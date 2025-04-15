20+ историй о близких людях, чьи выходки подчас сбивают с ног

Семейные отношения редко бывают безоблачными, и порой номера, которые откалывают наши близкие, вызывают то приступ хохота, то недоумение. Сложно сохранять спокойствие, когда, к примеру, мама решает украсить торт настоящим игровым контроллером, а будущая свекровь советует бросить жениха.

Дед, конечно, крут

Рассказала деду, что мы с подругой нашли ресторан с шикарными суши. А дед вдруг: «О! А я тоже знаю, где вкусные делают! Приходи, угощу!» Я офигела, дед всегда картошечку уважал. Прихожу к нему и чуть не падаю: на столе стоит тарелка, а на ней ровненько лежат сушки с кунжутом, с маком. И дед такой радостный: «Вот сушки! Ты же говорила, что любишь». Мы покатились со смеху, но чай с сушками реально получился классный. А через неделю я его уже угощала настоящими суши, деду даже зашли, особенно с лососем. © Не все поймут / VK

«Мой ребенок бросил свой рождественский подарок в мой рождественский подарок, и вот результат»

Когда с будущей свекровью не соскучишься

Мою посуду после ужина с родителями парня. Заходит на кухню его мама и говорит: «Обычно я всех невесток выживаю. Вижу, что сделают сыну больно. Но ты хорошая». Я уже расслабилась, но она продолжила: «Беги от него!» Я в шоке, а она смеется и говорит: «Успокойся, шучу. Вы такая красивая пара, напоминаете меня с его папкой в вашем возрасте. Я тоже умницей и красавицей была. А отец... Таким же оболтусом...» © Не все поймут / VK

«Моя жена готовится к материнству и практикуется в пеленании на собаке»

«Жена хотела сделать какие-нибудь приятные мелочи для моей дочери и ее подруги. Только контейнер она открыла вверх дном»

Когда талант не скроешь

Моя старшая сестра работает в студии озвучки, ее голосом говорят многие персонажи мультфильмов и мультсериалов, а я вырос именно на дубляже от ее студии. Не передать словами, как это круто, когда ты наблюдаешь за приключениями кошки с офигенным голосом, а потом идешь на кухню и просишь родную сестру повторить фразы этой кошки. Она в точности повторяет их и тем самым приводит тебя в полный восторг! © Не все поймут / VK

«Мой ребенок-подросток съедает всю кожу с курицы-гриль»

С некоторой родней нужен глаз да глаз

Когда переехали в квартиру, которая принадлежала родителям мужа, свекровь начала ходить к нам с инспекциями, причем исключительно в то время, когда муж на работе (я в декрете была). Как-то собрались мы на шашлыки в честь его дня рождения, звонит мама мужа: «Ну что, собрались?» Да, говорю, выходим уже. Муж с дочкой ушли, а я замешкалась, собирала что-то. Проходит буквально минут 15 и я слышу, как поворачивается ключ в замке. Заходит свекровь, а тут я стою в коридоре. Немая сцена. Надо было видеть ее лицо. Она только и смогла вымолвить: «Ой, а ты еще здесь...» Я молча прошла мимо нее и вышла. Муж так же молча сменил замки, а когда родители потребовали себе запасной комплект ключей, сказал: «Нет. Вы ими неправильно пользуетесь». © Mia.sk / Pikabu

«Жена сгрызает всю соль с кренделей и оставляет полуразмокшие остатки еды на прикроватной тумбочке»

Когда бабушка ляпает, не подумав

Когда младший ребенок родился и его привезли домой, родители мужа пришли на него посмотреть. Старшая дочь сказала им: «Смотрите, какой хорошенький!» Он действительно был очень миленьким, не было отеков, черты вполне четкие, но свекровь ответила: «Обычный ребенок, ничего особенного». У старшей вытянулось лицо, она растерянно посмотрела на бабушку, видимо, той стало неудобно и она поправилась: «Нормальный». Так у дочери и отложилась, что ее младший брат не понравился бабушке. Она просто не помнила свои первые встречи с бабулей. © Татьяна Лобанова / ADME

«На Рождество вся семья собиралась на ужин, а я была на работе в отделении интенсивной терапии. Они сказали, что оставят мне угощение. Это все, что мне перепало»

Некоторые родственники такие странные

Есть у меня один наглый родственник. Зачастил он ко мне на обед. Ну ладно, мне не жалко, но однажды все же спросила: «Что это ты домой к молодой жене есть не идешь?» Ответ был просто шикарный: «Она невкусно готовит, а ты - отлично!» Ну я ему говорю: «Ты до пенсии ко мне ходить будешь? Отправляй жену ко мне, буду учить. Пусть продукты тащит, мы приготовим, она потом домой заберет». Ну что-то он на такие слова обиделся. А ходить на халяву каждый день на обед нормально было. © Юлия / ADME

«Папа сжег жаркое»

«Мама подумала, что контроллер станет хорошим украшением торта на мой день рождения»

Когда фантазия зашкаливает

У меня одна из сестриц любит приврать, причем на ровном месте. Ловим ее на вранье регулярно, а когда начинаем спрашивать, зачем она это делает, сестра отвечает, что у нее очень скучная жизнь и ей не хватает драйва, эмоций и красок. Мол, раскрашиваю серые будни как могу, так интереснее... © Luanna Kira / ADME

Некоторым родственникам не угодишь

Сколько помню себя, моя мама всегда перемывала за мной полы. И это при том, что я всегда мыла по «ее методу»: сначала подмести, надраить моющим средством, затем смыть мыльные разводы и еще парочку раз пройтись, чтобы как полированный был. И все равно ей не нравилось! То же самое касалось стирки и мытья посуды. Вышла я замуж, живем в частном доме. Когда свекровь увидела, как я мою полы, выпала в осадок. Она - женщина не придирчивая, чисто - и ладно! Теперь не нарадуется, мол, невестушка-хозяюшка ей досталась, полы моет-перемывает. © Gulnar Hydyrova / ADME

«Мама решила помыть мой конструктор, который я храню с детства. Многое сломала, часть выкинула. Я в шоке»

«Оставила мужа наедине с краской на 5 минут»

Устами младенца

Моя двоюродная сестра вечно ныла, что ей не нравится ее имя. Мол, слишком обычное — Таня. В 21 год взяла и поменяла на более редкое. Прошло 2 года (за это время с сестрой почти не виделись). Семейное застолье, мой сын (5 лет) обращается к сестре: «Тетя Розаля». Она поправляет: «Розалия». Сын: «Розаляля». Сестра снова поправила: «Ро-за-ли-я». Сын c обидой: «Короче, теть Тань, хотел что-то спросить у вас, но уже не важно». © Не все поймут / VK

«Я решила сделать пряничный домик, напекла печенья и поставила остывать, а муж взял и схомячил почти все кусочки ''крыши'', хотя там была куча другого печенья»