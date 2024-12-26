20+ фото, которые вызовут приступ теплой ностальгии у вашего внутреннего ребенка
Некоторые вещи способны пробуждать воспоминания о чудесных моментах детства и юности буквально за пару секунд. Это могут быть елочные украшения из времен, когда мы пешком под стол ходили; игрушки, которые мы любили обнимать перед сном; наклейки с первыми кумирами, которые мы хранили на самый важный случай.
А в конце статьи вас ждет трогательный бонус о том, что почувствовать себя счастливым ребенком можно в любом возрасте.
Когда для счастья не нужны слова
«Квартиру, где раньше жила моя бабушка, мы теперь сдаем. Недавно муж полез на антресоли и обнаружил там чемодан, а в нем — сюрприз»
«Ценные воспоминания. Бабушка знала, как я любила эти игрушки, знала, что я их сохраню».
«На выходных гостил у родителей и нашел это. Помните, что это такое? Это были самые крутые сладости моего детства!»
Один взгляд на это фото распаковывает воспоминания об их запахе
«Доставала дочери пакет с моими игрушками, а там вон что попалось. Такая ностальгия! Собирали их, играли, менялись, радовались каждой новой фигурке»
Не так давно нашли у мамы такие коллекции, которые от моего сына остались. Они реально клевые, качественно сделаны. Так классно, что она это все сохранила!
Субботнее утро, 80-е
«Мы всегда вешали эти гирлянды. Очень было жаль, что их всего 3 штучки. Зато разные по цвету»
«Моя коробочка с куклами из детства. Девочка Наташа, 48 лет»
И коробочка от косметического набора Дзинтарс... Сколько воспоминаний. Аромат детства))). У моих родителей были такие наборы мужской и женский. Женский аромат не помню точно, возможно мама не пользовалась ими, или просто не сохранились воспоминания, а вот мужской помню хорошо. В них были туалетная вода, дезодорант, в мужском брелок или что то подобное, а в женском бумажно-тканевые цветы (брошка).
И у меня тоже был похожий обрез ткани. Кажется это был кримплен
«Этому малышу давно за 70. Его хозяина уже нет в живых, но мишка все еще любим. Передам внукам, когда появятся»
«Эх, было время...»
Как хотелось попробовать их все!
Когда пришлось прервать игру, чтобы покормить тамагочи
Который раз про них) у меня сохранились два, одно зелёное яйцо, а второй лапка) надо будет достать что-ли)
«Забрал я из родительского гаража коробочку заветную. И парализовал работу офиса на полдня»
«Стол моего детства»
В приступе ностальгии на даче нашла на чердаке свой стульчик с собачкой. Наклейки потрескавшиеся, криво наклеенные, но такие родные"
А вы тоже не разводили эти «соки» водой, а ели прямо сухими из пакетика?
«Недавно сосед по даче отдал мешок игрушек для моих детей. Нашли среди прочих это чудо. Помню, в детстве и у меня был такой же»
Когда мамка послала за хлебом, а ты видишь, что привезли новый шмот
У нас был магазин с самыми разными товарами: и хоз, и одежда и вещи для младенцев, и венки, кресты, гробы тоже. Прям магазин от рождения до смерти.
«Наверное, почти у каждого была такая заветная тетрадь: анкета для друзей. Ее давали самым близким для заполнения. Еще бы! Там столько тайн!»
«Настолько заскучал по прошлому, что пришлось изучать 3D-графику для отрисовки дома, в котором прошло все детство»
"Дочь в магазине спросила: "Что это, мама?« Я ответила: «Ностальгия, дочь, ностальгия...»"
Бульонные кубики были изобретены в конце 19 века, так что это старое изобретение.
«Для тех, кто не понял: в моем детстве было у нас одно частое блюдо — суп с Галиной Бланкой. Ну, как суп: вода, макароны, кубик химии. Решила, что нужен стратегический запас: и супчик сварю, и детство вспомню».
Когда в детстве ты был неприлично богат
Просто обменяй мне наклейку скорей,
И пойдём скорей покорять гаражи,
И тогда я сказочно стану богат,
Богаче чем все принцы и все короли
Бутылку газировки можно было пить месяц — по глоточку
«Я нашел свою коробку из детства. Помню, как покупал эти значки на деньги от сданных бутылок. А полотенце с мишкой сейчас стоит 1,5 тысячи. Но я его не продам»
Коллега недавно приносила коллекцию значков еще из СССР, так я прям залипла - там и города, и организации, и тематические.
«Побывала в краях родного детства и нашла своего старого доброго друга! Служил мне верой и правдой очень долго и, как оказалось, до сих пор работает!»
«Фото старого компьютера и молодого меня. 1995 год. Родители выделяли только 15 минут подряд. Запуск компа был событием всегда»
«В буккроссинге кто-то оставил учебник, от которого у меня аж олдскулы свело»
Самая крутая игровая консоль нашего детства
Бонус: «Когда год назад Дед Мороз положил мне под елочку это, я чуть не заплакал. Мальчик Дима, 42 годика»
О подарках, которые невозможно забыть, мы писали в отдельной статье. И почерпнули оттуда парочку нетривиальных идей.
Комментарии
Ну даже не знаю...мало что понравилось..
Особенно не понимаю этой ностальгии за совком.. 😨 (одна жвачка на компанию, бутылка колы на месяц)
У меня во время переезда пропал мешок с игрушками из киндеров, пазлами, фишками... Я их так старательно хранила. До сих пор жаль!
Ностальгия только по счастливому детству. По ушедшим близким... Все эти вещи никаких особых эмоций, не вызывают. Сама ничего не храню, только фото. Не было колы, так и сейчас её нет. И что с того?