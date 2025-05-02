14 человек, которые сели в общественный транспорт, и тут-то все и случилось

Когда едешь в душном автобусе или ждешь посадку на поезд, невольно думаешь, как было бы хорошо, если бы ученые изобрели телепортацию. Представил себе нужное место и - хоп! Через пару секунд оказался там вместе с чемоданами и любимым котиком. Правда, тогда пришлось бы забыть о занятных историях, которые иногда происходят в общественном транспорте.