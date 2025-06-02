Над туристами мб зря ржали. Они могут выйти пешком нна другую станцию, где поезд стоит больше времени. Или вообще нна другую дорогу.
20+ человек, которые сели в поезд и к месту назначения привезли не только багаж, но и незабываемую историю
В путешествии на поезде все решает не столько живописность маршрута и комфорт вагона, сколько люди, с которыми ты оказался заперт надолго. Если с попутчиками повезло — даже самая длинная дорога пролетает незаметно. А если нет — то и самая удобная полка становится узкой, каждый шорох раздражает, а путь кажется вдвое длиннее.
- Ехала год назад летом из столицы до самого крупного города за Полярным кругом. На вокзале, ожидая посадки у вагона, обратила внимание на огромную груду упакованного багажа: палатки, резиновые лодки, рюкзаки с котелками, спальники. Видимо, туристы, — подумала я. Действительно, выходили они где-то в лесах. Ну как выходили — стоянка поезда две минуты, туристов человек двадцать пять. Выйти и выгрузить какие-то вещи они успели, тут поезд тронулся, и остальное проводник выкидывал уже на ходу. Всем вагоном наблюдали этот спектакль: мы тихонько едем, а из дверей шмотки летят. Проводник, видимо, уже привычный к таким событиям. Но ржали мы по другому поводу: а обратно туристы с этим скарбом как будут загружаться в поезд за две минуты? © Елена / Dzen
- По работе часто езжу на поезде и привык брать билеты в купе. На прошлой неделе моими спутницами оказались три приятные женщины. Мы пару часов мило болтали: они рассказали мне обо всех своих родственниках, показали фотографии, я в свою очередь — о себе. Все было хорошо. Ближе к вечеру я сказал: «Вы мне, конечно, очень нравитесь, но извините за то, что будет ночью». В течение получаса все женщины попросили проводника поменять им места. Меня чуть не высадили на первой же остановке. Долго пришлось объяснять спутницам, проводнику и начальнику поезда, что я ничего плохого не имел в виду, а говорил лишь о своем ужасном храпе, который не могу контролировать. © Палата № 6 / VK
- Ехали с мужем в сидячем вагоне: он работал за ноутбуком, я читала книгу. На остановке вошла мамаша с кучей очень шумных детей. И вот мальчик лет 8 приметил ноутбук моего мужа, встал рядом с ним (а супруг как раз смотрел какое-то обучающее видео в наушниках) и такой: «А можно я посмотрю на вашем ноуте фильмы?» Муж сказал: «Нет» — и продолжил просмотр. Пацан начал ныть, мол, без кино будет скучно. Тут его мамаша берет и хлопает моего мужа по плечу: «А что, нельзя ребенку дать фильмы посмотреть?» Мой супруг объясняет ей, что вообще-то он работает. «Что-то не похоже! Ты видюшки какие-то смотришь!» — возмутилась она. Но в итоге за ними скопилась толпа, и семейству пришлось пройти дальше по вагону. Через несколько часов мы с мужем решили сходить в вагон-ресторан. Только встали, та мамаша как заорет: «Ну теперь-то можно взять ноут, чтобы посмотреть фильм?» Муж сделал вид, что не слышит ее. © Momof3dragons2012 / Reddit
- Ехала как-то из столицы в родной город — больше 9 часов в дороге. Попала в одно купе с 3 мужчинами в возрасте 50+. Судя по разговорам, мужики из одной организации и ехали в командировку. У меня билет на верхнюю полку: я специально такое место взяла. В начале пути, зайдя в купе, я села на нижнюю полку под своей, чтобы поужинать. В процессе периодически ловила на себе странные взгляды мужчин: напряженные, выжидающие... Я накануне не выспалась, так что поела и сразу забралась наверх. Спала без задних ног. Утром села позавтракать и услышала от самого младшего на вид: «Как хорошо, что вы нормальная!» В недоумении уточнила, о чем это он. Оказывается, соседи по купе весь вечер ждали, что я начну проситься на нижнюю полку, и готовились дать отпор. Рассказали, как неудачно ездили несколько раз с истеричными барышнями. Те и полку выпрашивали, и кучу сумок достать-донести требовали. А все мужчины уже не молоды, спины уже не те. Такие просьбы им выполнять тяжело, мягко говоря. © RinaS1 / Pikabu
