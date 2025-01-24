18 человек у которых оказались такие крутые вещицы из прошлого, что хоть в музей неси

Мы настолько привыкаем к вещам, что порой даже не задумываемся, что храним предметы, которые застали самые разные периоды жизни наших предков. Они буквально пропитаны историей. В этой статье мы собрали снимки подобных украшений, одежды и предметов быта, которым уже много лет, но они не потеряли своего шарма.

«Кольца, которые на моем безымянном пальце, я купила в ломбарде, а то, что с желтым камнем — наша семейная реликвия. Ношу их каждый день»

«Почистила это старинное кольцо и у него такая крутая серединка оказалась»

© Alexandrite_Gh0st / Reddit Плодожорка 2 дня назад Обожаю украшенья с крупными каменьями. Храню штук пять брошей разного цвета, никуда не ношу, не с чем, но с удовольствием перебираю свои сорочьи богатства. - - Ответить

«У меня есть книга, в которой имеется углубление, чтобы прятать ценные вещи. Не могу понять, она старая или просто ее такой сделали»

Работаю в книжном архиве и скажу вам, что не вижу здесь современных материалов. Кожа очень старая и имеет типичный потертый вид, характерный для конца 18 века. Все указывает на то, что книга должна была быть написана до 1830 года. У меня есть несколько томов из Великобритании 1791 года, оформление очень похожее. © MooreArchives / Reddit

«Это кольцо мне передала бабушка, а ей — ее бабушка. Хотелось бы что-то узнать об этом украшении»

Красивое кольцо с натуральным жемчугом и бриллиантами позднего викторианского периода. По фото я бы предположил, что оно 1880-1900 гг. © Red_D_Rabbit / Reddit

«Насколько я знаю, ваза принадлежала моей бабушке. Это серебро 925 пробы. Хочу поставить туда цветы»

Я занимаюсь антиквариатом уже 30 лет и ни разу не видел ничего подобного. Великолепный образец дизайна в стиле ар-деко. © robrklyn / Reddit

«Нашел это в доме моего покойного дедушки. Не могу разобрать почерк. Стоит дата — 1639 год»

А-а-! Это же договор уступки права собственности. А еще погашение существующего ипотечного договора. © Stircrazylazy / Reddit

Поздравляю! Теперь у вас есть поместье и половина штата. © espeero / Reddit

«Эти шахматы сделаны из слоновой кости, мне их передали мои дедушка и бабушка»

У моего брата были такие шахматы. Его мать была очень состоятельной и купила ему похожий набор. Годах в 2000-х их оценивали в $18 000. © franky3987 / Reddit

«Мне сказали, что эта шкатулка принадлежала моему прапрапрадедушке»

Не могу сказать, сколько ей лет, но картина действительно хороша. Мне кажется, что стиль живописи напоминает миниатюрные картины персидской рагамалы XIX века. © Cubby0101 / Reddit

Кстати, посмотрите еще на старинные вещицы с захватывающей историей, которые владельцы ни на что не променяют.

«Я только что получила в наследство кружевное платье, кажется, оно в эдвардианском стиле. Теперь хочу его почистить и отреставрировать»

«Эти часы достались мне от прадеда. Они не работают, и я даже не хочу пытаться их отремонтировать, чтобы не повредить еще сильнее»

«Мое фамильное кольцо сейчас в плохом состоянии. Досталось от прабабушки. Думаю, что изделие очень старое, возможно, даже 19 века. Мама считает, что оно родом из Вены»

«Модель самолета моего отчима, которую он сделал вручную из жести, шурупов и проволоки для школьного проекта в 1962 году. Для меня это очень сентиментально»

«Дедуля подарил это украшение бабушке в 15 лет. Все это время бабушка носила его. Потом мама, затем я, а вот теперь и моя дочь»

«Любопытно, что ожерелье светится под ультрафиолетовом свете»

«Кольцо досталось от моей прабабушки, но на нем нет никакой гравировки или штампов»

Даже не представляю, насколько оно окажется шикарным, когда вы его почистите. © Sibys / Reddit

«Перед самой смертью бабушка подарила мне эти браслеты, которые ей достались от ее мамы. Никогда не продам их, ведь они для меня очень дороги»

«Эта кровать в нашей семье уже больше века, подобные ей я сам видел лишь в музеях»

«Нашла эту красотищу сегодня на распродаже. Купила всего за $5. Сколько ей лет?»

Глазам не верю, вы же отыскали брошку ручной работы, она годов 1940-х. © SimonArgent / Reddit

«Моя мама получила в подарок этот чайный сервиз в 1983 году, и ему уже тогда было более 200 лет»

«В коробке лежала записка со словами: „Это старинный золотой чайный сервиз. Подарок от прапрабабушки Наны (прошло более 200 лет)“».

«Лампа была в моей семье 100 лет. Теперь мне выпала честь хранить и заботиться о ней»

«Знаю, что она принадлежала моей двоюродной бабушке, затем бабушке, моей маме, а теперь и мне. Отец почему-то ненавидел эту лампу, но мне она безумно нравилась. А когда у меня появился свой дом, то это сокровище сразу очутилось на моей прикроватной тумбочке».

"Бабушки уже нет и вот что нашлось среди ее вещей. Мне показалось, что они очень красивые, было решено, что надо сохранить"