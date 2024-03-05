18 человек, у которых был свой маленький секрет. Но теперь о нем весь интернет знает
Народное творчество
1 час назад
Свои маленькие тайны есть, пожалуй, у каждого человека. Один терпеть не может складывать белье и запихивает его в шкаф комком, другой держит в секрете свою свадьбу, третий скрывает от родителей визиты жениха. Но рано или поздно все тайное становится явным, и иногда это происходит крайне неожиданно.
- В детстве мне очень не нравилось мое имя — скучное какое-то. Во дворе познакомилась с новыми детьми и представилась Каравеллой. Что это значит, я не знала. Думала: «Какое же красивое пиратское имя, и мне подходит!» Но мне на беду во двор вышла бабушка и спалила меня громким смехом и окриком моим настоящим именем. А жаль! Каравелла Альбертовна была бы. © Криптокартограф даркнета / ADME
- Я 4 года встречалась с коллегой, даже замуж за него вышла — и никто не знал. На следующий день после свадьбы был корпоратив, и я случайно обмолвилась о том, что мы поженились. Тут подскакивает ко мне старший менеджер и говорит такая: «Ой, правда? А можно я всем скажу?» Я не разрешила. Это было в конце декабря. А в январе нас вызвали с мужем на ковер, поздравили, и старший менеджер сказала: «Ну, конспираторы! 4 года встречались и поженились, а мы и не знали!» А я подумала: «И хорошо. А то вы бы обсуждали и шушукались за спиной, если кто-то из нас с кислым видом приходит». © malynche / ADME
- Мне было 15 лет, когда мама как-то попросила меня сложить простыни. Я сказал, что все сделаю, а потом, думая, что она ушла на другую половину дома, просто запихнул их абы как в то место, где они должны храниться. После чего понял, что все это время она сидела прямо позади меня и наблюдала за этим. © RandomLurker04 / Reddit
- Работала на скорой, и случился у меня роман с коллегой. Распространяться о нем мы на службе не хотели. И вот однажды отработали мы с ним смену до полуночи в разных бригадах, приехали к нему домой, и я осталась у него ночевать. А утром я вскакиваю, впопыхах напяливаю форму и мчусь на дежурство. Работаю себе, а коллеги на меня как-то странно смотрят и хихикают. Я поняла почему, когда в зеркале увидела, что на рабочей рубашке красуется бейджик с фамилией коллеги, а не моей. Пожалуй, так нагло о служебном романе не объявлял никто. © Wildwildworld / Pikabu
- Как-то, когда мы с сестрой и братом были маленькими детьми, мы бесились и стали разбрасывать игрушки, которые принес нам Дед Мороз. А мама, глядя на это, так рассердилась, что, забывшись, заорала на нас: «Я купила игрушки не для того, чтобы вы так с ними обращались!» © Unknown author / Reddit
- Я случайно поймал свою девушку на измене. Это было в то время, когда подробные опросы в соцсетях были популярны, и я на ее странице наткнулся на один из них, который она собственноручно опубликовала. Вопрос гласил: «С кем вы последним целовались?» В ответе стояло не мое имя. Я спросил ее об этом напрямик, и она сказала что-то вроде: «Боже мой, как ты это прочитал?» Словно я в жизни интернетом не пользовался. © squidwardtortelIini / Reddit
- Некоторое время, будучи взрослой, жила у мамы. И ко мне заходил в гости мой парень. Я не любила светить перед матерью этим фактом, потому что начинались дурацкие вопросы: «А ты его угостила?», а вслед: «Он что, дома не может поесть?» Если говорила, что ничем не угощала, мама заявляла, что парень, чего доброго, подумает, что мы жадные. И вот как-то раз он заскочил ко мне домой, ушел, а вечером мама стала меня допытывать:
— А что, твой заходил?
— Нет, конечно, с чего ты взяла?
