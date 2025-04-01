12 историй о людях, которые подобрали ключик к детям

Действительно гиперактивный ребенок (когда это диагноз, а не мама так охарактеризовала) не будет сидеть и собирать пазлы, потому что ему не позволит это делать нервная система и ее подвижность. К сожалению.
У меня очень подвижный сын, рано пошел, хорошо бегает, лезет везде и т.п., но при этом может сам сидеть и играть час-два, и так всю его жизнь (скоро два года). И есть дети подруги, по которым видно, что это гиперактивность нa уровне НС - бегают не играя, а как бы бесцельно, и это уже совсем другая история.
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Иногда с детьми стоит проявить каплю креатива. Герои нашей подборки — асы в этом. Они придумывают, как оригинально ответить ребенку, чтобы тот не уговаривал купить лишние игрушки, или как отучить его от видеоигр. Есть даже лайфхак для общения с подростками. Ловите действенные рекомендации от коллег по родительству.
А в конце поделимся историей мамы, чей лайфхак, довольно популярный у многих, на деле оказался неэффективным.
- Появилась у сына зависимость от видеоигр. Мальчик он у нас и так не спортивный, а тут еще и сидит по полдня за ноутбуком. Ругаться не хочется, запрещать тоже, а на беседы никак не реагирует, кроме: «Ладно, мам, постараюсь поменьше играть». Попросила мужа поговорить с сыном по-мужски. Поговорил. Теперь сыну перед тем, как сесть за игры, нужно сделать комплекс упражнений в два подхода — и играй, сколько влезет. Это оказалось самым гениальным решением! Из-за затрат времени на спорт время просиживания за ноутом значительно сократилось, а спорт быстро дал свои результаты. Мужская смекалка — это круто. © Мамдаринка / VK
- Я позволяю своему девятилетнему сыну помогать мне. Во всем: в готовке, уборке. Если что-то сломалось, я зову его, чтобы он попытался это починить. Даже если он что-то испортит. Сын помогает выносить мусор, разгружать посудомоечную машину, стирать. Ему это нравится. Он узнает что-то новое, чувствует себя независимым. Сейчас некоторые вещи сын даже делает сам. Замечает, что мусорное ведро полно, и выносит его. Если бутылочка мыла пустая, он ее наполняет. Закончился рулон туалетной бумаги — сын меняет. Я обращаю на это внимание и благодарю его. Плюс мы веселимся, включаем музыку, смеемся. Так у нас есть возможность заняться чем-то вместе. © CountOk8572 / Reddit
- Дочка была гиперактивной. На месте вообще не сидела, постоянно носилась по дому. На улице руку не давала. Я беру ее — она вырывает и убегает. А вокруг машины ездят, самокатчики, курьеры. Думаю, надо с этим что-то делать. Накупила всяких развивашек, которые на кропотливость и внимательность заточены: мозаика мелкая, пазлы. Надеялась, что они увлекут как-то и переключат внимание. И сработало! Дочь часами сидит и собирает все эти картинки. После них такая спокойная и умиротворенная. Теперь даже особо бегать ее не тянет. А на прогулках всегда за руку меня берет, если я прошу.
Действительно гиперактивный ребенок (когда это диагноз, а не мама так охарактеризовала) не будет сидеть и собирать пазлы, потому что ему не позволит это делать нервная система и ее подвижность. К сожалению.
- У сестры сын, как она говорит, неуправляемый. Мальчику шесть лет, все делает наоборот: орет, психует, спорит, на месте не сидит. Она часто жалуется, что устала, мол, характер такой. А недавно они с мужем решили махнуть в отпуск, и этот «характер» временно заехал ко мне. У меня-то дочь взрослая уже, 17 лет, так что я была в расслабленном режиме. До этого момента. С первых минут он начал устраивать концерт. Проверял границы, истерил, требовал. Но я, знаете ли, не вчера с дерева слезла. Сразу обозначила правила: хочешь мультики — ведешь себя нормально. Не орешь за столом — получаешь вкусняшку. Устроил концерт или выбросил еду — без сладкого. И следующий прием пищи будет не через пять минут, а как положено. Площадка? Окей, но если ты одет и готов вовремя. И никаких «еще пять минут». Первые два дня был тест на прочность. Орал, падал на пол, пытался шантажировать слезами. Но у меня иммунитет: дочку вырастила, знаю, как держаться. А потом он вдруг начал понимать, что все работает и никто его не обманывает. Выполнил — получил. Не выполнил — извини, но без криков и истерик. И вот через неделю это уже был другой ребенок! Гуляем, играем, он вежливый, спокойный, даже «спасибо» стал говорить просто так. Возвращается сестра из отпуска. Ребенок бежит к ней, довольный, и говорит: «Мам, а где машинка, которую ты обещала, если я с тетей останусь?» Она смотрит на него и отвечает: «Какая машинка? А, машинка, так я ее забыла». И тут я все поняла. Она получает ровно столько, сколько сама дает. © Мамдаринка / VK
- Лайфхак для двухлетнего ребенка — все превращать в гонку. Кто быстрее найдет свою обувь, кто первым коснется ванны. Срабатывало с моим восемь раз из 10. А еще обнаружила, что детям надо позволять скучать. Пока они находятся в безопасном месте с подходящими игрушками или материалами, они будут развлекаться сами. Мой ребенок мог потратить целую вечность, перекладывая камешки с одного места на другое, бросая их в пустые бутылки и вываливая. © Wavesmith / Reddit
