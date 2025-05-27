15+ случаев, когда дизайнерская мысль свернула куда-то совсем не туда
Дизайн
3 часа назад
Кажется, что дизайнеры уже перепробовали все, и удивить чем-то новым невозможно. Однако порой креатив заходит так далеко, что невольно поражаешься — как вообще можно было до такого додуматься? Наши герои не смогли выдержать этот абсурд и решили поделиться своими открытиями со всем миром.
«Эти туфли были супер популярны в мои школьные годы. Мне стыдно признаться, у меня были такие»
«Встретил вот такой диван на развале»
«Решил я распечатать фотку с детьми на холсте. Сложно объяснить, как я испугался, когда открыл коробку»
Целый джинсовый сервиз ищет нового владельца
«Кто же умудрился так сделать?»
«Не туалет, а игра какая-то»
«Ужасная лестница, называется „изловчись развернуться“»
«Не смог пройти мимо такой красоты»
Мы такие в нашем магазине продавали, мужские и женские размеры. Расхватали моментально. По мне, они неудобные, но народу нравилось. И было это не так уж и давно
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Ответить
«Туалет прямо в спальне»
«Эту лампу нереально включить, так как не видно сенсора — он не горит в темноте»
«Стопор для двери установлен, босс»
«И в этом отеле я должен остаться на ночь с мамой!»
Своеобразные арки получились
«Предупреждение размещено успешно»
«Вопрос, который мучает меня с момента покупки: почему сахар не в белой баночке?»
«Я думаю, что в этой комнате ночью будет очень неловко с мамой или бабушкой»
«Предыдущие владельцы не парились и установили плитку поверх провода»
Отель в Амстердаме. Слева — душевая кабина посреди комнаты, а туалет всего-навсего в такой же серой непрозрачной трубе
Столкновение гарантировано
Вот еще несколько подборок провальных дизайнерских решений:
Фото на превью kentaki_cat / Reddit
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