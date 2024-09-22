Очень много историй о том, когда пара долгое время не может иметь детей, но после того, как они уже теряют надежду, происходит чудо. Или, иногда, берут ребёнка из детдома, и у них рождается свой. Радостно за них.
16 женщин, чья беременность была полна не только сюрпризов, но и счастья
Истории
35 минут назад
Каждой маме есть что рассказать о беременности и ее сюрпризах. И даже если сама женщина не чудила в это время, то найдутся люди, которые делали это за нее. Но главное, что этот период у наших героинь был, может, и трудным, зато благостным.
- Меня в беременность пробило на картошку. Перестала есть любые другие гарниры, только картошку принимала. И не важно, в каком виде: жареную, отваренную, запеченную. Ем салаты с картошкой, хлеб с картошкой, все с картошкой. Так муж в прошлом месяце сделал мне самый лучший подарок на день рождения. Притащил 2 здоровенных мешка с рынка и спросил: «Ну как, на недельку хватит?» © Мамдаринка / VK
- Я всегда думала, что вот забеременею и никому не скажу. Буду скрывать до последнего, пока живот не проявится. Ага, конечно. Как только увидела тест, сразу обзвонила всех подруг и родственников. Меня настолько распирало от счастья, что даже в соцсети запостила. Чтобы и знакомые за меня порадовались. © Мамдаринка / VK
- Сейчас я беременна. И пока лучшее, что делает муж, — это просто находится рядом со мной. Это для меня круче, чем любой клишированный массаж ног или купленное среди ночи мороженое. Мне нравится, когда он держится за мой живот, чтобы поговорить со своим сыном. И когда он представляет все занятия, которые хочет провести с ним. Мне греет сердце то, что он уже любит своего сына, хотя формально он с ним еще не знаком. © Unknown author / Reddit
- Знакомая рассказывала. Ходила беременная, и ей ужасно захотелось лимонов. Попросила мужа купить килограмма два. Он удивился, но купил. Беременная устроилась с этими лимонами в обнимку, чистит и тут же ест. Муж посмотрел, его перекосило, он вышел из комнаты. Возвращается, а она все еще чистит, ест, но теперь еще и плачет! На вопрос мужа, мол, что случилось-то, беременная, давясь лимоном и слезами, выдала: «Чистить не успеваю!» Мужик оказался мужиком, взял нож и сел рядом — помогать жене. © Milabu / Pikabu
- В свои 20 лет я почему-то решила, что мне срочно пора выйти замуж. Дело в том, что я мечтала рано родить, чтобы быть со своим ребенком настоящими друзьями. К счастью, в этом возрасте я реально встретила своего любимого человека, мы поженились и стали пытаться сделать ребеночка. Но ничего не получалось. Через год мы стали обследоваться, подключили врачей. Все было плохо, шанс забеременеть был невысокий. И вот мы уже расстроились, я выплакала все слезы, мы потеряли веру... Только тогда, когда мы приняли ситуацию, я забеременела. И в мои 37 лет у нас родилась доченька. Она — лучшее в нашей жизни. И пусть у меня не получилось стать молодой мамочкой, но мы с дочерью и правда подруги. И с мужем у них тоже хорошие отношения. Мы так долго ждали свое чудо, и мы благодарны вселенной за то, что у нас есть дочь. © Палата № 6 / VK
- В нашем дворе очень много беременных сейчас. Не знаю, как так совпало, но 5 девушек с животами. Ну, мы выбрали стратегию держаться вместе, поэтому все впятером подружились. Забавно, когда твои подруги беременны в то же время, что и ты. В этом что-то есть! Мне ужасно нравится проводить с ними время. Даже кажется, что мои не беременные подруги немного сердятся, что я о них подзабыла. © Мамдаринка / VK
- Я беременна. И больше всего я ценю, когда я такая уставшая и измученная, а муж говорит, что гордится мной. От этого становится лучше. Еще, конечно, ценю массаж ног и его работу по дому. При этом он ненавидит бытовуху и тоже устает в конце рабочего дня. © divinenanny / Reddit
- Я беременна, и это самый волшебный процесс, который только со мной происходил. Давно не была такой вдохновенной и не любила так все вокруг. Да, гормоны, знаю, но, блин, это прям какая-то магия. Вчера была мини-вечеринка с друзьями, ну, чаепитие. Я столько раз плакала от счастья, что у меня такие друзья хорошие. Девочки мои не беременные, но все равно слезу пустили, умилились. © Мамдаринка / VK
