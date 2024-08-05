10 вещей, которые мы скупаем к учебному году, а от них вреда больше, чем пользы

Для любого родителя сборы в школу — это настоящая эпопея. Причем, чем младше чадо, тем более эпичен весь процесс. И список вещей от учителя не всегда помогает в этом деле. В итоге родители выносят половину магазина, а потом все эти вещи валяются без дела или вовсе мешают учебе.

Содержит материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Школьный дневник

Конфуз 1 час назад Электронный дневник пока больше для родителей. А детям полезно к дисциплине привыкать и отвечать за свои дела - - Ответить

Долгие годы дневник был главным предметом в портфеле любого школьника. Однако сегодня в нем нет совершенно никакой необходимости и покупать его — сомнительное дело. Но не потому что ученикам больше не ставят оценки или не задают домашнее задание, а потому что почти во всех школах используют электронный журнал. В нем собрана вся необходимая по учебе информация: можно не переживать, что ребенок забыл записать домашнее задание или вырвал страницу с плохой оценкой.

Букет на 1 сентября

Конфуз 1 час назад Я дарю конфеты. Вернее, дарят дети,я покупаю. Но цветы глупость не считаю. Хотят дарить - пусть дарят! - - Ответить

Канун 1 сентября, вероятно, один из самых любимых дней в году у большинства цветочных магазинов по понятным причинам. Первые несколько дней большинство классов выглядят как ботанический сад. Однако это просто выкинутые деньги. Гораздо лучше купить один букет от всего класса. Это намного дешевле. А сэкономленные деньги можно потратить на что-то более полезное.

Наборы для творчества

© SilaTehno Store / AliExpress Олеся 1 час назад У меня дочка очень любит рисовать масляной пастелью, да и в принципе использовать разные материалы. И что теперь только то что в списке? Тут всё же зависит от предпочтений ребенка. Да и в школах сейчас не только акварелью пользуются. - - Ответить

Скорее всего, все необходимые для творчества материалы — гуашь, цветная бумага и прочие штуки — будут указаны в списке необходимых к учебе предметов. Покупать что-то сверх этого, вроде масляной пастели или акварельных цветных карандашей, весьма сомнительная идея. В лучшем случае она просто не пригодится, а в худшем — ребенок просто все это добро растеряет. А вот что действительно стоит купить — это специальный фартук и нарукавники. Они не всегда попадают в список от классного руководителя, а зря. Глупо думать, что первоклашка в процессе рисования не заляпает белую рубашку краской. А с этими маленьким набором его одежда всегда будет чистой.

Туфли на сменку

Нина С 1 час назад Вообще я не раз читала,что постоянно носить кроссовки вредно для ног,тем более если эти ноги растут-это все-таки для спорта обувь,а не для постоянного ношения 🤷‍♂️ - - Ответить

Особенно это актуально для мальчишек. Часто мамы стараются купить детям качественные кожаные туфли, которые будут соответствовать требованию об общем деловом стиле. Однако практика показывает, что ничего удобнее кроссовок для подростков нет. И если в школе нет жестких требований к обуви, то они предпочтут носить любимые разношенные кроссовки, а не туфли. Некоторые мамы советуют покупать одну пару кроссовок, которая будет подходить и для повседневной носки, и для физкультуры. Это и деньги экономит, и ребенку в дни, когда есть физкультура, не придется таскать с собой в школу аж две пары обуви.

Наклейки

Настасья Суханова 2 часа назад Если ребенок хочет наклейки - в чём проблема? Оторвитесь от телефона (и т.д.) и проведите время с ребенком приклеивая эти наклейки (ну хотя бы в альбом для рисования).. Развивайте фантазию, проявляйте творчество, общайтесь с ребенком с пользой и для вас, и для него - - Ответить

Провести ребенка, особенно младших классов, мимо стенда с наклейками, так же сложно, как проводить его же мимо стенда с шоколадками и конфетами в продуктовом магазине. Смешные единороги, любимые принцессы или вертолеты с машинками — все это очень нужно ребенку по мнению самого же ребенка. Однако правда в том, что пользоваться наклейками у него вряд ли получится. За украшение обложки тетрадок или записей внутри учителя, скорее всего, будут ругаться. Кроме того, они могут отвлекать ребенка от учебного процесса. В итоге наклейки либо будут просто лежать без дела, что маловероятно. Либо вы будете находить их по всему дому в самых неожиданных местах.

