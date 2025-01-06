Соседка орала, что к ней тараканы через розетку от нас лезут. Хотя нa общей стене у нас в квартире нет розетки. И тараканов нет.(все к ней переползли, наверное) 😃
16 историй о том, что добро может еще и аукнуться
Иногда искреннее желание может привести к непониманию, курьезами или даже неприятностями. Эта статья о людях, которые попали в такие ситуации и решили превратить их в будоражащие истории.
- В торговом центре нашел смартфон свежей модели. Хозяйка позвонила и пообещала отблагодарить. Мол, она директор матрасного магазина, отдаст матрас с нереальной скидкой. Я и так бы вернул, но как раз искал матрас. Отдаю телефон, выбираю модель среднего ценового диапазона. Мне называют полную сумму. Я: «А скидка?» И тут эта тетя заявляет: «На эту модель сейчас скидки не предусмотрены!» Вот это благодарность! © Алексей Белов / Dzen
- Соседская бабуля пришла пожаловаться, что у нее перестал работать пульт от телевизора, и она измучилась бегать. Я предположила, что дело в севших батарейках, вставила свои, и пульт заработал. Она меня горячо поблагодарила. Но ночью случился резкий перепад напряжения, из-за которого у многих соседей вышла из строя техника, в том числе ее телевизор. Наутро бабушка заявила, что это мои батарейки сожгли ее телевизор, а ее сын явился ко мне с требованиями купить новый. © Voyager / Dzen
- У нас квартира на первом этаже, и я каждый год украшала подъезд и нашу лестничную площадку к Новому году. Потом на третьем этаже появились новые соседи, которые заявили, что нужно украшать весь подъезд, потому что их ребенок расстраивается, что красота только на первом этаже. На следующий год мы с мужем переехали в дом, но квартиру оставили за собой. И вот приезжаю я туда по делам и встречаю соседку с третьего этажа. Она мне выдает: «Вы в этом году что-то припозднились, пора бы уже украсить подъезд!» Это вообще как называется, скажите мне? © Жужа Лаптева / Dzen
- Моя подруга умудрилась разбить свой телефон дважды за год. Стало ее жалко, поэтому я одолжила свой второй смартфон. Мы четко договорились: если с ним что-то случится, она должна будет заменить его. Через несколько месяцев она утопила телефон, сначала пыталась скрыть это, потом придумала кучу оправданий, мол, он сам выключился и это не ее вина. В сервисе подтвердили: проблемы из-за воды. В итоге она предложила мне всего $50 вместо полной компенсации. © Oudezijddam / Reddit
- Моя коллега нашла кошелек с документами и картами, по которым удалось найти владельца. Связавшись с ним, она договорилась о встрече. Ее насторожил грубый тон, поэтому, на встречу она пошла с мужем и другом, который умел разговаривать с такими кадрами. Тот перец сразу начал обвинять ее в краже и даже угрожать, но друг быстро поставил его на место, намекнув о своих связях. С тех пор коллега зареклась подбирать чужие вещи. © Ирина Семенова / Dzen
- Я работал на курорте, и тут одни наши гости потеряли какую-то ценность. Гости вели себя так мило, хотя и были расстроены. Я успокоил женщину, вызвал полицию, дал им ваучеры на бесплатный обед и помог со всем разобраться. На следующий день меня вызвал начальник и устроил разнос. В чем моя вина? Оказалось, что я слишком мало налил кофе для этой дамы, и она пожаловалась на меня. © 7_up_curly / Reddit
- Декабрь. Иду по улице, впереди женщина поскользнулась и упала. Сумки разлетелись, я, конечно, сразу бросилась помогать: подняла ее вещи, подошла, начала поднимать. Было сложно, она опиралась на меня всем весом, хотя я очень хрупкая. Но я справилась. В итоге женщина встала, отряхнулась и как давай дальше идти, даже не поблагодарив. Как это вообще называется?! © Марта Копьёва / Dzen
- Прокладывали траншею под воду. На одном участке сосед самовольно посадил морковь. Забавно, что его фамилия — Морковкин. Дело было в сентябре, морковь выросла. Но через три дня должен приехать экскаватор. Я заранее сходила к соседу и предупредила, чтобы он убрал морковь. Но в назначенное утро вижу — ничего не убрано, а через час участок перекопают! Взяла лопату и сама выкопала, сложила морковь рядком в стороне. Жалко ведь трудов. Ну а дальше, как вы уже догадались: меня обвинили в том, что я украла половину урожая! © ЖитиЁ-моё / Dzen
🥕 Морковкин доставил. Хотя я не поняла, зачем при выкапывании моркови лопата? Морковь разве не за хвостик выдергивают из земли?