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- Когда я узнала, что беременна, была в шоке. Я не замужем, мама недолюбливает моего парня, да и сама я хотела расстаться с ним. Из постоянного только работа. Рассказала парню, он оказался очень недоволен. Через время попала в больницу, узнала, что могу потерять малыша. Впервые я испугалась и поняла, что хочу сохранить его. Когда было плохо и все болело, просила малыша держаться и немного потерпеть. А потом УЗИ. Я увидела этого маленького человечка, который махал ручками и ножками. И, знаете, я в него окончательно влюбилась. Мама обрадовалась, когда все обдумала. Парень особого восторга не показывает, но всегда очень внимателен и следит, чтобы я не перенапряглась. Спрашивает после каждого посещения врача, как малыш, и читает про развитие ребенка каждую неделю. И, знаете, я счастлива. Пусть будет тяжело, пусть я вообще не знаю, что делать с детьми, но я уверена, что все будет хорошо. © Карамель / VK
- Насколько же вторая беременность отличается от первой — вам не передать. Я знаю, к чему готовиться, уже как рыба к воде. Страха ноль: понимаю, что и как будет происходить. Совсем себя не накручиваю, не боюсь родов. Я настолько расслаблена, что у меня через 2 недели роды, а у нас до сих пор ни кроватки, ни коляски. Все откладываем с мужем, как будто спешить некуда. Знаем, что успеется. Я такой умиротворенной никогда не была. © Мамдаринка / VK
- Мне нравилось, когда муж завязывал мне шнурки, когда я была беременна и не могла наклоняться. А в зимние месяцы он всегда шел впереди меня, чтобы проверить, нет ли гололеда. Он просто делал мелочи, которые заставляли меня чувствовать заботу. © labeille87 / Reddit
- Мы долго не могли завести ребенка. Сначала думали, что возрастные, потом — что больные, еще позже — что неудачливые. А оказалось, что мы были уставшими. Уставшими от работы и эмоционально опустошенными, вечно на нервах и все в переработках. Помогло вот что: взяли отпуск на 3 недели и улетели дышать горным воздухом. Просто отпустили ситуацию, ездили, смотрели на красоты, не думали о нашей сложной ситуации. А по приезде домой узнали, как хорошо мы тогда расслабились! И вот недавно у нас родился сын. Не выгорайте, друзья, и будьте счастливы. © ****song / Pikabu
- Я всего лишь беременна, но, глядя на моего мужа, кажется, что я беспомощная и какая-то неизлечимо больная. Я, конечно, мечтала, чтобы в этот период он был еще более внимателен, но всему есть предел. Он слишком сильно опекает меня. Читает кучу книг и чуть ли не составляет мне меню. Я гамбургер захотела, так у него была истерика по поводу того, какой он вредный. Что-то раньше лопали бургеры вместе, и таких мыслей у него не возникало. Блин, да как наседка себя ведет. А недавно ругался, что я сама купила и принесла домой аж 4 кабачка! © Мамдаринка / VK
- Три года назад я узнала, что беременна. И я сразу понимала, что буду матерью-одиночкой. Когда поделилась этой новостью с родителями, они закатили истерику, мол, что скажут люди. Мне было 30 лет, поэтому я, как взрослый человек, просто прекратила с ними общение. Так вот, прошло три года, и я ни сколько не жалею, что у меня теперь растет маленькая принцесса — это мой смысл жизни. Я нашла постоянную работу, все наладилось. А родители пытаются выйти со мной на связь, хотят увидеть единственную внучку. Но я не могу их простить за ту жестокость, когда мне необходима была их помощь. И ничего с этим поделать не могу. © Карамель / VK
- Я недавно забеременела. И самым большим сюрпризом для меня стало то, что я понятия не имела, как, оказывается, работает мое тело. Оно выдает такие фортеля, что я прямо не ожидала такого. Это удивительно и странно. © Unknown author / Reddit
- Я долго оттягивала беременность, потому что боялась родов. Адской боли и всех ужасов, через которые проходят женщины в родильном зале. Потом увидела 2 полоски на тесте и все — перестала бояться. Не знаю, как это работает. Сейчас я на 8 месяце, все страхи отступили. Доверяю врачам. А еще понимаю, что роды неизбежны, не буду же я ходить всю жизнь беременной. Зря я столько времени надумывала и страшила себя. © Мамдаринка / VK
А вот вам еще подборка историй, которые доказывают, что беременность полна сюрпризов.
Комментарии
Уведомления
Много историй - "художественный свист" от Мамдаринки. А вообще, интересно, как чудят пузомамки. Две мои беременности прошли без особых странностей. Единственное, что хотелось грызть мел. Кальция, видимо, не хватало.
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