- Ехал в поезде с бабкой, которую провожали мужчина и девочка. Мужчина перетаскал кучу сумок в поезд. Огромные баулы были закинуты на третьи полки и под стол, так как под сиденьями не поместились. Девочка резонно задалась вопросом, как бабуля покинет поезд. Бабка показала на меня и сказала: «Так он мне все вынесет!» Я возразил, что мне после операции нельзя поднимать тяжести, поэтому с сумками я помогать не буду. Почему-то это восприняли как шутку. Я подумал, что это такой вежливый выход из неловкой ситуации. Но нет. На конечной станции в глазах бабули появилось искреннее непонимание, куда это я пошел со своим рюкзачком. Она что-то по этому поводу мне говорила, но я ушел вперед и не слышал. © Unknown author / Pikabu
Всегда поражала незамутнённость некоторых людей, которые свято уверены, что им все всегда должны: помочь, поменяться, погрузить, поделиться и т. п.
- Ехала в поезде, плацкарт. Соседи попались... Тетка везла десять утят и десять гусят, она их выпускала на столик, покормить. В соседнем отсеке ехала кошка, которая активно интересовалась всей этой братией. Тетка орала, хозяйка кошки смеялась, а бедная проводница, бегая по проходу, причитала и ругалась. © 650253 зайцева екатерина / Dzen
- Ездили со знакомым в другой город потусить. Зашли в купе, расположились, все как обычно. Тут в наше купе заходит девушка — приятная, общительная. И просит нас выйти, чтобы она переоделась. Ну мы вышли. Вернулись минут через 15, а она уже лежит на своей нижней полке, книгу читает. На обложке большими буквами написано: «Уринотерапия». И как-то сразу интерес к этой девушке у нас пропал. © ПОЗОР / VK
- Мы с подругой как-то ехали на бардовский фестиваль. Вечером убытие, утром прибытие. Вагон плацкартный. Когда поезд тронулся и все начали доставать гитары, оказалось, что в вагоне целых два человека едут не на фестиваль. По их лицам были видны все стадии — отрицание, торг, депрессия, принятие. Поезд пел всю ночь! © Farylon / Pikabu
- Моя мама поехала с подругой в тур на поезде. С ними в купе ехала женщина с ребенком. Мама взяла в дорогу печенье и всяких вкусностей, а есть ходила в вагон-ресторан. Когда мама достала печенье, ребенок сказал: «О, это мое любимое!» Мама у меня нежадная, поделилась. Но когда они с подругой ушли в вагон-ресторан, это чадо доело все печенье, еще и угостилось другими вкусностями. А потом ребенок спросил: «Что у вас еще есть?» Ну как бы ты все уже съел... Ругаться не стали, но обалдели, конечно. © Подслушано / VK
- Ехал на поезде. Со мной в купе оказались 3 женщины, которые говорили между собой на французском языке (может, родственницы). Проболтали они всю дорогу. Французский я не знаю и вряд ли уже выучу, но мне почему-то периодически казалось, что они обсуждают меня. Я всю поездку молча читал электронную книгу, пил чай, мне поговорить было не с кем. Выходя первым из купе на конечной станции, я попрощался с ними фразой: «Оревуар, мадам!» Молодая мадам после этого покраснела, а дамы постарше резко отвели взгляд. Прошло уже лет 10, но мне до сих пор очень интересно, о чем они говорили. © Priliv1305 / Pikabu
