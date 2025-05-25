15 человек, которые лично убедились, что к неловким ситуациях подготовиться невозможно

Каждому человеку иногда хочется провалиться сквозь землю или стать невидимкой, а еще лучше — стереть себе память. Ведь неловкие ситуации, которые вызывают чувство стыда, наш мозг хранит годами. И хорошо, когда со временем люди могут избавиться просто посмеяться над собой.