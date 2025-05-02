14 человек, которые сели в общественный транспорт, и тут-то все и случилось
Народное творчество
21 минута назад
Когда едешь в душном автобусе или ждешь посадку на поезд, невольно думаешь, как было бы хорошо, если бы ученые изобрели телепортацию. Представил себе нужное место и - хоп! Через пару секунд оказался там вместе с чемоданами и любимым котиком. Правда, тогда пришлось бы забыть о занятных историях, которые иногда происходят в общественном транспорте.
- Ехала в маршрутке. Прошу остановить на остановке. Водитель начинает притормаживать, а я машинально начинаю открывать дверь. И тут он как закричит: «Девушка, сначала машина останавливается, а уже потом открываете дверь!» А я ему тут же: «Нашел что сказать профессиональному каскадеру». Но сказала это про себя. © Подслушано / Ideer
- Поезд идет 36 часов. Я, милая женщина, еду с очаровательным шпицем, а последней в вагон заходит дама, у которой от этой собаки начинается жуткая аллергия. Проводница пожимает плечами - разгар сезона, свободных мест нет, а главное, в билете написано, что в купе разрешено провозить животных. Через несколько часов дама-аллергик вышла. Удалось ли ей найти свободное купе или она решила отказаться от отпуска, неизвестно. Будьте внимательны к деталям, планируя поездку. © Кхалиси Травяного поля / Дзен
- Дело было за границей. Аэропорт, иду к автобусу. Спрашиваю у водителя на английском, мол, когда автобус поедет. Он отвечает: «Ten minutes». Я такая: «Ten, то есть 10, ну ок». Водитель улыбнулся и выдал мне на моем родном языке: «На самом деле через 20, но я забыл, как это на английском». © lisenok22 / Pikabu
- Поезд уходил в 16:18, а у меня в голове почему-то отложилось, что в 16:38. Уже в метро я, посмотрев в билет, а потом и на часы, прифигела. До поезда оставалось 5 минут. Я в жизни так быстро не бегала. Прыгала я в 14-й вагон, а билет был в 3-й. Пустили без проблем. © Марина Николаева / Дзен
- На днях втискивается бабулечка в автобус со словами: «Меня, меня не оставьте, на дачу еду!» Тут же другие бабки подхватывают мысль: «Ой, так редко автобусы ходят! Едут только студенты и рабочие, а нам на дачу как ездить?» И тут кондуктор спрашивает: «А зачем вы едете на грядки в конце сентября в 8 утра?» На что одна бабуля агрессивно выдала: «Тебя забыли спросить, когда нам в огород ехать!» © мальвина / ADME
- В 6-м классе я переехал из очень маленького города, где каждый день ходил в школу пешком. В новом городе приходилось ездить на автобусе. В первую неделю мне было трудно ориентироваться в школе, что неизбежно приводило к опозданиям на автобус. Однажды я уже мысленно набирал номер родителей, чтобы попросить их приехать и забрать меня. Каково же было мое удивление, когда, выйдя из школы, я увидел ждущий меня автобус! Водитель оказался внимательным человеком и запомнил мое расписание. Казалось бы, пустяк, но в суете переезда этот жест стал для меня лучом света.. © RobotIceCreamSammich / Reddit
- Возвращался с трехлетним сыном из отпуска. Думал, за время пути с ума сойду с вполне себе активным и не по годам развитым ребенком. Но захожу в свое купе, а там 2 пассажира слегка за 70. Ребенок тут же был отобран, меня загнали на верхнюю полку, где я благополучно с хорошей книжкой провел все трое суток дороги. На какой-то остановке они умудрились купить ему в подарок большой самосвал и самозабвенно игрались с малышом, а когда мы расставались, один даже заплакал — у него только дочка и внучка, причем уже взрослая, а он всегда мечтал хотя бы еще о внуке. Ныне тому малышу 38 лет, а у меня от него прекрасные внук и внучка. © Юрий Тимонин / Дзен
