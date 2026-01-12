15 примеров смекалки, за которую невольно хочется вручить награду

Истории
3 часа назад
15 примеров смекалки, за которую невольно хочется вручить награду

Из любой ситуации есть выход, если у вас в запасе имеется чуточка фантазии, и неважно, человек ты или кот. Некоторые так талантливо умеют справляться с большими и маленькими трудностями, что хочется не просто похвалить их, а немедленно вручить медаль за сообразительность. В этой подборке вы встретитесь с мастерами маскировки, учениками-затейниками и маленькими стратегами, которые уже в пять лет соображают лучше любого именитого интеллектуала. А в бонусе вас ждет не менее смышленая кошечка.

  • Надоело, что мой руководитель присваивает себе все электронной таблицы, составленные мной, поэтому я начал подписывать все свои таблицы белым шрифтом. Проходит буквально полгода, и я все-таки решил уволиться, окончательно устав от его выходок. Ну и напоследок дал знать начальству, что мой бывший босс на самом деле некомпетентен и присваивает себе чужие заслуги. Естественно, они попросили доказательства, ну я сказал им, куда смотреть во всех таблицах.
    В итоге через месяц его уволили, а мне предложили его должность. Я обсудил это со своим новым работодателем, но мне повысили должность и зарплату, чтобы я остался на новом месте работы. © grimmalkin / Reddit
  • Дочка в каникулы режим сбила. Постоянно слышу: «Мам, еще пять минуточек». Поставила условие: до полуночи спать. Захожу к ней, вроде дрыхнет, телефон на тумбочке заряжается. Ну, думаю, умница, все поняла. И что-то меня дернуло. Подхожу и обалдеваю: она удумала воткнуть зарядку в чехол от телефона. Хотела уже начать ругаться, но вспомнила, как сама читала в третьем классе книжки по ночам. Как фонарик под подушкой прятала. Сделала вид, что поверила. Заслужила сегодня не спать, хотя бы за смекалку. © Infinity222 / Pikabu
  • Мой шестилетний сын съел целую банку шоколадной пасты и не придумал ничего лучше, чем поставить пустую банку рядом со спящим папой. Я бы поверила, что тот способен съесть банку шоколадной пасты за один присест, если бы не сын, который пришел ко мне и поведал, что там папа натворил. Но при этом у сына весь рот был измазан шоколадом. Я подыграла и разбудила его отца, начала допрашивать его по поводу пустой банки и пропавшей пасты. Он тоже нашел ситуацию забавной и доблестно взял вину на себя. А после шепнул сыну, чтобы тот пошел и умылся. © Unknown author / Reddit

«У копировального аппарата все время открывалась дверца, теперь этого не произойдет»

ФьюАлка
21 час назад

Какая прелесть: шестилетнему (!) ребёнку даже не стали объяснять, насколько это некрасиво - подставлять другого человека! 😡

-
-
Ответить
  • Делали для начальницы документ с планами на полгода вперед. Первый ее отзыв: «Никуда не годится! Все переделать!» Подумали-подумали, документ-то вполне толковый, особо переделывать нечего. Поменяли некоторые пункты местами, изменили пару заголовков и шрифт. Начальница: «Ну вот, можете же, когда хотите! Совсем другое дело!» © Faltboot / Pikabu
  • Я учительница. На свою голову раздала родителям номер телефона. Ночью получаю СМС: «Это мама Даши. Посадите мою дочь с Максимом, пожалуйста». По дороге в школу встречаю эту маму, аккуратно разъясняю, что это невозможно. Она на секунду опешила и заявила, что вообще не понимает, о чем речь, ни о какой СМС-ке не слышала. Начали разбираться. Даша взяла телефон своей мамы, отправила учительнице сообщение с просьбой в надежде, что прокатит. Сегодняшние дети точно не пропадут. © KrasaTanechka / Pikabu
  • Месяц назад обновила мелодии на контактах, которые часто мне звонят — на каждого своя песня. На начальника поставила одну из любимых романтических мелодий. Теперь, когда он звонит, я улыбаюсь и ласково ему отвечаю. У нас улучшились отношения, а вчера так он вообще сообщил, что повысит мне зарплату. © Подслушано / Ideer

«Этот хитрец понаблюдал за людьми и понял, как открывать дверь»

  • Когда мне было пять лет, моя мама купила кровать и начала собирать ее на нижнем этаже, а потом занервничала и расстроилась, думая, как же она затащит ее наверх. Ну а я просто посмотрела на нее сверху лестницы и сказала: «А может, пока она не собрана, затащить ее части наверх и собрать ее там?» Выражение ее лица, когда она все поняла, было бесценно. © nobodysdaughter_ / Reddit
  • Мы живем в частном доме, у нас большая семья: четыре собаки и кот. Недавно дети принесли маленького пепельного котенка и слезно умоляли его оставить. Я согласился, но установил испытательный срок — одну неделю, с условием, что дети будут за ним ухаживать. Этот маленький хитрюга сразу понял, кто в доме главный, и каждую ночь приходит спать в нашу постель, причем именно ко мне в ноги. Итог: испытательный срок закончился уже на четвертый день. © Подслушано / Ideer
  • Мой отец раньше по-хитрому заставлял меня работать на участке за деньги. И вот один раз сказал, что за прополку одуванчиков заплатит отдельно за цветок, и отдельно за корень. Цена была, прямо скажем, неплохой, особенно когда я привлек двух соседей, и мы пропололи весь участок подчистую. Мы выдергали больше 2000 одуванчиков... Когда мы подъехали с двумя переполненными тачками, я увидел, как папа в отчаянии потирает лоб. Мне пришлось согласиться, что он заплатит сразу мне только половину этой суммы, а остальное — после следующей зарплаты. © Morotstomten / Reddit

«Мои дети ненавидят овсянку, они к ней даже не притронутся. А вот если назвать это новым „супом с печеньем“, им очень даже по вкусу»

Евга
2 часа назад

"большая семья :четыре собаки и кот" двоеточие в этом месте радует)))

-
-
Ответить
  • Сыну 4 года. Отказывался от ужина, и так и сяк капризничает, слышу, бабушке говорит: «А если я поем, можно книжку в кровать взять?» Бабушка ему: «Конечно». Ну, думаю, теперь не уснет малыш. Поели, искупали его, он берет книжку, ложится. Бабушка его поцеловала и выключила свет. Малыш вслед: «Бабушка, ничего не вижу, включи свет’’. А она ему: «А про свет мы не договаривались, спокойной ночи!» Обожаю мамину смекалку. © Мамдаринка / VK
  • У меня дома муж и трое мальчишек. И я держу пустые коробки от тампонов и прокладок в шкафчике в ванной. А внутри храню все, что хочу от них скрыть, ведь ни муж, ни дети не полезут туда смотреть. Карманные приставки, которые забирались в качестве наказания, небольшие подарки на праздники, шоколадные батончики только для мамы... Этот лайфхак никогда меня не подводил. © JohnDeereWife / Reddit
  • Когда училась в школе, в нашей столовой никто не любил подливу ко второму блюду, и все просили второе без нее. А повар нашла выход: говорила детям, что это не подлива, а соус, и тогда дети в предвкушении чего-то изысканного и заграничного просили больше подливы. © Подслушано / VK

Бонус: «Она знает, что ей нельзя лазить на стол, но неужели это противозаконно — сидеть как человек и вежливо тянуться за едой?»

Комментарии

Уведомления

Похожее