебе больно, ты просто напугалась, или и то, и другое?» Если ей больно, я продолжаю: «А сильно болит или так, чуть-чуть?» Мне кажется, так дочка понимает, что я ее слышу, а мне проще понять, в порядке ли моя маленькая королева драмы. © MacaroonExpensive143 / Reddit
- У моего папы был в арсенале один грандиозный прием. Когда кто-то из детей (а нас было пятеро) падал и начинал плакать в стиле «А-а-а, я упал!», он сразу говорил: «Иди скорее ко мне, я тебя подниму». Почему-то это всегда прокатывало — ребенок сам поднимался и шел к нему, по дороге забывая, зачем он вообще плачет. © ksavyena / Pikabu
Ребенок в самолете еще не просек, что спрятать зубки можно и просто прикрыв рот рукой.
Ему еще есть чему учиться :).
- Когда я чувствую, что уже больше не могу, я закупаю кучу одноразовой посуду. Картонные тарелки, одноразовые стаканчики, пластиковые столовые приборы... Мы с детьми пользуемся ими пару недель, пока не закончатся. И за это время, что мне практически не надо мыть посуду, я как бы перезагружаюсь и иду дальше с новыми силами. © rosesabound / Reddit
- У знакомой дочь, как и большинство детей, не любила есть. Ну, то есть, мороженое, пирожное, бананы и сладкую вату она любила, а еду — нет. Исключение составлял только борщ. На него дочерь как-то соглашалась. Однако борщ, при всей несомненной прелести этого блюда, не содержит всего необходимого набора минералов и полезных веществ. Любая мама это знает. Но не любая догадается применить лайфхак. Знакомая с чистым сердцем стала варить самые разнообразные супы, а перед подачей на стол заправлять их вареной свеклой. Держи, мол, любимое чадо, борщ! И какое-то время это вполне себе прокатывало. Однако достаточно быстро ребенок подрос, распробовал подвох и сделал официальное заявление: «Мама! Я не хочу рыбный борщ, свари мне обычный!» © Doddy / Pikabu
- Когда мелкий я категорически не хотел есть суп, мама шла на «уступку»: «Ладно, давай одну тарелку на двоих, но каждый съест по половине». И проводила ложкой «линию» посередине тарелки. Дальше ей оставалось делать вид, что она ест со своей половины, пока половина супа не съедалась мной. А дальше наступала вторая фаза: она как бы втихаря «тырила» ломтик картошки с моей половины. «Эй! Нечестно!» — вопил я и загребал ложку гущи с ее половины. © EzzzzzzIK / Pikabu
Мадам с Redditа с "кучей одноразовой посуды" нa пару недель забывает о разумном потреблении и лесах Амазонии? Не верю, не может быть.
- На работу встаю очень рано, от будильника в телефоне ребенок тоже просыпался. И как-то я захотел установить необычный будильник, и поставил пение птиц в лесу. И заметил интересную вещь. Теперь, сколько бы будильник не звонил, ребенок на него просто не реагирует. Думал, такое только с моим, рассказал другу (у него маленькая дочка) — оказалось, у него ребенок тоже не реагирует на пение птиц. Не знаю как это работает, но работает. © Eqiulibr / Pikabu
- Возможно, кто-то скажет, что это полная фигня, но я в восторге от такого случайного открытия. Как-то сынок, придя на кухню, распотрошил упаковку губок для мытья посуды и залип с ними на длительную игру. И меня осенило. Во-первых, это универсальный конструктор. За счет шершавой поверхности они прекрасно складываются друг на друга, выстраиваются заборчиком и цепочкой. Во-вторых, ими можно имитировать мытье чего угодно без вреда для этого самого «чего». В-третьих, они очень дешевые. В-четвертых, и это самое главное, они бесшумные! Башня из губок бесшумно падает, на них не больно наступать, их легко мыть или недорого заменить, их можно спокойно убирать, когда все уже спят, не переживая, что кого-то потревожит шум, особенно если в квартире есть пожилые родители или младшие дети. Короче, я удивляюсь, как мне раньше не приходило это в голову. © Gdetoona / Pikabu
- Моя свекровь рассказала мне шикарный лайфхак. Что делать, если дети не хотят есть то, что ты купила, а просят домашнее? У нее самой было четверо детей. То, что ест один, не едят второй, третий и четвертый. Единственное, что они любили все — это пельмени. Приходилось ей лепить целую кучу, ведь покупные они не ели. Но в один момент она додумалась купить много пачек пельменей, выложить их на стол и присыпать мукой. При детях закидывала их варить, они думали, что это домашние, и спокойно ели. Сейчас так с пирожками делаю для дочери — пока что не заподозрила. © Мамдаринка / VK
- Мой двухлетка никак не желал сидеть за обеденным столом: слезал со стула и приставал к нам, чтобы мы с ним поиграли. Все попытки усадить его обратно заканчивались истерикой, пока я не вспомнила, что он обожает пожарные машины. Теперь я говорю ему, что на полу пожар, и я его потушу, как только закончу есть. И он ждет, пока я доем, и параллельно ест свою еду. Да, ест по-прежнему мало, но теперь хотя бы каждый прием пищи не перерастает в скандал. © mamedori / Reddit
- Лайфхак от моей мамы: ночью к ребенку должен вставать только отец! Если встанет мать, ребенок почувствует запах молока, и, пока его не покормят, спать не будет. Не выспится ни жена, ни муж. А если встанет батя — от бати ничем не пахнет, ребенок попьет водички и заснет. Родители выспятся. Проверено на своих двоих, уже 30-летних, детушках и куче племянников. © spnsh / Pikabu
- Когда дочка упала в магазине игрушек на пол и стала топать ногами, я испробовала все методы. Пыталась быть спокойной, не кричать, договориться с ней. Обещала, что вернемся за куклой, когда мама получит денежку. Ничего не работало. И вдруг в голову пришла идея, которая меня спасла. Я взяла и легла на пол вместе с ней. Сказала: «Полежим тут, раз тебе так хочется». Малая в недоумении вытерла слезы — поняла, что ее манипуляция не сработала. Встала и сказала, чтобы я тоже поднималась, ведь могу и простыть. © Мамдаринка / VK
Конечно, все дети очень разные, и то, что работает для одних, для других может и не сработать. Но попробовать стоит. А вот в этой статье своим опытом поделились мачехи — женщины, которые не побоялись принять детей мужа от первого брака и рассказать, что из этого вышло.
Комментарии
Предпоследний лайфхак про то кто встаёт к ребенку, уверена придумала хитрая баба для мужа, а не для ребенка.
У нас кроватка сына стоит недалеко от одной стороны нашей большой кровати. Стороны, дальней от окна. С рождения сына там спала я, чтобы вставать к нему. Когда ему был годик, я сделала операцию, тяжелое нельзя было поднимать, да и не смогла бы я просто. И с той стороны стал спать муж, вставал к нему и брал к нам в постель, если что. С тех пор прошло семь месяцев, а я так и вернулась 😂 Мне со стороны окна воздуха больше, а муж и так мерзнет все время. Зато теперь он точно знает, если сын ночью просыпался😂 А то раньше он очень крепко спал и не слышал))
Обожаю мысленно заканчивать цитаты с превью.
«Когда дочка упала в магазине игрушек нa пол и стала топать ногами, я…» развернулась и быстренько ушла оттуда, пока никто не сообразил, что это моя.