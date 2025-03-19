10+ командировок, которые начались буднично, а закончились, как в кино

20+ нетривиальных совпадений, в которые как-то даже и не верится
Фотоподборки
1 месяц назад
Иногда достаточно нескольких дней вдали от дома, чтобы все изменилось. Кто-то приезжает раньше времени и видит то, чего лучше бы не видел, кто-то узнает о близких то, чего знать не хотел бы, а кто-то сам делает выбор, после которого пути назад уже нет. Эти истории не случились бы, реши они не ехать в командировку.
Командировка заканчивается, человек возвращается, но не всегда туда, откуда уехал. Для одних это всего лишь рабочая поездка, для других — точка, после которой все идет по-другому.