Не, они лежат в своих коробках, и радуются, что их ещё не разбили. Многие из них пережили даже уже несколько поколений людей, ими владевших. У меня, в коробке на антресолях, есть почти все, что на этих фотографиях.
17 старых елочных игрушек, которые вызывают приступ острой ностальгии
Современные пластиковые шары могут быть безупречными, но они никогда не заменят тот самый стеклянный «прожектор» или ватного Деда Мороза, который десятилетиями хранился в коробке из-под обуви. Собрали фотографии игрушек, которые как личный телепорт переносят нас в утро 1 января, когда деревья были большими, а чудеса — настоящими.
«Я уже давно взрослая дама, но до сих пор верю, что на елке в моей семье должны висеть игрушки из детства. Иначе они грустят и плачут в коробках на антресолях»
В моей домашней коллекции елочных игрушек живет целая история. Самые старые — еще из 60-х, из маминого детства. Другие мы выбирали уже вместе, и это одно из самых ярких воспоминаний: мы идем в магазин, берем пакет и диктуем продавцу: «Таких, пожалуйста, две. А этих, будьте любезны, три».
Сегодня на ветках соседствуют дорогие шары с ручной росписью. Но одни из самых дорогих сердцу те детские игрушки, где-то потертые, где-то выгоревшие, но такие любимые друзья — бегемотик, снегирь, попугай и бяшка. Я уже давно взрослая дама, но до сих пор верю, что на елке в моей семье должны висеть игрушки из детства. Иначе они грустят и плачут в коробках на антресолях. А бяшка — это такое теплое слово из детства. Обычный стеклянный барашек, названный так по звуку «бе-е-е». Но именно от этого слова и от касания к хрупкому стеклу меня накрывает волной того самого, настоящего счастья.
А вот и те самые бегемотик и попугай
Висят ли у вас на елке крокодилы и совы?
Шишки и елочки — это неотъемлемая часть новогоднего настроения
И нам правда совсем неважно, насколько они потертые и старенькие, ведь главное — воспоминания.
Фонарик как маяк для Деда Мороза
«Когда я была маленькая, я просто обожала наряжать елку. Я верила, что все остальные игрушки соберутся, а Дед Мороз увидит, куда нести подарки, только если первым повесить стеклянный фонарик. К нему всегда пристраивали сзади огонек от гирлянды, чтобы казалось, что фонарь и правда светится. Мне уже 30 лет, но мама и сейчас каждый год его вешает по старой памяти».
Домик из детства
- Четыре в наличии, еще четыре едут ко мне. Коллекционера разбудили. © Toper23 / Pikabu
«Был период, когда на елки модно было вешать игрушечные початки кукурузы»
На наших елках всегда было много разных продуктов
«Вот такой раритет у меня есть, этот попугай старше меня!»
«Нашей елке уже больше 60 лет, а игрушки собирались годами»
«Разбирали дедушкин шкаф и нашли кучу елочных игрушек»
«Гляньте, что нашел среди кучи старых игрушек»
- Да сейчас такие больше 5000 рублей стоят! © user5851650 / Pikabu
«Раньше были игрушки-фигурки в костюмах народов севера. Их делали даже из ваты»
«Звезда Смерти» из детства"
- Я серьезно увлеклась старыми елочными игрушками. Так вот, этот шарик воплощает в себе образ прожектора. Видимо, в свое время они были таким невиданным чудом, что его запечатлели в виде елочной игрушки, да так эта мода и пошла. © ZhusLi0794 / Pikabu
«Он смотрит нам в душу»
«А еще выпускался набор „Серая шейка“, куда входили дед, заяц, лиса и уточка»
Комментарии
Игрушки моего детства все у папы. Когда-то они переедут ко мне, но надеюсь не скоро. Там мне очень нравились украшения из стекляруса: мельница и бусы. А ещё шары у которых рисунок стеклянными гранулами посыпан. Каждый когда-то знала наизусть и у каждого для меня была придумана история)
Сейчас у меня своя коллекция. Есть любимые. Про виноградную гроздь недавно писала. Ещё есть совершенно волшебные икеевские, по форме как юла, прозрачные, с неровной поталью внутри. Они куплены давным-давно, но до сих пор завораживают. Пару лет назад на Авито купила офигенный набор рефлекторов. Они разные, но в одной цветовой гамме) В Великом Устюге купила тигрёнка, того самого, из мультика "тигрёнок на подсолнухе". Ещё в том году на ярмарке появились цельнолитые разноцветные стеклянные сосульки, одна ну очень понравилась))
С детства я всегда сама наряжала ёлку. В этом году впервые не было сил. Просто достала коробки, поставила их рядом с ёлкой и ушла из комнаты. Зато дитё было счастливо! Как же, только то что хочется и то что нравится)
Спасибо за то, что хотя бы порадовалась за счастливчиков, чьи игрушки детства греют не только сердце воспоминаниями, но и с удовольствием развешиваются не ёлке перед праздником. Все мои, и шары, и сосульки, и зверушки спалены русскими вместе с нашим домом в этой проклятой войне.