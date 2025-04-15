20+ историй о близких людях, чьи выходки подчас сбивают с ног

Семейные отношения редко бывают безоблачными, и порой номера, которые откалывают наши близкие, вызывают то приступ хохота, то недоумение. Сложно сохранять спокойствие, когда, к примеру, мама решает украсить
торт настоящим игровым контроллером, а будущая свекровь советует бросить жениха.
Рассказала деду, что мы с подругой нашли ресторан с шикарными суши. А дед вдруг: «О! А я тоже знаю, где вкусные делают! Приходи, угощу!» Я офигела, дед всегда картошечку уважал. Прихожу к нему и чуть не падаю: на столе стоит тарелка, а на ней ровненько лежат сушки с кунжутом, с маком. И дед такой радостный: «Вот сушки! Ты же говорила, что любишь». Мы покатились со смеху, но чай с сушками реально получился классный. А через неделю я его уже угощала настоящими суши, деду даже зашли, особенно с лососем. © Не все поймут / VK «Мой ребенок бросил свой рождественский подарок в мой рождественский подарок, и вот результат»
Ребёнку не понравился рождественский подарок? Так себе реакция.
Когда с будущей свекровью не соскучишься Мою посуду после ужина с родителями парня. Заходит на кухню его мама и говорит: «Обычно я всех невесток выживаю. Вижу, что сделают сыну больно. Но ты хорошая». Я уже расслабилась, но она продолжила: «Беги от него!» Я в шоке, а она смеется и говорит: «Успокойся, шучу. Вы такая красивая пара, напоминаете меня с его папкой в вашем возрасте. Я тоже умницей и красавицей была. А отец... Таким же оболтусом...» © Не все поймут / VK «Моя жена готовится к материнству и практикуется в пеленании на собаке» «Жена хотела сделать какие-нибудь приятные мелочи для моей дочери и ее подруги. Только контейнер она открыла вверх дном» Моя старшая сестра работает в студии озвучки, ее голосом говорят многие персонажи мультфильмов и мультсериалов, а я вырос именно на дубляже от ее студии. Не передать словами, как это круто, когда ты наблюдаешь за приключениями кошки с офигенным голосом, а потом идешь на кухню и просишь родную сестру повторить фразы этой кошки. Она в точности повторяет их и тем самым приводит тебя в полный восторг! © Не все поймут / VK «Мой ребенок-подросток съедает всю кожу с курицы-гриль»
Я бы обрадовалась такому, не люблю кожу от курицы. Если кто-то в семье её съедает, то просто ещё немного обжариваю саму курочку до золотистого цвета.
С некоторой родней нужен глаз да глаз Когда переехали в квартиру, которая принадлежала родителям мужа, свекровь начала ходить к нам с инспекциями, причем исключительно в то время, когда муж на работе (я в декрете была). Как-то собрались мы на шашлыки в честь его дня рождения, звонит мама мужа: «Ну что, собрались?» Да, говорю, выходим уже. Муж с дочкой ушли, а я замешкалась, собирала что-то. Проходит буквально минут 15 и я слышу, как поворачивается ключ в замке. Заходит свекровь, а тут я стою в коридоре. Немая сцена. Надо было видеть ее лицо. Она только и смогла вымолвить: «Ой, а ты еще здесь...» Я молча прошла мимо нее и вышла. Муж так же молча сменил замки, а когда родители потребовали себе запасной комплект ключей, сказал: «Нет. Вы ими неправильно пользуетесь». © Mia.sk / Pikabu «Жена сгрызает всю соль с кренделей и оставляет полуразмокшие остатки еды на прикроватной тумбочке» Когда бабушка ляпает, не подумав Когда младший ребенок родился и его привезли домой, родители мужа пришли на него посмотреть. Старшая дочь сказала им: «Смотрите, какой хорошенький!» Он действительно был очень миленьким, не было отеков, черты вполне четкие, но свекровь ответила: «Обычный ребенок, ничего особенного». У старшей вытянулось лицо, она растерянно посмотрела на бабушку, видимо, той стало неудобно и она поправилась: «Нормальный». Так у дочери и отложилась, что ее младший брат не понравился бабушке. Она просто не помнила свои первые встречи с бабулей. © Татьяна Лобанова / ADME «На Рождество вся семья собиралась на ужин, а я была на работе в отделении интенсивной терапии. Они сказали, что оставят мне угощение. Это все, что мне перепало» Некоторые родственники такие странные Есть у меня один наглый родственник. Зачастил он ко мне на обед. Ну ладно, мне не жалко, но однажды все же спросила: «Что это ты домой к молодой жене есть не идешь?» Ответ был просто шикарный: «Она невкусно готовит, а ты - отлично!» Ну я ему говорю: «Ты до пенсии ко мне ходить будешь? Отправляй жену ко мне, буду учить. Пусть продукты тащит, мы приготовим, она потом домой заберет». Ну что-то он на такие слова обиделся. А ходить на халяву каждый день на обед нормально было. © Юлия / ADME «Мама подумала, что контроллер станет хорошим украшением торта на мой день рождения» Когда фантазия зашкаливает У меня одна из сестриц любит приврать, причем на ровном месте. Ловим ее на вранье регулярно, а когда начинаем спрашивать, зачем она это делает, сестра отвечает, что у нее очень скучная жизнь и ей не хватает драйва, эмоций и красок. Мол, раскрашиваю серые будни как могу, так интереснее... © Luanna Kira / ADME Некоторым родственникам не угодишь Сколько помню себя, моя мама всегда перемывала за мной полы. И это при том, что я всегда мыла по «ее методу»: сначала подмести, надраить моющим средством, затем смыть мыльные разводы и еще парочку раз пройтись, чтобы как полированный был. И все равно ей не нравилось! То же самое касалось стирки и мытья посуды. Вышла я замуж, живем в частном доме. Когда свекровь увидела, как я мою полы, выпала в осадок. Она - женщина не придирчивая, чисто - и ладно! Теперь не нарадуется, мол, невестушка-хозяюшка ей досталась, полы моет-перемывает. © Gulnar Hydyrova / ADME «Мама решила помыть мой конструктор, который я храню с детства. Многое сломала, часть выкинула. Я в шоке» «Оставила мужа наедине с краской на 5 минут» Моя двоюродная сестра вечно ныла, что ей не нравится ее имя. Мол, слишком обычное — Таня. В 21 год взяла и поменяла на более редкое. Прошло 2 года (за это время с сестрой почти не виделись). Семейное застолье, мой сын (5 лет) обращается к сестре: «Тетя Розаля». Она поправляет: «Розалия». Сын: «Розаляля». Сестра снова поправила: «Ро-за-ли-я». Сын c обидой: «Короче, теть Тань, хотел что-то спросить у вас, но уже не важно». © Не все поймут / VK «Я решила сделать пряничный домик, напекла печенья и поставила остывать, а муж взял и схомячил почти все кусочки ''крыши'', хотя там была куча другого печенья»
«Да, он знал про кучу другого печенья. Он его тоже попробовал, но сказал, что части "крыши" вкуснее».
Среди коллег тоже встречаются занятные персонажи: