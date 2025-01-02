20+ человек, которые слетали в Египет и теперь не скоро забудут свой отпуск

Это Восток! Здесь так принято. Меня тоже немного напрягло, когда прилетев одна первый раз в Баку и позволив донести свой тяжёлый багаж до такси, носильщик, не говоривший по-русски, стал показывать, что он хочет оплату. У меня признаться не было местных денег, а давать рубли или доллары не хотелось, я по-английски ответила: "No" и быстро захлопнула дверцу такси. Таксист напрягся и спросил: "Как будете рассчитываться?". Я ответила, что меня встретят родственники у дверей дома и заплатят ему в местной валюте. С тех пор всегда несколько местных купюр держу при себе в таких поездках.