- Ехал однажды в переполненной маршрутке, где мужик поставил на сиденье рядом с собой переноску с котом. Некоторые разверещались: «Как не стыдно, безобразие!» И тут водитель не выдерживает и говорит: «Оставьте его в покое: он заплатил за место для кота». Прикол в том, что никто даже после этого не перестал верещать. © kaiten77 / Pikabu
- Ехала в маршрутке. На остановке набился народ. Парень хотел вкатить девушку в инвалидной коляске, но места уже не было, и водитель закрыл двери. И тут одна женщина генеральским голосом приказала водителю открыть двери и рассредоточила весь народ в маршрутке. Вкатили вместе коляску, и она громко выдала: «Вот сейчас мы сделали все правильно!» Крутая женщина. © Подслушано / Ideer
- Мы осенью возвращались из отпуска. Два перелета. Сыну 6 месяцев было. Перед нами - семья с ребенком того же возраста. И эта девочка с самого начала стала громко плакать, ее не могли успокоить. Разбудила нашего, он устал, глаза красные. Ну, в общем, наш на посадке в самолет уснул, я только выдохнула, как та девочка впереди его разбудила, и он тоже закатил нам такую истерику, что я ни до, ни после (сейчас ему год) не видела. А спереди, через ряд, сидела дама с дочкой лет 11. А может, с внучкой. И вот эта дама повернулась и устроила скандал с требованием «убавить звук». Позвала стюардессу, чтобы ее пересадили куда-нибудь. А самолет битком, и полсамолета - дети. Вроде ее даже увели куда-то после взлета, а перед посадкой обратно привели... Мне особенно жалко соседа нашего было: молодой мужчина, к его чести, он ни слова не сказал, и косого взгляда я ни одного не увидела. © KoshkinaMATb / Pikabu
- Еду с работы на автобусе. Зашел, оплатил проезд картой. Смотрю, а в центре салона стоит контролер и вопит на весь автобус: «Прилаживайте карты к валидатору!» И так несколько раз. И тут я не выдержал и говорю: «Тетенька-контролер, не говорите так. У меня сейчас уши отвалятся». А мне за 50 лет уже перевалило. Пассажиры в автобусе отреагировали сразу. Кто-то в голос засмеялся, кто-то сидит и улыбается, а некоторые начали переговариваться с улыбкой на лице. Эта дама смотрит на меня прожигающим взглядом и выдает: «Дурак какой-то!» А я вышел на следующей остановке с улыбкой. © Jorabub / Pikabu
- Еду в маршрутке на учебу. Салон забитый, некоторые люди стоят. Заходит бабуля. Оплатила проезд и стоит у первого посадочного места. За ней зашел типичный такой паренек в спортивном костюме и кепке. Стоит рядом с бабушкой, недовольно смотрит вокруг, а потом говорит: «Вы че, офигели? А ну бабушке место уступили быстро!» Один мужик встал, на его место села старушка. А паренек рядом с ней стоял, как будто охранял. Потом еще помог ей выйти из маршрутки со словами: «На связи, бабуль, хорошего дня вам!» © Палата № 6 / VK
- За годы езды в общественном транспорте я привык ко всему. Но я не был готов к тому, что в переполненном автобусе одна женщина разговаривала с кем-то по телефону, обсуждая свои анализы. Даже не стеснялась никого и считала, что все нормально. © Подслушано / Ideer
- Ехали на поезде. Один мужик попросил проводницу разбудить его ночью перед его станцией. И вот ночь, тот мужик храпит. Проводницы нигде нет. Бужу мужика: «Просыпайтесь, а то сейчас свою остановку проедете». Пригляделись - а это не мужик, а наша пропавшая проводница на его полке дрыхнет и выдувает носом рулады на весь вагон. Видимо, она разбудила того дядьку, а сама прилегла на его место и вырубилась. Как говорится, ржали всей маршруткой, точнее, всем вагоном. © anycanfly / Дзен
В том, что в поездах своя атмосфера приколов и романтики, на собственном опыте убедились эти пассажиры:
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