20+ человек рассказали о подарках, которые они на всю жизнь запомнили

Приближается Новый год — время дарить и получать подарки. Некоторые презенты бывают настолько неповторимы, что их вовек не забудешь, причем как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Герои нашей статьи рассказали о подарках, которые впечатлили их до глубины души. Некоторые из них можно взять на заметку, а на другие посмотреть и никогда так не делать.

«Друг подарил мне такой необычный фрукт. Вскрыв его, я увидел то, о чем давно мечтал! Это гироскопический тренажер для предплечий и кистей рук»

«Сын мужа попросил в подарок 3D-ручку. Первое, что он сделал, — колечко для меня, потому как знал, что я люблю всякие украшения»

«Размерчик оказался немного не мой, так что я его на ключи прицепила в качестве брелока, и теперь оно всегда со мной. Когда ключи достаю, всегда улыбаюсь».

Когда человек не понимает ни намеков, ни прямой речи

Устроила мужу скандал на тему: «Почему я тебе дарю на день рождения хорошие дорогие наборы инструментов в машину и прочие крутые причиндалы, а ты мне — одну розочку, и считаешь, что все в порядке?!» Он психанул, спросил: «Что ты хочешь?» Я сказала: «Мне все равно, главное — увидеть, что с душой. Ну или хотя бы что-то нужное. А цветы я ненавижу!» В итоге муж ушел и через час принес мне брелок со скорпионом из ближайшего ларька. Это был самый отвратительный подарок! А муж — уже бывший. © SkazkaSoap / Pikabu

«В деревне у бабушки была одинокая соседка-старушка. Все считали ее вредной и злющей, а я очень любила забегать к ней в гости. Мне она казалась Бабой-ягой»

«И вот однажды сижу я, мелкая, на крышке сундука у бабульки этой в гостях, а она печь топит. Молчим (она вообще никогда не говорила со мной). Вдруг бабушка поворачивается ко мне, смотрит с больно уж теплой улыбкой, загадочно подходит к буфету. Достает из ящика завернутую в тряпки книгу и дарит ее мне. Мои эмоции невозможно передать словами! Как же я полюбила этот подарок, самый ценный подарок в моей жизни!

Уже лет 17 этой бабушки нет в живых, как и нет ее дома, но у меня осталось то, что возвращает меня мысленно в детство. Каждый раз, когда я беру в руки эту книгу, я словно вижу улыбку этой старушки. Хоть улыбки на ее лице никто и не помнит, но в моих фантазиях она всегда есть».

«Мне знакомая на День рождения подарила детский комбинезон. Ношенный. При том, что детей у меня нет. Ну, что ж, не пропадать же добру»

Креативность — путь к успеху

А я однажды подарил камень! Своей девушке в 18 лет. Она хотела новый телефон, а я был нищим студентом. Поэтому, чтобы просто так не дарить деньги, я взял с улицы булыжник, нацарапал на нем поздравления, под него положил деньги и все это завернул в красивую бумагу. В итоге мы 5-й год женаты. © Unknown author / Pikabu

«Это самый подлый рождественский подарок из всех, что я когда-либо получал. Я был так взволнован, когда увидел его! Целую минуту. А потом понял, что это флешка»

Мамы умеют быть щедрыми

Я помню, мама привела меня в магазин за набором кукольной мебели. Тогда она только стала появляться. У нас денег никогда особо не было, жили от зарплаты до зарплаты, а иногда приходилось и в долг просить. А тут в магазине был такой выбор! Сразу три набора: спальня, столовая и камин на батарейках. И я стою, мнусь, не могу выбрать, что кукле нужнее: спать, есть или просто классный камин. А мама говорит: «Давайте все!» Я даже тогда, в 7 лет понимала, что это неподъемно для нас. А теперь вообще не представляю, в чем маме потом пришлось ужиматься, чтобы позволить мне это счастье. © GrunkaLunka / Pikabu

«Я очень люблю батоны, но у меня аллергия на глютен, поэтому мой парень купил мне эту подушку. Я знаю, что это мелочь, но да, я счастлива!»

«На Новый год брат вручил мне коробку. Я ее распаковал и заплакал — там была моя мечта из 2009 года!»

«Мы тогда ехали с братом в электричке, а там парнишка играл в PSP. Я всю дорогу смотрел на него и завидовал, потом брату все уши прожужжал, что хочу такую же, прям мечта была. А потом как-то забыл про нее, но братишка вспомнил. Весь день рублюсь, доволен, как слон».

