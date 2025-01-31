Какой смешливый и "тактичный" персонал в отеле!
А как можно ехать по работе в другую страну, не зная ни местного языка, ни английского? Не работяга, раз рубашка нужна была глаженая🙂
14 реальных историй туристов, которые могли произойти только в Египте
Зимой частенько люди уезжают отдыхать в теплые края и Египет — одно из самых популярных направлений. Вот несколько историй о счастливчиках, которые выкроили время насладиться солнышком и морем. Но у некоторых отпускников без курьезов не обошлось...
- Расскажу, как я облажался в отеле в Египте. Поехал я туда больше по работе, чем отдыхать. Утром ехал на рабочую встречу, рубашка в чемодане помялась, нужно было погладить. Утюга в номере нет. Иду на ресепшн просить утюг, языка не знаю, английский тоже ломаный. Стоит девушка на ресепшене, я к ней, жестом показываю, как будто глажу, и говорю: «Пшш-пшш-пшш». Девушка начинает улыбаться, вижу, что сдерживает смех, но я не останавливаюсь, говорю ей: «Мисс, айрон, айрон!» Смотрю, администратор уже ухахатывается и говорит: «Мужчина, вам утюг что ли дать?» © Рабочие истории / VK
- Когда мне было 18, поехали с друзьями отдыхать в Египет. Первая «взрослая» поездка, все такое. На дискотеке познакомилась с парнем, который представился как «Альберт». Я не поверила, говорю: «Покажи паспорт». Он сказал: «Конечно, только он в номере, пойдем посмотрим». И я пошла. Одна, ночью, в номер к незнакомому парню. Потом еще удивлялась, что он попытался ко мне пристать, мы же паспорт смотреть шли. Сейчас вспоминаю эту ситуацию и удивляюсь, как я вообще дожила до своих лет. © Подслушано / VK
Какой смешливый и "тактичный" персонал в отеле!
- Ездил в Египет в 2007 году. Заселился в отель, где снимали «Не родись красивой». Приехал ночью, даже звезд из окна не видать. Утром оказалось, что окна выходят в какой-то колодец. Переселили. Уже расслабился, прихожу с пляжа, заваливаюсь в трусах в постель. Вдруг открывается дверь, в комнату заходит маленькая девочка и выясняется, что существует дверь, которая соединяет два соседних номера и закрывается на древнюю щеколду. © Влад Иванов / Dzen
- Ездили к пирамидам. А там, метрах в 500, стоят верблюды для туристов. Ну, уселись, тронулись... Я оказался на последнем, мой погонщик и еще один работник идут сзади и мирно болтают. Немного отстал от группы, и погонщик, видя, что я относительно стабильно сижу, слегка подогнал моего верблюда. Короче, к финишу я пришел первым! © Галайда В. / Dzen
- Отдыхала с мужем в Египте. В нашем отдыхе был, пожалуй, один минус. На пляже было лежаков штук пятьдесят, а отдыхающих в два раза больше. Кто не успел занять место, тому доставался лежак в 50 метрах от моря. Поэтому все старались с утра пораньше занять место, оставив на лежаке полотенце отеля (оно было подписано номером комнаты). У нас с мужем стоял будильник на 5 утра. Мы шли любоваться рассветом, купались, занимали место, завтракали и высыпались в самую жару. Так продолжалось четыре дня. На пятый — у нас пропало полотенце. Управляющий отеля сказал, что мы должны купить новое за 20 долларов. Пришлось платить. Я подозревала одну пару из соседнего номера. Очень подозрительные, постоянно шушукались и нас обсуждали. Решила провести расследование: затаилась на пляже вечером. Примерно в 23:00 появился мужчина, одетый как араб. Он прошелся вдоль лежаков отеля и забрал три полотенца. Я настигла его почти сразу. Им оказался тот самый управляющий. Оказалось, он придумал себе такую подработку. Деньги он нам вернул и пообещал больше так не делать. Дальше отдых прошел без приключений. © Палата № 6 / VK
Кхм, история какая-то непонятная, приходили к 5 утра, далее по тексту, полотенце исчезло во время дневного сна, а затаилась она почему-то в 11 ночи, логику пока не увидела 😁
