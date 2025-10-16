15 историй из офиса, которые должны начинаться со слов «ржали всем отделом»

«Добрый день! У меня проблемы со стулом! Просьба устранить»
Странно, как ты вообще там работаешь, тебя люди точно с первого раза понимают? Ну, как можно было так коряво написать заявку, из текста которой них.я неясно, что у тебя случилось со стулом, и что надо мастеру с ним сделать. От этого же зависит, надо ли какие-то запчасти нести или можно одной отвёрткой обойтись.
Работа порой напоминает день сурка: одни и те же задачи, те же лица и звук клавиатуры. Но иногда в этой отлаженной системе происходит сбой, и на свет рождается история, которую потом со смехом пересказывают у кофейного автомата. Это те самые моменты, которые превращают коллег в друзей и заставляют улыбаться даже в самый загруженный понедельник.
- На работе у стула отвалилась ножка. Отправила заявку в хозяйственный отдел, кратко описав проблему. Через час пришел ржущий рабочий с бутылкой кефира и инструментами. На мой недоуменный взгляд начал громко зачитывать текст моей заявки: «Добрый день! У меня проблемы со стулом! Просьба устранить». Давно я так не краснела. Девушка, 24 года, проблем со стулом больше нет. © Подслушано / Ideer
- Работала много лет в газете, где публиковали, в том числе, тексты официальных документов. Однажды верстальщица призналась мне в своем давнем косяке. Она случайно вставила в текст документа скопированное сообщение из мессенджера. С мужем о чем-то переписывалась. Так и пошло в печать. Не заметили ни корректор, ни редактор, ни администрация района, никто из читателей. © Строю жизнь / Dzen
- Устроилась на работу швеей. Дело это любила с детства. Сижу, работаю в свое удовольствие, песни пою. И все бы хорошо, но была у нас мастер, которая сильно любила кричать. Просто разговаривать не умела, вот кричала и все! Причем подходя со спины. Я вечно подпрыгивала на месте и издавала испуганный возглас. И так было несколько раз. Она сама уже бояться меня начала. Девчонки смеялись, а мастер с тех пор со спины ко мне не походит. Идет так, чтобы я ее видела, рукой машет, только потом уже подходит. Но все равно кричит! © Не все поймут / VK
- Пошли как-то с коллегой на совещание. Сели за стол. Вдруг он наклонился ко мне и сказал тихонько: «Слушай, у тебя стул нормальный?» Подумала: ну ничего себе, какое погружение в жизнь коллег! А у меня еще как раз живот в этот день побаливал. Пока думала, что ответить, он добавил: «А мой шатается, надо поменять, пока все не расселись». После этого я минут пять рыдала от смеха. © Умница- красавица / Dzen
- Муж работает автослесарем далеко от дома, на вахтах. Недавно его срочно вызвали из отпуска. Звонит оттуда, по голосу слышу — злится, но держится. На фоне кто-то смеется. Говорит мне: «Посмотри, пожалуйста, в игрушках у малого». Я открыла корзину и сразу все поняла. Там лежали: молоток, отвертка, пассатижи. Настоящие. А у мужа в чемодане — только пластиковые. Он, когда собирался, не заметил, что сын подменил инструмент на свой. Подготовил папу к работе. © Мамдаринка / VK
- Купила джинсы, пришла в них на работу. Коллеги в восторге, у меня настроение — огонь! Но потом поняла, что все комплименты в одном стиле: «Прикольные джинсы! Дорогие, наверное?» И уже перед тем, как уходить с работы, я заметила, что сзади на кармане торчит огромный ценник. Вот хоть бы кто сказал! Хорошо хоть джинсы на самом деле дорогие были. © Не все поймут / VK
- Очень нужна была работа. Попытался устроиться грузчиком на ближайший склад. Сидели с начальником за столом, разговаривали, в какой-то момент он сказал: «Нет, знаете, вы недостаточно амбициозны, чтобы работать у нас». А я в ответ на это взял стол, за которым мы сидели, поднял его и молча перенес в другой конец комнаты. Он удивленно посмотрел и выдал: «Ну хотя ладно, берем!». © Не все поймут / VK
- Устроилась на работу. С начальницей отдела была еще незнакома, потому что она находилась в отпуске. Коллега, сидевшая рядом со мной, постоянно болтала про ювелирку. А я особо не вслушивалась, много работы. Ну, думаю, мало ли, у всех разные увлечения. И тут начальница вышла из отпуска. Выяснилось, что у нее фамилия — Ювелирко, а коллега все время пыталась мне рассказать о ней. © Подслушано / Ideer