— У нас желтый ковер, я нашла на нем черный катышек с носка. Черных носков у нас с тобой нет, а утром я ковер пылесосила. © Ира / ADME
- Встречалась с коллегой. Он отчаянно пытался скрыть наши отношения от всех. Приехал ко мне на выходные с ночевкой. С утра я умываюсь в ванной, вдруг слышу из коридора крики «Нет! Нет! Не-е-ет!» Перепугалась знатно. Оказывается, он с утра зашел в рабочий чат и, увидев какую-то проблему, из-под моей учетки начал строчить сообщения в своем неповторимом стиле «что за криворучки писали этот код!» Начальник не ожидал от меня такой экспрессии и чисто ради шутки написал «Такой-то, перелогинься» (фраза частенько использовалась у нас в офисе). А мой мужчина в панике реально перелогинился и продолжил ругаться с того же места. И только минут через 5 до него дошло, что сообщение от начальства было шуткой, а он спалился. © chidi / Pikabu
- У нас на работе приблудилась кошечка, маленькая, месяца 4. Ну мы ее всем офисом стали подкармливать, иногда даже запускали внутрь погреться. Начальник возмутился, мол, у нас в офисе не зоопарк и не приют. Вчера зашла к нему отдать бумаги на подпись. Смотрю, а он как-то занервничал сразу. Ну, да ладно. И тут у меня падает ручка, я наклоняюсь и вижу, что у начальника на коленках сидит она, та самая кошечка. По моему выражению лица, наверное, было понятно, что я его уже спалила. И все, что он мог сказать, было: «Да-да, все, сдаюсь. Ну она такая... такая... Только посмотри на эту морду!». Забрал в итоге кошку домой. © Карамель / VK
- Когда я был в классе третьем, я приходил домой со школьных занятий примерно в час дня. Родители приходили в шесть. Обедать мне приходилось самостоятельно. Родители оставляли мне на обед суп в большой кастрюле, из которой я сам должен был перелить его в маленькую, разогреть на плите и поесть. Однако на деле я, налопавшись на переменке дешевых сладких пончиков из школьного буфета, суп есть не хотел. Но, чтобы не расстраивать строгих родителей, просто сливал часть супа из большой кастрюли в унитаз. Спалился я однажды по глупости — забыл в туалете крышку от кастрюли. © fish.hleb / Pikabu
- Решила взять выходной после 2-х недель тяжелой работы. Сказала начальнице, что болит живот и на работу не выйду. Думаю: раз выходной, схожу на маникюр и в парикмахерскую. Но я позвонила записаться на ногти не своему мастеру Оксане, а своей начальнице Оксане. Мой выходной еще никогда не заканчивался так быстро. © Подслушано / Ideer
- Однажды утром мне позвонила исполненная праведного гнева женщина и грозно спросила, почему я продолжаю писать ее парню и зачем я разрушаю их семью... Вот только ее парень оказался моим мужем. © SlanginPie / Reddit
- Встретил прекрасную девушку, через время она переехала ко мне, начали жить вместе. Но в один прекрасный момент она решила затеять генеральную уборку и нашла за диваном ажурные женские трусики. И вот она смотрит на меня растерянно, начинает плакать, и ничего другого не остается, как признаться, что... я — свинья, которая после переезда в новую съемную квартиру 2 года назад еще ни разу не убиралась за диваном. © Палата № 6 / VK
- Как-то в детстве я написал имя младшей сестренки на стене чулана карандашом. А сам маме решил выставить это дело так, словно это сестра написала свое имя. Но маму провести не удалось: она же знала, что моя сестра еще не умеет писать. До сих помню, как глупо я тогда себя чувствовал, но в то же время улыбаюсь, вспоминая это. Мило, но мама до сих пор не закрасила эту надпись. © Unknown author / Reddit
- Познакомился с девушкой на 2-м курсе. Она жила в квартире, а я — в общаге. Предложила она мне съехаться. И вот мы вместе уже 2-3 месяца, и тут ее родители, живущие в другом городе, решают навестить ее. Она попросила меня вернуться в общагу на время их приезда, часть вещей я забрал с собой, а остальное — спрятали от родительских глаз в квартире. Родители приехали. Позвали меня в гости тоже, собралась компания. В квартире жарко, ну я и ляпнул без задней мысли, мол, что-то жарко, пойду переоденусь. Пошел, достал из шкафа свои шорты, майку, переоделся и вернулся. И через какое-то время ее мама подходит и тихо у меня спрашивает, мол, давно ли живете вместе. Оказалось, она давно приметила в коридоре чужие кроссовки 45-го размера, а когда я переоделся в «гостях» в домашнюю одежду, все стало понятно без слов. © ReversingFlash / Pikabu
- Ходил к нам в отделение на перевязки жутко шкодный пацаненок лет семи. Перевязывать мелкого было сущим наказанием, потому что он постоянно вертелся. И вот после финального посещения мама достает из недр сумки коробку конфет, сует ее в ручонки мальцу и легонько подталкивает его в мою сторону. Тот с натянутой улыбочкой быстро подбегает к столу, кладет коробку и тут же начинает тянуть маму за рукав в коридор.
