Это Восток! Здесь так принято. Меня тоже немного напрягло, когда прилетев одна первый раз в Баку и позволив донести свой тяжёлый багаж до такси, носильщик, не говоривший по-русски, стал показывать, что он хочет оплату. У меня признаться не было местных денег, а давать рубли или доллары не хотелось, я по-английски ответила: "No" и быстро захлопнула дверцу такси. Таксист напрягся и спросил: "Как будете рассчитываться?". Я ответила, что меня встретят родственники у дверей дома и заплатят ему в местной валюте. С тех пор всегда несколько местных купюр держу при себе в таких поездках.
20+ человек, которые слетали в Египет и теперь не скоро забудут свой отпуск
Многие годами мечтают о поездке в Египет. Ведь в этой стране можно увидеть пирамиды и сфинкса, поплавать в Красном море и просто отдохнуть на пляже. Правда, некоторые счастливчики привозят из отпуска не только красивые снимки и гору сувениров, но и незабываемые истории, которыми просто грех не поделиться.
- Поехали с парнем Витей первый раз на отдых в Египет. Туркомпания прислала советы, что взять с собой. Среди прочего — кроксы или другие закрытые тапочки для купания. Витя только посмеялся и решительно отказался их покупать. Заселились в отель, переоделись, и Витя поскакал на пляж играть в футбол. Носился как угорелый, решил освежиться в море. Забегает, смотрю — вокруг него вода краснеет. На берег выходит — на стопе царапина длиной пять сантиметров. Врач в отеле сделал перевязку, а на следующий день мы поехали в город, купили кроксы. Витя четыре дня хромал и больше на отдыхе в футбол не играл. © Палата № 6 / VK
- Отдыхал в Египте по путевке. Пять дней просидел на территории отеля, а на шестой захотел куда-то выйти, хоть на пирамиды глянуть. Сначала на экскурсии было скучно, но я вдруг заметил прекрасную девушку. Познакомились, разговорились, провели отличный вечер. Только вот беда — я уезжал на следующий день. Мне не хотелось так быстро расставаться, и я решил остаться еще на неделю. Ей об этом ничего не сказал — хотел сделать сюрприз. А на следующий день, когда так и не встретил ее, выяснил, что она взяла билеты обратно, прервав свой отпуск, чтобы прилететь ко мне в город. Тоже хотела сделать сюрприз. © Палата № 6 / VK
- Читала много плохих отзывов про Египет, а мне вот поездка очень понравилась. У нас был свой гид, который аккуратно отваживал от нас настойчивых продавцов, и везде сопровождал. Никто ко мне особо и не приставал, единственное — подходили девушки, которые хотели со мной сфотографироваться. Гид сказал, что ничего страшного в этом нет. Но если я соглашусь, тут же набегут другие барышни, и может образоваться приличная очередь. Меня это очень повеселило! © mmmarms / Reddit
- С детства мечтала побывать в Египте и наконец-то купила путевку. Ни на секунду не пожалела. Потрясающие достопримечательности, очаровательная молодежь и совершенно уникальная еда. Как это ни странно, во многих блюдах я почувствовала вкус корицы. И что особенно приятно — все стоит сущие копейки. © Judy Gwin / Quora
- Как-то мне выпал шанс задержаться в Каире на несколько дней. Незабываемое впечатление. Пока гулял по городу, каждый второй встречный предлагал мне услуги гида. Один особо настойчивый товарищ преследовал меня минут 15. Попросил оставить меня в покое, а ему хоть бы хны. Спрятался от него в кафе, так он, не моргнув глазом, уселся со мной за один столик. Наконец, когда я уже не стесняясь в выражениях попросил его удалиться, парень отчалил. В жизни не вернусь в Каир. © SuperFishy / Reddit
- Было мне 17 лет, поехала с мамой в Египет. По классике жанра, очаровал меня египтянин. Вернулась домой, общались по скайпу. Я на эмоциях даже начала учить арабский. Следующей весной он приехал ко мне с друзьями погулять, а осенью я отправилась уже одна к нему. Перевелась в их университет, нашла работу. Он сделал предложение. Мы счастливы, а ведь никто в нас не верил. © Подслушано / Ideer
