Мы представили, как бы выглядели герои новогодней классики в голливудских ремейках

57 минут назад
Мы представили, как бы выглядели герои новогодней классики в голливудских ремейках

Новогоднее настроение чаще всего не появляется по щелчку. За будничными хлопотами можно так замотаться, что не заметишь, как пролетело время, и уже через пару дней нужно резать салаты. Но стоит включить любимый новогодний фильм, увидеть культовых героев — и настроение постепенно начинает обрисовываться. В этой статье мы решили немного похулиганить и представить, как бы выглядели голливудские звезды, если бы снялись в наших культовых картинах. Например, Дакота Джонсон в роли Нади из «Иронии судьбы» или Дженна Ортега, примерившая на себя образ Марфушки из «Морозко».

Света (Снегурочка), «Снегурочку вызывали?» — Дакота Джонсон

Дикий Кот Матвей, «Новогодние приключения Маши и Вити» — Джонни Депп

Masik2
16 часов назад

Со всем уважением к Джонни Деппу, но вид у него какой-то испуганный - вероятно, Боярского опасается.

Кикимора, «Новогодние приключения Маши и Вити» — Хелена Бонем Картер

Шурик, «Иван Васильевич меняет профессию» — Дэниел Рэдклифф

Зина, жена Шурика — «Иван Васильевич меняет профессию» — Аня Тейлор-Джой

O_о
16 часов назад

Это тканевая маска Ани Тейлор-Джой, натянутая на голову Натальи Селезнёвой. Причём прямо поверх парика

Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию» — Роберт Паттинсон

Надя, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Марго Робби

Женя, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Дэниэл Крейг

Настенька, «Морозко» — Эль Фаннинг

Снежная королева, «Снежная королева» — Шарлиз Терон

Золушка, «Золушка» — Аня Тейлор-Джой

Огурцов, «Карнавальная ночь» — Дэнни ДеВито

Леночка Крылова, «Карнавальная ночь» — Милли Бобби Браун

Падчерица, «Двенадцать месяцев» — Флоренс Пью

Алена Игоревна, «Чародеи» — Кайли Дженнер

Иван Сергеевич, «Чародеи» — Тимоти Шаламе

Ипполит, «Ирония судьбы, или С легким паром» — Педро Паскаль

Зет, «Эта веселая планета» — Тильда Суинтон

Марфушечка, «Морозко» — Дженна Ортега

Masik2
16 часов назад

С этим красным носишкой она больше на Пеннивайза похожа...

Золушка, «Три орешка для Золушки» — Софи Тернер

Принц, «Три орешка для Золушки» — Билл Скарсгард

Нина, «Карнавал» — Анна-София Робб

После этой подборки прямо захотелось глянуть хотя бы парочку голливудских версий наших фильмов. Конечно, оригинальные версии навсегда останутся в наших сердцах, но трудно отрицать, что зарубежные актеры тоже смогли бы внести свою перчинку в уже полюбившиеся нам истории.

O_о
16 часов назад

Напомните, это всё было, или только половина?
Просто эти иишенки все такие одинаковые

tama
16 часов назад

Пародии на людей получаются, когда натягивают на старый скелет другое лицо, не совпадающее со старой формой. Когда уже мода перекройки лиц пройдёт?

