Про айтишника с молоком, блин, представляю, что подумал айтишник об этой недалёкой особе: во первых, молока в кофе хочется горячего долить, во вторых, с пенкой. У нас в кофемашине есть функция долива молока - самая часто используемая функция.
15+ смешных ситуаций на работе, в которых каждый узнает себя
Народное творчество
1 час назад
Порой среди обыденности и привычных сценариев возникает что-то необычное. Например, партнеры вдруг предлагают неожиданные варианты сотрудничества, коллеги удивляют своими нестандартными решениями, а соседний отдел демонстрирует феноменальную забывчивость, потеряв ключи от офиса.
- Захожу в буфет на работе, стоит айтишник, ковыряет кофемашину. Говорит: «Тут только капучино, да латте в режимах, как мне просто молока-то налить?» Смотрю, он правда всерьез озадачен. Не отводя взгляд беру пакет молока и наливаю. Говорю: «Хватит?»
Вы бы видели эти глаза. © woodich / Pikabu
- Сегодня на работе договариваемся о времени и месте встречи. В назначенный час происходит такой диалог:
— Не могу вас найти.
— Вышли в город со станции метро «Ленинский проспект»?
— Да.
— Второй выход?
— Да. Вижу улицу Новаторов.
— Да, странно.
— А вы в каком городе?
— В Москве.
— А я в Питере. © alIumette / Twitter
- Только что наблюдала, как наличие котика превратило человека, который орет: «Гена, черт тебя дери, я же еще вчера сказал тебе договориться с новым поставщиком!» в человека, который говорит: «У-тю-тю, кто это тут у нас такой пушистенький? Кто тут такой хороший?»
- Работаю в управляющей компании, разные бывают заявки от собственников. За утро есть лидирующая по неадекватности. Звонок:
— Здравствуйте, управляющая компания, я вас слушаю.
— Здравствуйте, мне нужна люлька!
— Извините?
— Я живу на 5-м этаже, он последний. В окне вижу макушку дерева, а на нем пожелтевшие листья. Мне не нравится этот вид из окна! Вызовите мастеров, чтобы они спилили эти листья.
— Спилили листья?
— Именно! Жду.
И положила трубку. © Manunya777 / Pikabu
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- Проектный институт, сотрудники жалуются на шум от кондиционера (внешний блок на улице), так как «невозможно работать», вибрацию пола и прочие адские условия труда. Приходим замерять шум и уровень вибрации. Лето, на улице 25 °C, кондиционер пыхтит на 20 °C, окна настежь открыты.
Говорю, мол, закрывайте окна, вы охлаждаете улицу. Отвечают, что им не хватает воздуха. Закрываем окна — шума нет. Замеряйте, говорят, с открытыми окнами! Специалист отвечает, что так нельзя: источник внешний, надо закрывать. Измеряем вибрацию на столах — вибрации нет. Ушли. Проектировщики опять открыли окна и ругаются на условия труда. © Goganegoga / Pikabu
- На совещании залетает бухгалтерша: «В коридоре пахнет газом!» Директор в газовую позвонил, я тревогу врубил. Тут появляется специалист по охране труда: «А что случилось?» Я: «Утечка газа!» А он выдает: «Так у нас же нет газа. И не было никогда».
Мы с директором как друг на друга ошарашенно посмотрели: «Но запах то есть!»
«Это у меня контейнеры от еды за месяц накопились, вот, решил их помыть». © Unknown author / Pikabu
- Со слов коллеги. Заходит к ним сотрудник из другого кабинета поболтать. В это время где-то надрывно звонит телефон, минут 5 не унимаясь. Сотрудника это бесит, и он выдает: «Что там за придурок такой сидит и от стула оторваться не может, трубку поднять? Совсем обнаглели!» Потом, опомнившись: «Ой, это случайно не у меня в кабинете звонит?», и убегает. © Slavenski / Pikabu
- Знаете, что для меня самое напряжное в работе препода?
