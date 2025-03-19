10+ командировок, которые начались буднично, а закончились, как в кино

Истории
1 час назад

Иногда достаточно нескольких дней вдали от дома, чтобы все изменилось. Кто-то приезжает раньше времени и видит то, чего лучше бы не видел, кто-то узнает о близких то, чего знать не хотел бы, а кто-то сам делает выбор, после которого пути назад уже нет. Эти истории не случились бы, реши они не ехать в командировку.

  • Муж последние 3 года стал мотаться по работе в другой город. Приезжает из командировки, я, как всегда, обнимать его. И вдруг чувствую посторонний запах. Сладкий. Отодвигаюсь от мужа и без обиняков: «Она что, у тебя чем-то сладким брызгается?« Ответ восхитил. Муж совершенно спокойно: «А как ты поняла? Какие-то духи ванильные!» Он не отрицал, не оправдывался. Пошел на кухню есть, словно так и надо. А я на следующий день пошла подавать на развод. © Рабочие истории / VK
  • Меня сократили и я осталась без работы. Стыдно было признаваться парню, поэтому на первое время устроилась в доставку. Ему об этом, опять же, не сказала. И вот настала его командировка. Мой парень уехал на пару дней, а я приступила к работе. Заказ в 9 вечера на край города. Приезжаю на место. Звоню в звонок и ожидаю. Слышу женский голос: «Зай, походу доставка, оплати, пока я в душе». И что вы думаете? Открывает мой парень. Он в шоке, я в шоке. Еле сдержалась, как не размазать еду об его лживое лицо. Молча расплатился, я пожелала им "приятного вечера" и ушла. Когда он вернулся, то обнаружил на лестничной площадке собранные вещи. © Рабочие истории / VK
  • Жена часто уезжает в командировки на несколько дней. Честно говоря, это даже идет нам на пользу — успеваем соскучиться. Хотя с доверием у нас все в порядке, замечаю, что ревность у нее все же есть. Недавно перед работой говорю: «Не включай мой ноут, там есть то, что тебе не понравится». Возвращаюсь вечером, а она с порога: «Целый день лазила в твоем ноуте! Думала, найду переписки или еще что, а там ничего!» Я ухмыляюсь: «И что, тебе это не понравилось?» Она уже тише: «Ну... нет». Я не сдержался: «Ну я же говорил!» Люблю ее. И иногда подразнить тоже. © Рабочие истории / VK
  • Муж никогда не давал повода для ревности. И вдруг сказал, что уезжает в командировку, а сам снял квартиру. Причем у моей знакомой. Она мне его сдала. Решили поймать его с поличным. Приходим, а он два дня сидел в квартире, играл в ноутбук и спал. Оказалось, наш 15-летний сын подсадил его на «Доту», а я дома не даю нормально поиграть, потому что катки идут по часу. © Подслушано / VK
  • Приехал проведать маму без предупреждения — отец в командировке, думал, может, ей одной скучно или помощь нужна. Но мама не скучала... Я застукал ее со своим начальником. А я-то все удивлялся, как меня без опыта взяли на хорошую должность! Да ещё и без стажировки почти. Почему за косяки не ругают, а спокойно объясняют, как надо. Почему начальник всегда идет навстречу и помогает... А тут вон оно что! Я всю жизнь считал родителей идеальной парой — 22 года вместе. Но, видимо, просто так казалось. Уже третий день хожу как в тумане и не знаю, что теперь с этим делать. © Рабочие истории / VK
  • Муж уехал в командировку. Болтали с ним по телефону, сказал, что обедает в кафе с начальником и перезвонит вечером. Пока ждала его звонка — листала социальные сети и увидела фотку лучшей подруги из кафе, где в ее бокале было отражение моего мужа. Решила проверить. Вечером приехала в гости к подруге. Подруга открыла не сразу, впустила и провела на кухню. Сидели, пили чай, все было хорошо. Я уже решила, что обозналась и зря себя накрутила, когда уходя от подруги, увидела его портфель на стуле в ее спальне. Тихо-спокойно вернулась домой, вызвала мастера, который сменил замки, а его вещи отнесла на помойку. С того самого дня ни разу не ответила ни на его ни на ее звонок или сообщение. © Палата №6 / VK
