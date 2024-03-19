15+ барахольщиков, у которых на крутые находки глаз наметан
Народное творчество
33 минуты назад
Одни не любят бэушные вещи и обходят барахолки стороной, другие, напротив, буквально жить без них не могут и являются завсегдатаями таких магазинов. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которых как магнитом тянет туда, где можно за бесценок найти настоящее сокровище.
«Этот викторианский браслет я нашла в комиссионном магазине»
- Как вы определили эпоху? © NotRelevantNotSp / Reddit
- Я просто взяла и хорошенько ее изучила. Вы можете датировать предметы по застежкам, звеньям, иногда по зубчатой закрепке камней, порой на них даже нанесено название компании или логотип. © Radiantlyred / Reddit
«Зашла в местный комиссионный магазин за тканью и увидела там эту потрясающую штуку! Конечно, она отправилась со мной домой!»
«Моя дочь нашла этот комплект винтажного нижнего белья „Виктория Сикрет“. На нем были бирки 1982 года, он совершенно новый»
«Нашел этот золотой брелок на барахолке и заплатил за него $1»
«Всего $3 за эту прелесть»
«Нашел этого маленького пингвиненка в коробке детских игрушек. Оказывается, он стоит больше $300»
«Купил за $15 массивный янтарный кулон и красивую серебряную цепочку для него»
«Отличная находка — фотоаппарат Nikon»
«Мой муж — художник смешанной техники, и ему хотелось поработать над чем-то необычным. Он нашел это за $10 долларов, и оно в очень хорошем состоянии»
«Кошелек для монет Луи Виттон в форме сердца за $14,99»
«Карманные часы 1899 года. На распродаже отдавали за $3,49»
«Моя самая лучшая находка, жена была в восторге»
Надпись на кружке: «Ты мое национальное достояние»
- Это великолепно. © breesha03 / Reddit
«Находка за $4»
«Наш „новый“ обеденный набор!»
«Купили классную лампу в виде ананаса за $4»
«Я не могла поверить своим глазам, когда увидела ее всего за $10»
«Кресло-качалка моей мечты»
«Купил этот запертый кейс за $4,99 вот с таким секретом внутри»
Находить антиквариат и драгоценности в комиссионных магазинах — это настоящее мастерство, которое оттачивается годами. У заядлых барахольщиков на всякие диковинки глаз наметан: они в раз могут отличить дорогую вещь от дешевого барахла.
Фото на превью Radiantlyred / Reddit
Комментарии
Уведомления
Кресло качалка и обеденный стол со стульями - ыыыы!
Лампа в форме ананаса - сам "ананас" - вах! А вот абажур как кошка драла.
-
-
Ответить
Похожее
15+ хозяев, которые были готовы ко всему, но питомцы все равно смогли поразить их в самое сердце
Животные
1 год назад
17 человек, которые пытались удивить близких крутым подарком, но все пошло не по плану
Народное творчество
4 часа назад
15+ человек, чьи руки настолько очумелые, что любого доведут до смеха
Народное творчество
5 месяцев назад
14 историй о детках, которые пару нервных клеток-то точно подпортили
Семья
5 месяцев назад
19 человек, которые в семейной жизни прошли огонь, воду и медные трубы
Семья
1 год назад
10 признаков того, что с этим работодателем каши не сваришь
Народное творчество
1 год назад
Отношения: ожидания и реальность
Семья
1 год назад
15+ человек, которым просто неприлично повезло
Народное творчество
3 месяца назад
14 каверзных историй от бедняг, которые ломают голову над тем, правильно ли они поступили
Народное творчество
1 месяц назад
10 уроков жизни, которые мы понимаем, только набив собственные шишки
Психология
1 год назад
18 непосредственных мам, у которых лучше не вставать на пути
Народное творчество
2 года назад
20+ доказательств того, что зима — это не только шапки и перчатки, но и чудеса на каждом шагу
Народное творчество
1 месяц назад