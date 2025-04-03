10+ историй о том, как весна ворвалась в рабочие кабинеты

Истории
7 минут назад

Казалось бы, обычная работа, офис, рутина... А нет — в каждом коллективе найдётся место флирту, смешным историям, неловким признаниям и внезапным симпатиям. Весна умеет удивлять, даже если вокруг только компьютеры и переговорки. Собрали истории, которые показывают: чувства могут вспыхнуть где угодно.

  • У нас есть коллега, которая всех изводила: срывалась на ровном месте, устраивала скандалы из-за ерунды. Как-то довела женщину из отдела закупок до слез — за «неправильные» скрепки. Мы прозвали ее Воландемортовной. Но в этом году ее будто подменили: вежливая, улыбчивая, аж жутко. Сегодня вообще принесла на обед домашние заварные пирожные. А потом подошла к одной из девочек и, сгорая от стеснения, попросила номер ее помады. Все тут же начали расспрашивать, что с ней случилось. Она покраснела и призналась: у нее появился кавалер. Оказалось, для хорошего настроения ей просто нужен был... кавалер. © Y-Story
  • На работе была коллега, с которой раньше почти не общались — максимум здоровались на кухне. Однажды случайно пообедали вместе, разговорились, и она вроде как невзначай спросила, не занят ли я на выходных. Сказала, что нужно кое-что подварить на навесе, и попросила приехать со сварочным аппаратом. Ну я, как честный человек, с утра в воскресенье уже у нее: сварочный аппарат, рабочая одежда. Она ворчит, ведет на кухню пить чай — и прямо в лицо говорит, что я дурак, все неправильно понял. Сварка была предлогом, просто хотела пообщаться в более непринужденной обстановке. Потом недоразумение мы уладили в позитивном ключе... А в следующий раз договорились: если ей просто нужен я, а не сварка — пусть говорит напрямую. Хотя бы чтобы я не таскал аппарат из гаража. © Y-Story
  • Я молодая и эффектная преподавательница, но быстро поняла, что учить студентов — не мое. Нашла другую работу и решила уйти красиво: на первую пару пришла в короткой юбке, белой блузочке, эффектно наклонилась... Поднимаю глаза, а там никого. Просто никого, из 100 человек потока на первую пару не явилась ни одна живая душа. Даже уйти красиво не дали. © Палата ** / VK
Iosi Merson
1 день назад

В школе была завуч по прозвищу Констация и нет, не похожа совсем. Злющая была ... Но вот когда цвела и пахла вся школа знала - у Констации мужик появился ....

