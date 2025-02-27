Точные науки - не моя стихия. Экзамены и подготовка к ним по математике и физике в школе вспоминаю с содроганием, зато до сих пор, хотя прошло почти 38 лет, помню как была одета молодая учительница физики, которая принимала у меня экзамен, какой na ней был костюм и брошь (с детства была редкой шмотницей).
12+ историй о том, что может случиться в погоне за отметками
Учеба мало кому дается легко. Одним приходится бороться за каждую оценку, другим – доказывать, что оценки не всегда определяют знания. Кто-то переживает из-за строгих родителей, кто-то – из-за собственных амбиций, а кто-то просто пытается пройти этот путь с наименьшими потерями.
В этой подборке – истории о том, как разные люди справлялись с системой образования и чем для них все закончилось.
- Физика была моим кошмаром. А классной у нас была как раз физичка, отличная тетка. И вот экзамен. Беру билет, сижу тихо. Тут моя учительница сует мне ответы. Я их переписываю, кое-как рассказываю, получаю законную тройку и уже собираюсь уходить. Но тут вдруг сидевшая в комиссии дама спрашивает, не знакома ли я с законами Ньютона? Все замерли, а я, не растерявшись, отвечаю: «Знакомая фамилия. Приятель ваш?» В ответ я услышала дружный хор моих учителей: «Пошла вон!» Я и пошла. С тройкой. © Ольга Савина / Dzen
- В вечернем институте я училась с девушкой, которую знала еще по педучилищу. У нас был экзамен по искусству: нужно было не только ответить по билетам, но и узнать по репродукции автора, стиль и, в идеале, назвать картину. Я справилась легко – мама с детства учила. А вот подруга впервые эти полотна видела. Получила три. Плакала. Пошла пересдавать. Часами сидела в библиотеке, заучивала альбомы. Пересдала – четыре. Опять слезы. Я говорю: «Ты же все равно красный диплом получишь». Но нет, пошла добиваться пятерки. И добилась. Я тогда не понимала – зачем, ведь жизнь от этой оценки не изменится. Теперь прошло почти 30 лет, а я до сих пор думаю, как у нее все сложилось. © Екатерина Бузынина / Dzen
- Говорили с мужем про школу. Я спрашиваю, почему ты школу не любил. А он мне: "Тебе не понять... Ты отличница и не знаешь, как тяжело, когда дома ругают за двойки». Конечно, как мне понять... Меня ведь дома за пятерки с минусом ругали. © Дама с коляской / Dzen
- Мама сидела со мной за уроками до четвертого класса: сидишь до ночи, переписываешь по сто раз, она листы рвет. Училась я хорошо. Мама гордилась. Но как же я выдохнула, когда у меня родилась сестренка, и все внимание переключилось на нее! В пятом классе я уже могла получить и пятерку, и тройку – главное, больше никто не давил. Учителя говорили: «Ира могла бы лучше». Да, могла. Но не хотела. Пружину, которую сжимали годами, наконец, отпустило. Школу окончила нормально: пятерки, четверки, тройки. Потом был педтехникум с красным дипломом, пединститут, работа в музее. Учиться я всегда любила. А вот своих сыновей к учебе не подталкивала – сами закончили гимназию, сами получили дипломы с отличием. Не дави на ребенка. Пусть сам ищет свой путь. Так он быстрее его найдет. © Ирина Землянская / Dzen
- Училась я в профлицее, и как-то на занятии учительница устроила соревнование по машинописи – кто быстрее напечатает текст за пять минут. Объем у всех был одинаковый. Одна девочка закончила раньше нашей отличницы, а та разревелась. Просто потому, что кто-то оказался быстрее. © Ума / Dzen
- Была у нас в школе одна интересная учительница. Любила интриговать, называя оценки. Однажды после очередного диктанта называет мою фамилию и говорит: «Вот этот учащийся меня очень удивил. Давно никто так не писал у меня диктанты. Ему два». Весь класс, разумеется, смеется. Учительница выдерживает паузу и продолжает: «Всем остальным – единица». © Палата №6 / VK
Диктанты - да, в школе все писали по-разному - кто-то хорошо, а кто-то плохо. Но зато, когда поступала na филфак и писали по литературе вступительное сочинение, то там я удивилась, когда пришла узнать результат. Na стене был вывешен список фамилий и у многих стояли оценки 1/1. Пока дошла до своей фамилии, то чуть плохо не стало - получила 4/5 и ещё возмущалась, почему снизили оценку за стиль изложения.
