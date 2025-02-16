12+ историй историй о рабочих неудачах, которые стали офисными легендами

По работе мне иногда надо делать чертежи для одной силовой структуры, у нас с ними совместный проект уже несколько лет.

Они мне присылают описание и фото очередного столба для подвески камер, каждый объект имеет свой семизначный код, состоящий из текущей даты + цифра от 0 до 9.

И вот 31.01 у них был крупный инспекционный выезд нна юг страны, объектов там набралось около 20.

Номера для 31 января кончились, а дата 1 февраля была уже зарезервирована для выезда нна север...

Силовики почесали репу и сказали - "а и фиг с календарем, пиши остаток нна 32 января!" 😎😉😏

Учитывая то, что живем мы в 5785 году, я даже не удивилась)