14 туристов, которые побывали в Египте и привезли целый баул впечатлений

Эта жаркая страна привлекает огромное количество туристов, которые любят тематические экскурсии, теплое море и сервис. Кто-то, побывав однажды на родине великих пирамид, так очаровывается, что стремится вернуться снова, а кому-то везет куда меньше и долгожданная поездка оборачивается сплошным провалом.