20+ читателей ADME рассказали о своем незабываемом опыте в магазинах и на рынках

Как бы ни развивались доставки, в магазин ходить все равно приходится. И казалась бы, в этом нет ничего примечательного: выбери товар да иди на кассу. Но порой даже там можно влипнуть в приключения. Да и сами продавцы тоже могут припомнить немало смешных историй из магазинов.