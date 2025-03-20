14 человек, в чьей жизни сложился любовный треугольник

Появление в отношениях третьего лишнего не предвещает ничего хорошего - это почти всегда означает, что они подошли к концу. Но и в таких ситуациях находится немало комичного. И даже если ничего такого нет, то все равно остается вера в то, что тот, кому изменили, обязательно вылечит свое разбитое сердце и встретит настоящую любовь. Почитайте эти истории - в них есть и печаль, и юмор, и, конечно, надежда. А в конце статьи ваш ждет бонус - комичная история про подозрение в измене.