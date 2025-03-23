Сесть нa манекен?! "Так многие делают"?
Да как вообще можно додуматься сесть нa манекен?
20+ читателей ADME рассказали о своем незабываемом опыте в магазинах и на рынках
Как бы ни развивались доставки, в магазин ходить все равно приходится. И казалась бы, в этом нет ничего примечательного: выбери товар да иди на кассу. Но порой даже там можно влипнуть в приключения. Да и сами продавцы тоже могут припомнить немало смешных историй из магазинов.
- Привезли к нам в магазин легкую обувку по 3 копейки. Пришла девушка, сразу в нее вцепилась и купила. Через 3 дня опять приходит и берет. На следующий день — снова. И вот ее размер закончился, а я спросила, зачем ей одинаковая обувь. Оказалось, эта обувка после нескольких дней носки разваливается, но ей уж больно сильно нравится, поэтому и обновляет. © Полина Воронина / Dzen
- Мадам приносит на возврат утягивающие панталоны, потому что они стали малы. Прошло полгода с покупки! Говорим, что возврат нижнего белья невозможен, и тут началось. Она предлагает эти панталоны понюхать, мол, они чистые. А услышав отказ, она как начала вопить, что, мол, сейчас лягу на пол и плохо мне станет. В итоге просто расплакалась и ушла. © Вышивалочка. / Dzen
- Муж покупал куртку. Примерил их множество. Я уже устала ждать. Задумалась, оступилась и упала на мужской манекен. Начала бурно извиняться. А потом дошло, что это не человек. Но на этом все не закончилось. Решила присесть, но все диванчики были заняты. Сяду, думаю, на сидящий манекен, так многие делали. Присела. Тут мне руку на коленку кто-то положил. Оборачиваюсь, на меня смотрит парень и ржет. А я у него на коленях сижу. Естественно, сразу подскочила, начала извиняться. Стыдно. Подошла к мужу и сказала: «Выбирай сам, а то я что-то не в ресурсе». © Девушка с веслом / ADME
- После примерки всего лишь одного свадебного платья продавец заявила, что я, похоже, не намерена ничего покупать и непонятно, что хочу. Естественно, я приобрела платье в другом салоне, где с клиентами обращаются по-человечески. © Victoria / ADME
Сесть нa манекен?! "Так многие делают"?
- Как-то давно торговала трикотажем. Однажды пришли вязаные кофты с жуткими розочками. Приходит мама с дочкой лет 14: «Примерь, дочурка, вон ту, розовую». Девочка безропотно меряет этот прикид. Здесь я дала слабину. Говорю: «Ей это не по возрасту, в школе засмеют». И тут мамаша как на меня посмотрела тяжелым взглядом и сказала: «Я лучше знаю, что надо моему ребенку». © Ольга Савина / Dzen
- Зашла в цветочный магазин, выбирала растение для приятельницы. Продавец сразу перегородила дорогу и сказала, что сейчас они будут поливать цветы. Я спросила про определенные растения. Потом разговор зашел о подоконниках, они у меня на северо-востоке. Продавщица говорит: «Да вы что, они там не выживут». Я объяснила, что у меня на северном окне растения прекрасно себя чувствуют, но она продолжала хамить. Когда я показала фикус, который хотела купить, она заявила, что он у меня не выживет. Я покинула магазин, а фикус и сейчас жив. © Светлана С. / Dzen
Я покинула магазин, а фикус и сейчас жив? Где жив, в магазине? Или она его украла? Или все-таки купила? Столько вопросов...
- Зашли с мужем в магазин. Примеряем футболки. У него размер 48, но любит посвободнее, у меня 50, а я люблю в облипку. Сначала продавец фыркал, что мы «не по размерам взяли». Потом зарядил, что футболки — это белье, обмену возврату не подлежит. И срезал ярлычки! Тут я хотела отказаться от покупки. Но потом в отзывах написала все, что я об этом думаю. © Ksenia Zemskaya / ADME
- Водила ребенка в сад мимо блошиного рынка. Наше внимание привлекли старенькие киндеры в коробке. Порылись, нагребли всяких разных фигурок штук 30. Продавец, дядька лет 50-ти, воскликнул, глядя на наш выбор: «О, крокодильчик! Крокодильчика не продам!» © Вера / ADME
- Работала в продуктовом магазине. В преддверии Нового года впервые завезли фрукт помело. Каждый день к нам приходил дедушка и мечтательно смотрел на него, расспрашивал. Видно, не мог себе позволить. И вот 30 декабря. Заходит дедушка, с улыбкой до ушей протягивает деньги, а в руках держит тот самый фрукт. В тот момент я была так же счастлива, как и он. © Лейла / ADME
У нас одно время все будто помешались н.а этих помело. Хотя н.а мой вкус, ничего сногсшибательного кроме некоторой новизны
- Старушка на рынке просит взвесить ей 200 грамм конфет. Продавщица кидает на весы 7 конфет. Весы показывают 200 грамм. Бабулька говорит: «Я много лет покупаю эти конфеты и знаю, что это 8 штук». Продавщица начинает втирать, что весы не могут врать. Бабуля, спокойно выслушав тираду, спокойно повторяет: «200 грамм — это восемь конфет». И ведь победила торгашку, получила восемь. © сергей гриценко / Dzen
- Подхватила конъюнктивит. Зашла в аптеку. Попросила показать самые дешевые капли от этой напасти. Фармацевт ответила грубо: «Зачем показывать, если покупать не будешь». Я развернулась и ушла. Долго я в ту аптеку не заходила. Я сама работаю продавцом, но никогда не отказываю в просьбе показать тот или иной товар, даже если не купят. Сегодня клиент попросит посмотреть товар и не возьмет его, зато завтра вернется и купит присмотренное и еще что-то в придачу. © Ума / Dzen
