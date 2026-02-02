14 человек, чья находчивость заслуживает бурных аплодисментов

Находчивые люди — это те, кто не теряется, даже если кажется, что все уже потеряно. Когда что-то пошло не так, они не паникуют, а чешут затылок и говорят: «Ладно, сейчас подумаем». У этих мастеров смекалки всегда есть план Б, В и какой-нибудь запасной Г. Вот их истории.