- В нашем подъезде поселился новый сосед. Дом старый, и он решил сделать доброе дело: покрасил стены с 1 по 3 этаж за свой счет. Казалось бы, радоваться надо, но жители 4 и 5 этажей обиделись. Самое смешное, что раньше мы несколько раз предлагали скинуться и покрасить весь подъезд, но никто, кроме нас, деньги не сдал. © Жужа Лаптева / Dzen
- 12 лет назад мы сделали деревянные пешеходные мостки через лес. Работали, конечно, бесплатно, ведь это было для себя и соседей по поселку. Но за лето выслушали столько претензий и советов, что не передать словами! © Юрий Солдатенков / Dzen
- Заботилась о своей пожилой матери последние 20 с лишним лет. Мой брат и сводная сестра уехали далеко много лет назад. Я водила ее на все приемы к врачам, заботилась о ней после операций, оплачивала ее счета. Кучу всего, короче. И затем она просто-напросто отреклась от меня, будто меня и не было. © Embeast / Reddit
- Как мы «друзьям» мебель делали... Мой муж всегда бросался им на помощь, несмотря на занятость. Потом у него появились такие заказчики, что он не мог взять даже выходной. А эти «друзья» начали нас донимать звонками: «Когда приедешь? Ну когда уже?» В итоге посыпались гневные сообщения заявление, что на этом дружба закончена. Муж их в блок отправил. Потом заявились к нам домой, начали ныть и жаловаться. Вывод для себя сделали. © Алена З. / Dzen
- Один мужчина помогал вдове своего коллеги: покупал продукты, забирал детей из школы, помогал по мелочи. Потом у нее появился новый мужчина, а этот помощник уехал в командировку на полгода. В декабре она присылает ему смс со списком: продукты, детские вещи, игрушки, две кровати. Список внушительный. Он удивляется: «Это что такое?» А она спокойно отвечает: «Купи это все до Нового года.» Он посоветовал ей обратиться за помощью к своему мужику. © Подслушано / Ideer
- Зимой нашел на дороге, недалеко от моря, телефон — до пляжа километра два-три. Телефон не заблокирован, дозвонился до дочки владельца, она передала информацию отцу, который его потерял. На улице мороз, ветер. Позвонили на найденный телефон, объяснил, где нахожусь, и сказал, что жду. Прошло минут сорок, подъезжает машина. Поблагодарили и сказали: «Может, конфет вам купить?» А мне уже 50, к слову. Я спросил: «Чего так долго ехали?» А они: «Ну а чего, если уж на море, по пляжу не погулять?» © Юрий китобой / Dzen
- Знакомый предлагал всему подъезду скинуться на установку камеры с видом на парковку, но все проигноририли. Тогда он сам повесил камеру у себя на балконе. Спустя время у одного соседа тачку зацепили. Сосед тут же прибежал к знакомому: «Дай запись!» А тот в ответ: «Тысяча, и запись твоя». Сосед страшно обиделся: обклеил весь подъезд объявлениями о том, какой плохой человек здесь живет, и даже с участковым пришел требовать запись. На что знакомый спокойно ответил: «Это муляж, запись не ведется». © Сергей Сергеев / Dzen
- Нашел дорогой телефон, запароленный, связаться с владельцем не смог, поэтому забрал домой в пригород. Вечером позвонила хозяйка, попросила вернуть. Предложил приехать за ним, но она настаивала, чтобы я сам привез. Я согласился при условии, что она заплатит за бензин. Приехал, хозяйка опоздала на полчаса и явилась парнем. Я вернул телефон — радости не было предела. Но когда напомнил про оплату проезда, началась истерика. Молодой человек извинился, обещал перевести деньги. © Алексей Белов / Dzen
Комментарии
Поражают те недалекие персонажи, которые обвиняют в краже людей, нашедших телефон или кошелек.
Если вор украл вещь - зачем ему светиться и ее возвращать?
Ерунда, но вспомнилось, как мне причинили добро). Лечу в самолете, скачала логическую игру, наслаждаюсь прохождением. Залипла na сложном уровне с кайфом. Сзади какая-то девушка подсказывает прохождение. Мол, уже прошла игру. От растерянности поблагодарила её, но потом демонстративно отвернула экран.
Неужели человек не понимает суть игры? Её интересно самой разгадать
То, что люди перестали быть благодарными виноват певец ШурА. Это он же спел "твори добро другим во благо, не за красивое спасибо..." А вообще, многие сейчас считают "лохами" тех, кто помогает, или делает что-то бесплатно. И садятся нa шею, нa голову, и нa другие части тела...