— Ну ты чего, застеснялся что ли? — удивляется мать.
Но мелкий, ничего не ответив, выбежал за дверь. В конце смены, открывая конфеты, мы заметили, что целлофановая пленка приклеена к коробке. Я разорвал крышку и увидел мокрые бумажки, разложенные по ячейкам. Пацан догадался не только приклеить на место целлофан, но и намочить бумажки, чтобы маман по весу коробки не догадалась, что конфет там уже нет. Не хватило только выдержки, чтобы вручить презент. © miliekosti / Pikabu
- Моя подруга хотела стать длинноволосой блондинкой, но терпения не хватало. Чтобы сфотографироваться на сайт знакомств, купила удачный парик, получилось потрясающе. Познакомилась с парнем, на первое свидание пошла в этом же парике, чтобы парень наверняка узнал. Свидание супер, начались обнимашки-целовашки, и тут-то парик решил покинуть хозяйку. Парень обалдел, когда прекрасные длинные шелковые волосы отделились от головы и остались у него в ладони. К такому жизнь его не готовила... © Иренка / ADME
- Как-то мы с сестрой, будучи подростками, на неделю остались без присмотра. Сестра предложила приготовить вафли со сгущенкой, и я, ясен пень, согласилась. Она поставила сгущенку вариться на кухне, а сама ушла болтать с подругой по телефону. Сестра говорила долго, пока на кухне не раздался оглушительный грохот. Мы с сестрой в ужасе побежали туда. Черная фигня прилипла ко всему: к фасадам кухни, к потолку, к плитке, к обоям. У цветов на подоконнике вообще листву сдуло! В следующие дни мы соскребали сгущенку, мыли, выясняли отношения, опять соскребали. Обои нашего старания не выдержали и отвалились от стен. Сестра так боялась родителей, что решила купить и переклеить их. К концу недели ремонт был окончен, и сестра даже докупила столько банок сгущенки, сколько мы испортили. Вернулись родители, хвалили нас за ремонт, а потом позвали чай пить. Папа достал к чаю банку злосчастной сгущенки, открыл и, улыбаясь, спросил:
— О, у вас ничего не слиплось за неделю?
— Мы ее даже не открывали! — ляпнула я, тем более, что это было правдой.
Отец заржал. Мы непонимающе смотрели на него и на белую сгущенку в банке.
— Я варил сгущенку перед отъездом. © DinsAn90 / Pikabu
Родители-приколисты встречаются не так уж и редко. Мамы и папы иногда умеют так подшутить над детьми, что тем остается только тихо сползать по стеночке. Ну или оттачивать свое чувство юмора — оно точно в жизни пригодится.
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Лютая женщина собрала школьников в актовом зале и прошлась по всем грехам среднестатистических подростков из глубинки. Одним из пунктов была надпись на фундаменте. Яркая. Несмываемая. Лютая женщина требовала неизвестных Р и Т явиться с повинной. Разумеется, никто не признался. Священный ужас обуял меня. Я молчала. Приближался Страшный Суд... Надпись соскребли в тот же день, но она будоражила юные умы еще с неделю, пока не начались весенние каникулы.