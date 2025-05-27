15+ случаев, когда дизайнерская мысль свернула куда-то совсем не туда

Кажется, что дизайнеры уже перепробовали все, и удивить чем-то новым невозможно. Однако порой креатив заходит так далеко, что невольно поражаешься — как вообще можно было до такого додуматься? Наши герои не смогли выдержать этот абсурд и решили поделиться своими открытиями со всем миром.