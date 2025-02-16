Адекватный. Вещь это всего лишь вещь, ее можно заменить, а отличие от жизни
12+ историй историй о рабочих неудачах, которые стали офисными легендами
Иногда на работе случаются ошибки, которые сначала кажутся кошмаром, а потом — хорошей историей. Кто-то путает ценники и продает украшение за копейки, а кто-то отправляет важное письмо не тем адресатам. В этом тексте — истории людей, чьи рабочие провалы сложно забыть.
- Работаю в ювелирном салоне, и недавно произошла такая ситуация. Продала ожерелье за 200 долларов. Через неделю ко мне подходит менеджер, а глаза у нее по пять копеек. В руках она держит еще одно ожерелье с ценником в 1400 долларов. Смотрит то на него, то на меня и выдает: «Ты что, правда продала то за двести?». Оказалось, она перепутала ценники, а я только что из-за этого продала дорогущее украшение за копейки. Но вместо того, чтобы признать свою ошибку, менеджер принялась во всем обвинять меня. По ее словам, я должна была «узнать бриллианты» и догадаться, что стразики — вовсе не стразики. Ну да, разумеется. © tinykuhn / Reddit
- Одна из любимых историй моего отца. Он — электрик, и однажды перепутал провода. Вспышка — и оборудование за десять тысяч долларов ушло в небытие. Он уже готовился к худшему, но начальник только хмыкнул и сказал: «Считай, что мы вложили десять тысяч в твое обучение». С тех пор он проверяет провода дважды. © thebassoe / Reddit
- Однажды начальник попросил меня отнести его дорогостоящий ноутбук в ремонт. Я все сделал, но на обратном пути случайно споткнулся и упал. Ноутбук выскользнул из рук, ударился о землю, и у него треснул экран. Сердце ушло в пятки. В голове сразу пронеслась мысль: «Меня точно уволят». Но начальник, включив ноутбук, лишь пожал плечами: «Да ерунда. Главное, что работает». © CaptainFartHole / Reddit
- Был у меня приятель, который постоянно просил замолвить за него словечко в моей компании. Но я всегда отказывался — знал, что он лентяй. Однажды подходит ко мне менеджер и говорит: «Я нанял твоего друга, которого ты порекомендовал». «Какого еще друга?» — спрашиваю я. Оказалось, что этот самый приятель просто сам подал резюме и написал мое имя наверху, а менеджер ему поверил и решил, что я его рекомендую. «Друг» проработал три месяца. А мне потом еще долго припоминали каждую его ошибку. © Friend-of-thee-court / Reddit
- Однажды я забыл перевернуть табличку с «Закрыто» на «Открыто» и полдня простоял, наблюдая за тем, как люди подходят к витрине, а потом уходят. В какой-то момент из подсобки вышел коллега и очень удивился, что никого нет. И тут же на его глазах еще пять человек подошли к двери, посмотрели на нее и ушли. Он еще долго передразнивал меня, спрашивая иногда: «А мы вообще открыты?» © skummelgutt / Reddit
- У меня всегда было туго с именами, а работаю я при этом... учителем. Однажды разговаривал с мамой ученицы, а она: «Бекки так нравятся ваши уроки!». Только вот незадача — я понятия не имел, кто такая Бекки. И мама, кажется, это поняла. В свое оправдание скажу: я только начал работать в этом классе, а там 35 девочек, и всех зовут либо Бекки, либо Стейси, либо Джози. © Unknown author / Reddit
О да, у сына в классе было еще 3 парня с таким же именем. Учительница обращалась к ним по фамилиям.
Я пришла его забирать (1 класс домой без родителей не отпускают, даже если дом виден из окон школы), зову. Откликнулись все 3 других пацана, а мой - нет.
У дочки было еще 2 девочки с таким же именем, учительница каждую называла по имени, но по-своему. Вот это респект. Но с американскими Бекки-Сьюзи это может быть сложновато.
- Я работал мерчендайзером у крупного производителя газировки. Моей задачей было расставлять бутылки с напитками на полках в магазинах. Во второй день на работе я спешил — поставка опоздала, нужно было быстрее догонять график. В суете роняю двухлитровую бутылку. Она падает крышкой вниз и, словно снаряд, взлетает вверх, пролетая через четыре прохода. К счастью, никого не задела. Последний день на этой должности. История повторяется. Я неаккуратно ставлю последнюю бутылку, она падает крышкой вниз и как ракета улетает прямо в кассовую зону, едва не задев женщину. Когда я пошел за шваброй, весь персонал магазина уже стоял в ряд и аплодировал. Один сотрудник даже предложил сам все убрать, сказав, что такого шоу он тут еще не видел. © szrap / Reddit
- Работал в бургерной, и это был мой первый день в роли менеджера без наставника. И вот утром позвонила женщина и сделала заказ. Я все подготовил и стал ждать. Прошло 15 минут после назначенного времени — ее нет. Прошло 30, а три больших пакета с ее заказом все еще лежали на раздаче. К 11:00 завтрак закончился. Еще через 15 минут я решил, что она уже не придет, и выбросил еду. И, конечно же, она зашла сразу после того, как заказ оказался в мусорке. Когда я объяснил ситуацию, она не сказала ни слова. Просто посмотрела на меня самым ледяным взглядом в моей жизни, развернулась и ушла. Я не знал, как поступать с опоздавшими заказами, потому что такое случалось редко. Пришлось принимать решение на месте, но вот уверенности в нем у меня тогда не было. © dwc1970 / Reddit
- Работал парковщиком в известном отеле. Две гостьи собирались уезжать: одна — в Чикаго, другая — в Милуоки. Обе на красных кабриолетах, взятых в аренду. Я проводил их к машинам, открыл двери и проверил багажники — все было на месте. Гостьи уехали, но что-то не давало мне покоя. Через пару минут я понял, что перепутал машины, а еще — чемоданы. © Nwrecked / Reddit
- Я работал в телекоммуникационной компании, и однажды наш СEO приехал на объект, чтобы посмотреть на новый центр оптоволоконной связи. Ходил, осматривался, обсуждал детали с инженерами и случайно наступил на кабель. Тот самый, который передавал четверть всего трафика страны. Связь начала сбоить, потом рухнула окончательно. В течение 18 часов у всей страны были проблемы с выходом в сеть. Пострадали от этого 10 миллионов человек. © msc1 / Reddit
Мощный оптоволоконный кабель, который просто лежал na полу и повредился от наступания ногой?
