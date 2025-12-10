Мы представили, как бы выглядели герои новогодней классики в голливудских ремейках

Новогоднее настроение чаще всего не появляется по щелчку. За будничными хлопотами можно так замотаться, что не заметишь, как пролетело время, и уже через пару дней нужно резать салаты. Но стоит включить любимый новогодний фильм, увидеть культовых героев — и настроение постепенно начинает обрисовываться. В этой статье мы решили немного похулиганить и представить, как бы выглядели голливудские звезды, если бы снялись в наших культовых картинах. Например, Дакота Джонсон в роли Нади из «Иронии судьбы» или Дженна Ортега, примерившая на себя образ Марфушки из «Морозко».