  • Вернулся из командировки, нашел под кроватью галстук. Чужой, стремный зеленый галстук. Жена, конечно, отрицает, говорит, не знаю, откуда он взялся. Я конечно же вспылил. Меньше года женаты, а она налево пошла. Выгнал взашей. Приехала моя мать, увидела галстук и выдает: «О, какой красивый я тебе галстук подарила на новый год. И почему ты его не носишь?» Жена мой номер заблокировала, куда уехала — не знаю. Я такой дурак... © Подслушано / Ideer
  • По работе отправили в командировку в село. Там по счастливой случайности познакомилась с мужчиной и закрутилось. Он приехал ко мне в мегаполис, стали жить вместе, потом поженились. Год назад купили трешку. Спасибо большое его родителям за помощь, конечно, они внесли свою лепту в нашу покупку. Они помогают мне с дочкой от первого брака, частенько забирают ее к себе в село, ей там очень нравится. Или к нам приезжают и сидят с ней, когда нам нужно уехать по работе. У моей мамы свой бизнес уже много лет, вся в соболях и бриллиантах, но от нее помощи не дождешься, ни финансовой, ни моральной, никакой. Иногда мне кажется, что родители мужа мне ближе, чем родная мать. © Рабочие истории / VK
  • Сейчас в командировке, после сложных переговоров забежал в кофейню, чтобы расслабиться немного, выпить кофе и перекусить сэндвичем. Уже на входе меня удивило наличие большого аквариума на барной стойке, в котором был самый настоящий краб. Разговорился с бариста. Оказалось, что он был поваром в одном из топовых ресторанов города. Как-то раз завезли им слишком свежих крабов, почти что живых... А у него рука не поднялась, за что его оттуда и турнули. Уходил он, спасая за пазухой краба-Жорика. Теперь вот уже полгода работает в кофейне, готовит шикарный кофе, а Жорик подрабатывает талисманом в этой маленьком, но уютном заведении, за что оба получают довольно пристойные чаевые. © Палата №6 / VK
  • Всегда смеялась над историями про мужиков, вернувшихся из командировки и заставших любовника. Кто бы мог подумать, что сама окажусь в таком «анекдоте»! На прошлой неделе решила сделать мужу сюрприз — вернулась из командировки раньше. Захожу, он бросается ко мне, обнимает, целует. А я, шутки ради, иду к шкафу: «Ну что, любовницу тут прячешь или под кроватью?» Открываю… а там баба в нашей простыне. Просто встала и вышла. А муж — за ней, в одних трусах. Вот так я пошутила! © Рабочие истории / VK
  • Ехала из командировки домой на поезде. На одной станции стояли тридцать минут! Пялилась в окно, а там местные мальчишки резвились. Заметили, что я наблюдаю за ними и тут же оживились. Пацанам лет по тринадцать. Они мне на жестах показали, что предлагают сыграть в "камень-ножницы-бумага". Следующие десять минут они сначала играли между собой, а потом выигравшего подсаживали, чтобы он находился на одном уровне с окном в поезде, и победитель играл со мной. И так до тех пор, пока поезд не тронулся. Мальчики еще какое-то время бежали за ним и махали мне рукой. Какое же хорошее настроение мне сделали. © Палата №6 / VK
  • Была в Майами по делам компании, и для нас запланировали прогулку на яхте. Но случилось страшное, и яхта, на которой я была, загорелась. Мы прыгали в воду прямо с палубы. Это потрясающая история, которую я никогда не забуду. И, вишенка на торте, клянусь жизнью, яхта называлась "Carpe Diem" ("Лови мгновение"). © SheDevil1818 / Reddit

Командировка заканчивается, человек возвращается, но не всегда туда, откуда уехал. Для одних это всего лишь рабочая поездка, для других — точка, после которой все идет по-другому.

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