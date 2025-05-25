15 человек, которые лично убедились, что к неловким ситуациях подготовиться невозможно
Истории
2 часа назад
Каждому человеку иногда хочется провалиться сквозь землю или стать невидимкой, а еще лучше — стереть себе память. Ведь неловкие ситуации, которые вызывают чувство стыда, наш мозг хранит годами. И хорошо, когда со временем люди могут избавиться просто посмеяться над собой.
- Недавно была за границей. И вот таможня, вопросы, документы. Тут сотрудник вдруг поднял руку. А я, еж знает почему, как хлопну по его ладошке, типа «дай пять». Он заглянул, кажется, мне аж в душу и процедил: «Приложите четыре пальца к сканеру». И тут до меня дошло. Не «дай пять», а отпечатки. Я хотела провалиться сквозь пол. Но пришлось просто молча извиниться. Боже, было так стыдно. © Lola_Luna / Reddit
- Недавно мама послала меня к своей подруге забрать фотоаппарат. Дабы не ошибиться квартирой, стала подниматься по лестнице, вижу — раскрыта дверь, которая мне и была нужна. Захожу и громко говорю: «Здравствуйте! Я пришла!» Из ванной выходит незнакомый мне мужчина в одних трусах и приветствует меня. Тут я оглядываюсь по сторонам и понимаю, что перепутала этажи и зашла в совсем другую квартиру. Со скоростью гепарда, красного от стыда гепарда, я покидаю это место, но мое ухо еще успевает уловить голос мужчины: «Ну ты это, заходи, если что...» © nenaviwuintegral / Pikabu
- У меня плохое зрение. Как-то раз увидел у подъезда рыжего кота. Красивый такой, сидит и чуть дергает кончиком хвоста. Кошек безумно люблю, поэтому позвал. У кота ноль эмоций. Плюнул, решил подойти сам. Смотрю, это не кот, а выброшенная комом мишура, которую я звал, видимо, не ожидала такого внимания к себе. © Подслушано / Ideer
- Вчера чувствую я, что заболела. Приехала домой пораньше и задремала. Бабах — что-то падает на меня сверху тяжелое, я ору как ненормальная и слышу визг. Вскакиваю — вижу девицу в тряпочке! И вдруг она как начнет визжать! А рядом старший сын. Он выскочил из комнаты, девица, завернутая в плед, не перестает визжать. У всех глаза во-о-от такие. Потом я начинаю ржать. Сын рассказал, что стал встречаться с девушкой. Думает, приведу ее домой, пока мама на работе и квартира пустая. Зашли — там темно, ну и не заметили меня. Но я выжила, успокоила молодежь, попили чайку с тортиком. © Unknow author / Pikabu
- Еду в метро после стоматолога. Сеанс был жесткий, не чувствую нижнюю челюсть. Напротив сидит милый парень и заинтересованно на меня смотрит. Я даже задумалась. И тут подходит женщина и говорит: «Девушка, все хорошо? Просто у вас слюни текут». Ужас. © elem_day / X
- Как-то раз парень пригласил в ресторан. А я студентка, в кармане пусто, из еды дома только макароны. Решила, что только кофе закажу. Пришли. Он говорит: «Голодная? Заказывай, я оплачу». Я листаю меню, смотрю на него, улыбаюсь. И тут вдруг на стол капает моя слюна. © Подслушано / Ideer
- Купила новые очки, а они жутко натирали уши. Пока не дошла до оптики, подкладывала между дужкой и ухом свернутую туалетную бумагу. Работаю из дома, так что сойдет. И вот неожиданно приходит мастер чинить вентиляцию в ванной. Впускаю его, а он начинает странно на меня смотреть: прямо упор, лицо краснеет. Вспоминаю, что на полу разбросана грязная одежда, быстро мчусь все собрать. Мастер осматривает вытяжку, продолжает бросать на меня странные взгляды, будто сдерживает смех. Я извиняюсь за бардак и говорю: «Мне так стыдно!» Он отвечает: «Ничего страшного», — и буквально испаряется. Думаю: «Как-то все это странно». Заглядываю в зеркало в прихожей — моя «самодельная защита» для ушей уже сползла на щеку. © Lily_Hylidae / Reddit
