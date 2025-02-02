20+ хвостатых сорванцов, которые наводят шороху в доме

Домашние питомцы — это не только источник радости и тепла, но и признанные мастера хаоса. Они с фантазией переосмысляют дизайн новой мебели, украшают ковры клочьями туалетной бумаги и с неподдельным азартом проверяют, выдержит ли ваш любимый цветок падение с подоконника. Каждая их проказа вызывает у нас смешанные чувства — тут и раздражение, и умиление. Ведь как отчитывать пушистого озорника, если он смотрит на вас с самым невинным выражением морды?

«Дело о бесследном исчезновении»

Приготовила я вчера сосиски на ужин, поставила их на стол, отлучилась на минуту, возвращаюсь, а сосисок нет! Я с осуждением смотрю на малых. Дети в один голос: «Это не мы!». Обшарила всю кухню, пока муж не заметил нашу собаку с довольной мордой под столом. Оказывается, она умудрилась аккуратно стянуть все сосиски, даже не оставив следов. Сидит, смотрит своими невинными глазами, как будто ничего не произошло. Ну и как ругать такую милую морду. © Не все поймут / VK

"А нам через месяц в отпуск..."

«Художник и его творчество»

"Собака грохнула только что купленное зеркало. Настолько новое, что я еще не успел его прикрепить к стене. Пес не пострадал, чего не скажешь о зеркальце"

«Следы ведут под кровать»

Дома есть шкаф, родители по утрам оставляют мне на полке деньги, да и просто кладут их туда. Деньги начали пропадать. Родители обвинили меня в том, что либо я вожу друзей, и они таскают купюры, либо у меня что-то случилось. Пропадали крупные бумажки, мне до слез было обидно. Однажды дома была одна, из-под кровати доносился звук, посветила фонариком и увидела много купюр, а среди них моего черного кота. Оказывается, этот наглый шкодник таскал деньги под кровать и жрал. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK

«Любуется своей работой по снятию жалюзи с окна»

"Сделал сегодня наливные полы в одной комнате и ушел. Вернулся через два часа - смотрю, уже приемка была"

«Рыжейшество очень переживал, пока варились креветки»

«Операция «Испуг’»

Ночь. Я собираюсь ложиться спать, выключила свет. Направляюсь к кровати, и не могу отвести взгляд от ее низа, думая, что сейчас из-под нее вылезет рука и схватит меня за ногу. И когда я уже стояла максимально близко, из темноты выскакивает кот и хватает меня за голень. Мои соседи еще никогда не слышали такого оглушительного визга. © Подслушано / Ideer

«Всякий раз, когда я встаю по-маленькому, возвращаюсь к этому!»

«Проснулся в час ночи от громкого звука, доносившегося с кухни»

«Нам доставили заказ из зоомагазина и, конечно, он не мог ждать целый час, пока я вернусь с работы»

«Кот и его новая головоломка»

Раньше у нас был холодильник, который открывался справа. Кот все время открывал его и таскал колбасу. Но потом мы купили другой — с противоположным расположением дверцы. После нескольких тщетных попыток открыть его бедняга несколько дней печально взирал на дверцу, а потом смирился. Так мы узнали, что наш кот — правша. © Подслушано / Ideer

«Работа из дома, говорят они. Это так спокойно и легко сосредоточиться, говорят они»

"Мой белоснежный кот решил, что дымоход — отличное место для приключений"

"Моя девушка увидела в соцсеточках совет - положить на столешницу фольгу, чтобы кот перестал шастать по кухонным поверхностям"

Он явно думает: "Какая классная блестящая штука. Мне нравится". © Lietenantdan / Reddit

«Кот из ниоткуда»

Прихожу вечером домой, уставшая, на работе завал. Захожу в комнату и замираю от удивления — на диване лежит кот. Не наш! У нас вообще животных никогда не было. А он спокойно так растянулся на кровати и лежит балдеет. Думаю, может, муж решил мне сюрприз сделать. Звоню ему: «Ты что, кота завел?». Он смеется: «Ты чего, я на работе, какой кот». Окей. Проверяю окна, все закрыто, дверь на замке, ключей ни у кого постороннего нет. Начинаю звонить соседям, спрашиваю в домовом чате — никто кота не терял. А кот, тем временем, уже хозяйничает: залез на подоконник, скинул вазу, погрыз цветы. Я так и не поняла, откуда он взялся, но в итоге, когда муж вернулся с работы, решили оставить и назвали Кукушонок. © Палата № 6 / VK

"Смотрит мне прямо в глаза, а потом спокойно возвращается к тому, чтобы лакать мою воду"

Ничто в этом кошачьем доме не может принадлежать тебе. © Business_Abalone2278 / Reddit

"Собаке моих родителей запрещено забираться на диван"

"Скоро у нас появится малыш. Коты заявили: "Это наше, извините"

«Страшнее ужастика: сюрприз под одеялом»

Мой мопс — знатный любитель обслюнявить игрушки и затем нагло зарыть их у меня в кровати. Как-то раз посмотрела фильм ужасов, где женщину из-под одеяла за ноги тащили на пол скользкими и липкими ледяными руками-щупальцами. Ну, думаю, страшно, но спать все равно ложиться нужно. Быстро гашу везде свет, прыгаю под одеяло и чувствую, что погружаюсь ногами во что-то ледяное и мокрое. Наверное, мой крик слышал весь дом. Думала, все, поседею от ужаса. Оказалось, что просто вляпалась в слюнявую игрушку. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK

"Кто-то залез в мусор. Это был: А) грабитель, Б) призрак, В) моя собака, которая выглядит так невинно"

Очевидно, это был призрак-грабитель, но ваш щенок отважно отбился от него. Вкусняшек всем. © duckbrioche / Reddit

"Столько часов работы и половина мотка пряжи впустую, потому что котенок решил стянуть мое вязание на пол и все перепутать"

"Мои собаки сегодня решили перекусить шариковой ручкой"