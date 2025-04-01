12 историй о людях, которые подобрали ключик к детям

Действительно гиперактивный ребенок (когда это диагноз, а не мама так охарактеризовала) не будет сидеть и собирать пазлы, потому что ему не позволит это делать нервная система и ее подвижность. К сожалению.

У меня очень подвижный сын, рано пошел, хорошо бегает, лезет везде и т.п., но при этом может сам сидеть и играть час-два, и так всю его жизнь (скоро два года). И есть дети подруги, по которым видно, что это гиперактивность нa уровне НС - бегают не играя, а как бы бесцельно, и это уже совсем другая история.