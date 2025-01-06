16 историй о том, что добро может еще и аукнуться

То, что люди перестали быть благодарными виноват певец ШурА. Это он же спел "твори добро другим во благо, не за красивое спасибо..." А вообще, многие сейчас считают "лохами" тех, кто помогает, или делает что-то бесплатно. И садятся нa шею, нa голову, и нa другие части тела...