- Знакомая моей мамы рассказывала ей недавно историю о том, как их сын потерялся в аэропорту Египта. Они были на отдыхе в середине лета, поехали всей семьей. Видимо, женщина как-то не уследила за своим шестилетним сыном, потому что в один момент внезапно обнаружила, что его нет рядом. Сразу в панику — бегает по всему аэропорту, обращается к каждому работнику, полицейскому, «штормит» всех людей, спрашивая, не видели ли они мальца. Вот так бегала в панике, пока сама же его и не нашла. Шестилетний пацан спокойно сидел в кафешке, пил молочный коктейль и ел пирожное. Он купил за деньги отца себе поесть и решил, что еда важнее родителей и перелета домой. Я в шоке от того, как этот ребенок расставляет приоритеты. © Палата № 6 / VK
- Отдыхали в Египте в одном из пятизвездочных отелей Шарм-эль-Шейха. В один прекрасный вечер предстала перед нами такая картина: мужчина лет 65 пришел на ужин в одних плавках. Все прекрасно знают, что такой вид не подходит для посещения ресторана. За этим дедушкой ходили все официанты и руководство отеля, уговаривая его переодеться, но он делал вид, что не понимает их, и продолжал ходить так. Не сумев объяснить ему это, они не нашли ничего лучше, чем закрыть его собой, когда он сел ужинать. Так продолжалось на протяжении нескольких дней. © Палата № 6 / VK
- Купили свекрам на годовщину путевку в Египет. Впервые летят одни, муж переживал, попросил оператора прислать номер менеджера отеля. Уехали они, молчат день, два. Муж на нервяках, пишет в отель, мол, где мои бедолаги? Менеджер сбрасывает фотку: батя в ластах держит в руках маленькую акулу, а мать почему-то обнимает какую-то арабку. В общем, хорошо у них там все было.
"батя B ластах держит в руках маленькую акулу.."
руки бы этому бате пообрывать, и развлекаторам отельным заодно
- Установил клиенту IP-домофонию. Вызов с домофона может приходить на телефон через интернет. Клиент рассказывает: «Сижу в кафе в Египте. Звонит домофонная приложуха. Кореш мой орет: «Открывай, я в гости пришел». Я ему говорю: «Нет меня дома, я в Египте».
Обиделся: «Ты с ума сошел? Я в домофон звоню, открывай!» Не поверил, что с домофона в Египет дозвонился. © LeksLS / Pikabu
- В конце февраля летали семьей в отпуск. Сели в самолет, взлетели. Дочь, 6 лет, поворачивается ко мне и на ухо говорит: «Пап, представляешь, мальчик впереди меня тоже в Египет летит» © Volpav / Pikabu
- Не рекомендую никому первый раз ехать в Египет самостоятельно — лучше отправляйтесь туром. Держите ухо востро. Супер-совет: наденьте наушники. Я ходил туда-сюда, и зазывалы ко мне не приставали, думая, что я их не слышу. © ewalton73 / Reddit
- Были в Марс-а-Аламе. Туристов гораздо меньше, чем в Хургаде. Заселение, можно сказать, на выбор. За чаевые $5 мальчишка так намыл нам номер, что дышать было невозможно от аромата моющего средства! Привела его обратно, долго объясняла, в чем дело. В итоге мы все втроем мыли еще три раза пол. © Луба Луба / Dzen
- Были мы с мужем в отеле в Шарм-эль-Шейхе. Пошли вечером погулять по территории. А там на дорожках установлены светильники совсем близко от земли, некоторые не работали. Из-за этого тротуар временами представлял собой черные дыры, где ничего не разглядеть. И вот я делаю шаг и проваливаюсь в открытый квадратный колодец, который не закрыли после каких-то работ. Хорошо, что у мужа отличная реакция: схватил меня за руку и потом вытянул из колодца. Но провалилась я на весь свой рост (180 см), попутно сильно исцарапавшись о какие-то торчащие железяки. Хорошо, что ничего не сломала.
Пошли на ресепшн, объяснили ситуацию, показали травмы. Реакции — ноль. Потом днем видели, что этот люк по-прежнему открыт. Обходили это место стороной. © полосатый енот / ADME
- Мы с мужем сыграли свадьбу и впервые вдвоем поехали за границу. Нам было по 22 года, денег хватило только на Египет. Начиталась историй, как пытаются обобрать на каждом шагу, и мужа запугала. Подвозит нас автобус к отелю, водитель открывает багажный отсек, все достают свои чемоданы. Смотрю — какой-то работник отеля в белой футболке уже тащит мой розовый чемодан куда-то вдаль. Испугалась, что сейчас буду за это кучу денег платить. Видели бы вы, как я вырывала у него из рук чемодан с криками: «Отдай, денег нет». И все на английском.
А вот еще одна классная статья, истории в которой рассказали люди, отдыхавшие в стране кошек и пирамид.