- Коллега часто спал в рабочем кресле. Жаловался, что оно удобное для работы. На днях решил проблему, выкрутив спинку кресла, чтобы сделать его менее комфортным. Спросила, почему же нельзя было взять обычный стул? А он мне серьезно: «Так там же спинки нет! Что мне откручивать?» © Не все поймут / VK
- Разговорились с коллегами о французских духах. О том, что встретить тот самый шлейф сейчас нереально. Мимо прошла дама из соседнего отдела. Мы воскликнули: «Вот он! Настоящий!» Кинулись расспрашивать. Женщина смутилась и выдала «Девочки, я только что из туалета. Там побрызгала новым освежителем воздуха». Как мы хохотали! © Наталья Попова / Dzen
- У нас в офисе был программист, назовем его Жора. Он слыл отличным специалистом и всегда был на хорошем счету у руководства. Но был у него один недостаток, за который его не любил весь коллектив: любил он поесть чужую еду из общего холодильника. Я неоднократно заставала его за отклеиванием скотча от горлышка моей бутылки с молоком, ответом всегда было: «Мне только кофеек подкрасить». Как только с ним ни боролись. Он плакался, что живет один, совсем не умеет готовить, короче, всячески давил на жалость. Все изменилось в один день. С утра Жора принес и гордо водрузил на полку в холодильнике бутылку молока и контейнер с котлетами и жареной картошкой. Так мы все узнали, что в жизни Жоры появилась женщина. С тех пор чужую еду он не таскает. © ПОЗОР / VK
Ну уж молоко купить - совсем не обязательно уметь готовить
- Работаю из дома, нагрузка довольно высокая. Взял на себя больше задач, чем планировал, из-за этого не всегда высыпаюсь. Во время очередного видеосозвона с коллегами я неожиданно уснул. Проснулся только через 6 часов с сильно затекшей шеей и с 40 пропущенными звонками. Коллеги пытались меня разбудить, но телефон был на беззвучном режиме, да и спал я, видимо, крепко. Ожидал получить выговор от начальника, но он меня похвалил! Как оказалось, я начал бормотать во сне, и все мои бормотания были о работе. Начальник даже дал мне пару дней выходных и продлил дедлайны, сказав, что это настоящий пример самоотдачи. Оказывается, быть трудоголиком — не так уж и плохо. © Рабочие истории / VK
- У нас появилась новая сотрудница. Она была очень странной женщиной. Я даже предупреждала начальника, но он не слушал. В общем, как-то она сломала на работе ноготь, работа у нее была за компьютером. Так эта дамочка заставила фирму заплатить ей за новый маникюр, так еще и моральную компенсацию вытребовала. А потом и вовсе уволилась. Шутим, что на работу она видимо только за этим и устраивается. Ведь мы не знаем, почему она ушла с трех предыдущих рабочих мест. © Карамель / VK
- Пошла на собеседование. По пути встретила бабульку, разговорились. Она сказала, что в той конторе мужчины вечно цепляются, отговаривала. Пришла. Вижу лишь одних женщин. На мой вопрос про мужчин, они чуть ли не хором ответили: «А, вы Марию Леонидовну видели? Она всем так говорит. Бережет место бухгалтера для своей внучки, которая еще учится». А я как раз претендовала на позицию бухгалтера. Отличная попытка, бабуля, я почти уже повелась. © Карамель / VK
- Приревновала мужа к его коллеге. Решила взять ситуацию под контроль. Намечался корпоратив, куда можно было с женами. Пришла. Она подлетела ко мне вся такая дружелюбная, меня аж перекосило. Слово за слово, выяснилось, что эта дама — огонь! Она вообще-то замужем, и мой благоверный ей ну вообще не сдался. Мы с ней нашли столько общих тем, что теперь дружим. И самое смешное: теперь она мне сливает, чем муж на работе реально занимается. Ревность ревностью, но так я нашла себе союзника. © Мамдаринка / VK
Вот так и живем: от дедлайна до дедлайна, разбавляя рутину хорошей порцией юмора. Согласитесь, именно такие моменты потом вспоминаются с особой теплотой. И, кажется, в каждом коллективе есть своя «золотая коллекция» подобных случаев. Расскажите в комментариях, какую забавную историю из вашей рабочей жизни вы бы добавили в этот список?
