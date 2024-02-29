15 гениев воспитания, которые смогли расхлебать кашу, заваренную детьми
Народное творчество
8 часов назад
Воспитание — штука непростая. Порой кажется, что у некоторых людей в этом деле не просто талант, а настоящая суперсила. Правильный ли подход к детям выбрали герои этой статьи, решать вам.
А в конце статьи будет бонус — история о том, что порой ребенок может переубедить даже самого сурового родителя.
- Нужно было съездить в центр по делам, поэтому я оставила мужа с детьми. Сказала, чтобы ничего не разбили и не сломали, пока меня не будет. Вернулась через три часа, а муж сидит и играет в приставку. Я в шоке, спрашиваю, где дети, а он мне показывает пальцем, мол, тише будь, и ведет в комнату. Там укутаны и замотаны в одеяло дочь и сын, прямо как младенцы. Лежат себе и дрыхнут. Муж все объяснил: «Они хотели играть в дочки-матери, вот я и сказал им, что я мама, а они младенцы. Пять минут так повалялись в „пеленках“ и уснули!» © Не все поймут / VK
- Дочке два года. Всегда ей говорю, что сорят только свиньи. Когда видит мусор на улице — хрюкает. Когда видит, что кто-то бросил мусор, снова хрюкает и показывает на человека пальцем, якобы свинку увидела. Ох, говорили, что воспитываю неправильно! Но самое хорошее, что немногие, но все же поднимают мусор и идут к урне. Боюсь только получить за «хрю-хрю». А так даже забавно, что двухлетка может пристыдить и воспитать. © Подслушано / Ideer
- Уезжала на неделю в другой город, сына на мужа оставила. Возвращаюсь домой, а там подозрительная тишина. Ну я подумала, спят еще. Иду на кухню, и там меня вдруг ка-а-ак бахнет по лбу что-то! Аж птички в глазах. Когда зрение вернулось, вижу, сынишка стоит с противнем в руках и виновато так: «Ой, мам, это ты! Прости, пожалуйста, мы с папой играли, я не знал, что ты уже приехала! Па-а-ап, мама приехала!» И из спальни выбегает радостный муж с хоккейной клюшкой в руках. Мне интересно, все мужчины такие балбесы или только мои двое? © Палата № 6 / VK
- У меня малые жуткие сладкоежки. Если приношу из магазина пачку печенек или конфет, могут умять за раз. Я решила, что полностью лишить их сладкого не могу: будут истерики, крики, сделаю все в игровой форме. Купила сладости, нарисовала карту квартиры и крестиками пометила места, куда спрятала конфеты. Дети радостно бегают в поисках клада, перебирают вещи, заглядывают везде. Получают гораздо больше удовольствия, а не тупо уминают запрещенку под мультик. © Мамдаринка / VK
- Сынишка принес из школы письмо. Там было написано, что он наказан за взлом школьной компьютерной системы. Он объяснил: «Мы были в компьютерном классе. На мониторе появилось сообщение: „Введите пароль“. Я набрал „пароль“, и открылась папка с кучей файлов. Учитель это увидел, ну и отправил меня к директору!» Я передал директору ответное письмо, и на следующий день сын пришел с сияющим лицом: «Спасибо, папа! Не знаю, что ты написал, но сегодня директор был очень добрым!» А в том письме я просто сказал, чтобы директор выдал учителям индивидуальный пароль до следующего собрания школьного совета (я не из их числа, но директор-то об этом не знал) и потребовал похвалить моего сына за обнаружение такой серьезной проблемы. © Martin Pickering / Quora
- Каждый вечер папа читал мне сказки перед сном, изображая разные голоса для каждого персонажа. Недавно он признался, что специально изучал актерское мастерство, чтобы сделать мое детство волшебным. Теперь те вечера — самые дорогие воспоминания моего детства. © Подслушано / Ideer
- Когда жена была на восьмом месяце беременности, я уволился с работы. Причины были веские, это отдельная история. Ребенок был беспокойным: орал день и ночь. Новую работу я искать не стал, помогал жене, пока ребенку не исполнился год — мы дежурили и спали по очереди. Жили на ее декретные и деньги от сдачи моей квартиры, получалось 40 тысяч в месяц. Считаю, что потеря работы была знаком свыше: жена сохранила свои нервы, у меня с самого рождения тесная связь с сыном. © Подслушано / Ideer
- У нас с мужем четверо детей: двое родных и двое приемных. Мы счастливая семья, любим детей, радуемся простым вещам. Но на самом деле мы просто адаптировались, когда поняли, что все пошло наперекосяк. Мы также хотели бы в отпуск на море или свой дом за городом. Просто сейчас не потянем такие траты, поэтому живем как живем, стараемся не напрягаться, когда что-то не можем себе позволить. Лет через 5-7 станет сильно проще, когда старшие поступят и съедут, а младшие уже будут подростками. И все силы мы сейчас вкладываем в то, чтобы дети скорее становились самостоятельными. Успокаиваем себя тем, что мы герои: не бросили детей, а на самом деле просто стараемся как можно позитивнее провести время до момента, когда дети будут справляться сами. © Подслушано / Ideer
