20 родителей, которые не смогли сдержать широкой улыбки от гордости за детей

Наверное, все родители хотят для своих детей лучшего. И поэтому порой могут перебарщивать с давлением и ожиданиями. Однако поддержка от любящих родителей творит чудеса с детьми и их уверенностью в себе. Поэтому герои нашей статьи не сдерживают себя и гордятся каждым достижением своих чад — будь то подарок от приемной дочки, крутой рисунок сына или испеченное печенье.

«На Рождество я подарил дочке детский набор для готовки. И сегодня она приготовила мне завтрак и принесла его в постель. Я улыбался во все лицо»

«Моя падчерица взяла первое место на школьном конкурсе»

«Моя дочка разрисовала мне ноготь. И теперь я не могу перестать пялиться на него и улыбаться»

Ваша дочка очень талантлива! © operaduck289 / Reddit

«Я думала, моя падчерица не считает меня мамой, только подругой ее отца. Сейчас она подарила мне игрушку и сказала: „Ты корова большая, а я маленькая“»

«Мой сын пришел со школы со всеми этими ластиками. И объяснил, что им давали по одному ластику за то, что они хорошо себя вели и были добры к другим»

«Учительница сказала, что мой сын, которому почти 7 лет, присматривает за новенькой — она приехала из Венесуэлы и пока не говорит по-английски»

«В прошлом году моему мальчику сказали, что он плохо читает. Сейчас он закончил свою первую „большую“ книжку — 131 страница»

«Дочка очень гордится этой собственноручно расписанной тыквой»

«Это сделала моя невероятно талантливая дочь»

«Эти конфетки на вкус просто отвратительны. Но моя дочка сделала из них и эпоксидной смолы чудесные валентинки для всего класса»

«Мы с дочкой участвуем в фестивале рисунков мелом»

Они выглядят так, будто просто сидят рядом с вами. © bryansburns / Reddit

«Работа моего сынишки на занятиях по рисованию»

Я просто в восторге от того, как вы поддерживаете своего ребенка! Я продал свою первую картину в 16 лет, а мой отец сказал: «Я бы сделал такую же за час, чему ты радуешься?» © thenervousbird / Reddit

«Мой 9-летний сын захотел себе игрушечную саламандру. Поэтому он нарисовал модель на фетре, вырезал и сшил. Все сам!»

«Моя доченька сделала это для меня! Так горжусь ею. Ее творческая жилка точно не от меня»

«Просто рисунок моей 10-летней дочки. Мое любимое — растерянная лягушка»

«На прошлой неделе моя дочка получила свой первый набор полимерной глины. Каждая свободная минута была посвящена лепке»

«Мой сын читал пару книг по искусству, но я не придавал этому значения. Пока сегодня он не показал, на что способен»

«Печеньки от моей 2-летней малышки. Она сделала все сама, кроме духовки, разумеется. Я так горжусь!»

«У нас с дочкой была беседа про известные картины. Она вдохновилась и нарисовала свою версию»

Что-то подобное уходит на аукционах за миллионы. © Par4n1 / Reddit