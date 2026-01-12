15 примеров смекалки, за которую невольно хочется вручить награду

Из любой ситуации есть выход, если у вас в запасе имеется чуточка фантазии, и неважно, человек ты или кот. Некоторые так талантливо умеют справляться с большими и маленькими трудностями, что хочется не просто похвалить их, а немедленно вручить медаль за сообразительность. В этой подборке вы встретитесь с мастерами маскировки, учениками-затейниками и маленькими стратегами, которые уже в пять лет соображают лучше любого именитого интеллектуала. А в бонусе вас ждет не менее смышленая кошечка.