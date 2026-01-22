Чтобы отучить родню приходить #стетейгалейдочкойивнучкой без предупреждения и приглашения - можно просто не открыть дверь)
15 историй о том, как люди разрулили безвыходные, казалось бы, ситуации
Истории
22 минуты назад
Каждый хоть раз попадал в неловкую ситуацию. Но далеко не каждый мог вывернуться из нее так, что с него и взятки гладки. Пока одни теряются, краснеют, что-то мямлят, другие за секунду находят выход — и делают это так, что окружающим остается только восхищаться. Мы собрали истории людей, у которых реакция быстрее, чем взмах ресниц, а фантазия — лучше, чем у сценаристов.
- Сижу на работе. Накосячила в отчете, шеф вызвал к себе и разнес меня в пух и прах. Решила пожаловаться мужу, чтобы хоть как-то пар выпустить. Хватаю телефон и со злости пишу: «Этот дурак опять на меня наорал, весь день мне испортил!» Нажимаю «Отправить» и холодею. Сообщение отправила не мужу, а самому шефу! Вижу две синие галочки — прочитал. Жизнь пронеслась перед глазами. Но мозг с перепугу сработал мгновенно. Я тут же строчу вдогонку: «С мужем с утра поругались, Александр Иванович! Он меня накрутил, вот я и сама не своя весь день. То тут ошибку сделаю, то там... Извините, нервы». Через минуту приходит ответ: «Ладно, иди работай. А мужу передай, пусть не отвлекает тебя больше». Выкрутилась!
- Отдыхали семьей. Бабуля дала мне телефон, чтобы я сделал фото и сказала, что пароль — день ее рождения. А у меня вообще с датами не очень. Бабушка начала меня подкалывать. Пока она отвлеклась, я залез в настройки, поменял ей пароль на дату моего рождения и положил телефон обратно. Минут через пятнадцать она пытается разблокировать экран, а не выходит. Поняв, что тут что-то не чисто, она недовольно спрашивает меня, не сменил ли я ей пароль. Я признался, что да. Она говорит: «И какой он теперь?» А я ей: «Дата моего рождения». Она секунд пятнадцать сидела в полной тишине, пытаясь вспомнить, когда я, вообще, родился. Вся семья просто легла от смеха. © Seeker7fold / Reddit
- Как-то зимним вечером сидим мы с моей девушкой Юлей, уже дело идет ко сну, и я к ней обращаюсь через всю комнату и зову ее по имени бывшей: «Свет!» Тут до меня доходит вся ситуация, и я добавляю: «Свет выключи!» © Unknown author / Pikabu
- Сижу дома, никого не жду, в холодильнике — мышь повесилась. И тут звонок в дверь: на пороге свекровь, а с ней — тетя Галя с дочкой. Вдруг решили заглянуть. Я в панике приглашаю всех на кухню, ставлю чайник, а сама лихорадочно соображаю, чем кормить гостей. Тетя Галя оглядывается и с улыбкой говорит: "Ой, Лиза так нахваливала тебя! Говорит, ты такая хозяйственная, у тебя всегда что-то вкусненькое есть. У меня руки затряслись, я краснею, открываю пустой холодильник. И тут чувствую, как кто-то мягко толкает меня в бок. Свекровь, пока гости отвернулись к окну, незаметно сует мне в руки тяжелый пакет и шепчет на ухо:«На, быстренько жарь с картошкой. Котлеты мои, домашние, но всем скажешь, что сама делала, поняла? Давай! Через полчаса гости нахваливали «мои» котлеты, а свекровь сидела и хитро мне подмигивала.
- Работал в книжном магазине. Как-то подходит ко мне покупатель и спрашивает: «Где у вас документальная литература?» Я спрашиваю чем именно он интересуется, так как у нас много нон-фикшена. А он мне: «Да обычная документальная литература!» Я спрашиваю: «Биографии? История? Компьютеры? Садоводство?» Он, уже раздраженно:"Самая обычная, документальная!" и тут я не выдержал и говорю: «Видите вон там табличку „Художественная литература“? Так вот, все остальное в магазине — документальная». © dementedpixie / Reddit
- Свекровь сначала постоянно пыталась мужа накормить, и еще что-нибудь дать с собой. На мои скромные замечания из серии: «у нас дома еды много, нам столько не съесть», внимания не обращала. Тогда я тоже стала всегда передавать ей еду. Ну и все, перестала она. © Alina / Dzen
- Жена с семилетней дочкой полетели в путешествие. Перед взлетом стюардесса разносит пакетики. Доча: «Дайте мне пакетик». Жена: «Зачем?» Дочка отвечает: «Бабушка сказала, что когда полетим, меня должно тошнить». Жена, молодец, не растерялась: «Вот когда с бабушкой полетишь, тогда и затошнит, а со мной — нет». Пакетик не взяли и отлично летели и туда и обратно. © Только мой личный опыт / Dzen
- На юбилей свекрови муж решил ее разыграть — запаковать в большую коробку много маленьких, а в самую крохотную положить дорогущий сапфировый гарнитур. Носился с этой идеей как ребенок, назаказывал разной упаковки, но, как всегда, все сделал в последний момент. И вот посреди праздника выносят коробищу, свекровь при всех гостях развязывает бантики, снимает бумагу. И вдруг я вижу, что муж бледнеет и сипит мне на ухо: «Придумай что-нибудь, я забыл положить коробку с гарнитуром внутрь!» А свекровь уже добралась до конца и смотрит внутрь недоуменно. И тут я вскакиваю и как заголосила: «Вот и прошли года, но мы не старые» — народ начал подпевать, я в плясовую, а муж тем временем подкрался к маменьке и объяснил ей ситуацию.
