Если мужику такая красотка командует, у него обычно появляются счастливые спирали в глазах.
15 историй о поездках на море, в которых не все пошло по плану
Как только лето, так сразу пора отпусков. И даже если до долгожданного отдыха еще пару месяцев, как только приходят теплые деньги, так и хочется начать планировать вояж на море. В таких поездках можно получить предложение от любимого, а можно рассориться с кем-то, можно ходить по экскурсиям или отдыхать на диких пляжах, далеких от цивилизации. Но яркие впечатления гарантированы в любом случае.
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- Первый раз с мужем поехали на море вместе, а он и вовсе первый раз. В итоге ему все не нравится — отель не тот, народу много, море прохладное, рыбы кусаются, гид такой себе... Все время повторяет, что лучше бы на север, на рыбалку поехали. Ага, в этот холод собачий, на третий день от рыбалки тошнит, условий никаких, и были мы там уже сто раз. Я так надеялась, что этот отпуск понравится нам обоим, ведь он сам так хотел на море, я так старалась с выбором — и вот на тебе! Обидно. © Подслушано / Ideer
- Однажды я отдыхал на Гавайях, купался в воде, и вдруг откуда-то вылетели желтые гидроциклы и вертолет. Совсем как в «Спасателях Малибу». И приказали всем выйти из воды. Оказывается, на этом пляже была замечена большая тигровая акула. Это не то чтобы совсем ужасный опыт отдыха на пляже, но было обидно, что пришлось держаться подальше от воды. © ThereIsNorWay / Reddit
- Когда мой муж сделал мне предложение, я согласилась при одном условии: моя мама будет жить с нами. Он согласился при встречном условии: его мама тоже живет с нами. Было очень страшно, что не уживемся, что мамы не найдут общий язык, да и целых три хозяйки в доме — это ядерная смесь. Но не тут-то было. Приходим с мужем домой, на столе записка: «Мы поехали на море клеить мужиков. Любим вас. Будем не скоро!» © Подслушано / Ideer
- Прошлым летом ездила с друзьями на море, и мы жили дикарями на отдаленном пляже, куда тяжело пройти, поэтому там почти всегда пусто. Звучит романтично, но на деле это худшие два дня в моей жизни. В море полно медуз и мусора, душа нет, до ближайшего источника с питьевой водой — два километра. Из еды только то, что взяли с собой и рыба, которую ловили парни. Оказалось, спать на песке ужасно неудобно, нужно поддерживать огонь, потому что замерзнешь, а еще комары, осы и змеи. Через два дня не выдержала, собрала свои вещи, вернулась в городок, помылась и вышла на обычный пляж, с кучей людей и теми мужичками, которые ходят и продают пахлаву. Дикая жизнь не для меня. © Карамель / VK
- Сестра в этом году впервые в жизни поехала с любимым на море и оказалось, что у них совсем разное понятие об отдыхе. Он просыпался до рассвета, готовил бутерброды, варил кофе, потом будил сестру и говорил, что нужно идти сейчас, чтобы занять самые лучшие места. Она такого понять не могла, потому что для нее отдых — это валяться до отвала и купаться в море не по расписанию, а когда хочется. В общем, они поссорились в первый же день, разъехались по разным домикам и отдыхали там всю неделю отдельно друг от друга. Вернулись домой и расстались. © Карамель / VK
- Приехали с семьей отдохнуть на море. Солнце, пляж — красота. Разместились и решили дойти до моря. Идем по дороге, ведем беседу. Я повествую какую-то эмоциональную историю, бурно жестикулируя, и неожиданно: «Бам». Оказалось, я на полном ходу встретилась лбом с дорожным знаком. А после тишина, и только легкий бриз дует с моря. Нужно смотреть, куда идешь, а не щелкать клювом. Ну, или пусть знаки вешают повыше! © Подслушано / Ideer
- Когда-то поехали с бабушкой на море, ей тогда уже под семьдесят было, но энергии у нее хоть отбавляй. В один из дней решили сходить в аквапарк — мол, почему бы и нет, пусть будет веселое воспоминание. Все горки изучили, и тут бабуля вдруг заявляет, что хочет прокатиться с самой высокой и самой экстремальной. Я, конечно, попыталась ее отговорить, но куда там — эта женщина ничего не боится! Встала в очередь, и когда дошло до нее, с криком «Учитесь, сынки!» сиганула вниз. Я, стоя внизу, наблюдала, как бабушка благополучно плюхается в воду, а за ней спускается ее вставная челюсть. Бабуля достала ее из воды, вставила и как ни в чем не бывало пошла на второй заход. © Карамель / VK
История про «бам» - точно про поездку к морю? Уникальные условия там, чтобы головой в столб войти?