Простите, не поверю)
- Я работал на ТВ-шоу, которое транслировалось на весь мир. Однажды мне привезли пять кассет с очень сложных съемок (с участием вертолета!). И я их потерял. Пришлось заново организовывать съемки эпизода, что влетело компании в копеечку. Но как же все офигели, когда оригинальные кассеты нашлись... Сразу после того как закончились дополнительные съемки. © ayothrowawayo / Reddit
- За неделю до новогодних праздников наш генеральный директор разослал письмо всем отделам: «Вы отлично поработали в этом году, и мы даем вам дополнительную неделю выходных». Проблема в том, что сообщение предназначалось только для одного топ-отдела. Руководство не растерялось. Они просто «подарили» всем сотрудникам по дополнительный неделе оплачиваемого отпуска в новом году, чтобы не «разжигать бунт». © d****melgibs0n / Reddit
- Я работал с почтовыми аккаунтами в компании. Все шло своим чередом, пока одна случайная команда не запустила удаление всех учетных записей организации. Осознав, что произошло, я тут же попытался остановить процесс, но было поздно — три четверти ящиков исчезли, включая аккаунты обоих владельцев. Это был день, который я не забуду никогда. © Unknown author / Reddit
- Работал в пекарне и расписывал торты. Один клиент заказал две штуки. Забрать их он должен был на следующее утро. Я все сделал и убрал их в холодильник. Вот только вот кое-что я не учел... Утром я открыл холодильник и увидел, что один из тортов растекся по полкам. Он был из мороженого. © Winter_Soil_3857 / Reddit
- Первый день стажировки на складе, ночная смена, начальства нет. Обучаюсь, знакомлюсь с коллективом. Сидим с оператором, отпускаем водителей. Вдруг в окошке появляется мужчина в очках и шапке: «Как дела? О, у нас пополнение в коллективе!» Спрашиваю фамилию, он замялся, но назвал. Проверяю список: «Тебя нет в ведомости, сейчас закончим отгрузку и примем». Он еще больше офигел, но спорить не стал и ушел. Так до утра я его и не видела. Утром захожу в отдел кадров, там женщина разговаривает с коллегой. Говорю: «Мне нужно оформиться. Давайте я сначала решу рабочие вопросы, а потом вы продолжите?» Женщина тоже растерялась, но список документов дала. Позже в курилке ко мне подходят двое — тот самый мужчина и женщина из отдела кадров. Увидели меня и начинают смеяться. «Давайте знакомиться, — говорит он. — Я генеральный директор, а это руководитель филиала». Я начинаю лопотать извинения, а они ржут: «Все вы, ревизоры, одинаковые. Это призвание, потому и взяли тебя». © LediBag / Pikabu
- Работал администратором в одном заведении, и иногда приходилось выходить на ночные смены в бар. Стою, натираю бокалы, складываю под стойку. Стаканов море, особенно «олд фэшн», которые ставили в стопки по четыре (да, так не делают, но «так заведено»). Кладу очередную стопку... и что-то идет не так. То ли поставил криво, то ли зацепил — и начинается эффект домино. На полу разлетаются 25-27 стаканов. Хорошо, что инвентаризация была недавно — пошел на склад, взял новые и просто поставил на место. А через пару дней уволился. О разбитых стаканах не жалею. Да и на деньги меня там и без этого кинули знатно. © BurnBody / Pikabu
- На 1 курсе решила подработать — стипендии не хватало. Устроилась санитаркой в операционную. Лето, теплый вечер, музыка с танцплощадки в парке под окнами... А я должна пахать. Решила схитрить! Сыграла спектакль: «Ой, живот! Не могу работать...». Думала, отпустят — и бегом на танцы! Но старшая медсестра не впечатлилась. Дала таблетку, уложила на диван и сказала: «Лежи, пока нет операций». Вот тогда до меня и дошло: на работе такие номера не прокатят. С тех пор я никогда не прогуливала и не опаздывала. Урок усвоила на всю жизнь. © Луна Норд / Яндекс.Дзен
Бонус
«Хотела поставить коробки по центру, но что-то пошло не так. Задела те, которые были с краю, а они повисли на балке»
Комментарии
В истории про бургерную осталось непонятным, зачем было выкидывать заказ в мусорку. Ну, не приехала клиентка вовремя - и что? Можно отдать кому-то нуждающемуся, например. Выбрасывать-то зачем?
По работе мне иногда надо делать чертежи для одной силовой структуры, у нас с ними совместный проект уже несколько лет.
Они мне присылают описание и фото очередного столба для подвески камер, каждый объект имеет свой семизначный код, состоящий из текущей даты + цифра от 0 до 9.
И вот 31.01 у них был крупный инспекционный выезд нна юг страны, объектов там набралось около 20.
Номера для 31 января кончились, а дата 1 февраля была уже зарезервирована для выезда нна север...
Силовики почесали репу и сказали - "а и фиг с календарем, пиши остаток нна 32 января!" 😎😉😏
Учитывая то, что живем мы в 5785 году, я даже не удивилась)