- В колледже я увидела парня, которого знала еще со средней школы. Он отрастил эти примечательные усы — «велосипедный руль», поэтому я подхожу к нему и спрашиваю: «Что это у тебя с лицом?!» А это не тот парень. Тогда я быстренько отстранилась и такая: «Потому что мне это нравится!», при этом показывая пальцами жест «пффф». © Unknown author / Reddit
- На вечеринке встретили знакомую. Завязался обычный разговор о том о сем. Жена спросила как у нее дела, та начала что-то там рассказывать, а я пропустил мимо ушей ее рассказ и такой говорю: «Вау, как круто!» и одновременно слышу как моя половинка вздыхает: «Мне так жаль!». В этот момент нашу собеседницу кто-то отвлек, жена толкает меня и шипит на ухо: «Она сказала, что Даник ее бросил, чему ты радуешься?» Ну я быстро перестроился и, когда знакомая переключила внимание на нас, выдал: «Я всегда знал, что он тебя не достоин, но такие девушки как ты не бросают даже таких пассажиров как он, поэтому скажу еще раз — круто! Теперь ты можешь встретить кого-то по настоящему классного!» Ну и кто скажет, что я не молодец?
- Устроилась на работу мечты. Офис крутой, коллектив молодой, всё как в сериалах. Первый день — как на параде: новый костюм, каблуки, кофе с утра. Захожу, улыбаюсь, знакомлюсь, все такие милые. Меня ведут показывать офис. Я иду, так красиво, уверенно, и тут... бах! Каблук ломается, я лечу прямо в стеклянную перегородку, сношу ее и плюхаюсь на пол. Оказалось, это была переговорная, где шеф общался с инвесторами. Шеф поднимает голову и такой: «Я так понимаю, вы хотели что-то очень важное нам сказать, раз даже не постучались?» Я, не придумав ничего лучше говорю: «Просто с самого утра хотела вас поблагодарить, за то что взяли на работу и уже не могла терпеть». © Не все поймут / VK
- В универе каждый из нас должен был сделать презентацию по научной статье и ответить на вопросы по ней. Нам сказали задавать вопросы докладчику, потому что иначе это сделает профессор, и его вопросы, очевидно, будут сложнее. В общем, я влезал с вопросами после каждого выступления. Наступает моя очередь, вопросов нет. Тогда профессор спрашивает, не хочу ли я сам у себя чего-нибудь спросить. И я, даже не задумываясь, выпалил: «Слушай, как тебе удалось подготовить такое великолепное выступление?» Был готов к тому, что меня отчитают, но вместо этого профессору понадобилась минута, чтобы перестать смеяться, и он поставил мне максимально возможную оценку. © samaldin / Reddit
- Знакомый работает переводчиком. Оплата идет от количества знаков. Был у него один заказчик, всегда платил исправно, но у него поменялся менеджер, и следующий заказ моему знакомому оплатили не полностью — сказали, что знаки препинания и пробелы не учитываются. Следующий заказ, знакомый взял, перевел, но убрал все пробелы и знаки препинания. © user6047324 / Pikabu
- Собрались с женой в отпуск и попросили нашего друга присмотреть за квартирой и котом. Сели в поезд, стали переодеваться, а из открытой сумки вылезает наш котейка. Другу не сказали, стало интересно, как выкручиваться будет, когда поймет, что кот пропал. Прошел день, затем второй, а друг про мохнатого ничего не говорит. Вернулись домой через неделю, а дома порядок, аккуратно все прибрано и кот сидит, один в один как у нас. Ну, мы своего достаем из сумки, друг его увидел и заявляет: «О, привезли своего путешественника. А я тут своего привел с ним познакомиться. Смотрите как похожи!» И стоял до последнего, утверждая, что мы ему сказали, что берем кота с собой. Да и ладно, зато еще один котик нашел дом — «двойника» нашего он и правда унес к себе, любит, балует, пятки целует.
- Останавливает машину гаишник — фары не горят. За рулем муж. Начинаются разборки. И тут я включаюсь: «Вы вот выпишите ему штраф, товарищ милиционер! Выпишите! Он никогда супругу не слушает. Говорила я ему — проверь машину. А он нет. Пусть теперь знает, что жена права всегда». В общем, глаза пучу, руками размахиваю — праведный гнев все-таки.
Гаишник посмотрел на мужа, вздохнул, отдал права, еще раз вздохнул. И пожелал доброго пути. © Тесты на логику, загадки, интересные факты / Dzen
