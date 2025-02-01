18 фото, которые вызовут ностальгию у тех, кому больше 30
Ностальгия, порой, накатывает на многих из нас. И как хорошо, что некоторые пользователи сети разделяют это чувство, и иногда подбрасывают фотографии, которые позволяют нам вдоволь повспоминать былые времена.
«Мой двоюродный брат и я смотрим „Губку Боба Квадратные Штаны“ в 2005 году»
«Календарь с Робокопом. За него пришлось отдать своему однокласснику десять вкладышей. Вот такие мелочи делали наше детство чуточку счастливым»
«Я играю в Марио»
«Увидел в продаже эту шоколадку. Не ел ее лет 20. Не поверив своим глазам. Могу сказать, что по вкусу похоже на старую, но пузырьков будто меньше стало»
«Выиграла гламурную фотосессию в кафе. Я выгляжу на 30, но на этом фото мне лишь 13 лет»
«Попалась мне сегодня коробочка на работе. Открываю, а там...»
«Мама сделала мне костюм привидения в 1990»
«Без чувств? Да я чуть не разрыдался»
«Мой брат-близнец нарисовал нашу маму, когда нам было лет по девять. Она очень привлекательная женщина, и я хохочу каждый раз, когда вижу эту фотографию»
«Сосед разбирал завалы всякого „нужного и актуального“ и откопал вот это. У меня аж в глазах защипало»
Смотрю н подобные вкладыши и сразу ощущаю ту химозную жвачку н зубах)
«Мой 11-й день рождения, 2008 год. Подарили мой первый плеер iPod, после того, как папа получил повышение на работе»
«Вот вырастешь — купишь!» Мне кажется все наше поколение слышало подобное. Сегодня свершилось. Исполнена детская мечта — первая Sony Playstation"
«Я, наверное, слишком долго позволял маме выбирать мне одежду»
«Найдено в старых шкафах»
Нoстальгия)
Я свoй пейджeр выигрaла в aкции Кoка-Кoла (где под крышкой былa лoтерея).
О, эти мaтеpные aнекдоты от нeпoнятных абoнентoв..! 😅
«А разве не все читали свои книги под деревом с другом, который просто случайно сфотографировал вас?»
А такие штуки помните?
Когда училась в универе (примерно 2006 год), у нас в кабинете информатики были компьютеры с дискетами
«Купил в интернет-магазинe. Челюсть уже болит, но остановиться жевать не могу»
«У меня на каждом фото в течение десятилетия было такое лицо»
А для тех, кому не хватило ностальгии, у нас есть еще несколько подборок:
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Комментарии
Божечки, ничего не сохранилось. кроме двух наборов фоток советских актеров от мамы.
Ежегодно чищу закутки и выбрасываю все, что не используется.
Даже не знаю, грустно ли это...