20+ хвостатых сорванцов, которые наводят шороху в доме
Домашние питомцы — это не только источник радости и тепла, но и признанные мастера хаоса. Они с фантазией переосмысляют дизайн новой мебели, украшают ковры клочьями туалетной бумаги и с неподдельным азартом проверяют, выдержит ли ваш любимый цветок падение с подоконника. Каждая их проказа вызывает у нас смешанные чувства — тут и раздражение, и умиление. Ведь как отчитывать пушистого озорника, если он смотрит на вас с самым невинным выражением морды?
«Дело о бесследном исчезновении»
Приготовила я вчера сосиски на ужин, поставила их на стол, отлучилась на минуту, возвращаюсь, а сосисок нет! Я с осуждением смотрю на малых. Дети в один голос: «Это не мы!». Обшарила всю кухню, пока муж не заметил нашу собаку с довольной мордой под столом. Оказывается, она умудрилась аккуратно стянуть все сосиски, даже не оставив следов. Сидит, смотрит своими невинными глазами, как будто ничего не произошло. Ну и как ругать такую милую морду. © Не все поймут / VK
"А нам через месяц в отпуск..."
«Художник и его творчество»
"Собака грохнула только что купленное зеркало. Настолько новое, что я еще не успел его прикрепить к стене. Пес не пострадал, чего не скажешь о зеркальце"
А ведь можно было занести в комнату с дверью, и собака бы не испугалась и зеркало осталось бы целым.
«Следы ведут под кровать»
Дома есть шкаф, родители по утрам оставляют мне на полке деньги, да и просто кладут их туда. Деньги начали пропадать. Родители обвинили меня в том, что либо я вожу друзей, и они таскают купюры, либо у меня что-то случилось. Пропадали крупные бумажки, мне до слез было обидно. Однажды дома была одна, из-под кровати доносился звук, посветила фонариком и увидела много купюр, а среди них моего черного кота. Оказывается, этот наглый шкодник таскал деньги под кровать и жрал. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
«Любуется своей работой по снятию жалюзи с окна»
"Сделал сегодня наливные полы в одной комнате и ушел. Вернулся через два часа - смотрю, уже приемка была"
«Рыжейшество очень переживал, пока варились креветки»
«Операция «Испуг’»
Ночь. Я собираюсь ложиться спать, выключила свет. Направляюсь к кровати, и не могу отвести взгляд от ее низа, думая, что сейчас из-под нее вылезет рука и схватит меня за ногу. И когда я уже стояла максимально близко, из темноты выскакивает кот и хватает меня за голень. Мои соседи еще никогда не слышали такого оглушительного визга. © Подслушано / Ideer
«Всякий раз, когда я встаю по-маленькому, возвращаюсь к этому!»
«Проснулся в час ночи от громкого звука, доносившегося с кухни»
«Нам доставили заказ из зоомагазина и, конечно, он не мог ждать целый час, пока я вернусь с работы»
«Кот и его новая головоломка»
Раньше у нас был холодильник, который открывался справа. Кот все время открывал его и таскал колбасу. Но потом мы купили другой — с противоположным расположением дверцы. После нескольких тщетных попыток открыть его бедняга несколько дней печально взирал на дверцу, а потом смирился. Так мы узнали, что наш кот — правша. © Подслушано / Ideer
«Работа из дома, говорят они. Это так спокойно и легко сосредоточиться, говорят они»
"Мой белоснежный кот решил, что дымоход — отличное место для приключений"
"Моя девушка увидела в соцсеточках совет - положить на столешницу фольгу, чтобы кот перестал шастать по кухонным поверхностям"
- Он явно думает: "Какая классная блестящая штука. Мне нравится". © Lietenantdan / Reddit
«Кот из ниоткуда»
Прихожу вечером домой, уставшая, на работе завал. Захожу в комнату и замираю от удивления — на диване лежит кот. Не наш! У нас вообще животных никогда не было. А он спокойно так растянулся на кровати и лежит балдеет. Думаю, может, муж решил мне сюрприз сделать. Звоню ему: «Ты что, кота завел?». Он смеется: «Ты чего, я на работе, какой кот». Окей. Проверяю окна, все закрыто, дверь на замке, ключей ни у кого постороннего нет. Начинаю звонить соседям, спрашиваю в домовом чате — никто кота не терял. А кот, тем временем, уже хозяйничает: залез на подоконник, скинул вазу, погрыз цветы. Я так и не поняла, откуда он взялся, но в итоге, когда муж вернулся с работы, решили оставить и назвали Кукушонок. © Палата № 6 / VK
"Смотрит мне прямо в глаза, а потом спокойно возвращается к тому, чтобы лакать мою воду"
Ко мне так однажды пришел хомяк. Сидел посреди кухни и озирался. Поймала, пошла по соседям: чей? Оказалось, сбежал из квартиры этажом выше, пробрался по каким-то тайным ходам.
- Ничто в этом кошачьем доме не может принадлежать тебе. © Business_Abalone2278 / Reddit
"Собаке моих родителей запрещено забираться на диван"
Наш кот спит н-а наших подушках, ага, запрети ему диваны/кровати. А пока нас дома нет еще и столы все проверит.
"Скоро у нас появится малыш. Коты заявили: "Это наше, извините"
Это пока. При первых оглушительных звуках из кроватки мой кот убрался оттуда навсегда
«Страшнее ужастика: сюрприз под одеялом»
Мой мопс — знатный любитель обслюнявить игрушки и затем нагло зарыть их у меня в кровати. Как-то раз посмотрела фильм ужасов, где женщину из-под одеяла за ноги тащили на пол скользкими и липкими ледяными руками-щупальцами. Ну, думаю, страшно, но спать все равно ложиться нужно. Быстро гашу везде свет, прыгаю под одеяло и чувствую, что погружаюсь ногами во что-то ледяное и мокрое. Наверное, мой крик слышал весь дом. Думала, все, поседею от ужаса. Оказалось, что просто вляпалась в слюнявую игрушку. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
"Кто-то залез в мусор. Это был: А) грабитель, Б) призрак, В) моя собака, которая выглядит так невинно"
- Очевидно, это был призрак-грабитель, но ваш щенок отважно отбился от него. Вкусняшек всем. © duckbrioche / Reddit
"Столько часов работы и половина мотка пряжи впустую, потому что котенок решил стянуть мое вязание на пол и все перепутать"
"Мои собаки сегодня решили перекусить шариковой ручкой"
Боже, я так один раз чуть инфаркт не заработала - пришла домой, а моя собака в "крови"... Лапы, морда....И лежит под диваном такая несчастная... Я давай ее вытаскивать, оглядывать, пока вдруг не поняла, что руки в чем-то ужасно жирном... Эта дурында зачем-то стащила с трюмо мамину самую красную помаду, разгрызла, перемазалась, залезла под диван грустить о содеянном
А вот еще несколько статей про домашних питомцев, которые считают, что, если они сегодня не покуролесили, то зря едят свой корм:
Комментарии
когда меня кошка в первый раз похлопала по плечу, чтобы я её пустила под одеяло, я тоже чуть не родила))). я одна из людей дома, сплю и вот это по плечу)))
Наша частичка хтонической тьмы, которая любит милые игрушечки. Литературно я.
Коты боятся огурцов, говорили они. Коты убегают от огурцов, говорили они. И вот, наш Мурзик)))