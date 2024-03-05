18 человек, у которых был свой маленький секрет. Но теперь о нем весь интернет знает

Свои маленькие тайны есть, пожалуй, у каждого человека. Один терпеть не может складывать белье и запихивает его в шкаф комком, другой держит в секрете свою свадьбу, третий скрывает от родителей визиты жениха. Но рано или поздно все тайное становится явным, и иногда это происходит крайне неожиданно.