Бабуля знает толк в подарках

Когда мне было лет 25, бабуля приехала в гости и привезла мне странный большой сверток. Вручила со словами: «Я, наверное, не дождусь твоей свадьбы никогда. Вот тебе твое приданое, пользуйся, а то моль сожрет». Я развернула сверток, а это оказалось большое пуховое одеяло. К слову, замуж я все-таки вышла через 3 года. Спим с мужем только под этим одеялом. © MiJulik / Pikabu

«Товарищ, с которым мы учились в одном театральном институте, попросил меня подменить его на „елках“ в детском саду — он Дедом Морозом там был»

© jlian59 / Pikabu Violeta 3 дня назад Я с таким же трепетом отношусь к книге, которую мне мама когда-то подарила. И к плюшевому медвежонку, которого подарил муж, который тогда даже ещё не был моим возлюбленным, просто знакомый коллега по работе - - Ответить

«Ну, я хоть и имел свой бизнес, поехал его выручать. Все прошло хорошо, все довольны. Уже в финале выхожу с большим мешком, чтобы раздать детям подарки. И тут ко мне подходит кроха в новогоднем платье и говорит: „Дедушка Мороз, ты такой добрый и всегда даришь подарки. Но я решила, что и тебе кто-то должен сделать подарок. Возьми, пожалуйста. Это тебе!“ И протягивает эту игрушку. Многие годы этот подарок со мной. И уже никто никогда мне не подарит ничего дороже».

" В прошлом году на день рождения я почти взвыла: «Подарите мне палку колбасы!» А сегодня получила вот это. Целый, непрерывный моток сосисок! Удивление и счастье!"

Когда опыт решает

Когда-то работала я в магазине игрушек. Начальница у нас была — мировая тетка! И вот ушла я в декрет. Уже на сносях заехала к ней в магазин закупиться. Мы поболтали, а потом она вынесла мне презент со словами: «Игрушки, одежка — это все фигня. Вот это — подарок! Каждый день годами вспоминать меня будете!» И протянула мне детский горшок! © informacia / Pikabu

«Года 3 назад дочка подарила мне браслетик светящийся. Ношу его, не снимая. Недавно он порвался, так я жену попросил сделать обвязку из жесткой нити, и ношу дальше»

«На 35 лет мама подарила мне миску для салата из магазина а-ля „Все по 55“, а на Новый год — мандаринку и набор иголок. В деньгах мама не нуждается»

«Сама мама на значимые даты получает от меня в подарок ремонты в квартире, путешествия и крупную бытовую технику. Как мне относиться к этим дарам, до сих пор не могу понять».

Когда добро возвращается

Моя подруга часто занимала у меня деньги: суммы были небольшие, но каждую неделю. У моей семьи все хорошо с финансами, а у подруги нет родителей, с 16 лет она работает и содержит себя сама. Одалживая деньги, я прощалась с ними, никогда не ждала назад, не напоминала о долге. Так длилось около двух лет. Потом подруга встретила парня, они расписались. Мы стали видеться реже. И вот на мои 25 лет подруга принесла мне подарок — щенка самоеда. Мою белоснежную пушистую мечту. Цена на такого щенка в нашем регионе начинается от 50 тысяч. Я была в шоке, а подруга просто сказала: «Я помню ту доброту, с которой ты всегда ко мне относилась. В сумочке документы на собаку и все деньги, что я брала у тебя в долг. Я люблю тебя! Спасибо, что ты у меня есть». И это самые трогательные слова, которые мне когда-либо говорили. © Карамель / VK

«С друзьями играли в тайного Санту, и я среди прочего написала, что хочу книгу сказок одного автора. Получить ее я даже не мечтала — этой книги давно в продаже не было»

«Эту книгу мама мне читала, когда я была маленькая. Когда мы в очередной раз переезжали в мои 17 лет, я посчитала себя взрослой для сказок и отдала все книги в библиотеку, в том числе, и этот сборник. Но, повзрослев, уехав из отчего дома за тысячи километров, я все чаще стала вспоминать эту книгу и мне захотелось ее заполучить. Когда подруга мне ее подарила, я была просто ошарашена и чуть не расплакалась от радости».