- Год назад отдала сына родителям бывшего мужа. Сын крайне упрямый, с учебой поэтому проблемы. Все еще усугубилось разводом. Поняла, что раз свекор со свекровью как-то воспитали мужа, то и с внуком они справятся. И действительно, у них сразу нашелся подход. Сын встает, ложится, ест, ходит на тренировки, делает уроки в строго определенное время. Точно знает, сколько может погулять, сколько просидеть за компьютером, что нужно сделать, чтобы получить карманные деньги, пачку чипсов или сходить в гости к другу в выходные. И ребенку такой режим в кайф: стал лучше учиться, прошли истерики. Я его тоже не балую, хоть часто очень хочется. Подарки и поездки подстраиваю под его хорошее поведение или успехи в учебе. Вины за собой совершенно не чувствую, ребенку там лучше! © Подслушано / Ideer
- Дома муж и двое детей 8 и 11 лет. Какое же счастье возвращаться домой и видеть, что везде чисто, дети накормлены, уроки сделаны, а тебя ждет ужин в духовке. Ради этого не жалко работать хоть каждый день. По-хорошему завидую мужчинам, ведь у них так почти всю жизнь, а у меня всего год, пока муж сидит дома. © Подслушано / Ideer
- Мой муж — директор магазинов игрушек. Очень любит детей, у нас своих трое, но для него свои все. Если он сам находится в торговом зале, и какой-то малыш начинает со слезами клянчить, а родитель быстренько выводить его из зала или ругать, мой муж всегда дарит этому малышу игрушку. Однажды пришла девушка, ее друг остался один с двумя детьми. Мать бросила. Мой муж прямо там подарил им новенькую парту. А летом он купил всем детям во дворе водные пистолеты. © Подслушано / Ideer
- Пока малой еще достаточно доверчивый, мне удается его обманывать. Садится смотреть мультики или играть в игры, а через 1,5 часа ноут полностью вырубается. Я специально установила такое экранное время. Малому вру, что ноутбук перегревается и перестает работать. Потом якобы чиню и через пару дней ситуация снова повторяется. С каждым разом уменьшаю время, теперь ноут идет в спящий режим через 40 минут. И сын не успевает зрение испортить, и конфликтов избегаем. © Мамдаринка / VK
- Мамы, ловите лайфхак! Дочь просит собаку. Дитю 7, и поэтому все пушистые — лапочки и пусики. Дома 2 кота, собак я не перевариваю. Короче, был заключен договор: ровно 30 дней она встает в 5:40, и мы идем гулять по району, имитируя выгул собаки. Вечером так же. Риски конечно были, но все обошлось. На 6 день случился бунт с утра, и звезда, забив на все договоренности, продолжила спать. Сегодня пришла, сказала что собаку не хочет и ушла гуглить, с кем гулять не надо. Эх, жаль до дождя не дотерпели. © Мамдаринка / VK
- Наступил момент, когда дочка заявила: «Теперь хожу по магазинам сама и себе вещи!». Дочке почти 16, я могу понять такую позицию. Мне тоже не нравилось, когда с мамой вместе выбирали одежду, и она навязывала свой выбор. Но все равно хочется, чтобы ребенок на качественную вещь деньги потратил, а не повелся на сиюминутное желание. Дала деньги, сказала в один магазин. Почему только туда? Да потому что у меня там подруга консультантом работает, она точно что-то классное посоветует и проконтролирует, чтобы ребенок штаны на 3 размера меньше не купил. © Мамдаринка / VK
- Я учитель. Утром увидел девочку в слезах у входа в школу. Она считала себя некрасивой, потому что ее юбка «плохо кружилась». Я, еще один учитель, администратор и директор школы битый час оценивали подол ее платья. В итоге единогласно решили, что степень его закручивания соответствует стандартам нашей школы. © Goblobber / Reddit
Бонус: Женщина рассказала, как ее сыну удалось отстоять свою точку зрения
- Сын сутками сидит за компьютером. Я ему говорю, чтобы вышел во двор, поиграл с друзьями, погода вон какая хорошая! А он ни в какую. Тогда решила, что пускай воспитанием сына муж займется, поговорит с ним по-отцовски. Они о чем-то беседовали 20 минут. Потом муж вышел и сказал: «Не трогай его, пускай сидит дальше». Сын наплел ему, что это не просто игрушки, сейчас разработчики игр много зарабатывают. Пообещал разбогатеть и купить отцу яхту для рыбалки. А тот и уши развесил. © Палата № 6 / VK
Азиатский стиль воспитания детей отличается от привычного нам и порой вызывает противоречивые эмоции. Например, китайские «мамы-тигрицы» считают, что оскорбления не могут навредить психике ребенка.
Комментарии
Уведомления
Противнем по лбу !! : так и в реанимацию не долго загреметь . Шо за дебильные игры !
И да , уже было
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