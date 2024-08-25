Как мне удалось сохранить нервы, деньги и отношения с близкими, собирая ребенка к 1 сентября
В этом году сын перевелся в крутую гимназию, куда трудно попасть. Я обрадовалась, но оказалась не готова к немыслимым тратам на форму, канцелярию и родительский комитет. Мы чуть не разругались всей семьей, но смогли взять себя в руки и разобраться, на чем можно сэкономить, а на что, наоборот, лучше потратиться. Я расскажу свою историю, а в конце поделюсь советами, которые собирала по крупицам и проверила на себе.
Сын учится отлично, выигрывает на олимпиадах, поэтому его приняли в гимназию как талантливого ученика. К тому же теперь ходить до учебы ему всего 5 минут, очень удобно. С другой стороны, я наблюдала из окна, какие машины парковались там. Как сверкали брендами рюкзаки детей, а каблуки мам будто отстукивали мне в виски. Я чувствовала себя самозванкой, недостойной этого бала. Но ради сына и его будущего решила подавить комплексы.
Только вот когда в начале августа мне скинули список покупок, то оптимизм угас. Простите, но 30 тысяч просто «на нужды класса» — это перебор. Посчитала все вместе, сумма получилась больше нашей с мужем общей месячной зарплаты. Села и разрыдалась от отчаяния. Зашла свекровь, взглянула на меня и добила: «Возьми кредит, но ребенка в школу собери!» Муж встал на мою защиту, урезонил свою маму. А потом сказал: «Не переживай ты так, Маш. Я вообще в детстве все за старшим братом донашивал. А на линейку ходил в пиджаке на 3 размера больше». Свекровь от обиды вскочила и стала доставать из кошелька всю наличку, что есть, остервенело бросая ее на стол. Тогда уже и я сказала, что, возможно, стоит взять кредит, муж ополчился на меня.
Пока мы окончательно не перессорились, я взяла ключи от машины и уехала к подруге. Наташка у меня большая умелица ловить дзен даже в самых непредсказуемых условиях. И у нее есть сын, постарше моего. Подруга налила чай с мятой, выслушала мои стенания и сказала:
— Маш, нам с тобой деньги легко не даются. И с неба они на нас никогда не падали. Неужели ты хочешь, чтобы твои кровно заработанные превращались в школьные аксессуары, которые легко теряются, пачкаются, ломаются. Из-за чего расходы утраиваются.
— Но покупать-то все равно надо, — сказала я, неловко выглядывая из-за чашки.
— Да, но без фанатизма. Мой Ромка как-то на новую форму пролил какую-то жидкость для фломастеров. Даже химчистка не взяла. Если бы я за ту форму отдала столько, сколько ты хочешь отдать, то я бы точно чокнулась.
— И это только «подготовить ребенка в школу». Боюсь подумать, какие меня ждут расходы в течение года: кулеры, диспенсеры, бумага для принтера, ремонт кондиционера! — я схватилась за голову и снова чуть не расплакалась.
— Маш, не забегай вперед и ищи, как можно выкрутиться, ты же это умеешь. Хочешь расскажу, как я делаю? Летом, после окончания сезонов выпускных и свадеб, покупаю с рук приличные костюмы за небольшие деньги. Ромка крупный же. Ходит в школу как жених!
Мы долго смеялись, общались и меня отпустило. Появился план действий. Я мама прошаренная, поэтому рюкзак и прочую ерунду купила еще в мае. Осталась только одежда. Сменку и форму на физкультуру раньше мы выбирали в магазине, я часто переплачивала хотя бы просто из-за капризов сына. В этот раз составила готовую корзину в маркетплейсе. Выбирала что-то со скидкой, не очень дорогое, но с хорошими отзывами. Сын сам показал, что хочет померить. Все довольны, никаких нервов и деньги сэкономили.
В гимназии носят дизайнерскую форму. Летом родители скидываются и отшивают свежую одежду с иголочки. Причем форма есть зимняя и облегченная, то есть как минимум 2 на учебный год. Я поняла, если разорюсь на это, то сама останусь без осеннего пальто. Поэтому схитрила и порылась на объявлениях продаж вещей с рук. Оказалось, родители вполне продают ношеную форму. Купила недорого, где нужно ушила. Благодаря этому пришло осознание, что не все в этой гимназии ездят на дорогом авто. Дети бывают разные. А на родительском собрании не побоялась озвучить, что я не готова к некоторым тратам. И, знаете, меня выслушали, даже глаза не закатили. И мы нашли решение.
Школа — это черная дыра. Нужно беречь свои нервы и отношения с близкими. Ведь неважно, что носит ребенок в рюкзаке. Намного важнее то, что он носит в голове. И в сердце.
Вот еще несколько лайфхаков для тревожных родителей:
- Выбирайте вещи, которые «растут» вместе с ребенком. Например, рюкзаки, верхнюю одежду. Есть много современных брендов, которые продумывают эргономику.
- Не выкидывайте старую канцелярку. После учебного года у сына остается много целых вещей. Я просто убираю их и достаю в августе.
- Обменивайтесь вещами со знакомыми. У всех бывают спонтанные покупки. Остаются вещи, которые не пригодились. В моем городе устраивают своп для мам, где можно познакомиться и обменяться чем-нибудь. По-моему, отличная идея.
- Не экономьте на обуви. Это, пожалуй, единственное, что я никогда не покупала с рук. Хорошая, удобная обувь влияет на здоровье, самочувствие и безопасность. Поэтому не забывайте про рекомендации ортопедов о твердой пятке и гибкой подошве.
- Не покупайте все заранее. Особенно в августе, когда на нас зарабатывают, как продавцы цветов на мужчинах под 8 Марта. С началом учебного года станет понятно, что ребенку пригодится, можно будет докупить.
А здесь мы собрали школьные принадлежности, от которых вреда больше, чем пользы.