- Я ехала на поезде в командировку. На улице стояла невыносимая жара, а я тащила огромный чемодан и спасалась только мыслью о том, что забронировала хорошее место у окна под кондиционером, скоро буду есть вкусняшки и смотреть кино на ноутбуке. Захожу в вагон, а на моем месте сидит мужик какой-то! Я к нему, а он такой: «Да, мое место другое. Я забронировал сиденье у окна, но, как вы видите, его нет, а я люблю, знаете ли, в окошко смотреть во время поездки». Я оглядываюсь: он прав, окна там нет, но я-то при чем? Ладно, ругаться не хотелось, и я просто села рядом. Где-то через 1,5 часа пути я начала чихать. Мужик посмотрел на меня с отвращением. Я объяснила, что у меня аллергия, и он такой: «Ну ладно, если это не простуда, можешь тут сидеть и дальше». То есть он занял мое место и, так уж и быть, разрешил мне посидеть рядом! Я уже начала злиться, как вдруг машинист объявил, что кондиционер на оставшуюся часть пути выключат, так как с ним возникли некоторые проблемы. Краем глаза вижу, как с кондея начинает капать, и говорю мужику: «Я, пожалуй, пересяду на ваше место?» Он с радостью разрешил, и я ушла туда, где не было окна. Зато на каждой остановке на мой столик не обрушивался водопад из кондиционера. Всю оставшуюся дорогу мужик провел с туалетной бумагой наперевес: вытирал столик и свои вещи. © itslynxey / Reddit
- Ехала как-то в купе с 2 детьми, и так уж вышло, что все малыши из вагона (человек 6–7 в целом) стали тусоваться у нас. Я им книжки читала, задания всякие типа викторин задавала, моим тоже весело было. Мы не шумели. Но каждый час приходил пожилой проводник и в категоричной форме просил отправить гостей по их купе. Дескать, не положено. В итоге я довольно грубо попросила его не лезть к нам. К слову, его молодой напарник за следующие сутки ни разу замечание не сделал. Я ему нажаловалась на коллегу, а он мне говорит: «Это он к вам так подкатывает!» Я, честно говоря, не поверила, ведь хамство не способствует расположению женщины. Но я ошиблась. На выходе этот старик попросил у меня телефончик. И был послан. © LupaCap / Pikabu
- Я в положении, взяла билет в женское купе. День, я сплю в нижнем белье, вдруг открывается дверь и заходит мужик. Я вежливо уточняю, какого лешего он тут забыл, а моя соседка по купе такая: «Он ко мне! Сыночку неудобно в плацкарте кушать, пусть тут поест».
Попросила их удалиться в вагон-ресторан, но они меня проигнорировали и сели трапезничать. Я подождала, когда мужик уйдет, оделась, наведалась к проводнице. Та поговорила с теткой, и вроде бы все было ок, но вечером дверь начали нещадно дергать с другой стороны. Я испугалась, а тетка поднялась, открыла — на пороге тот же мужик. И он еще начал меня отчитывать, мол, зачем я закрыла дверь, ведь он пришел к мамочке! В итоге проводница выгнала их есть в плацкарт. © Bosabq14 / Pikabu
- Я однажды ехала с прелестной бабкой-соседкой в плацкарте. Бабуля была очень разговорчивая, дружелюбная, с кучей промокших коробок и разваливающихся корзинок. Билет у бабушки был на верхнюю полку, на которую она бодро полезла и таки покорила с десятой попытки, прихватив с собой «покушать». Из «покушать» у нее оказались голубцы (явно не свежеприготовленные). И, кажется, эти голубцы обонял не только наш вагон, но еще и соседние. Голубцы в чем-то плавали, и это «что-то» через пару минут вылилось на соседа снизу и немножко на меня. Сосед посмотрел на количество прихваченных бабкой голубцов и предложил ей свою полку, но бабуля гордо отказалась. Так и продолжала нас периодически радовать акробатическими этюдами, странным падающим или вытекающим из коробок и корзинок провиантом и оригинальными рассказами про невестку. С удовольствием вспоминаю ту поездку: я прожила сутки в комедийном сериале, за подобное можно и потерпеть несусветные запахи. © EchisWG / Pikabu