- Пару лет назад выбрались с мужем вдвоем на море. В какой-то день он говорит «Выходи через час, скину тебе геолокацию, сюрприз готовлю». Я такая вся в предвкушении, жду, приходит сообщение, ну я и пошла. Прихожу на крышу, вижу — стол накрыт, фрукты, сыр... Думаю: «Ого, постарался!» Села, сижу, только мужа чего-то нет. Минут десять жду, уже как-то странно. И тут на крышу поднимается парень с девушкой, у нее глаза платком завязаны, он такой: «Сюрприз!»... И они оба на меня смотрят в ступоре. И тут до меня доходит — я походу не на той крыше! И в этот момент с соседнего дома орет мой: «Валя, ты где ходишь? Раки уже остыли!» Сквозь смех извинилась и ретировалась с крыши, к своему побежала. © Мамдаринка / VK
- Мне было около 11, жара, середина июля. На пляже мне захотелось побегать за крабом. Я так гонялся час или два. Но беда в том, что я был совсем без солнцезащитного крема. Так что моя спина и плечи обгорели так сильно, что через несколько дней стали напоминать сушеную кожуру помидора. © Syda***** / Reddit
- Мы с парнем очень любим дайвинг, а сейчас отдыхаем на море. Сегодня булькаемся в море, а он мне: «Милая, плыви сюда, я тут что-то нашел!». Ныряю, плыву, а там — коробочка с кольцом! Под камнем на глубине. Я сначала сразу не поняла, а потом аж офигела. Вот такое простое и самое необычное предложение, которое я когда-либо видела. Так что наш первый трофей из отпуска найден! А я счастлива! © Не все поймут / VK
- Небольшая предыстория. Купили ребенку велосипед. Она счастливая катается во дворе ну и, естественно, другие дети просят покататься. Все было хорошо, но в один день дочка приходит домой и плачет. Говорит мальчик катался на ее велосипеде и упал. Опуская подробности, погнули важную деталь рядом с педалями.
Спустя какое-то время полетели с семьей отдыхать на Кипр. Тепло, хорошо, море. И вот в один из дней отдыха вижу мальчика, чье лицо мне кажется знакомым. После обеда мы пошли на пляж и там я снова увидел этого мальчика. Говорю жене, что я его где-то видел раньше. Жена послала дочку узнать откуда мальчик прилетел, из какого города. В результате долго детского разговора мы поняли что из одного города. Дальше жена подходит к матери этого ребенка и говорит вы из такого города. Она — да. Улица такая то. Она — да. Дом такой-то. Она, удивленными глазками — да. И тут меня фраза моей жены убила: «Наконец-то нашла, вы нам велосипед сломали». © TopRaN / Pikabu
- Когда мне было 12 лет, поехали всей семьей на море. Как-то пошли на пляж, я плавал, нырял, дурачился и в один момент увидел плавник, который направлялся в сторону берега. Я рванул к берегу, кричать почему-то стыдно было. И тут я замечаю, как все бегут в воду, радостные такие, с криками: «Дельфин!» А я что? Я тоже развернулся как ни в чем не бывало и тоже направился вслед. © Подслушано / Ideer
- Я в детстве ездила в лагерь на море. Перед выездом дед сказал мне набрать камушков красивых для фонтанчика, который будем на даче делать. Но вот представления о будущем фонтанчике у нас с дедом разошлись. Он думал, я принесу горстку мелкой гальки. Но в моих мечтах фонтанчик был немножечко больше. Кое-как доперла камушки с пляжа (в полотенце, так как пакеты не выдержали), запаковала в чемодан и потащила. Как я поднимала его по лестнице — отдельная история. Но я упорная. Папа встретил меня на вокзале и тащил чемодан оставшуюся дорогу до дома, отдуваясь. Он спросил, что там такое тяжелое, но я сказала, что просто немного камушков для фонтанчика. Шутка, подумал папа. А потом, по приезду домой, он увидел эти камушки... 15 кг больших плоских камней. Я в первый раз увидела, как он рыдает от смеха. © Kassia / Pikabu
- Полетели как-то с маленькой внучкой в отпуск на Кубу. А в отеле жил фламинго. Идем на ужин, и она спрашивает: «А можно я его потрогаю?» Я отвечаю, что не стоит рисковать, птичка может и пальчик прикусить. Она задумалась на пару секунд, и говорит: «Деда, дай ему свой пальчик». Я спрашиваю: «Зачем?» Ответ убил искренностью: «Пусть он, если что, тебя кусает». Люблю внучку. © Alek62 / Pikabu
Вспомнила песню: "Розовый фламинго, дитя заката". Читала, что фламинго становятся такого цвета оттого, что питаются некоторыми видами водорослей и креветок.
- Мы с семьей были на отдыхе на Гавайях, и мой отец сказал мне, что тут ни в коем случае нельзя прикасаться к морским черепахам, иначе придут полицейские и арестуют меня. Итак, я пошла плавать с маской, а одна из этих черепах проплыла мимо. Я от нее уплыла подальше, но тут налетела большая волна, которая толкнула эту черепаху в меня. А я, в свою очередь, разодрала колено о риф. Я пошла на пляж и чтобы удержать равновесие, схватилась за какой-то камень. Оказалось, этот камень — тоже черепаха. Мы с родителями подошли к спасателям, чтобы перевязать мне ногу. Там меня спросили, что случилось, а я разрыдалась, умоляя их не арестовывать меня. В общем, теперь у меня есть шрам на колене, а мой отец все еще дразнит меня за то, что я ему тогда поверила. © monkeypie22 / Reddit
Еще больше историй с атмосферой летнего дня и отпуска подальше от душного города:
Комментарии
База:
1. Увидеть море
2. Набрать ракушек
3. Сгореть н.а солнце
4. Стать свидетелем шторма
5. Быть ужаленным медузой
6. Увидеть дельфина
Если хотя бы один пункт не выполнен - вы не были н.а море, нужно ехать заново.