Глобус

© PxHere Екатерина Александровна 1 час назад А я бы сделала глобус обязательной покупкой, так как современные школьники вообще не имеют представления о материках даже, не то что о странах. Вела английский у детей 10-12 лет (не в школе), так они не знали, где Америка, где Австралия, где Англия. Я им распечатала контурные карты и мы их раскрашивали. - - Ответить

Глобус — это скорее украшение интерьера, чем практичный для учебы предмет. Ученики вместо него используют атлас. Более того, зачастую даже на уроках географии или истории учителя отдают предпочтение настенным картам. Так что покупать глобус с мыслями, что он будет невероятно полезен в учебе, — весьма сомнительное дело.

Пиджак

Нина С 1 час назад Джемпер со вставкой…а ничего,что воротника пачкаются быстро и стирать придется всю вещь?)или есть какой-то лайфхак,чтоы одежда осталась чистой?🤣 - - Ответить

Если пиджак не является обязательным предметом гардероба по уставу школы, то покупать его совершенно бессмысленно. Во-первых, даже синтетическая модель может стоить неоправданно дорого. Во-вторых, ребенок, скорее всего, наденет его только на линейку или другое официальное мероприятие, которое в школе бывает нечасто. Кроме того, носить пиджак под курткой очень неудобно. В итоге получается, что родители отдают бешеные деньги за вещь, которая в итоге висит в шкафу без дела. Вместо пиджака стоит присмотреться к трикотажным жилеткам. Или, вариант для самых умных родителей, джемпер с вставкой ворота от рубашки. Этот трюк позволит купить на пару-тройку рубашек меньше. Главное, что стоит учитывать, это материал. В идеале он должен быть натуральным и прочным. Чтобы обеспечить безопасность ребенка и выдержать учебный год ежедневного использования.

Папка для тетрадей

Старик и старуха 1 час назад Папка первые 4 класса - наше всё. Папка для тетрадей, папка для труда, папка для английского. Удобно прежде всего ребенку. У нас большие перемены, успевают все убрать.

А с 5 класса уже папкой не пользуются, не комильфо им видимо. А жаль... - - Ответить

Часто папку для тетрадей покупают для того, чтобы эти самые тетради как можно дольше оставались в надлежащем виде. Но правда в том, что зачастую у детей просто нет времени складывать все в папку. И они либо не делают этого вовсе, либо делают максимально неаккуратно. В итоге смысла от такой папки нет совершенно. Тем более, что во многих современных рюкзак есть специальное отделение для тетрадок.

Ручки пиши-стирай

Элина Че 26 минут назад кстати, хитропопым детям, которые исправляют уже проверенные работы, я бы их ошибки обводила обычной синей ручкой. в наказание - - Ответить

Многие учителя отмечают, что такие ручки отучают детей думать и анализировать. А еще школьники часто с ними мухлюют. Например, стирают свои ошибки в проверенной работе и доказывают учителю, что он несправедливо поставил минус и снизил оценку. А еще они часто разводят грязь в тетради. У меня есть хитрые ребята, которые, стерев неправильный ответ в проверенной контрольной, с ясными глазами заявляют: «А вы мне тут неправильно минус поставили». Поэтому у таких я работы после проверки фотографирую. © Юлия Свежинцева / VK

Пенал с готовым наполнением

© PxHere Старик и старуха 1 час назад "А таскать весь этот набор с собой ежедневно не нужно ни одному школьнику." - вообще-то в нашей школе требование было, чтобы цветные карандаши каждый день были, циркуль каждый день с 4 класса. Линейка, ручка, ручки цветные, резинка стирательная, простой карандаш - каждый день. Ножницы не каждый, но их проще таскать, чтобы не забыть, когда нужны будут. - - Ответить

На первый взгляд такой пенал может показаться очень выгодным вложением: за относительно невысокую цену вы получаете сам пенал, а в нем простые и цветные карандаши, ластик, линейка, фломастеры, точилка, ножницы и много что еще. Однако на поверку все это может быть не самого высокого качества. Кроме того, этот «кирпич» еще и довольно тяжелый. А таскать весь этот набор с собой ежедневно не нужно ни одному школьнику.