- Едем семьей с моря домой. Влетели в вагон, а в нашем купе мужик, тетка и маленький ребенок. Тетка зашипела: «Тише, он только уснул!» Мужик рывком закрыл у нас перед носом дверь. Я опять открываю, а парочка мне: «Ты что, не понимаешь? Мы тут едем!» Ну я взяла и пошла к проводнице, а она: «Ой, ребят, решайте сами!» Мы опять стучим. Баба на нервах начинает голосить, что мы ей ребенка разбудим. Наконец мужик вышел, и мы выяснили, что это наше купе, а они не знали, что в билете есть номера мест. Думали, кто первый, тот и место выбирает, вот и выбрали наше купе. Мужик такой: «Давайте не будем меняться, мы там уже все салфетками протерли!» Но я настояла, так как у нас 3 места, а у них 2 и лучше поменяться сейчас, чем 3 дня объясняться с новыми пассажирами. С причитаниями они съехали в свое купе. А потом весь вагон на нас смотрел как на врагов, потому что та тетка всем наговорила, что мы с ними плохо поступили. © wredina80 / Pikabu
- Была интересная ситуация в поезде — билет куплен на нижнее место в середине вагона, зашел, занял свое место, напротив села бабулька. После отправления бабуся мне заявляет: «А давай ты с моей подругой местами поменяешься — у нее тоже нижняя полка в купе у туалета». На предложение самой пойти и поменяться с кем-нибудь в том купе она заявила: «Я еще в своем уме». © Dobri.Eex / Pikabu
- Купила билет в женское купе. Прихожу, а там мамочка уже стелет постель на 2 нижних полках (мое место верхнее). Начинает кормить дочь (года 4) правильной едой. Я стою между полками, так как мне не разрешают даже залезть к себе: «Я же расстелила белье! Сейчас ребенок поест, я отодвину постельное, тогда и лезьте к себе на полку». Так-то я и сама уже поесть хочу! Вышла я в тамбур. Поезд уже вовсю мчится, я грущу, что мой бургер остывает. Спустя время мне милостиво позволяют вернуться в купе и даже отодвигают постель у столика, чтобы я могла поесть. Я достаю свой бургер, ем, через 3 минуты слышу: «Мама, а почему ты мне купила сырники, а не бургер? Он же вкуснее!» Женщина начинает втирать, что это очень вредная еда. Ем быстро, почти давлюсь под осуждающим взором мамочки и голодными глазами ребенка. Думаете, на этом все? Нетушки. Мама демонстративно смотрит на часы и выдает: «Мы живем в другом часовом поясе, ребенку давно пора спать. Из-за вас мы и так отклонились от графика. Поторопитесь с едой и выключите свет, когда займете свою полку». Требовать в 20:55 лежать на полке без света и звука от взрослого человека — это свинство. Сказать, что я была в шоке, — это ничего не сказать. © Nyunyuka / Pikabu
- Мне весь вагон прохода не давал из-за моего щенка. Только самый ленивый не подошел потискать, погладить и рассказать, как он тоже очень хочет такого же. А я спать хотела! И щенок спать хотел. Я только успокою его активность и начну укладывать баиньки, как приходит очередная мамашка с деточкой: «Ой, какой ми-и-илый! А мы тоже такого хотим, но нам папа не разреша-а-ает». Щенок с любопытством просыпается, и все по новой. Просто жесть. © TastyMaly / Pikabu
- Ехали в купе, собираемся спать. Вдруг попутчица, дама лет сорока, говорит: «Я храплю, если что — будите». Проснулась от ее рулад. Думаю, ну как-то неудобно толкать незнакомого человека. И тут вдруг она сама как подскочит, села на полке, огляделась и говорит: «Это был лучший сон за последний год». Легла обратно, перевернулась на бочок и через пару минут опять взвыла, что та бензопила. А я так всю ночь и просидела не смыкая глаз.
- Ехал в поезде, слушал музыку в наушниках, залипал в телефоне. Вошла женщина с мальчишкой лет 5–6 и плюхнулась на места напротив. Мамаша жестами попросила меня снять наушники и такая:
— Не мог бы ты дать моему сыну свой телефон поиграть? Ты, очевидно, уже слишком взрослый для этого.
— Что?
— Плохо слышишь, что ли?