- Я к поездке в Египет, честно говоря, не подготовилась и такого настойчивого внимания со стороны джентльменов вообще не ожидала. Хотя одевалась более чем скромно. Но окончательно добил меня один случай. Гид, который показывал мне пирамиды, умудрился во время экскурсии познакомить меня с 50 незнакомцами, особо напирая на то, что все они холостяки. Это несколько подпортило мое впечатление от достопримечательностей. © lesdeuxchatons / Reddit
- Я обычно путешествую одна, но в Египет решила поехать с тургруппой и ничуть не пожалела. Так получилось, что мне предстояло отпраздновать там свой день рождения. В этот день у нас с утра была экскурсия по пирамидам, а после обеда — речной круиз. И вот стоим мы всей компанией на кораблике, я снимаю набережную, и вдруг музыканты начинают играть «С днем рождения тебя!» В шоке поворачиваюсь, вижу шикарный торт, и все на борту хлопают и поздравляют меня. Это был самый незабываемый вечер в той поездке! © Thakkar Devanshi / Quora
- Мне нужно было на железнодорожный вокзал в Александрии. Поймал такси, договорились о цене. Мчим туда на всех парах, и вдруг водитель начинает требовать с меня больше денег. Я ни в какую, а он только сильнее кипятится. Под конец вообще кричал как резаный. Подъезжаем к вокзалу, я отдаю ему оговоренную сумму, а он, не моргнув глазом, мило мне улыбается и уезжает. Обожаю эту историю. © notqualitystreet / Reddit
- Отдыхали как-то с родителями в Египте. Выехали в город, а там был дружелюбный мужик, который пытался нам продать верблюда. Мы не понимали: шутит он или нет. Ведь мы же туристы — что нам с этим верблюдом делать? Пообщались с ним, рассказали, где остановились, что делаем, какие планы. И уже под конец мама пошутила, что один верблюд — это мало, а вот за троих она еще и меня ему отдаст в придачу. Видимо, шутку тот мужчина не понял, потому что уже на следующий день стоял с тремя верблюдами у нас под отелем и хотел обменять их на меня. Еле отделались от него! © Палата № 6 / VK
- Купили с мужем путевку в Египет за конские деньги, выбрали крутой отель «все включено». Заехали, схватили полотенца и тут же на пляж — скорее на рыбок смотреть. Накупались до одури, заворачиваемся в полотенца, и тут я смотрю на мужа и начинаю ржать. Оказывается, наш роскошный отель умудрился выдать ему ополовиненное полотенца. Прямо видно было, что его вручную порезали. Мы такую экономию не оценили и поругались с администрацией. Полотенца нам в итоге заменили, но осадок остался.
К слову про верблюдов, в интернете есть забавный тест "сколько верблюдов я стою"🐫 Кому интересно, ради смеха можно пройти 😄
- Мы с мужем светлокожие и быстро обгораем. Отдыхали на египетском курорте. Все 10 дней прятались от солнца и толком не успели подрумяниться. Так что каждый раз, когда появлялись на пляже, к нам подходили местные фотографы и начинали свою агитацию со словами: «Вижу, вы сегодня у нас первый день!» © Палата № 6 / VK
- В Египте меня больше всего потрясли местные продуктовые магазины. Ни в одной лавке не нашел ценников. Причем ты можешь с пеной у рта торговаться с владельцем по поводу каждой покупки, но если застесняешься, с тебя сдерут три шкуры. А еще таксист отвез меня к другому терминалу в аэропорту, хотя я ему четко объяснил, куда мне надо. Этот добрый человек еще и денег потребовал, чтобы доставить меня к правильной точке. © jimmycmh / Reddit
- Собрались мы с друзьями зимой в Египет, но у меня в последний момент все обломалось. Уехали они без меня. Возвращаются какие-то бледные. Решил их расспросить, как отпуск прошел:
— В город ходили?
— Нет.
— Дайвингом занимались?
— Нет.
— Ну пирамиды хоть видели?
— Какие пирамиды? До них полдня ехать!
