14 человек, чья находчивость заслуживает бурных аплодисментов
Истории
1 час назад
Находчивые люди — это те, кто не теряется, даже если кажется, что все уже потеряно. Когда что-то пошло не так, они не паникуют, а чешут затылок и говорят: «Ладно, сейчас подумаем». У этих мастеров смекалки всегда есть план Б, В и какой-нибудь запасной Г. Вот их истории.
- Когда в институте училась, один мальчик госэкзамен по испанскому сдавал. В комиссии только наша учительница испанский знает. Устные темы были по типу: экономика Испании и так далее. Так вот, мальчик, видимо, не готовился или забыл что-то и в итоге на экзамене он рассказывал про свою собаку, как гуляет с ней, играет. Произношение у него хорошее, другие члены комиссии довольны были, а учительница потом долго смеялась, говорила, что на ГОСах еще никто такого не рассказывал. © Тум Паби Дум / Ideer
- Прибежал с работы пораньше, сразу на кухню: «Дорогая, мужики с работы достали билеты на футбол, мне уже идти надо!» Она руки в боки и выдает: «А борщ я для кого старалась-варила?» Но я нашел выход, а соседи по трибунам наблюдали картину, как три мужика смотрят матч и едят борщ из баночек. Жена старалась-варила, отказываться нельзя. © Палата № 6 / VK
- С детства очень люблю вишни. Папа как-то рассказал мне историю о волшебной и самой вкусной вишне, что она растет на макушке дерева, и что получить ее непросто: для этого нужно оборвать все вишни. Что, собственно, я и делала. Я доходила до той самой волшебной вкусной вишни и с наслаждением загадывала желание. Только спустя годы поняла, как папа хитро переиграл меня. А я ведь так верила. © Карамель / VK
- До сих пор смеюсь над тем, как родители познакомились. Это случилось в новогоднюю ночь. А на следующий день, когда они снова встретились, папа забыл, как зовут мою маму. И он не придумал ничего лучше, чем спросить ее: «А как будет твое имя на английском?» Мама с жалостью на него посмотрела, но ответила: «Так же — Лена». © sergeivikhanov
- Зашли с мужем в магазин, договорились ничего не брать. Он пошел в мужскую половину, я в женскую. И вдруг вижу крутой кардиган с огромной скидкой за € 49. Меряю и бегу к кассе. Слезно прошу кассира: «Не озвучивайте цену, муж идет!» И даю ей € 50. Подходит муж, и при нем она громко: «€ 9! Удачная покупка! Вы дали € 10, вот вам € 1 сдачи!» Беру и довольная выхожу на улицу! И муж не в претензии. © lukyantsova
- В детстве я хорошо помню, как папа регулярно уезжал на рыбалку. Каждые выходные он исчезал с утра, а к вечеру возвращался домой с уловом. Мне это казалось обычным делом, а вот мама со временем начала замечать странности — уж слишком стабильно удавалась рыбалка и рыба каждый раз была подозрительно хорошей. Она даже проверяла гараж, где папа иногда смотрел футбол с друзьями, но там его никогда не находила. Разгадка оказалась куда проще, чем мама себе представляла. Папа и правда ездил на рыбалку, только за все эти выезды не поймал вообще ничего. Поэтому по дороге домой он заезжал в магазин и покупал рыбу, чтобы не выглядеть никудышным рыбаком. Вот такие они, мужчины, со своими принципами. © Не все поймут / VK
- Я помню, как мы с мамой всегда преуменьшали для отца стоимость наших покупок. А потом он захотел обновить гардероб. Поехали мы с ним по магазинам, он увидел цены и говорит: «Дочь, зачем ты меня сюда привезла? Отвези меня туда, где вы с мамой покупаете дешевую одежду». Так наш секрет накрылся медным тазом. © elevitska
- Мама как-то уронила свой iPod между сиденьем и центральной консолью автомобиля. После того, как несколько других способов достать его не сработали, я предложил вставить в разъем штекер для наушников, а затем вытащить его. Сработало идеально. © leroyderpins / Reddit
- Я только недавно осознала, что меня находчиво развели. Мама давно взяла привычку звонить по дороге домой и просить о мелочах. Сначала просто поставить чайник и налить ей чаю. Потом набрать воду в кастрюлю для супа. Чуть позже почистить лук, морковь, картошку. А теперь она уже спокойно просит сварить бульон, все порезать и закинуть, чтобы ей, внимание, «быстрее сварить суп». И вот только спустя целый год до меня дошло, что суп я, по сути, готовлю сама, а мама просто эффектно приходит на финал. Чувствуете уровень моего интеллекта, если я так долго не понимала, как красиво меня развели. © ШКогвартс / VK
Свой первый суп я сварила в 7 лет. Картошка, лапша, вода и сливочное масло. До сих пор люблю такой суп. А в 15 лет уже и цыпленка-табака, и плов, и торты-печенье делала. Мама работала поваром, но я училась готовить по кулинарным книгам.