— Нет! Я никому не даю свой телефон и наушники. Развлекайте своего ребенка как-нибудь сами.
Дамочка не угомонилась. Она нашла полицейского и заявила, что я украл телефон и наушники у ее ребенка! Я просто глянул на нее и выпалил: «Не думаю, что ребенок будет хранить в своем телефоне фотографии меня и моих друзей». Полицейский высадил их на ближайшей станции. © domiglogi / Reddit
- Ехала в поезде, вагон-ресторан не работал. Я позвонила маме, говорю: «Жесть! Ехать 4 дня, я беременная, а еды нет». Через 2 минуты стучится в купе мужик, говорит: «Я услышал, что вам есть нечего» — и протягивает мне пирожки. Я так обрадовалась! Но не успела я в рот засунуть пирожок, как ко мне снова постучали: пришла незнакомая женщина с кучей еды. Там и выпечка, и фрукты, и сладкое... Сижу, а у меня вся постель в дарах. Соседи по купе в непонятках, мол, почему они тебе все несут-то? Ну я объяснила, что они разговор мой с мамой услышали. Соседи такие: «Так чего ты молчала? У нас еды куча. На тебе колбаску, курочку. Не стесняйся!» И угощали меня всю дорогу. Так мы весь путь вчетвером сидели, хомячили еду и рассказывали друг другу истории из жизни. © spartanez22 / Pikabu
- Недавно ехала в поезде. Плацкарт, у меня верхняя полка. План был прост: прийти и лечь спать, а с утра выйти уже в другом городе. Подхожу к своему месту, а там уже стоит женщина, носом водит. Спрашивает, мол, мое ли место, отвечаю утвердительно. Она просит поменяться, потому что, видите ли, у нее дочка на боковушке едет напротив. Отказываю, потому что просто не хочу. До самого выключения света она ходила и глядела на меня, как на врага. А ведь сама ехала в соседнем отсеке, откуда прекрасно было видно ее дочку. Девочке, на минутку, 16 лет. © lipinbam / Pikabu
- Ехал в командировку. Ничто не предвещало неприятностей: пообщался с соседями по плацкарту, почитал, лег спать. Вдруг кто-то толкает меня в бок. Вскакиваю, на часах 4:00 утра. Стоит мужик и говорит:" У вас зарядки для телефончика не найдется?" А я от наглости часто теряюсь — засуетился, полез за зарядником и только через минуту пришел в себя и смог рявкнуть на него, чтобы шел отсюда и не мешал людям спать.
- Купила себе нижнее место в плацкарте. Я девушка пышная, поэтому возникают определенные трудности с залезанием на верхнюю полку. Приходит женщина лет 60 и просит уступить ей нижнее место. Я ее пожалела и из уважения к возрасту уступила. Сама думаю: «Ну днем немного посижу, а потом наверх полезу спать». Тут откуда ни возьмись из другого конца вагона к женщине подсаживаются ее дети, начинают есть, долго и весело проводить время. Я сижу на краешке и залипаю в телефоне. Когда попросила уступить место, чтобы поужинать, началось ворчание и недовольство. Тогда я сказала, что вообще-то это мое место. Но даже если бы у меня была верхняя полка, у меня все равно было бы право поесть. Я легла спать где-то в 23:00, а потом меня разбудил один из членов семьи женщины. Говорит: «Ты иди на мое место в конце вагона [у туалета]. Мне здесь будет удобнее вместе с мамочкой ехать!» Я разозлилась и пошла к проводнику жаловаться. С его помощью разогнала всех по местам, указанным в билетах. © Mentalitett / Pikabu
Не только в поездах случаются невероятные истории. Вот несколько статей, героям которых надолго запомнилась простая поездка в общественном транспорте:
Комментарии
Практически все истории этого выпуска прочитаны, затасканы, затёрты до дыр. Неужели нельзя найти что-то новое?!
Каждая поездка в поезде это обязательно или квест, или шоу. Наверняка есть много горяченьких, свежих историй нна просторах Иннета. Надо только аффторам Адме постараться найти их и представить читателям.