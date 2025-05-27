15+ случаев, когда дизайнерская мысль свернула куда-то совсем не туда

Дизайн
3 часа назад

Кажется, что дизайнеры уже перепробовали все, и удивить чем-то новым невозможно. Однако порой креатив заходит так далеко, что невольно поражаешься — как вообще можно было до такого додуматься? Наши герои не смогли выдержать этот абсурд и решили поделиться своими открытиями со всем миром.

«Эти туфли были супер популярны в мои школьные годы. Мне стыдно признаться, у меня были такие»

«Встретил вот такой диван на развале»

«Решил я распечатать фотку с детьми на холсте. Сложно объяснить, как я испугался, когда открыл коробку»

Целый джинсовый сервиз ищет нового владельца

«Кто же умудрился так сделать?»

«Не туалет, а игра какая-то»

«Ужасная лестница, называется „изловчись развернуться“»

«Не смог пройти мимо такой красоты»

Анжела В.
15 минут назад

Мы такие в нашем магазине продавали, мужские и женские размеры. Расхватали моментально. По мне, они неудобные, но народу нравилось. И было это не так уж и давно

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«Туалет прямо в спальне»

«Эту лампу нереально включить, так как не видно сенсора — он не горит в темноте»

«Стопор для двери установлен, босс»

«И в этом отеле я должен остаться на ночь с мамой!»

Своеобразные арки получились

«Предупреждение размещено успешно»

«Вопрос, который мучает меня с момента покупки: почему сахар не в белой баночке?»

«Я думаю, что в этой комнате ночью будет очень неловко с мамой или бабушкой»

«Предыдущие владельцы не парились и установили плитку поверх провода»

Отель в Амстердаме. Слева — душевая кабина посреди комнаты, а туалет всего-навсего в такой же серой непрозрачной трубе

Столкновение гарантировано

Фото на превью kentaki_cat / Reddit

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