- Раньше жили мы в частном секторе, и рядом с домом было две огромные промышленные котельные, которые отапливали город. И как-то мы с ребятами узнали, что в одной из этих котельных поставили автомат с газировкой для работников, причем, он был бесплатный. И мальчишеская смекалка тут же сработала — мы каждый день умудрялись проходить в помещение, где стоял этот автомат, набирали 3-4 бутылки по полтора литра и разводили в газировке «Инвайт» или «Юппи» (сухие химические напитки). И у нас всегда был классный лимонад. © Подслушано / Ideer
- В поликлинике подхожу к гардеробу. Гардеробщика нет. Напротив сидит дед и говорит: «Видимо, самообслуживание». Думаю: ну ок. Повесил куртку, взял номерок. Через 15 минут возвращаюсь. Смотрю, этот дед за стойкой стоит гардеробной. Он, оказывается, гардеробщик. © kostyazhukov
- Как-то раз в детстве родителям надо было идти работать в ночь, а спать уложить нас было некому. Тогда мама сказала, что в доме напротив живет ее знакомая, и в 9 вечера она посмотрит на наши окна и позвонит маме, чтобы в это время мы выключили свет и шли спать. В 9 часов мы выключили свет, но решили не спать, думая, что перехитрили родителей. Вскоре нам стало в темноте скучно, и мы благополучно уснули. Только сейчас я поняла находчивость мамы. © Подслушано / Ideer
- В детстве я однажды провернула маленькую аферу. Я ходила на платные занятия в художественную школу. Моей подруге туда очень хотелось. А мне очень хотелось ходить вместе с ней. На ДПИ (декоративно-прикладное искусство) я заметила, что девочка с таким же именем, как у моей подруги, постоянно пропускает занятия. И тут в моей голове родился план. На следующее занятие я просто привела подругу... и выдала ее за ту самую девочку. Сколько мы так ходили — не помню. Но помню одно: нас никто не спалил. До сих пор не знаю — учительница правда не заметила или решила сделать вид, что все ок. © dakinshina
- В детстве довелось жить рядом с дешевенькой гостиницей. За детьми там особо никто не следил, и даже чужие ребята с улицы спокойно бегали по всей территории. Так вот, на ресепшене там стояла большая ваза с карамельками разных фруктовых вкусов. А рядом был кулер с пластиковыми стаканчиками. И мы, дети, прибегали туда, зачерпывали большущую горсть этих карамелек, мчались к кулеру, кидали их в стаканчик и наполняли водой до краев. Потом долго размешивали и дожидались, пока карамельки растворятся. А затем возвращались домой и ставили эти стаканчики с подслащенной водой в морозильник. И наутро нас ждал самодельный фруктовый лед. Сейчас вспоминаю и думаю: блин, столько стараний и времени — и все ради фиговенького фруктового льда. Но тогда мы считали себя очень изобретательными и гордились своей предприимчивостью. © Джек Викторианский / Ideer
