15 историй о том, как люди разрулили безвыходные, казалось бы, ситуации

Каждый хоть раз попадал в неловкую ситуацию. Но далеко не каждый мог вывернуться из нее так, что с него и взятки гладки. Пока одни теряются, краснеют, что-то мямлят, другие за секунду находят выход — и делают это так, что окружающим остается только восхищаться. Мы собрали истории людей, у которых реакция быстрее, чем взмах ресниц, а фантазия — лучше, чем у сценаристов.