15 гениев воспитания, которые смогли расхлебать кашу, заваренную детьми

Воспитание — штука непростая. Порой кажется, что у некоторых людей в этом деле не просто талант, а настоящая суперсила. Правильный ли подход к детям выбрали герои этой статьи, решать вам.

А в конце статьи будет бонус — история о том, что порой ребенок может переубедить даже самого сурового родителя.

Нужно было съездить в центр по делам, поэтому я оставила мужа с детьми. Сказала, чтобы ничего не разбили и не сломали, пока меня не будет. Вернулась через три часа, а муж сидит и играет в приставку. Я в шоке, спрашиваю, где дети, а он мне показывает пальцем, мол, тише будь, и ведет в комнату. Там укутаны и замотаны в одеяло дочь и сын, прямо как младенцы. Лежат себе и дрыхнут. Муж все объяснил: «Они хотели играть в дочки-матери, вот я и сказал им, что я мама, а они младенцы. Пять минут так повалялись в „пеленках“ и уснули!» © Не все поймут / VK

Дочке два года. Всегда ей говорю, что сорят только свиньи. Когда видит мусор на улице — хрюкает. Когда видит, что кто-то бросил мусор, снова хрюкает и показывает на человека пальцем, якобы свинку увидела. Ох, говорили, что воспитываю неправильно! Но самое хорошее, что немногие, но все же поднимают мусор и идут к урне. Боюсь только получить за «хрю-хрю». А так даже забавно, что двухлетка может пристыдить и воспитать. © Подслушано / Ideer

Уезжала на неделю в другой город, сына на мужа оставила. Возвращаюсь домой, а там подозрительная тишина. Ну я подумала, спят еще. Иду на кухню, и там меня вдруг ка-а-ак бахнет по лбу что-то! Аж птички в глазах. Когда зрение вернулось, вижу, сынишка стоит с противнем в руках и виновато так: «Ой, мам, это ты! Прости, пожалуйста, мы с папой играли, я не знал, что ты уже приехала! Па-а-ап, мама приехала!» И из спальни выбегает радостный муж с хоккейной клюшкой в руках. Мне интересно, все мужчины такие балбесы или только мои двое? © Палата № 6 / VK

У меня малые жуткие сладкоежки. Если приношу из магазина пачку печенек или конфет, могут умять за раз. Я решила, что полностью лишить их сладкого не могу: будут истерики, крики, сделаю все в игровой форме. Купила сладости, нарисовала карту квартиры и крестиками пометила места, куда спрятала конфеты. Дети радостно бегают в поисках клада, перебирают вещи, заглядывают везде. Получают гораздо больше удовольствия, а не тупо уминают запрещенку под мультик. © Мамдаринка / VK

Сынишка принес из школы письмо. Там было написано, что он наказан за взлом школьной компьютерной системы. Он объяснил: «Мы были в компьютерном классе. На мониторе появилось сообщение: „Введите пароль“. Я набрал „пароль“, и открылась папка с кучей файлов. Учитель это увидел, ну и отправил меня к директору!» Я передал директору ответное письмо, и на следующий день сын пришел с сияющим лицом: «Спасибо, папа! Не знаю, что ты написал, но сегодня директор был очень добрым!» А в том письме я просто сказал, чтобы директор выдал учителям индивидуальный пароль до следующего собрания школьного совета (я не из их числа, но директор-то об этом не знал) и потребовал похвалить моего сына за обнаружение такой серьезной проблемы. © Martin Pickering / Quora

Каждый вечер папа читал мне сказки перед сном, изображая разные голоса для каждого персонажа. Недавно он признался, что специально изучал актерское мастерство, чтобы сделать мое детство волшебным. Теперь те вечера — самые дорогие воспоминания моего детства. © Подслушано / Ideer

Когда жена была на восьмом месяце беременности, я уволился с работы. Причины были веские, это отдельная история. Ребенок был беспокойным: орал день и ночь. Новую работу я искать не стал, помогал жене, пока ребенку не исполнился год — мы дежурили и спали по очереди. Жили на ее декретные и деньги от сдачи моей квартиры, получалось 40 тысяч в месяц. Считаю, что потеря работы была знаком свыше: жена сохранила свои нервы, у меня с самого рождения тесная связь с сыном. © Подслушано / Ideer

У нас с мужем четверо детей: двое родных и двое приемных. Мы счастливая семья, любим детей, радуемся простым вещам. Но на самом деле мы просто адаптировались, когда поняли, что все пошло наперекосяк. Мы также хотели бы в отпуск на море или свой дом за городом. Просто сейчас не потянем такие траты, поэтому живем как живем, стараемся не напрягаться, когда что-то не можем себе позволить. Лет через 5-7 станет сильно проще, когда старшие поступят и съедут, а младшие уже будут подростками. И все силы мы сейчас вкладываем в то, чтобы дети скорее становились самостоятельными. Успокаиваем себя тем, что мы герои: не бросили детей, а на самом деле просто стараемся как можно позитивнее провести время до момента, когда дети будут справляться сами. © Подслушано / Ideer

