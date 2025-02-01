18 фото, которые вызовут ностальгию у тех, кому больше 30

1 день назад

1 день назад

Ностальгия, порой, накатывает на многих из нас. И как хорошо, что некоторые пользователи сети разделяют это чувство, и иногда подбрасывают фотографии, которые позволяют нам вдоволь повспоминать былые времена.

«Мой двоюродный брат и я смотрим „Губку Боба Квадратные Штаны“ в 2005 году»

«Календарь с Робокопом. За него пришлось отдать своему однокласснику десять вкладышей. Вот такие мелочи делали наше детство чуточку счастливым»

«Я играю в Марио»

«Увидел в продаже эту шоколадку. Не ел ее лет 20. Не поверив своим глазам. Могу сказать, что по вкусу похоже на старую, но пузырьков будто меньше стало»

«Выиграла гламурную фотосессию в кафе. Я выгляжу на 30, но на этом фото мне лишь 13 лет»

«Попалась мне сегодня коробочка на работе. Открываю, а там...»

«Мама сделала мне костюм привидения в 1990»

«Без чувств? Да я чуть не разрыдался⁠⁠»

«Мой брат-близнец нарисовал нашу маму, когда нам было лет по девять. Она очень привлекательная женщина, и я хохочу каждый раз, когда вижу эту фотографию»

«Сосед разбирал завалы всякого „нужного и актуального“ и откопал вот это. У меня аж в глазах защипало»

«Мой 11-й день рождения, 2008 год. Подарили мой первый плеер iPod, после того, как папа получил повышение на работе»

«Вот вырастешь — купишь!» Мне кажется все наше поколение слышало подобное. Сегодня свершилось. Исполнена детская мечта — первая Sony Playstation"

«Я, наверное, слишком долго позволял маме выбирать мне одежду»

«Найдено в старых шкафах»

«А разве не все читали свои книги под деревом с другом, который просто случайно сфотографировал вас?»

А такие штуки помните?

«Купил в интернет-магазинe. Челюсть уже болит, но остановиться жевать не могу»