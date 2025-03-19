14 туристов, которые побывали в Египте и привезли целый баул впечатлений

Путешествия
1 час назад

Эта жаркая страна привлекает огромное количество туристов, которые любят тематические экскурсии, теплое море и сервис. Кто-то, побывав однажды на родине великих пирамид, так очаровывается, что стремится вернуться снова, а кому-то везет куда меньше и долгожданная поездка оборачивается сплошным провалом.

  • А вы когда-нибудь убегали от верблюда? А я вот да. Мы с семьей были на экскурсии в Египте, а рядом с пирамидами катают на верблюдах. Я спокойно гуляла, никого не трогала, вдруг неожиданно слышу, как мама кричит: "Даша, за тобой верблюд бежит!" Ну в общем так быстро и далеко я никогда не бегала. Но самое смешное оказалось то, что верблюд просто шел за мной, а мама подумала, что меня ждет страшная катастрофа. © Не все поймут / VK
  • Отдыхали в Египте в одном из пятизвездочных отелей Шарм-эль-Шейха. В один прекрасный вечер предстала перед нами такая картина: мужчина лет 65 пришел на ужин в одних плавках. Все прекрасно знают, что такой вид не подходит для посещения ресторана. За этим дедушкой ходили все официанты и руководство отеля, уговаривая его переодеться, но он делал вид, что не понимает их, и продолжал ходить так. Не сумев объяснить ему это, они не нашли ничего лучше, чем закрыть его собой, когда он сел ужинать. Так продолжалось на протяжении нескольких дней. © Палата №6 / VK
  • Увлекалась историей Древнего Египта. Когда ездила к пирамидам, то решила поиграть в исследователя и проверить один тайный ход, о котором вычитала в интернете. А вместо этого нашла проблемы на свою голову. Потому что меня поймали и депортировали обратно домой. Обидно. © Карамель / VK
  • Когда я была маленькой, мои родители забыли меня на рынке в Египте. Я не плакала и не растерялась, я просто пошла к торговцу и начала рассказывать стихи. В тот момент мне было совершенно все равно что он меня не понимает. Когда я закончила «Муху-Цокотуху» — пришли мои родители. Теперь каждой непонятной и страшной ситуации читаю про себя стихи — это помогает мне успокоиться. © Карамель / VK
  • Этим летом ездила в Египет с мамой. Когда мы поехали в торговый центр, пристал ко мне какой-то турок и спрашивал у мамули разрешение сводить меня в ресторан. Спустя какое-то время бесконечных неудачных попыток, он выдал: «Я куплю тебе и твоей мама верблюд». Мы просто попадали от смеха. © Карамель / VK
  • Была я как-то с подругой в Египте. Покупали путевку, с пятизвездочным отелем, где все включено: бесплатная еда и куча развлечений. В предпоследний день она решила вытащить меня из отельного комплекса, чтобы мы покатались на верблюдах... Я так не хотела идти, но все же согласилась. Мы пошли... К нам приставали местные, было ужасно жарко, нам пытались продавать какую-то ерунду разные торговцы, а потом, когда мы уже пришли к верблюдам, нас покатали пять минут, взяли много денег, а затем один из верблюдов в меня еще и плюнул. © Не все поймут / VK
  • Мы с мужем сыграли свадьбу и впервые вдвоем поехали за границу. Нам было по 22 года, денег хватило только на Египет. Начиталась историй, как пытаются обобрать на каждом шагу, и мужа запугала. Подвозит нас автобус к отелю, водитель открывает багажный отсек, все достают свои чемоданы. Смотрю — какой-то работник отеля в белой футболке уже тащит мой розовый чемодан куда-то вдаль. Испугалась, что сейчас буду за это кучу денег платить. Видели бы вы, как я вырывала у него из рук чемодан с криками: «Отдай, денег нет». И все на английском.
  • Отдыхаю в Египте. Плыву над рифом и смотрю — стая рыб вокруг человека крутится. Я не поверила глазам! Так завораживающе! Подплываю ближе, чтобы разузнать почему так. А парень мне руку протягивает, мол, на, держи. Беру в ладонь, а это размокший батон. Так и зависли вдвоем в стае рыбок, кормя их из кулаков батоном. © Подслушано / VK
  • Не рекомендую никому первый раз ехать в Египет самостоятельно — лучше отправляйтесь туром. Держите ухо востро. Супер-совет: наденьте наушники. Я ходил туда-сюда, и зазывалы ко мне не приставали, думая, что я их не слышу. © ewalton73 / Reddit
  • Несколько лет назад занимал важную должность в одной фирме, много трудился и никак не мог пойти в отпуск. Спустя полгода без выходных начальство наконец-то одобрило недельный отдых. Я сразу же взял билеты в Египет и начал предвкушать свою первую поездку за границу. Перелет прошел шикарно, я сразу же попал в отель, где все было бесплатным, но жара меня изматывала. Поэтому, первым делом, я объелся бесплатным мороженым, что стало огромной ошибкой. Мой организм не выдержал таких перепадов, ведь я из зимы попал в жаркое лето, да еще и ледяного мороженого наелся. Пролежал неделю в номере с температурой и ужасной болью в горле. Видел в Египте только отель, бассейн и пальмы, причем последнее только из окна в номере. Пирамиды наблюдал только на плакатах... Обалденный отпуск получился! © Не все поймут / VK
  • Были мы с мужем в отеле в Шарм-эль-Шейхе. Пошли вечером погулять по территории. А там на дорожках установлены светильники совсем близко от земли, некоторые не работали. Из-за этого тротуар временами представлял собой черные дыры, где ничего не разглядеть. И вот я делаю шаг и проваливаюсь в открытый квадратный колодец, который не закрыли после каких-то работ. Хорошо, что у мужа отличная реакция: схватил меня за руку и потом вытянул из колодца. Но провалилась я на весь свой рост (180 см), попутно сильно исцарапавшись о какие-то торчащие железяки. Хорошо, что ничего не сломала.
    Пошли на ресепшн, объяснили ситуацию, показали травмы. Реакции — ноль. Потом днем видели, что этот люк по-прежнему открыт. Обходили это место стороной. © полосатый енот / ADME
  • В конце февраля летали семьей в отпуск. Сели в самолет, взлетели. Дочь, 6 лет, поворачивается ко мне и на ухо говорит: "Пап, представляешь, мальчик впереди меня тоже в Египет летит" © Volpav / Pikabu
  • Знакомая моей мамы рассказывала ей недавно историю о том, как их сын потерялся в аэропорту Египта. Они были на отдыхе в середине лета, поехали всей семьей. Видимо, женщина как-то не уследила за своим шестилетним сыном, потому что в один момент внезапно обнаружила, что его нет рядом. Сразу в панику — бегает по всему аэропорту, обращается к каждому работнику, полицейскому, "штормит" всех людей, спрашивая, не видели ли они мальца. Вот так бегала в панике, пока сама же его и не нашла. Шестилетний пацан спокойно сидел в кафешке, пил молочный коктейль и ел пирожное. Он купил за деньги отца себе поесть и решил, что еда важнее родителей и перелета домой. Я в шоке от того, как этот ребенок расставляет приоритеты. © Палата №6 / VK
  • Были в Марс-а-Аламе. Туристов гораздо меньше, чем в Хургаде. Заселение, можно сказать, на выбор. За чаевые $5 мальчишка так намыл нам номер, что дышать было невозможно от аромата моющего средства! Привела его обратно, долго объясняла, в чем дело. В итоге мы все втроем мыли еще три раза пол. © Луба Луба / Dzen

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