18+ фотоисторий о том, как время меняет людей и места

Прошлое живет вокруг нас — в теплых воспоминаниях, в старых фотографиях, в улыбках, которые не меняются с годами. Иногда достаточно одного снимка, чтобы вернуться в тот самый момент, ощутить все, как тогда. А если попробовать воссоздать его заново? Эти люди решили сделать именно это — повторить свои старые фотографии спустя годы или даже десятилетия. Одни сохранили каждую деталь, другие добавили к кадру новые смыслы. Но во всех этих снимках видно главное — как время меняет людей и места, но что-то оставляет неизменным.

«Бабуля в подростковом возрасте и сейчас»

87? Она по-прежнему выглядит великолепно! Я просто надеюсь, что буду стареть так же хорошо, как и она. © AGirlHasNoUsername13 / Reddit

«Это и я мой братишка девятнадцать лет назад и сейчас. Сделали это фото для нашей мамы на Рождество»

«Я, мама и сестра 35 лет спустя»

«Это мой брат! В 1997 году и в 2023»

Вот смотрю на него маленького... Никогда бы не подумал, что у него вырастет такая борода! © sillinessvalley / Reddit

У твоего брата есть девушка? © Wordlywhisp / Reddit

«А это я и моя сестра в 1989 и в 2025 году»

На старом фото ты выглядишь как главный шалопай, а сестра — сама невинность. А на новом будто бы поменялись ролями. © ThenIndependence7988 / Reddit

«Мы с сестрой воссоздали наше первое совместное фото»

Она точнее передала выражение лица. Давай-ка подтянись, открой рот пошире! © Ooops-I-snooops / Reddit

«Мои родители 25 лет спустя»

«Подруги, любящие веселиться, воссоздали фото со своего первого совместного отпуска спустя более 50 лет»

А, нашел одно отличие! Теперь они все блондинки. © DirkGentlyHolisticDetective / Imgur

«Попыталcя воссоздать фото с того дня, когда год назад принес щенка домой»

«Наша дочь идеально воссоздала наши выпускные фото 30-летней давности»

«Мой отец и брат воссоздали это фото спустя 26 лет»

Как это у твоего отца получилось помолодеть? © mrcjbyrd / Reddit

«Спустя 32 года я посетил Sydney Tower, чтобы воссоздать это фото моего отца»

«Мой отец в начале карьеры и перед выходом на пенсию»

"Первое фото было сделано в 1982 году, а второе - 38 лет спустя, в 2020"

«Четыре поколения мужчин с одним именем (прадед, дед, отец и я)»

Поразительно, как все четверо похожи друг на друга. Я — пятое поколение с этим именем, и мне теперь интересно: сколько моих предков я бы сразу узнал как родных, если бы встретил их на улице?

«Мы с женой в 20 и в 58 лет. Все так же прекрасно проводим время вместе!»

«Сделали все возможное, чтобы воссоздать наше фото из Диснейленда 90-х — на этот раз с племянником, ведь папа отправился в другое приключение»

Хотели его удивить — воссоздали это фото, пока он был в отъезде и оставил меня с сестрой гулять по парку. © Musashi003 / Reddit

«Слева мне 12, а справа 46. Эта объемная челка все еще при мне»

Девушка, а вы в курсе, что за 34 года вообще-то надо было постареть? © no_crust_buster / Reddit

«Слева моя мама с родителями в 82-ом, а справа я с родителями в 2009 году»

«Мой отец с братьями и сестрами в 1968 и в 2024 году»

Рад, что они до сих пор общаются — это уже само по себе достижение! © josephphilip22 / Reddit

«Мы меняемся, а рыцарь все тот же»

Бонус: котик

«Мой лучший друг Миг и я в 2012 году и сегодня»