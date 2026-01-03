17 старых елочных игрушек, которые вызывают приступ острой ностальгии

В моей домашней коллекции елочных игрушек живет целая история. Самые старые — еще из 60-х, из маминого детства. Другие мы выбирали уже вместе, и это одно из самых ярких воспоминаний: мы идем в магазин, берем пакет и диктуем продавцу: «Таких, пожалуйста, две. А этих, будьте любезны, три».

Сегодня на ветках соседствуют дорогие шары с ручной росписью. Но одни из самых дорогих сердцу те детские игрушки, где-то потертые, где-то выгоревшие, но такие любимые друзья — бегемотик, снегирь, попугай и бяшка. Я уже давно взрослая дама, но до сих пор верю, что на елке в моей семье должны висеть игрушки из детства. Иначе они грустят и плачут в коробках на антресолях. А бяшка — это такое теплое слово из детства. Обычный стеклянный барашек, названный так по звуку «бе-е-е». Но именно от этого слова и от касания к хрупкому стеклу меня накрывает волной того самого, настоящего счастья.