Да уж, классно отдохнули. © Палата № 6 / VK
- Меня в Египте только один эпизод в тупик поставил. Какой-то дружелюбный парень заманил меня к себе в художественную лавку. И самое удивительное, он даже не пытался мне что-то продать. Товарищ только хотел, чтобы я подписал несколько его картин и тем самым подтвердил, что мы друзья. Даже не стал разбираться, зачем ему это понадобилось, просто развернулся и ушел. © JollyManufacturer / Reddit
- Обожаю древнюю историю, поэтому отдых в Египте стал для меня настоящим подарком. Да, мне пришлось довольно часто говорить «нет», но, с другой стороны, других туристов в это время почти не было. Один местный житель даже сказал мне: «Барышня, да вы просто оглянитесь. Вы тут сегодня единственные туристы. Конечно, все к вам пристают. Даже если вы откажете остальным, я все равно к вам подойду. А вдруг именно мне повезет, и вы передумаете?» © jadeoracle / Reddit
- Прекрасно помню, как мы с мужем впервые смогли выбраться на отдых в другую страну. Взяли какой-то тур, как советовали друзья, и полетели в Египет. Боже, мне нравилось все — от полета и аэропорта до отеля и окрестностей! Не выпускала телефон из рук, все фотографировала на память, так еще и мужу каждую минуту долдонила: «Сфоткай, сфоткай, сфоткай!» Под конец нашего двухнедельного отдыха муж перестал откликаться на имя «Олег», потому что стал «Сфоткай». © Мамдаринка / VK
«Да уж, классно отдохнули»
Почему бы и не классно? Если друзей интересует свой вид отдыха, а не автора
- Поехали с мужем в свадебное путешествие в Египте. Туристы неопытные, первый раз за границей. В итоге неделю жили без света в ванной и туалете — никак не включался. Муж даже лампочки попробовал поменять, все впустую. Пытались объяснить персоналу ситуацию, а они только в шоке на нас смотрели. И вот в день отъезда я вставляю ключ от номера в небольшую штучку у двери, и неожиданно зажигается свет! Вот дураки! Зато у нас всю неделю была романтика: ванна при свечах. © Подслушано / VK
- Потрясающе отдохнула в Каире, и это учитывая, что жила я не в роскошном отеле. Совершенно спокойно бродила по окрестностям, и никто меня особо не тревожил. Наверное, все потому, что я не выгляжу как туристка. Плюс каждый раз, когда ко мне обращались на английском, я притворялась, что не понимаю. © Iasanca / Reddit
- Во время отпуска в Египте повстречала свою половинку. Влюбились друг в друга прямо во время поездки, и весь остаток путешествия прошел как в розовом тумане. Устроились мы как-то с парнем в кафешке: было холодно и ветрено, а официант принес нам полотенца, чтобы мы согрелись. Видно, у нас был настолько глупо влюбленный вид, что бедняга постоянно извинялся за беспокойство. Это одно из лучших моих воспоминаний. © Hope Switon / Quora
- Мне повезло оказаться в Каире во время государственных праздников, поэтому город был совершенно пустой. Приятель помог найти местного гида, и мы в результате бродили по пирамидам практически в одиночестве. Полный восторг! © angelacurry / Reddit
- Проводили с мужем медовый месяц в Египте, и в нашем отеле прознали об этом. Каждый день в номере появлялись милые пустячки: сердечки, цветы. Так трогательно! И вот как-то возвращаемся мы с пляжа, муж топает в ванну, и вдруг я слышу громкий стон. Влетаю туда, а он согнулся и ржет. Присмотрелась — мамочки! Там стоят в стаканчике наши зубные щетки и «целуются» — каждая щетинка переплетена. Мы, конечно, здорово посмеялись, но новые щетки все-таки купили.
Кстати, вот несколько фактов о жизни в Египте, которые знают далеко не все путешественники.
Комментарии
А пожарной сигнализации в отеле нет? В том, где молодожёны ванну принимали при свечах
Что Китай, что Египет.. одинаково, только достопримечательности немного отличаются. В остальном большой разницы не заметила. Дорожные правила точно одинаковые , красный/ зеленый - пофик и лишь бы побибикать погромче.
С удовольствием бы поехала ещё ради Красного моря. В целом приятная статья, хотя многие ситуации применимы не только к Египту.
Я люблю Египет: прекрасное, нет великолепное море, недорогие красивейшие отели, древняя архитектура и история в одном флаконе. Да, за "покой" и безопасность нужно платить (не экономить н/а гидах и отеле), не сворачивать с туристических маршрутов. Но в большинстве все же египтяне понимают, что поддерживать имидж нужно и стараются с туристами не наглеть. Мало ли историй, как наши таксисты возили иностранцев кругами вокруг города, хотя тем было н/а соседнюю улицу? Или выпаривали хлам за сумасшедшие деньги?