Какая странная история про фармацевта. Кажется от нас утаили часть повествования
- Приехали с мужем в магазин, где продается только мягкая мебель и ничего больше, даже сопутствующих товаров нет. Подлетает продавец и с вопросом: «А что вы хотите?». Очень хотелось ответить, что хотим белый рояль. Но я вежливо сказала, что мы посмотрим и при необходимости ее позовем. Так она шла за нами на расстоянии одного шага. Через 5 минут такого конвоирования я молча развернулась, взяла мужа за руку и мы ушли. А ведь приехали покупать и купили бы, если бы не назойливость продавца. © Елена Коротких / Dzen
- Покупаю продукты для рабочих, чтобы они смогли быстро перекусить и продолжить дело. На дворе декабрь, вечер, мороз, а у нас сломался водогрей. Выкладываю продукты на ленту кассы, а кассирша возмущается: руки у меня, мол, не совсем чистые. «Мог бы пойти и помыть», — заявляет она. А я ей в ответ: «Давайте так, я в теплом магазине сяду за кассу, а вы пойдете на мороз чинить бойлер! Из-за его поломки ни горячей, ни холодной воды нет». Замолчала и пробила все продукты. © TheTavrist / ADME
- Работала в зоомагазине. Пришла покупательница. Купила корм для попугаев. Через несколько часов принесла вскрытую коробку с неполным содержимым и сказала, что внутри зерна оказались слишком большие и она хочет вернуть. Я отказалась забрать. Тогда она вернулась с мужем уже без коробки и начала спрашивать другой товар. Пока она меня отвлекала, ее муж вскрыл несколько упаковок. Заметила, когда уже ушли. Я так смеялась, что даже не могла злиться. Взрослые люди договорились и пришли мне отомстить. © Lady E / ADME
- Работала в магазине сувениров и подарков. Пришел мужчина, притащил круглую коробку с сервизом на 12 персон. Огромную, тяжеленную. И попросил сделать конверт из упаковочной бумаги, чтобы положить ее туда. И чтобы конверт смотрелся, как почтовый и держал форму. Пыталась объяснить ему, что это в принципе невозможно, поскольку упаковочная бумага тонкая, а форма коробки подразумевает совсем другую упаковку. Он и слышать ничего не хотел. Где-то видел, значит, и ему надо. Спросила, что было в том конверте, ответил, что постельный комплект. Занавес. © Ольга Иванова / ADME
- Когда покупала ноутбук, двое консультантов вились вокруг, яро настаивая на том, чтобы купить перечень лицензионных программ. Я хоть и выглядела как девочка-припевочка, но уже тогда могла себя назвать продвинутым пользователем. Ноутбуку 8-й год, полет нормальный. © Ульяна Одинцова / ADME
- В то время, когда купальники покупались в палатке на рынке, приглянулся мне один симпатичный. Но, вот беда, висел высоко! На мою вежливую просьбу снять купальник, чтобы померить, продавщица гаркнула: «Если брать будете — тогда сниму!» До сих пор помню! Конечно, без примерки же так легко понять, пойдет тебе такая модель или нет. Ушла в другой ларек. © ИЛОНА / ADME
- В нашем супермаркете к администратору подошел мужик. Принес возврат — разбитую пластиковую банку с творогом. Орал, требовал, чтобы банку заменили на целую и чтобы кто-то из работников магазина пришел к нему домой и сделал уборку на кухне. Оказалось, что он сам разбил банку творога у себя дома. А потом вернулся в магазин и требовал «справедливости». © Фибина Мама / ADME
- Работала в магазине одежды. Раз за разом одна неадекватная дама приносила «на возврат» куртку и трусы. Оба предмета одежды были явно поношенными, а самое удивительное — вообще были не из нашего магазина. Эта мадам устраивала разборки минут на 20. Тогда мы с коллегами стали заранее предупреждать друг друга, если кто-то видит, что она идет. Но ничего с ней нельзя было поделать. © Elean / ADME
- Заглянула в ларек с бельем. Продавщице, видать, скучно, начала предлагать все подряд. Я сразу объяснила, какой фасон лифчика ищу. А она сует мне пуш-ап, приговаривая, что на мой размер без пуш-апа не делают. Соглашаюсь на пуш ап, прошу без кружев. И вот стою я в примерочной полуголая, как вдруг она тащит мне лифчик совсем не тех размеров и с кружевом. А на мне, между прочит, тот самый лифчик, который по ее мнению не существует: моего размера, без пуш-апа и кружев. Короче, еле я оттуда вырвалась, сейчас обхожу тот магазин стороной. © Anila / ADME
Интересно, а есть какая-то статья "за махинации" для людей, которые упорно пытаются сдать ношеные вещи, да еще и не в тот магазин, где брали?
- Работала в крупном магазине одежды в торговом центре. График работы стандартный — до 22:00. Однажды пришлось задержаться. Все продавцы разбежались. Вижу, вещи шевелятся на вешалке. Я слегка испугалась. Подхожу, а там дама вся «в телефоне», ходит трындит с подругой, смотрит вещи и вообще не осознает, что она одна. Тишина. Вход закрыт. Если бы я не заметила, закрыли бы ее на ночь. © Анна Васильева / ADME
- Женщина лет пятидесяти покупала у нас электромясорубку. Она даже принесла кусок мяса, чтобы проверить, как устройство его перекрутит. © Виталий Сорока / ADME
- Покупательница спросила, нет ли у меня такого ремня, как у Виктории Бекхэм в день последнего приема в Букингемском дворце. Но я не растерялась и ответила: «Есть лучше!» Девушка ушла довольная и с новым ремнем. © татьяна устименко / Dzen