«Чуть больше года назад врач сказал моей любимой, что она не может иметь детей. Сегодня ночью она сделала мне лучший подарок, о котором я когда-либо мог мечтать»

Уметь дарить радость — это искусство

Это был 1999 или 2000 год. Денег особо не было у родителей, а праздника хотелось. Отец притащил откуда-то с работы огромную картонную коробку, доверху наполненную пенопластовыми звездочками для упаковки хрупких вещей. И я в эту коробку ныряла и искала подарки. Вот это был кайф! Настоящее чудо на Новый год было: коробка с нетающим снегом. Что за подарки там были, я не запомнила, а вот эту коробку с пенопластом — на всю жизнь. Мечтаю когда-нибудь и дочке такой праздник устроить.

Пенопласт, конечно, по всей квартире потом валялся, и еще долго мы отовсюду эти звездочки выметали, но это того стоило. А из коробки нам с братом папа еще и домик сделал с открывающимися окошками и дверью. © Upuzya / Pikabu

«У меня есть коробка с камнями, которые мне подарила жена. Идем мы по лесу, она замечает какую-нибудь прикольную шишку или камень и вручает мне»

«Это самые приятные подарки не свете!»

«Друзья напомнили мне, что вообще-то я — астроном по образованию. Лучший подарок на День рождения!»

Подарок с прицелом в будущее

Я — врач. Однажды дедуля-пациент подарил мне на Новый год 3 кедровые шишки и 2 снежинки, которые его внук вырезал из газет. Я распотрошила шишки, стратифицировала их в холодильнике всю зиму, а весной высадила в горшки семечки. И у меня поперли кедры! Я их рассадила вокруг города. Однажды они станут самыми высокими деревьями в Тульской области и будут жить лет 600. © informblok / Pikabu

«Я участвовал в тайном Санте, и получил от совершенно незнакомого человека лучший подарок за последние 25 лет. Одно то, как он упакован, чего стоит!»

«Внутри оказались две книги, вкусняшки и прочие приятные мелочи».

«У меня самая лучшая девушка!⁠⁠ Она подарила мне на День рождения вот эту громадину»

Когда «дороже» не значит «лучше»

В 16 лет я очень хотела ожерелье из яшмы — оно продавалось в магазине возле дома: уже не пластмассовая бижутерия, но еще не ювелирка. Там была цепочка и несколько камешков в центре. Стоило оно не сильно дорого, но больше моих карманных денег. В общем, я очень просила его на День рождения и ждала... А дождалась янтарные серьги (я ненавидела янтарь, но его любила мама) в виде двух шариков размером с вишню. Они были позолоченные, откровенно бабские, громоздкие и просто некрасивые. На мой шок был ответ: «Ты что! Это же дороже!» Не помню свою реакцию, но помню, что в итоге мне таки дали деньги на ожерелье. © tttuksa / Pikabu

«Мы встречаемся уже 10 лет. Вот что подарил мне парень на Новый год. Негодяй! Люблю его очень. Я знаю, что он купил кольцо, но решил меня потроллить»

Повод для радости есть всегда

Был в моей жизни день рождения, когда родители подарили мне только 3 пачки прокладок. И это был отличный подарок, правда, потому что по тем временам у девочек в нашем маленьком городке были тряпочки, которые регулярно кипятились в тазу, а прокладки считались мажорством. Они были дороги и непонятны. А мне папа привез их из командировки, потому что мама велела найти и купить. Я долго хохотала уже в XXI веке, увидев рекламу экологичных прокладок, которые надо просто постирать. Ну уж нет! Я стирала уже, спасибо, больше точно не буду.

Был в моей жизни День рожденья, когда мне подарили первую косметику — Ruby Rose. Я хотела плеер, но родители решили, что я — девочка, и это мне нужнее в десятом классе. Я ходила в джинсах, клетчатой рубашке и с безумно-зелеными тенями на глазах. Я была невероятно крута!

На один из Новых годов я родила себе сына, зачатого на 8 Марта. Он пересидел 3 недели в пузе, лишь бы заставить меня придумывать, как сделать два праздника в конце декабря. Теперь самое сложное — организовывать ему снег на День рождения.

Жизнь — то еще испытание. Если не радоваться хоть чему-то, свихнуться можно. Скоро Новый год. Мне теперь очень нужна гирлянда с маленькими огоньками, чтоб растянуть по потолку. Хочу это искусственное небо. Оно будет висеть у меня криво-косо, потому что руки из пятой точки. Но оно будет висеть! © Unknown author / Pikabu