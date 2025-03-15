10+ человек, которые открыли в своих семейных фотоархивах настоящие сокровища
У каждого из нас есть те самые детские фотографии, которые вызывают улыбку и легкое смущение. Забавные наряды, причудливые прически и моменты, когда мы искренне верили, что выглядим просто великолепно. Но именно эти снимки помогают взглянуть в прошлое и вспомнить, какими мы были и что делало нас счастливыми.
В этой подборке собраны фотографии, которые возвращают в беззаботные времена детства и юности и напоминают о тех моментах, когда все казалось простым и удивительным.
«Моей жене 5 лет»
«Выпускное фото моего отца, 1970-е»
«Осенний бал в первом классе старшей школы, 2003 год. После того как 13 девушек отказались пойти со мной, пришлось звать на танцы двоюродную сестру»
«Моя тетя в мединституте, примерно 1987 год. Спустя 40 лет она выглядит так же прекрасно»
«Позирую для своего парня после школьного бала»
«Я в 3 классе»
"Просто третьеклассница в 93-м, которая собирается в офис. Решила выбрать офисный стиль 90-х для празднования Рождества у соседей. Отдельное спасибо маме за то, что одолжила свою брошь!"
«Сияю от радости в 1986»
«Разъяренный эльф испортил рождественскую открытку 2008 года»
"Я не хотела надевать эту глупую шапку, но мама настояла. Посмотрите на эти сжатые в ярости ручки!"
«Я чувствовала себя потрясающе в этом наряде. Правда, не совсем понимаю, что я делаю тут со своими руками. Но я была забавным ребенком»
«К слову о неудачных костюмах на Хэллоуин»
"Фильм «Мемуары гейши» был любимым у моей мамы, поэтому я решила стать гейшей на Хэллоуин, несмотря на то, что я не японка... и мелкая еще"
«Выгляжу на 30, но на самом деле мне тут 13 лет»
«Мам, ну все, можем теперь поехать в Hot Topic?»
«Кажется, все мы красили волосы в блонд в конце 90-х, верно?»
нееее, я не красила. Баклажан, вишня, зеленый - что угодно, но не блонд...
«И я, и моя кукла делали не самые удачные выборы в одежде»
«Меня называли Доктор Дулиттл»
«Это моя сестра лет 30 назад. И она милашка»
Бонус: верните мой 2007-й!
«Помните эти селфи из 2007 в зеркалах туалетов?»
Детские фотографии — это не только повод посмеяться над старыми нарядами и прическами, но и возможность вспомнить, как много всего изменилось с тех пор. Каждый такой снимок хранит свои истории, которые иногда так приятно пересмотреть.
Может, после этой подборки вам тоже захочется достать старые альбомы и снова окунуться в воспоминания о тех далеких днях?