- Обедал у родственников. А моя золовка немного помешана на здоровом питании, поэтому каждый прием пищи начинается с салата. И вот она вручила мне «салат», и, так как я был голоден, то сразу начал его есть. Он оказался очень пресным, на вкус — как обычный салат-латук. Спросил ее, не забыла ли она добавить заправку, а она как начнет смеяться! Оказалось, что миска, которую она мне дала, — это нашинкованный салат для тако, и я должен был просто отнести его на стол, а не есть. Ее дети до сих пор это вспоминают. © PeaTearGriphon / Reddit
- В прошлом году был выпускной. И это, наверно, был самый ужасный день в моей жизни. Перед выпускным за неделю купили платье, которое мне очень понравилось. Так вот, прихожу я в ресторан, вся такая расфуфыренная и в платье, и гляжу — человек 6 в точно таких же. В тот день было так неловко еще и по той причине, что нас вечно путали друг с другом. © Подслушано / Ideer
- Однажды впереди меня по улице шла девушка с высоким конским хвостом. Хвост был роскошный, но видно, что искусственный. Вдруг она остановилась, сосредоточилась, а потом чихнула. Очень громко. Хвост отвалился. Все бы ничего, но шедший рядом парень от неожиданности заорал мне почти в ухо и выронил из рук телефон. Я испугалась и тоже заорала. Со стороны, наверное, сцена была ужасающей. И еще этот хвост на земле. © Юлия Романова
- Решил за хлебом сходить с утра. Собрался, выхожу из подъезда. Идет соседка, ну я решил дверь ей придержать. Она как меня увидела, сразу заулыбалась. Ну, думаю, благодарна. Захожу в магазин, продавщица начинает истерично ржать. Пытаюсь спросить, в чем причина, а она сквозь смех говорит: «На ноги посмотри». Опускаю глаза, а я в трусах. © Подслушано / Ideer
- К нам приехала свекровь. Ночью весь дом проснулся от ужасных воплей. Она пошла на кухню попить воды и увидела в открытом ящичке наверху что-то очень интересное. Залезла на стульчик, встала на цыпочки и потыкала в нечто вилкой. А там спал кот. Результат: у нее травма руки (навернулась со стула), а кот до сих пор с осторожным видом ее обходит. © Подслушано / Ideer
- В 10-м часу вечера звонок в дверь. Открываю: стоит дед, который живет 2 этажами ниже в квартире напротив, с каким-то спреем в руке. Без «здравствуйте» и «извините» отодвигает меня и... начинает смазывать петли, бурча под нос: «Достали уже! Каждое утро со своей собакой ходят, а петли смазать не судьба!» А я и не замечал, что дверь скрипит... Теперь слежу, а то неудобно как-то. © Unknown author / Pikabu
- У нас в коллективе принято, что именинник проставляется тортиком. Заметив очередной торт, я не смог вспомнить, у кого сегодня днюха. Столкнувшись в коридоре с одним из коллег, я тихо спросил у него: «Серега, а у кого сегодня день рождения?» «У меня» — тихо прошептал он в ответ. Ну, поржали, конечно, но неудобно как-то перед коллегой теперь. © Stasyan64rus / Pikabu
- На 1-м курсе меда анатомию вела молодая, красивая и стервозная преподавательница. Как-то во время занятия к нам зашел другой препод, очень привлекательный мужчина. И я шепчу на ухо подруге: «О-о-о, какой красавец!» Вдруг преподавательница оборачивается и говорит мне громко: «Вижу, тебе понравился мой муж?» Я чуть сквозь землю не провалилась. © Подслушано / Ideer
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