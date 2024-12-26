20+ фото, которые вызовут приступ теплой ностальгии у вашего внутреннего ребенка

Некоторые вещи способны пробуждать воспоминания о чудесных моментах детства и юности буквально за пару секунд. Это могут быть елочные украшения из времен, когда мы пешком под стол ходили; игрушки, которые мы любили обнимать перед сном; наклейки с первыми кумирами, которые мы хранили на самый важный случай.

А в конце статьи вас ждет трогательный бонус о том, что почувствовать себя счастливым ребенком можно в любом возрасте.

Когда для счастья не нужны слова

«Квартиру, где раньше жила моя бабушка, мы теперь сдаем. Недавно муж полез на антресоли и обнаружил там чемодан, а в нем — сюрприз»

«Ценные воспоминания. Бабушка знала, как я любила эти игрушки, знала, что я их сохраню».

«На выходных гостил у родителей и нашел это. Помните, что это такое? Это были самые крутые сладости моего детства!»

Один взгляд на это фото распаковывает воспоминания об их запахе

«Доставала дочери пакет с моими игрушками, а там вон что попалось. Такая ностальгия! Собирали их, играли, менялись, радовались каждой новой фигурке»

© Klymene / Pikabu Zenushka 1 час назад Не так давно нашли у мамы такие коллекции, которые от моего сына остались. Они реально клевые, качественно сделаны. Так классно, что она это все сохранила! - - Ответить

Субботнее утро, 80-е

«Мы всегда вешали эти гирлянды. Очень было жаль, что их всего 3 штучки. Зато разные по цвету»

«Моя коробочка с куклами из детства. Девочка Наташа, 48 лет»

© convidada / Pikabu Мариночка 1 час назад И коробочка от косметического набора Дзинтарс... Сколько воспоминаний. Аромат детства))). У моих родителей были такие наборы мужской и женский. Женский аромат не помню точно, возможно мама не пользовалась ими, или просто не сохранились воспоминания, а вот мужской помню хорошо. В них были туалетная вода, дезодорант, в мужском брелок или что то подобное, а в женском бумажно-тканевые цветы (брошка).



И у меня тоже был похожий обрез ткани. Кажется это был кримплен - - Ответить

«Этому малышу давно за 70. Его хозяина уже нет в живых, но мишка все еще любим. Передам внукам, когда появятся»

«Эх, было время...⁠⁠»

Как хотелось попробовать их все!

Когда пришлось прервать игру, чтобы покормить тамагочи

«Забрал я из родительского гаража коробочку заветную. И парализовал работу офиса на полдня»

«Стол моего детства»

В приступе ностальгии на даче нашла на чердаке свой стульчик с собачкой. Наклейки потрескавшиеся, криво наклеенные, но такие родные"

А вы тоже не разводили эти «соки» водой, а ели прямо сухими из пакетика?

«Недавно сосед по даче отдал мешок игрушек для моих детей. Нашли среди прочих это чудо. Помню, в детстве и у меня был такой же»

Когда мамка послала за хлебом, а ты видишь, что привезли новый шмот

© cristall75 / Pikabu Тилли 13 часов назад У нас был магазин с самыми разными товарами: и хоз, и одежда и вещи для младенцев, и венки, кресты, гробы тоже. Прям магазин от рождения до смерти. - - Ответить

«Наверное, почти у каждого была такая заветная тетрадь: анкета для друзей. Ее давали самым близким для заполнения. Еще бы! Там столько тайн!»

«Настолько заскучал по прошлому, что пришлось изучать 3D-графику для отрисовки дома, в котором прошло все детство»

"Дочь в магазине спросила: "Что это, мама?«⁠⁠ Я ответила: «Ностальгия, дочь, ностальгия...»"

«Для тех, кто не понял: в моем детстве было у нас одно частое блюдо — суп с Галиной Бланкой. Ну, как суп: вода, макароны, кубик химии. Решила, что нужен стратегический запас: и супчик сварю, и детство вспомню».

Когда в детстве ты был неприлично богат

Бутылку газировки можно было пить месяц — по глоточку

«Я нашел свою коробку из детства. Помню, как покупал эти значки на деньги от сданных бутылок. А полотенце с мишкой сейчас стоит 1,5 тысячи. Но я его не продам»

«Побывала в краях родного детства и нашла своего старого доброго друга! Служил мне верой и правдой очень долго и, как оказалось, до сих пор работает!»

«Фото старого компьютера и молодого меня⁠⁠. 1995 год. Родители выделяли только 15 минут подряд. Запуск компа был событием всегда»

«В буккроссинге кто-то оставил учебник, от которого у меня аж олдскулы свело»

Самая крутая игровая консоль нашего детства

Бонус: «Когда год назад Дед Мороз положил мне под елочку это, я чуть не заплакал. Мальчик Дима, 42 годика»