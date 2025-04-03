10+ историй о том, как весна ворвалась в рабочие кабинеты

В школе была завуч по прозвищу Констация и нет, не похожа совсем. Злющая была ... Но вот когда цвела и пахла вся школа знала - у Констации мужик появился ....
-
-
Ответить
Казалось бы, обычная работа, офис, рутина... А нет — в каждом коллективе найдётся место флирту, смешным историям, неловким признаниям и внезапным симпатиям. Весна умеет удивлять, даже если вокруг только компьютеры и переговорки. Собрали истории, которые показывают: чувства могут вспыхнуть где угодно.
В школе была завуч по прозвищу Констация и нет, не похожа совсем. Злющая была ... Но вот когда цвела и пахла вся школа знала - у Констации мужик появился ....