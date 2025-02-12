15 потешных историй о любимцах, которые не дают заскучать всем вокруг
Домашнее животное - это не только шерсть или перья повсюду, но и небольшой запас анекдотичных историй. Пользователи сети поделились именно такими, в которых братья наши меньше чудят и усом не ведут.
- Сосед завел себе гуся. Да-да. Как собаку, только гуся. Тоже выгуливает его на поводке, разговаривает с ним. Я как-то спросила у него, почему гусь, а не собака, она же намного полезнее, как минимум, защитить может. И тут этот мужик говорит гусю: "Фас!" И он как давай на меня крыльям махать и орать. Скажу вам, испугалась больше чем собаки. © Палата № 6 / VK
- Еду в автобусе, смотрю на парня, который листает что-то на телефоне. Вдруг он резко вскакивает, кричит водителю: "Остановите, там мой кот!" Все пассажиры поворачиваются к окну, по обочине реально бежит кот с ошейником. Парень выскочил, забрал его и сел назад в автобус. Оказалось, кот потерялся больше недели назад и вот таким случайным образом нашелся. © Палата № 6 / VK
- У нас был кот. Шесть лет спустя у нас появилась еще пара котят. Когда им было около шести месяцев, они играли на улице, и моя жена решила, что им пора в дом. Она позвала, но они никак на нее не отреагировали. Она вернулась к дивану, и тут в комнату вошел старший кот. Моя жена: «Джигги! Пойди позови мальчишек!»
Джигги вылетает через кошачью дверь. Примерно через пять минут сначала один, потом другой котенок появляются в комнате с затравленным видом. Через десять секунд за ними вошел Джигги, выглядевший очень довольным собой. Он сел перед нами с выражением на мордочке, типа: «Что-нибудь еще?» © dramboxf / Reddit
- Вчера ехала в маршрутке, у водителя рядом сидел хомяк в маленькой клетке. Когда водителю давали монетки, он всегда давал их хомяку. И хомяк брал их своими маленькими лапками и складывал в кучку. Самое милое, что я видела за год. © Палата № 6 / VK
- Сижу дома на больничном, весь день только я и кот. В какой-то момент слышу, как на кухне что-то тихонько звенит. Вроде еды на столе не оставляла, но банка с остатками йогурта точно стояла. Грозно ору: "Билли!" В ответ - хлопок, шорох когтей по полу, а через секунду передо мной сидит невиннейшее создание с огромными глазами, мол "Я тут! Я ни при чем! Вообще мимо просто проходил!" Только вот нос в йогурте его сдал. Хотела отругать, но смеялась так, что не смогла. © Карамель / VK
- Моя кошка с причудами. Одна из них - если я иду в ванную перед сном, но не сообщаю ей об этом, начинается концерт на весь дом. Она носится по коридору, жалобно мяукает, будто меня украли. Причем просто открыть дверь и позвать ее недостаточно. Нужно обязательно выйти, встретиться с ней взглядом и официально объявить: «Я в ванную, не паникуй». После этого она успокаивается и гордо уходит на свой диван, как будто ничего не случилось. Зачем ей этот ритуал - загадка. © Палата № 6 / VK
- Мы долго пытались научить нашего кота ловить мышей в доме, но он не понимал нас. Мы уже смирились, что от него толку, как от стеклянного молотка. И вдруг однажды он поймал мышь! Но не съел, а начал с ней играть. Мы решили его поощрить и купили дорогой корм. Кот, видимо, понял, что к чему, и начал ловить мышей регулярно. Вроде бы все классно, но есть одно "но". Этот пушистый ловец стал приносить их нам в кровать. Типа, чтобы мы видели всю его добычу. Теперь мы просыпаемся от "подарков", бегающих по кровати. © Мамдаринка / VK
- У моей бабушки есть африканский серый попугай, который однажды прогрыз свою жердочку, пока сидел на ней. Он также научился подражать собакам, дымовой сигнализации, звонку телефона и моим бабушке и дедушке, которые спрашивают собак, не хотят ли они выйти на улицу. Он наслаждается тем хаосом, который он создает. © IMrMacheteI / Reddit
Боюсь расстроить людей с котом, но мышей он вам носит не из-за того, что вы дорогой корм купили, а из-за инстинкта охотника. Кошки так испокон веков делают, даже если их не поощрять
- Недавно купила себе дорогой новый диван. Стоит такой красивый, стильный. Радуюсь, прямо сердце греет. А вчера прихожу домой, открываю дверь, меня встречает кот и ведет к дивану, а там пятно от него в форме сердечка. Вот думаю, это он так мне говорит, что любит? Или диван оценил? © Палата № 6 / VK
- Держу дома двух улиток-ахатин. Одна спокойная, ест да спит, а вторая – натуральный беглец. Как-то ночью просыпаюсь от странного щекочущего ощущения на руке. Открываю глаза – а она неспешно ползет по ладони! Как она выбралась из террариума – загадка, но факт остается фактом. Теперь каждую ночь проверяю, заперт ли “аквариум”. А то мало ли, в следующий раз по лицу поползет! © Палата № 6 / VK
- Однажды, после того как у нас выпало много снега, моя кошка решила стать отважной искательницей приключений и выскочить за дверь. Она ненавидит снег. Но тут прыгнула в него и исчезла. Я сижу и смотрю, как она усваивает урок. И слышу приглушенное мяуканье. Она очень медленно поднимает голову над снегом, в глазах - чистое сожаление. Она мяукала, пока я ее не забрал. Через час она повторила это снова. © Unknown author / Reddit
- Являюсь счастливой хозяйкой золотистого ретривера. На втором году жизни мой пес освоил прием для ускорения утреннего подъема хозяйки: приносит тапочки в постель. Сначала ненавязчиво кладет их на подушку, потом подталкивает ближе к лицу, но если уж совсем не помогает, то берет тапок в зубы и начинает бить по голове. Такой вот 3D-будильник! © Подслушано / Ideer
Про ахатин-сейчас их для косметики используют,по лицу они ползают для эффекта омоложения,так что ничего страшного бы не произошло 😁🐌🐌🐌
- Вечером возвращаюсь домой, захожу в подъезд, а на ступеньках сидит дедушка с пачкой кошачьего корма. Спрашиваю: "Все в порядке? Вы к кому?" Дед отвечает: "Да я одного местного кота тут жду, мы с ним иногда гуляем, я его подкармливаю". Думаю, ну ладно, бывает и такое. Открываю дверь своей квартиры и мой кот как рванет под ногами к этому деду. Старичок сразу его на руки, обнимает, кот трется об него. Я вообще в шоке стою, он даже со мной себя так не ведет никогда. Стою и думаю: "Мой кот завел себе деда!" © Палата № 6 / VK
- Моя кошка - особенное создание. Она любит засовывать голову в разные предметы. А когда застревает, то либо мяучит, чтобы я пришел и помог ей, либо приходит ко мне и грустно сидит, ожидая, пока я ее вытащу. © Unknown author / Reddit
- Иду как-то вечером домой, возле супермаркета привязан рыжий пес, маленький такой, ушастый. А рядом огромный ворон, прыгает вокруг, пытается клюнуть пса. Думаю, ну все, сейчас начнется, собака либо заорет, либо драпать начнет. Тут из магазина выходит мужик, берет поводок, а ворон спокойно взлетает ему на плечо. Идет он такой: в одной руке пакет, в другой собака, а на плече коршун этот черный, как пиратский попугай, только страшнее. Я так и зависла на месте, глядя им вслед. © Палата № 6 / VK
А вот еще несколько подборок историй и фото, которые во всей красе описывают, какого это жить вместе с любимцем:
Комментарии
про гуся - неоднозначно. С одной стороны- эффект неожиданности. С другой - гусь не может откусить пару пальцев, в отличие от средней собаки