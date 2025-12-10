Со всем уважением к Джонни Деппу, но вид у него какой-то испуганный - вероятно, Боярского опасается.
Мы представили, как бы выглядели герои новогодней классики в голливудских ремейках
Новогоднее настроение чаще всего не появляется по щелчку. За будничными хлопотами можно так замотаться, что не заметишь, как пролетело время, и уже через пару дней нужно резать салаты. Но стоит включить любимый новогодний фильм, увидеть культовых героев — и настроение постепенно начинает обрисовываться. В этой статье мы решили немного похулиганить и представить, как бы выглядели голливудские звезды, если бы снялись в наших культовых картинах. Например, Дакота Джонсон в роли Нади из «Иронии судьбы» или Дженна Ортега, примерившая на себя образ Марфушки из «Морозко».
Света (Снегурочка), «Снегурочку вызывали?» — Дакота Джонсон
Дикий Кот Матвей, «Новогодние приключения Маши и Вити» — Джонни Депп
Кикимора, «Новогодние приключения Маши и Вити» — Хелена Бонем Картер
Шурик, «Иван Васильевич меняет профессию» — Дэниел Рэдклифф
Зина, жена Шурика — «Иван Васильевич меняет профессию» — Аня Тейлор-Джой
Это тканевая маска Ани Тейлор-Джой, натянутая на голову Натальи Селезнёвой. Причём прямо поверх парика
Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию» — Роберт Паттинсон
Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Марго Робби
Женя, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Дэниэл Крейг
Настенька, «Морозко» — Эль Фаннинг
Снежная королева, «Снежная королева» — Шарлиз Терон
Золушка, «Золушка» — Аня Тейлор-Джой
Огурцов, «Карнавальная ночь» — Дэнни ДеВито
Леночка Крылова, «Карнавальная ночь» — Милли Бобби Браун
Падчерица, «Двенадцать месяцев» — Флоренс Пью
Алена Игоревна, «Чародеи» — Кайли Дженнер
Иван Сергеевич, «Чародеи» — Тимоти Шаламе
Ипполит, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Педро Паскаль
Зет, «Эта веселая планета» — Тильда Суинтон
Марфушечка, «Морозко» — Дженна Ортега
Золушка, «Три орешка для Золушки» — Софи Тернер
Принц, «Три орешка для Золушки» — Билл Скарсгард
Нина, «Карнавал» — Анна-София Робб
После этой подборки прямо захотелось глянуть хотя бы парочку голливудских версий наших фильмов. Конечно, оригинальные версии навсегда останутся в наших сердцах, но трудно отрицать, что зарубежные актеры тоже смогли бы внести свою перчинку в уже полюбившиеся нам истории.
