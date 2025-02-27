12+ историй о том, что может случиться в погоне за отметками

Учеба мало кому дается легко. Одним приходится бороться за каждую оценку, другим – доказывать, что оценки не всегда определяют знания. Кто-то переживает из-за строгих родителей, кто-то – из-за собственных амбиций, а кто-то просто пытается пройти этот путь с наименьшими потерями.

В этой подборке – истории о том, как разные люди справлялись с системой образования и чем для них все закончилось.