- Вытащить откуда-то дочь мне помогает обратный отсчет. Говорю, что мы уходим через 10 минут, потом повторяю то же про пять минут, три, две, одну. И наконец говорю: «Заканчивай играть, мы уходим сейчас». Дочери четыре года, делаю так с ее двух лет. У нас никогда не было проблем, если только по какой-то причине я не могла это сделать. © Top_Opening_3625 / Reddit
- Когда моя дочь только пошла в старшие классы, она попала в крутую компанию и захотела пару очень дорогих дизайнерских джинсов. Я нашла гениальное решение: назначила дочь ответственной за бюджет на одежду. Подсчитала, сколько можно потратить за сезон осень-весна, и назвала сумму. Дочь могла тратить деньги, как хотела, но когда они заканчивались, то все. Эти дорогие джинсы исчерпали бы почти весь ее бюджет, но я сказала ей, что это на 100% ее решение. Неудивительно, что дочь не стала покупать их и превратилась в очень сообразительного охотника за скидками. © THEMommaCee / Reddit
- Шоппинг-хак! Если ребенок хочет подержать что-то, что вы не собираетесь покупать, позвольте ему. Объясните: «Конечно, можно подержать, но это принадлежит магазину, а не нам». И, когда вы будете готовы пойти в кассу, попросите ребенка вернуть товар на место или отдать кассиру и сказать: «Спасибо, нам это не нужно». Если ребенок сам вернул на полку, просто помашите рукой и скажите: «Пока, вещь. Увидимся в следующий раз!» Чаще всего ребенок хочет предмет в данный момент, а не вечно. Сколько истерик я избежала благодаря этому трюку. Теперь, когда мой ребенок подрос, я просто говорю ему, что он может посмотреть на вещь, но мы не будем ее покупать. На будущее, если он все еще захочет купить товар, я фотографирую его с ним. © deceptibean / Reddit
- Когда моей дочке исполнилось 2,5 года, она полюбила купаться в ванне, но ненавидела связанные с этим вещи: надо прекратить играть, снять одежду, залезть в ванну. Поэтому мы начали наливать воду с пищевым красителем и несколькими пластиковыми игрушками в пакет из-под молока и замораживать его на ночь. В результате получается огромный кусок льда, который медленно окрашивает воду в ванне в зеленый цвет, выпуская игрушки. Теперь дочь бросает все дела, чтобы залезть в ванну и поиграть. © aherdofpenguins / Reddit
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- Подруга рассказала, что у них в семье есть одна интересная традиция. Думаю, как и у многих, у нее была такая проблема: когда заходили в супермаркет с сыном купить просто хлеба, сын хватал мелкие игрушки и нес на кассу. Как обычно, они были интересны ему всего пару часов, а потом захламляли квартиру. И она придумала такую штуку. Они договорились с сыном, что она не покупает ему игрушки в такие моменты, но взамен раз в месяц они идут в нормальный детский магазин и покупают все, что он захочет, ровно на определенную сумму. Никаких запретов в выборе. В итоге она экономит на этом, а сын более рационально подходит к выбору игрушек и берет реально те, которые ему нравятся, а не просто так. Мне кажется, это круто! © Мамдаринка / VK
- Сын боится спать один. Ему 6 лет, и вдруг резко стало страшно: монстры в шкафу, под кроватью. Спит только между нами. Неделю терпели. А потом как-то муж уехал с ним в магазин. Я дома. Ну и решила действовать: повесила над кроватью табличку «Охраняется супергероем», поставила старую рацию на полку и объявила, что это связь с «Командой Защиты Снов». А еще каждую ночь включала спокойную музыку и говорила, что это «защитная мелодия», чтобы монстры боялись подходить. И знаете что? Прошло три дня — сын начал сам нас выгонять из комнаты, мол, не мешайте, у меня тут охрана! Теперь его любимая игра — докладывать по рации «команде», что он спокойно заснул. Я иногда жалею, что у меня такой службы охраны не было в детстве. © Мамдаринка / VK
- Дочка отказывалась есть суп. Даю ей на днях тарелку, а она тянется за конфетой. Ну я возьми да скажи ей, что сначала нужно съесть суп — так конфета потом вкуснее будет. Так дочка отложила ложку, схватила тарелку и засыпала туда горсть конфет. И на полном серьезе стала есть этот собственноручно сделанный шедевр кулинарии. Теперь так и лопает мои супы. Ну а что? Зато моя задача выполнена: ребенок поел полезную пищу.
Суп с размоченными в нем конфетами вряд ли можно назвать полезной пищей)
Бонус: не всегда лайфхаки срабатывают
- Говорю сыну: «Убирай игрушки, а то я их выкину». Он, конечно, делает вид, что не слышит. Предупреждаю еще раз — ноль реакции. Ну, думаю, ладно, будь по-твоему. Беру пару машинок, спокойно несу в мусорку. Он в шоке, глаза по пять копеек, но молчит, просто смотрит. На следующий день забываю после себя убрать косметику со стола. Сын стоит рядом, смотрит и спокойно так говорит: «Мам, иди убери». Я, не глядя, отвечаю: «Сейчас, подожди». Спустя минуту слышу, тарабанит что-то. Захожу — он молча выбрасывает мой крем в мусорку. Увидел меня, пожал плечами: «Ну я же предупреждал». Вот и все. Игра на равных. © Мамдаринка / VK
Как быть продуктивной мамой и при этом выделять время на себя любимую — делимся рецептами здесь.