20+ человек, которые сели в поезд и к месту назначения привезли не только багаж, но и незабываемую историю

В путешествии на поезде все решает не столько живописность маршрута и комфорт вагона, сколько люди, с которыми ты оказался заперт надолго. Если с попутчиками повезло — даже самая длинная дорога пролетает незаметно. А если нет — то и самая удобная полка становится узкой, каждый шорох раздражает, а путь кажется вдвое длиннее.