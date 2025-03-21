10+ ярких историй из детства, которые со временем ничуть не потускнели
Истории
1 час назад
В детстве все воспринимается иначе. Родительская шутка может стать откровением, случайный поступок — героическим подвигом, а простая находка — настоящим сокровищем.
В этой подборке — воспоминания, которые даже спустя годы вызывают улыбку.
- Когда мне было 5, был у нас длинный перелет. Папа заснул. Просыпается — меня нет. Он к стюардессам. В салоне врубают свет — и все ищут ребенка. Обошли все. И вот, когда стюардессы были уже на грани истерики, а папе поплохело, открывается дверь кабины пилотов, и оттуда выхожу довольный я с хорошо так надкушенной шоколадкой в руке. © VadimGasanov1963 / Dzen
- Мама носила короткую стрижку и часто меняла цвет волос. И вот однажды мама-блондинка отвела меня в садик, а вечером за мной пришла совершенно чужая тетя с черным каре и в маминой куртке. Я знала, что цвет волос мама изменить могла, но вот отрастить их за день — нет. Я очень долго ревела и не хотела с ней идти, пока мама рассказывала мне о том, что такое парик и как она просто решила поэкспериментировать. © Sieralera / Pikabu
- В школе литературу вела учительница — настоящее исчадие ада. Как-то она заметила на парте у одной девочки блокнот. Схватила его — оказалось, это личный дневник. Училка хищно улыбнулась и давай вслух зачитывать оттуда записи. В классе гробовая тишина, девочка сидит красная как помидор. И тут один пацан молча встал, вырвал дневник из рук учительницы и вернул однокласснице. До сих пор помню его поступок!
- Как-то на 1 сентября у нас не было денег на цветы. Это был 3 класс. Я ревела горючими слезами и говорила, что в школу не пойду. Тогда мама метнулась на дачу. Колдовали с ней всю ночь, а к утру у меня был шикарнейший букет из гладиолусов, нарциссов и тещиного языка. Кто знает, как долго растить это растение, поймет. © Подслушано / Ideer
- Мою маму как то вызвали к классной за то, что меня посчитали инициатором массового побега класса в кино. Классная громко негодовала, а мама ей в ответ: «Ой, да ладно вам! Вы что, никогда с уроков в кино не сбегали?» Классная: «Конечно, нет!» И мама ей сочувственно: «Мне вас жалко». Надо ли говорить, что я подслушивала под дверью в ожидании двойной выволочки? © Анастасия З. / Dzen
- Лет 5 мне было. Приходит к нам домой какой-то мужик. Ни здрасте, ни до свиданья, бабушка молча наливает ему суп, я стою и офигеваю. Тут мужик тянет ко мне руки, типа иди сюда. Я что-то пискнула и убежала в комнату. Мужик поел и ушел. Потом мама с работы пришла и сказала, что наш папа чудак. Сбрил ночью бороду, она проснулась и чуть не заорала, увидев рядом чужого мужика вместо мужа. © Amalteya / Pikabu
- Однажды Дед Мороз не принес нам с братом подарки — у родителей не было денег. Через пару дней папа сказал, что видел, как он пролетал мимо и что-то оставил в почтовом ящике. Мы бегом туда! А там письмо! Дед Мороз очень убедительно извинялся перед нами за то, что мы не получили подарков: они не долетели до нашей елки из-за ветра! К письму прилагалась карта с их местоположением. Мы сразу же оделись и отправились на поиски. По огромным сугробам в огороде мы добрались до отмеченного места на карте и увидели подарки! Радости не было предела — это самый теплый и волшебный момент моего детства. © Подслушано / Ideer
- Когда мне было 7 лет, меня на лето отправили к тете с дядей. У них был свой бизнес, и они зарабатывали очень хорошие деньги. Один из моих двоюродных братьев был того же возраста, что и я, и мы стали очень близки. Однажды вечером мы с братом подслушали разговор тети и дяди о том, чтобы купить билеты в цирк на предстоящую субботу. Это должен был быть сюрприз. Мы были так взволнованы, потому что никогда раньше не были в цирке! Мы побежали в спальню и прыгали от радости. В следующую субботу мы все залезли в машину, но в итоге меня завезли к бабуле и оставили с ней. На следующий день двоюродный брат рассказывал, как круто провел время в цирке, и эти истории еще больше сломили меня. Прошло 25 лет, и я наконец-то посетил свое первое представление. Заиграла музыка, и внезапно я начал плакать так сильно, что другие зрители начали спрашивать, все ли со мной в порядке. Я думал, что забыл об этом, но не тут-то было. © ThanosWasRight_ACOH / Reddit
- Мама рассказывала, что в детстве она была жутко капризной. Однажды из садика ее забрала бабушка. Пока они шли домой, маман закатила истерику: мол, не хочу с тобой идти! Обеспокоенные прохожие стали спрашивать ее, знает ли она эту тетю? И мама из вредности ответила, что нет. Вызвали милицию, отвезли их в отделение, и только там мама с перепугу призналась, что это "ее баба". После этого бабка наотрез отказывалась забирать маму из сада. © winvik / Pikabu
- Когда я была маленькая, дедушка работал на заводе и носил обед в тряпичной сумке. Пришел домой однажды. И зовет меня сумку разбирать. Я думаю, чего ее разбирать-то... Подхожу, а на меня оттуда рыжая мордашка глядит. Прибился на завод щенок, дед его домой забрал. Одно из самых добрых воспоминаний о том времени. © Подслушано / Ideer
- С самого детства мой лучший друг — жираф. Мы жили возле зоопарка, поэтому с родителями часто проводили там время. Когда мне было 6 лет, в зоопарке я впервые приметил жирафа. Я был в восторге. Ведь они такие красивые, умные и большие! С тех пор я стал просить, чтобы мы ходили в зоопарк еще чаще. Жираф стал моим другом. Невозможно посчитать, сколько раз мы виделись. Сколько раз я угощал его лакомствами, и сколько раз я смотрел в его умные черные глаза. Сейчас мне 26 лет, а жирафу – около 30. Он уже старенький, но все такой же замечательный. И каждый раз, когда я прихожу в гости к своему другу (теперь со своими детьми), я счастлив. © Палата №6 / VK
- Когда я была маленькая, я очень не любила пылесосить, а все потому, что пылесос был такой старый, тяжелый, неудобный. Приближался мамин день рождения, и папа как бы невзначай спросил, может, я знаю, что мама на день рождения хочет. Я не растерялась, сказала про пылесос. Папа поверил, купил и подарил. А мне до сих пор стыдно. © Подслушано / Ideer
- Когда я была маленькая, то мечтала стать ведущей прогнозов погоды. Бабушка вешала мне на стену старую пожелтевшую карту, и я такая вся красивая, с бантами, вставала на стульчик и активно рассказывала о погоде родного края. Двигала руками, как это делают современные красотки-ведущие, все время повторяла: «Погода сегодня около нуля». Все слушали мой прогноз, подыгрывали мне. Пока в один день из-за угла карты не выполз паучок, когда я рассказывала очередной прогноз. С тех пор не «прогнозировала». © Подслушано / Ideer
Со временем детали могут стереться, но эмоции, которые мы испытали в детстве, остаются с нами навсегда. И иногда одно случайное воспоминание может снова перенести нас в тот самый момент, когда весь мир казался большим, а каждый день — новым приключением.
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