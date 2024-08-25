Как мне удалось сохранить нервы, деньги и отношения с близкими, собирая ребенка к 1 сентября

В этом году сын перевелся в крутую гимназию, куда трудно попасть. Я обрадовалась, но оказалась не готова к немыслимым тратам на форму, канцелярию и родительский комитет. Мы чуть не разругались всей семьей, но смогли взять себя в руки и разобраться, на чем можно сэкономить, а на что, наоборот, лучше потратиться. Я расскажу свою историю, а в конце поделюсь советами, которые собирала по крупицам и проверила на себе.

Сын учится отлично, выигрывает на олимпиадах, поэтому его приняли в гимназию как талантливого ученика. К тому же теперь ходить до учебы ему всего 5 минут, очень удобно. С другой стороны, я наблюдала из окна, какие машины парковались там. Как сверкали брендами рюкзаки детей, а каблуки мам будто отстукивали мне в виски. Я чувствовала себя самозванкой, недостойной этого бала. Но ради сына и его будущего решила подавить комплексы. Только вот когда в начале августа мне скинули список покупок, то оптимизм угас. Простите, но 30 тысяч просто «на нужды класса» — это перебор. Посчитала все вместе, сумма получилась больше нашей с мужем общей месячной зарплаты. Села и разрыдалась от отчаяния. Зашла свекровь, взглянула на меня и добила: «Возьми кредит, но ребенка в школу собери!» Муж встал на мою защиту, урезонил свою маму. А потом сказал: «Не переживай ты так, Маш. Я вообще в детстве все за старшим братом донашивал. А на линейку ходил в пиджаке на 3 размера больше». Свекровь от обиды вскочила и стала доставать из кошелька всю наличку, что есть, остервенело бросая ее на стол. Тогда уже и я сказала, что, возможно, стоит взять кредит, муж ополчился на меня.

Пока мы окончательно не перессорились, я взяла ключи от машины и уехала к подруге. Наташка у меня большая умелица ловить дзен даже в самых непредсказуемых условиях. И у нее есть сын, постарше моего. Подруга налила чай с мятой, выслушала мои стенания и сказала:

— Маш, нам с тобой деньги легко не даются. И с неба они на нас никогда не падали. Неужели ты хочешь, чтобы твои кровно заработанные превращались в школьные аксессуары, которые легко теряются, пачкаются, ломаются. Из-за чего расходы утраиваются.

— Но покупать-то все равно надо, — сказала я, неловко выглядывая из-за чашки.

— Да, но без фанатизма. Мой Ромка как-то на новую форму пролил какую-то жидкость для фломастеров. Даже химчистка не взяла. Если бы я за ту форму отдала столько, сколько ты хочешь отдать, то я бы точно чокнулась.

— И это только «подготовить ребенка в школу». Боюсь подумать, какие меня ждут расходы в течение года: кулеры, диспенсеры, бумага для принтера, ремонт кондиционера! — я схватилась за голову и снова чуть не расплакалась.

— Маш, не забегай вперед и ищи, как можно выкрутиться, ты же это умеешь. Хочешь расскажу, как я делаю? Летом, после окончания сезонов выпускных и свадеб, покупаю с рук приличные костюмы за небольшие деньги. Ромка крупный же. Ходит в школу как жених!