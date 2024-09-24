15 человек, у которых впечатления от отпуска до сих пор свежи

Пожалуй, во время чуть ли не каждого отпуска происходят какие-то неординарные ситуации, после которых остаются неизгладимые впечатления, причем, как приятные, так и не очень. Вот у одних героев нашей статьи автобус сломался по пути в аэропорт, у других — родной человек потерялся на развалинах Помпеев. А третьих вообще не узнают после окрашивания волос. Вот 15 историй из путешествий, участники которых еще долго будут вспоминать свой отпуск.