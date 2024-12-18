16 жизненных ситуаций, в которых нашлось место юмору и занятной развязке
Истории
1 день назад
Читая истории пользователей в сети, порой задаешься вопросом: «Зачем авторы и сценаристы ломают голову, придумывая сюжеты для комедий?» Иногда достаточно выйти на улицу, побывать на семейном ужине с будущей свекровью - и вот он, готовый сюжет для фильма или книги.
- Сижу в кафе и вижу, что один парень проявляет ко мне интерес. Подходит ко мне официант и протягивает свернутую салфетку, мол, послание от молодого человека за соседним столиком. Ищу ручку, чтобы ответить ему, разворачиваю салфетку, а там написано: «У тебя укроп на щеке!» Так мы и познакомились © Не все поймут / VK
- Была на приеме у врача, он осмотрел мою шишку на лбу. Я у него спрашиваю: «Скажите, а я дурочка?» Он удивленно поднимает взгляд и отвечает: «Ну нет, травма головы незначительная. А что с вами случилось-то?» Говорю ему: «Я пыталась свою кошку забодать. Ползая по полу на четвереньках. В стену врезалась». © Карамель / VK
- Пошла на вечеринку по случаю дня рождения друга, случайно зашла не в тот дом. Эти ребята тоже отмечали день рождения. Столкнулась с «местным» именинником, сказала ему, что ищу тусовку моего друга Райана. И хозяин дома сообщил мне, что его тоже зовут Райан. Я проверила информацию о мероприятии в соцсети и поняла, что нужное мне место находится через несколько домов. Два Райана, на одной и той же улице, обоим исполнился 21 год. Чистое совпадение. Посмеялась и осталась на час, а затем пошла уже на главный праздник. © novicemma2 / Reddit
- Сегодня утром на 20 минут проспали. Вскочили. Моментально собрала дочь, а муж побежал греть машину. Вернулся, схватил в охапку ребенка и они ускакли. Сонная плетусь в спальню и обнаруживаю на тумбочке забытый телефон мужа. Угадайте, что я первым делом сделала? Правильно, набрала его номер, чтобы сказать о забытом телефоне. © Kawaigoth / Pikabu
- Как-то раз решил я раскрасить стену. Создал в коридоре мини-шедевр и подписал его именем брата. И все бы ничего, но брату тогда было уже 17 лет, а мне 7. © ******fer / Reddit
- Дочке (5 лет) подруги перестала есть продукты из магазина. Вообще! Никому не говорит, почему. Пришла я в гости и спрашиваю ее: «Почему не ешь магазинные продукты, может, мне тоже нужно опасаться их?» Она мне: «Во все продукты добавляют бЕлок, рыжих таких, с шерстью, фуу...» – и показывает пальцем на состав продукта! БелкИ, жиры, углеводы! До сих пор не можем доказать ей, что это не бЕлки, а белкИ. © Подслушано / Ideer
- Был в магазине видеоигр. Заходит пара, начинает разглядывать ассортимент. Девушка говорит парню: «Тебе действительно нужно столько игр?» Парень смотрит на нее, кивает на сумки с покупками, которые она несет, и говорит: «Тебе действительно нужно столько обуви?» Девушка тут же указывает на какую-то игру и говорит: «О, эта вроде интересная!» © ctruemane / Reddit
- У меня необычная фамилия. Когда работал в школе, я просил детей называть меня господином А, если им трудно ее произносить. Некоторые дети все равно выдавали свой вариант моей фамилии. Один паренек сказал: «Господин А, я буду называть вас мистер Авокадо. Вашу фамилию я вспомнить не могу, а авокадо просто не люблю». © scottydoeskno / Reddit
- Сидим с подругой лясы точим, она рассказывает, как удаляла волоски с верхней губы, рядом крутится мой муж. Подруга неожиданно обращается к нему, мол, не хочет ли он, чтоб и я тоже удалила? На что мой невозмутимо отвечает: «Жена-гусар — это почетно!» и продолжает дальше заниматься своими делами. © Подслушано / Ideer
- Моя коллега должна была написать электронное письмо в одну организацию, чтобы сообщить, что мы закрываемся на праздники и вернемся только в следующем году. А она вместо этого им сообщила, что мы закрываемся навсегда. Те сердечно попрощались с нами после 20 лет работы и расторгли наш контракт. Шеф узнал об этом, и с тех пор я перепроверяю письма коллеги перед отправкой. © ImCrazyForLatinas / Reddit
- Еду в троллейбусе. Вдруг замечаю необычное поведение парня напротив. Он поворачивается ко мне и принюхивается! Я с ужасом наблюдаю, а он спрашивает: «А чем у вас так пахнет из сумки?» Я: «Булочками». Парень предлагает дружить, но тут его девушка начинает тянуть его обратно со словами: «У тебя уже есть с кем дружить, зараза!» © Карамель / VK
- Я однажды пришел домой, устал, упал на кровать, уснул. Просыпаюсь от зова природы и чувствую, что на плече тяжесть непонятная, что-то лишнее повисло. А темно хоть глаз коли. Я еще скорее сплю, чем проснулся, начинаю эту тяжесть с себя скидывать, прямо всем телом кручусь. И тут же выхватываю по лицу. Пытаюсь поймать обидчика руками и второй раз получаю. Хорошо, что во второй раз я все же схватил рукой эту «тяжесть». Оказалась, что это моя левая рука, просто я ее очень сильно отлежал, до полной нечувствительности. Так я ночью со своей рукой сражался. © IzopZedoren / Pikabu
- Попросила мужа сварить макароны. Пошел. Слышу, наливает воду и высыпает макароны. Кричу ему: «Милый, макароны только в кипящую воду кидать!» Сливает воду с макарон. Пауза. Кричит радостно: «Будем считать, что мы их предварительно помыли!» © Подслушано / Ideer
- Руководство не предупредило меня, что собирается вручить награду на ближайшем корпоративе. Я хотела его прогулять, так как у меня было много работы, но мне не позволили. Ну я и надела футболку с надписью «Недоплата - 100%». А весь смак этой ситуации в том, что награда была настолько большой, что ее вручали генеральный директор и старший вице-президент, а после этого была фотосессия с начальством. Гендир и руководители рассмеялись, увидев мою футболку. Жалею, что то фото не сохранилось. © Ayane_Redfield / Reddit
- Я отправилась к отцу на работу, чтобы распечатать курсовую работу. В пустом кабинете у окна на столе стоял принтер, я отправила документ на печать и отправилась пить чай. Через несколько минут на офисную кухню вбежал отец с широко раскрытыми глазами и повел меня за руку к принтеру. Я испугалась, подумала, что распечатала что-то непристойное, но оказалось, что принтер начал жевать занавеску и медленно, но верно продвигался к карнизу... © Карамель / VK
- Вчера мама моего парня после семейного ужина дает мне конверт: «Открой, когда будешь одна». Открываю, а там кольцо и записка: «Настя, ты станешь моей невесткой? Хочу, чтобы в жены мой сын взял именно тебя. Ведь среди всех непорядочных (тут зачеркнуто) девушек моего сына ты - лучший вариант». © Не все поймут / VK
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