Год назад отдала сына родителям бывшего мужа. Сын крайне упрямый, с учебой поэтому проблемы. Все еще усугубилось разводом. Поняла, что раз свекор со свекровью как-то воспитали мужа, то и с внуком они справятся. И действительно, у них сразу нашелся подход. Сын встает, ложится, ест, ходит на тренировки, делает уроки в строго определенное время. Точно знает, сколько может погулять, сколько просидеть за компьютером, что нужно сделать, чтобы получить карманные деньги, пачку чипсов или сходить в гости к другу в выходные. И ребенку такой режим в кайф: стал лучше учиться, прошли истерики. Я его тоже не балую, хоть часто очень хочется. Подарки и поездки подстраиваю под его хорошее поведение или успехи в учебе. Вины за собой совершенно не чувствую, ребенку там лучше! © Подслушано / Ideer

Дома муж и двое детей 8 и 11 лет. Какое же счастье возвращаться домой и видеть, что везде чисто, дети накормлены, уроки сделаны, а тебя ждет ужин в духовке. Ради этого не жалко работать хоть каждый день. По-хорошему завидую мужчинам, ведь у них так почти всю жизнь, а у меня всего год, пока муж сидит дома. © Подслушано / Ideer

Мой муж — директор магазинов игрушек. Очень любит детей, у нас своих трое, но для него свои все. Если он сам находится в торговом зале, и какой-то малыш начинает со слезами клянчить, а родитель быстренько выводить его из зала или ругать, мой муж всегда дарит этому малышу игрушку. Однажды пришла девушка, ее друг остался один с двумя детьми. Мать бросила. Мой муж прямо там подарил им новенькую парту. А летом он купил всем детям во дворе водные пистолеты. © Подслушано / Ideer

Пока малой еще достаточно доверчивый, мне удается его обманывать. Садится смотреть мультики или играть в игры, а через 1,5 часа ноут полностью вырубается. Я специально установила такое экранное время. Малому вру, что ноутбук перегревается и перестает работать. Потом якобы чиню и через пару дней ситуация снова повторяется. С каждым разом уменьшаю время, теперь ноут идет в спящий режим через 40 минут. И сын не успевает зрение испортить, и конфликтов избегаем. © Мамдаринка / VK

Мамы, ловите лайфхак! Дочь просит собаку. Дитю 7, и поэтому все пушистые — лапочки и пусики. Дома 2 кота, собак я не перевариваю. Короче, был заключен договор: ровно 30 дней она встает в 5:40, и мы идем гулять по району, имитируя выгул собаки. Вечером так же. Риски конечно были, но все обошлось. На 6 день случился бунт с утра, и звезда, забив на все договоренности, продолжила спать. Сегодня пришла, сказала что собаку не хочет и ушла гуглить, с кем гулять не надо. Эх, жаль до дождя не дотерпели. © Мамдаринка / VK

Наступил момент, когда дочка заявила: «Теперь хожу по магазинам сама и себе вещи!». Дочке почти 16, я могу понять такую позицию. Мне тоже не нравилось, когда с мамой вместе выбирали одежду, и она навязывала свой выбор. Но все равно хочется, чтобы ребенок на качественную вещь деньги потратил, а не повелся на сиюминутное желание. Дала деньги, сказала в один магазин. Почему только туда? Да потому что у меня там подруга консультантом работает, она точно что-то классное посоветует и проконтролирует, чтобы ребенок штаны на 3 размера меньше не купил. © Мамдаринка / VK

Я учитель. Утром увидел девочку в слезах у входа в школу. Она считала себя некрасивой, потому что ее юбка «плохо кружилась». Я, еще один учитель, администратор и директор школы битый час оценивали подол ее платья. В итоге единогласно решили, что степень его закручивания соответствует стандартам нашей школы. © Goblobber / Reddit

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Сын сутками сидит за компьютером. Я ему говорю, чтобы вышел во двор, поиграл с друзьями, погода вон какая хорошая! А он ни в какую. Тогда решила, что пускай воспитанием сына муж займется, поговорит с ним по-отцовски. Они о чем-то беседовали 20 минут. Потом муж вышел и сказал: «Не трогай его, пускай сидит дальше». Сын наплел ему, что это не просто игрушки, сейчас разработчики игр много зарабатывают. Пообещал разбогатеть и купить отцу яхту для рыбалки. А тот и уши развесил. © Палата № 6 / VK