— Здрасте.
— Здрасте.
— Здрасте.
— Здрасте.
— Здрасте.
— Здрасте.
— Здрасте.
— Здрасте.
Из самых неожиданных мест в том числе. © sitovskaya / Twitter
К "здрасьте"... А вечером после работы:
-До свидания.
-До свидания.
-До свидания.
-До свидания.
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- Работаю в техотделе мелкого интернет-провайдера. Звонит начальница отдела продаж, говорит, мол, почините вентилятор в вытяжке у нас в офисе, девушки жалуются, что не работает. Приехал. Где, спрашиваю. Отвечают, что на кухне. Подхожу: вентилятор шумит, воздух задувает, все окей, в общем. Начальнице так и говорю. Она отправляет девушку, которая заметила поломку, посмотреть. Та подходит, смотрит и говорит:
— Так он же не работает.
— Как так?
— Ну не видно же, как крутится.
Выключаю вентилятор — он останавливается, лопасти становится видно. Включаю вновь — они исчезают. Больше ничего разъяснять не пришлось. © irgups13 / Pikabu
- На работе грузчики прокладочный материал называют прокладками. Вы бы видели картину, когда этот материал заканчивается. Толпа мужиков в панике бегает и орет: «Где прокладки?! Нам срочно нужны прокладки!» © ol_fa_sol / Twitter
- Из рабочей переписки: «Еще раз обстоятельно пообщался с пользователем. Пришли к выводу, что функционал уже работает именно так, как нужно пользователю, просто он это не сразу понял. После нашей беседы пользователь считает имеющийся функционал удобным и полноценным. Задачу закрываю». Умение убеждать — 101 из 100. © Anadomiel / Pikabu
- Зашел я как-то в бухгалтерию нашего мощного предприятия. Послеобеденная обстановка, неспешный разговор между финансовым директором (мужчина), менеджером (мужчина) и бухгалтером (девушка по имени Жанна).
Я (мужчина) падаю в кресло и прикрываю глаза. Тут же хлопает дверь: входит клиент. Он смотрит на нас, мы на него. Ждем. Клиент окидывает присутствующих взглядом и спрашивает: «Кто из вас Жанна?»
Немая сцена. © expositor / Pikabu
- Вышла сегодня на работу из отпуска. Потянулись сочувствующие и даже «соболезнующие». Ближе к обеду подходит одна из подчиненных, начальник коммерческого отдела.
Она: «Ты меня пару дней по утрам часов до 10 не теряй, задерживаться буду».
Я: «Не вопрос. Главное, не забыть».
Смеемся. Тут, думаю, дай уточню, может, что-то случилось.
Она: «Да нет, все окей. Я просто в отпуске». © LiMaOl / Pikabu
- Была на приеме у гинеколога. В клинике, похоже, не в курсе, что отопительный сезон начался еще на прошлой неделе. Устроившись на кресле, говорю врачу: «Холодно у вас».
Врач: «Отопление не дали, я так мерзну тут, что руки холодные. Только от пациентов и греюсь». © MayaFake / Pikabu
- Была свидетелем того, как охранник в супермаркете набросился на алкаша с криком: «А ну верни!» Тот все отрицал. Тогда не растерявшийся охранник расстегнул штаны подозреваемого и вытащил бутылку водки, будто кролика из шляпы. Для охраны Третьяковской галереи нужно нанимать дядю Петю из магазина. © M_o_z_z_i_ / Twitter
- Работаю в сотовом отделе. Женщина купила зарядное устройство. Через два дня приносит: «Девушка, оно бракованное — не поет». Я: «Так оно вообще-то и не должно». И тут выясняется, что у этой тетки есть колонка, которая заряжается таким блоком питания. И вот колонка перестала заряжаться и соответственно петь. Она решила, что проблема именно в блоке. Ни в розетке, ни в кабеле, ни в аккумуляторе, а именно в блоке питания. © Deleted User / Adme
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Внимание: в марте 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
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