- Во время выпускных экзаменов у нас на параллели было две девочки, которых явно «тянули» на медаль. Я училась хорошо, но по алгебре и геометрии у меня всегда была тройка, так что за медаль я не переживала. И вот после экзамена по литературе я случайно столкнулась с учительницей, и она по секрету сказала, что у меня – пятерка, а у обеих медалисток – четверки. Одна в итоге взяла «серебро», а вторая осталась без медали. Когда я пришла проверить результаты, эти девочки стояли неподалеку и смотрели на меня так, словно я во всем виновата. Как будто я должна была написать хуже, раз мне не нужна медаль. © Салтыкова / ADME
- В школе я училась плохо, оценки были так себе. Но вот тесты по геометрии, английскому и психологии я писала блестяще. Настолько, что три учителя по очереди отводили меня в сторону и отчитывали за то, что я слишком завышаю планку для остальных. До сих пор не знаю, гордиться этим или стыдиться. © Roarlord / Reddit
- В 10 классе увидела, как девочка из параллельного класса плачет навзрыд в туалете, а подружки ее успокаивают. Я думала, что-то страшное случилось. Подхожу, спрашиваю, а они мне в ответ: «Четверку за контрольную получила». Уже больше сорока лет прошло с этого случая, а помню до сих пор. © Ирина / Dzen
- В 11 классе я не ходила на ОБЖ. Но оценки нужны, и я начала сдавать рефераты. Инфы было мало, ну, я и выкрутилась: часть страниц заполняла словами «за что мне это» и «ненавижу огнетушители». Прокатило! Школу закончила, все супер. И вот на 3 курсе универа мне звонит ОБЖшник и говорит: «Ну здравствуй. Решил тут твои старые рефераты перечитать. Так кого ты там ненавидела, а? И почему тебе так хотелось домой?». Спасибо, Алексей Петрович, что напомнили! © Палата № 6 / VK
- В 10 классе писали самостоятельную на листочках. На следующий день учительница сказала, что оценки за эту самостоятельную она выставлять в журнал не будет, и это был просто как срез по знаниям для нее. А на выпускном в 11 классе она призналась, что мы все просто отвратительно написали ту самостоятельную, а она не захотела ставить нам такие плохие оценки. © Палата № 6 / VK
- В девятом классе у меня был репетитор по математике, который знал ее хуже меня. Он попал к нам обманом, надеясь заработать на первых нескольких занятиях. Учить математику по-настоящему я не собиралась, поэтому у нас с ним был взаимовыгодный союз. Полгода дважды в неделю он приходил ко мне домой и садился играть в комп, пока я залипала в телефон. Но оценки при этом стали чуть лучше, потому что он просто договорился с моим учителем, а наша тайна так никогда и не вскрылась. © Палата № 6 / VK
- Недавно папа рассказал, что его брат, мой дядя, вел два дневника в школе, чтобы родители не ругали за плохие оценки. В один он записывал хорошие, а в другой – плохие. И вот, под конец учебного года, дядя выкинул "плохую" книжку в озеро. А через неделю его отец пошел рыбачить... Каким-то чудом тот самый дневник не утонул, а застрял в кустах, и его папа конечно же случайно выловил именно тот самый дневничок. Правда раскрылась уже дома... Брату еще долго было стыдно. © Палата №6 / VK
- На экзамен нужно было принести тетрадку с решенными за семестр задачами. Решил, что все равно буду списывать, и не стал париться – просто отсканировал у друга все задачи, вклеил в тетрадку и в конце написал: «Все равно бы списал». Пришел на экзамен, кое-как ответил на вопросы, сдал зачетку и пошел дожидаться результатов. Через час получаю, а там внутри только листик лежит – ксерокс страницы из моей зачетки, поставлена двойка и надпись: «Все равно бы не сдал». © Палата №6 / VK
- С первого курса мне говорили: «Сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя». Я в это искренне верила, старалась, впахивала, чтобы получать лучшие оценки. И вот, третий курс, зачетке пора бы уже отрабатывать вложенное. Но куда там! От меня требуют больше, ведь я отличница, зовут на мероприятия, задают самые сложные темы, требуют более детального отчета по проделанным лабораторным. И я продолжаю пахать, чтобы подтверждать «статус» своей зачетки. © Подслушано / VK
- В школьные годы никак не понимала физику и были вечные проблемы. Вот, выпускной класс, по всем предметам отличные оценки, кроме физики. В школу приходит молодой преподаватель физики. Урок, два — неудовлетворительные оценки и легкое презрение. Думала все, парень загубит мне все и уйду с неудом. Проплакала пару дней, перестала здороваться с ним. После чего тот узнал причину. Вызвал к себе, дал какой-то график, листы с текстами и сказал учить. Там был график дней, по которым парень будет меня спрашивать и полная информация по ответам, которую я должна была просто заучить. Позднее он же исправлял мои ошибки в контрольных по математике в учительских и подсказал на экзамене. После выпуска уже сказал, что не позволит системе образования загубить будущее человека. Дружим уже 20 лет. Благодарна до сих пор. © Палата № 6 / VK
Образование – это не только предметы и экзамены, но и опыт, который формирует отношение к себе и окружающему миру. Иногда оценки забываются, но уроки, которые мы извлекли тогда, остаются с нами надолго.