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  • Работал в небольшой компании — около 14 сотрудников. Один парень работал с нами уже три года, был отличным специалистом и просто замечательным человеком. Потом к нам присоединилась новая сотрудница — студентка, помогала с офисными делами. Они начали встречаться, казались отличной парой. Но спустя пару месяцев она изменила ему. Решила расстаться через электронную почту… и по ошибке отправила это ужасное письмо всем в офисе. Она ушла в тот же день и больше никогда не появлялась. © JazzFestFreak / Reddit
  • 2019 год, я купил квартиру-студию в ипотеку. Свое жилье — казалось бы, мечта! Все в одной комнате: и спишь, и ешь. Ну, в теории удобно. На практике... Проблемы начались сразу: два соседа одновременно начали ремонт. С одним удалось договориться, а вот второй... Продолжал греметь по ночам. Мне вставать рано, а из-за этого заснуть не мог — превратился в красноглазого зомби. В отчаянии повесил объявление на доску в офисе: мол, ищу временное жилье на пару недель, чтобы выспаться. Пообещал взамен чистоту, адекватность и помощь по дому. Реакция коллег была неожиданно бурной: и девушка из кадров, и даже охранник предложили приют. Но первой откликнулась милая коллега-бухгалтер. Первые дни были неловкими, но мы быстро нашли общий язык. За неделю я починил ей смеситель, подкрутил дверцы, смазал скрипящие петли. С тех пор живем вместе. А ту студию сдали. Коллеги на работе до сих пор вспоминают эту историю на корпоративах. © Y-Story
  • Когда пришла на работу, долго налаживала контакт с руководством. Вроде бы получилось. Потом начала замечать: шеф как будто подкатывает — шуточки, взгляды… Но ничего не случилось, я вышла замуж и ушла в декрет. Убедила себя, что все надумала. А спустя два года, когда мы снова пересеклись, он вдруг сказал: «Надо было все же подкатить. Но передумал в последний момент — ты классный специалист, а романы обычно заканчиваются увольнением. А тебя не хотел терять как сотрудника». © Подслушано / Ideer
  • В нашем офисе нет запрета на отношения, но к служебным романам относятся, скажем так, с осторожностью. Недавно двое коллег выдали себя весьма забавным образом. Один из них часто приводил на работу свою собаку — маленькую, спокойную, к людям равнодушную. Все привыкли, что она ни к кому, кроме хозяина, не подходит. Но вдруг пес начал каждый день лезть под стол к одной из сотрудниц. Это выглядело странно, и вскоре все поняли — тут что-то нечисто. Как позже выяснилось, как раз в это время у них начался роман. Людей можно обмануть, а вот животных — вряд ли. © Палата № 6 / VK
  • У товарища на работе была симпатичная коллега, к которой он активно подкатывал, но безуспешно — она никак не реагировала. Тогда он спросил у меня совета, и я предложил попробовать обратную тактику: полностью прекратить внимание и просто здороваться. Он так и сделал. Спустя время от других коллег он узнал, что та девушка с облегчением сказала: «Хорошо, что он от меня отстал». Другу было неприятно, но он быстро сделал вывод: значит, не та, на кого стоит тратить силы. © Палата № 6 / VK
  • Быть единственной женщиной в коллективе — прекрасно. Работаю в сфере IT, у нас много толковых специалистов, но все они — мужчины. Со мной все обходительны: то кто-то на обед пригласит, то помогут разобраться с рабочими вопросами. А праздники вроде моего дня рождения или 8 Марта — вообще благодать: охапки цветов, комплименты и море внимания. Но недавно в отдел поддержки клиентов пришла девушка-стажер. Я вдруг почувствовала, как начинаю всех к ней ревновать. Она новенькая, и теперь все взгляды сотрудников — на нее. Некоторые даже начали ухаживать за ней во внерабочее время. Начальник, правда, не в восторге от ее работы и, похоже, собирается увольнять. Стыдно признаться, но внутри я даже обрадовалась этой новости. © Палата № 6 / VK
  • Работаю в офисе, и недавно к нам пришел новый сотрудник. Все девочки начали шептаться, что он такой красавчик, но я как-то сразу решила не обращать внимания. А потом так получилось, что нас поставили в одну команду для проекта. Каждый день вместе — и знаете, что? Он начал флиртовать. Еще и цветы принес вчера… Я подумала, что это просто шутка, ну, все же так на работе делают. А он еще и пригласил меня на ужин. Сначала я отнекивалась, но в итоге согласилась. Теперь все в офисе смотрят на меня косо, как бы не начали подлянки делать. © Палата №6 / VK
  • Впервые за долгое время решил пойти на свидание. Коллега с работы сама позвала, предложила погулять и хорошо провести время. Я уже и забыл, как это бывает. С утра проснулся пораньше, сходил в душ, уложил волосы, надушился дорогим одеколоном, красиво оделся. Купил ей цветы и коробку офигенных конфет. С отличным настроением поехал на место встречи. Ждал час, два — она все писала, что "еще собирается", а потом пришло сообщение, что она не сможет прийти. Я не особо расстроился: заехал к маме, подарил ей цветы, а сам дома заварил чай, включил любимый сериал и наелся конфет. Эти ваши свидания — какая-то фигня, если честно. © Палата №6 / VK
  • На День рождения едва не натворила глупостей с коллегой. Женат, двое детей... За столом дважды касался моей спины. Проводил до дома, помог донести цветы до квартиры. В подъезде было тихо, темно, я слышала его дыхание… И просто шепнула ему: «Беги». Потому что дальше лучше было не идти. Утром все вспомнила — и горжусь собой. © Подслушано / Ideer
  • Было это лет семь назад. Один коллега по работе активно ухаживал за сотрудницей: цветы, подарки — влюбился, короче. А она — красавица, вся из себя — мягко его отшивала. В это же время другая коллега, попроще, без пафоса, но тоже симпатичная, была в него влюблена по уши. Давала знаки внимания, старалась — а он ее в упор не замечал. Я ему тогда говорю:
    — Смотри, какая девчонка!
    — Чтобы я с ней? Да никогда!
    Недавно встретил его случайно. Женат на той самой «никогда». Трое детей. © Подслушано / Ideer
  • В командировку поехала с тремя молодыми коллегами на своей машине — билетов не было, а ехать надо было срочно. Туда доехали спокойно, а вот по дороге обратно я, чтобы не заснуть за рулем, громко пела песни. Особенно душевно спела одну про любовь — и тут начался цирк. Один из парней спросил, пою ли я мужу. Сказала, что не замужем. И понеслось: выяснилось, что все трое в меня влюблены. Начали ругаться, спорить, кто будет за мной ухаживать, остановили машину и пошли выяснять отношения. Мне было по-настоящему страшно. Остановила попутку, попросила водителя разнять их. Обошлось. Доехали. Переночевали. А я с тех пор больше песни про любовь не пою. Хотя, в итоге, замуж все-таки вышла — за одного из них. Ревность обсудили, договорились: если что — сначала разговор, потом эмоции. © Подслушано / Ideer
  • Замужем, четверо детей, крепкая семья, любимый муж — все хорошо. А на работе началось странное: сначала один коллега начал ухаживать — цветы, комплименты, обеды на двоих, даже рестораны. Отвечала вежливо, но нейтрально, деньги за обеды всегда возвращала. А потом он в лоб предложил уйти от мужа и переехать к нему... со всеми детьми. Отказала. Через полгода то же самое — с другим. Потом ещё один. От мужа не уйду никогда, люблю и обожаю. Но, черт побери, как же это всё-таки приятно. Самооценка — на соточку. © Подслушано / Ideer
  • Полгода назад устроилась на работу. Сначала все было нормально, но с каждым днем вставать по утрам становилось все тяжелее. Офис, рутина, одно и то же — депрессия подкралась незаметно. А потом все изменилось. Я влюбилась в шефа. Безответно: у него жена, дети — полный набор. Но мне и не нужно большего. Главное — видеть его лицо каждый день. С тех пор я летаю на работу как на праздник: всегда бодрая, в хорошем настроении. Кто бы знал, что офисная рутина лечится вот так. © Подслушано / Ideer

Офис — не только место для отчетов и дедлайнов. Иногда именно там случаются самые трогательные признания, неожиданные повороты и яркие эмоции. А все начиналось вроде бы как всегда — с чаепития, обеда в столовой или просто мимолетного взгляда.

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