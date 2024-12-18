16 жизненных ситуаций, в которых нашлось место юмору и занятной развязке

Читая истории пользователей в сети, порой задаешься вопросом: «Зачем авторы и сценаристы ломают голову, придумывая сюжеты для комедий?» Иногда достаточно выйти на улицу, побывать на семейном ужине с будущей свекровью - и вот он, готовый сюжет для фильма или книги.