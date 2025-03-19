14 туристов, которые побывали в Египте и привезли целый баул впечатлений

9 изумительных образов Кейт Миддлтон, которые доказывают, что она из дочери авиадиспетчера превратилась в настоящую принцессу
Культура
2 года назад
Эта жаркая страна привлекает огромное количество туристов, которые любят тематические экскурсии, теплое море и сервис. Кто-то, побывав однажды на родине великих пирамид, так очаровывается, что стремится вернуться снова, а кому-то везет куда меньше и долгожданная поездка оборачивается сплошным провалом.
А вот еще истории о том, что туристические поездки в новые страны оставляют неизгладимые впечатления: