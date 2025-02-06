20 родителей, которые не смогли сдержать широкой улыбки от гордости за детей
Наверное, все родители хотят для своих детей лучшего. И поэтому порой могут перебарщивать с давлением и ожиданиями. Однако поддержка от любящих родителей творит чудеса с детьми и их уверенностью в себе. Поэтому герои нашей статьи не сдерживают себя и гордятся каждым достижением своих чад — будь то подарок от приемной дочки, крутой рисунок сына или испеченное печенье.
«На Рождество я подарил дочке детский набор для готовки. И сегодня она приготовила мне завтрак и принесла его в постель. Я улыбался во все лицо»
«Моя падчерица взяла первое место на школьном конкурсе»
«Моя дочка разрисовала мне ноготь. И теперь я не могу перестать пялиться на него и улыбаться»
Лучше, чем работы многих горе-мастеров, которые тут частенько постят.
- Ваша дочка очень талантлива! © operaduck289 / Reddit
«Я думала, моя падчерица не считает меня мамой, только подругой ее отца. Сейчас она подарила мне игрушку и сказала: „Ты корова большая, а я маленькая“»
Ой, у меня есть примерно такие же, только чёрные, я привезла их из Германии))
«Мой сын пришел со школы со всеми этими ластиками. И объяснил, что им давали по одному ластику за то, что они хорошо себя вели и были добры к другим»
«Учительница сказала, что мой сын, которому почти 7 лет, присматривает за новенькой — она приехала из Венесуэлы и пока не говорит по-английски»
«В прошлом году моему мальчику сказали, что он плохо читает. Сейчас он закончил свою первую „большую“ книжку — 131 страница»
Мама с секундомером стояла? Йохоу, 131 страница, ты справился, чувак
«Дочка очень гордится этой собственноручно расписанной тыквой»
«Это сделала моя невероятно талантливая дочь»
«Эти конфетки на вкус просто отвратительны. Но моя дочка сделала из них и эпоксидной смолы чудесные валентинки для всего класса»
«Мы с дочкой участвуем в фестивале рисунков мелом»
- Они выглядят так, будто просто сидят рядом с вами. © bryansburns / Reddit
«Работа моего сынишки на занятиях по рисованию»
- Я просто в восторге от того, как вы поддерживаете своего ребенка! Я продал свою первую картину в 16 лет, а мой отец сказал: «Я бы сделал такую же за час, чему ты радуешься?» © thenervousbird / Reddit
«Мой 9-летний сын захотел себе игрушечную саламандру. Поэтому он нарисовал модель на фетре, вырезал и сшил. Все сам!»
«Моя доченька сделала это для меня! Так горжусь ею. Ее творческая жилка точно не от меня»
«Просто рисунок моей 10-летней дочки. Мое любимое — растерянная лягушка»
«На прошлой неделе моя дочка получила свой первый набор полимерной глины. Каждая свободная минута была посвящена лепке»
«Мой сын читал пару книг по искусству, но я не придавал этому значения. Пока сегодня он не показал, на что способен»
Этот фокус показали мне еще в детстве, самый легкий способ.
Но мальчик молодец!
«Печеньки от моей 2-летней малышки. Она сделала все сама, кроме духовки, разумеется. Я так горжусь!»
«У нас с дочкой была беседа про известные картины. Она вдохновилась и нарисовала свою версию»
- Что-то подобное уходит на аукционах за миллионы. © Par4n1 / Reddit
«Вышивка моего 14-летнего сына. Раньше он только вышивал, а теперь и вязать научился»
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Комментарии
Вспоминаю наши уроки труда. Да, мы творили нереальное по нынешним меркам. Вышивали гладью, у меня хорошо получалось, нашла вышивку "ришелье" - без машинки, все делала вручную, в том числе обработку края без подгиба. Это был 6 класс.
В 3-4 классе ходила в кружок вязания. У меня красивый берет получился (красный, почти алый) носила года два, наверное. А вот носки до сих пор не люблю вязать (и не вяжу, само собой)).
Очень вдохновляющая статья, сразу захотелось завести детей или порисовать)