15+ барахольщиков, у которых на крутые находки глаз наметан

Одни не любят бэушные вещи и обходят барахолки стороной, другие, напротив, буквально жить без них не могут и являются завсегдатаями таких магазинов. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которых как магнитом тянет туда, где можно за бесценок найти настоящее сокровище.

«Этот викторианский браслет я нашла в комиссионном магазине»

Как вы определили эпоху? © NotRelevantNotSp / Reddit

Я просто взяла и хорошенько ее изучила. Вы можете датировать предметы по застежкам, звеньям, иногда по зубчатой ​​закрепке камней, порой на них даже нанесено название компании или логотип. © Radiantlyred / Reddit

«Зашла в местный комиссионный магазин за тканью и увидела там эту потрясающую штуку! Конечно, она отправилась со мной домой!»

«Моя дочь нашла этот комплект винтажного нижнего белья „Виктория Сикрет“. На нем были бирки 1982 года, он совершенно новый»

«Нашел этот золотой брелок на барахолке и заплатил за него $1»

«Всего $3 за эту прелесть»

«Нашел этого маленького пингвиненка в коробке детских игрушек. Оказывается, он стоит больше $300»

«Купил за $15 массивный янтарный кулон и красивую серебряную цепочку для него»

«Отличная находка — фотоаппарат Nikon»

«Мой муж — художник смешанной техники, и ему хотелось поработать над чем-то необычным. Он нашел это за $10 долларов, и оно в очень хорошем состоянии»

«Кошелек для монет Луи Виттон в форме сердца за $14,99»

«Карманные часы 1899 года. На распродаже отдавали за $3,49»

«Моя самая лучшая находка, жена была в восторге»

Надпись на кружке: «Ты мое национальное достояние»

«Находка за $4»

«Наш „новый“ обеденный набор!»

«Купили классную лампу в виде ананаса за $4»

«Я не могла поверить своим глазам, когда увидела ее всего за $10»

«Кресло-качалка моей мечты»

«Купил этот запертый кейс за $4,99 вот с таким секретом внутри»