15 историй о поездках на море, в которых не все пошло по плану

Как только лето, так сразу пора отпусков. И даже если до долгожданного отдыха еще пару месяцев, как только приходят теплые деньги, так и хочется начать планировать вояж на море. В таких поездках можно получить предложение от любимого, а можно рассориться с кем-то, можно ходить по экскурсиям или отдыхать на диких пляжах, далеких от цивилизации. Но яркие впечатления гарантированы в любом случае.