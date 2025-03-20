В чем сакральный смысл приводить любовницу к себе домой na общий праздник? Типа нестерпимо важно поздравить с 8 марта? Такая блевотня
14 человек, в чьей жизни сложился любовный треугольник
Появление в отношениях третьего лишнего не предвещает ничего хорошего - это почти всегда означает, что они подошли к концу. Но и в таких ситуациях находится немало комичного. И даже если ничего такого нет, то все равно остается вера в то, что тот, кому изменили, обязательно вылечит свое разбитое сердце и встретит настоящую любовь. Почитайте эти истории - в них есть и печаль, и юмор, и, конечно, надежда. А в конце статьи ваш ждет бонус - комичная история про подозрение в измене.
- Была нелепая история с первым мужем и его любовницей. Он додумался привести ее к нам домой на 8 марта, представив коллегой. Еще одного сотрудника прихватил для отвода глаз, типа это ее кавалер. И она такая заявляет мне, что все мужчины изменяют. Я, наивная, возразила, что не надо всех под одну гребенку, есть же нормальные. В итоге она вывалила на меня всю правду, где и как у нее с моим супругом вспыхнула страсть. © Fishe4ca / Pikabu
- Мы с женой должны были вместе пообедать, но она позвонила и сказала, что не сможет, потому что занята на работе. Подъезжаю к кафе, где мы должны были обедать, и вижу милую сцену: она сидит с коллегой, они держатся за руки и кормят друг друга. Я им посигналил. Жена в шоке отдернула руку, но было уже поздно. © mikillbeorn / Reddit
- Зарекалась быть любовницей. Но в итоге я - любовница уже несколько лет. Встречаемся у него. Чувствую, что дно уже близко. Ведь сегодня я закричала ему из ванной: "Я возьму у твоей жены крем! Не знаешь, где она его покупала?" © Подслушано / Ideer
- С женой разводимся из-за ее измены. Я бы простил ее, если бы не то, как она преподнесла ситуацию. По ее словам, она изменила, потому что ей из "надежных источников" стало известно, что ей изменяю я, и она так мне отомстила. © Подслушано / Ideer
- Сестра моей подруги завела отношения с женатым мужчиной, у которого двое детей. Когда мы с подругой услышали это, то пытались вправить ей мозги, объясняя, что женатый мужик с детьми - не лучший вариант, и если он изменил жене, то и ей изменит. Но нет, у нее розовые мечты: «Вот он сейчас разведется, у него своя фирма, он мне машину подарит». Прошел год. Встречаемся на дне рождения. Эта горе-любовница рассказывает: жена-то ушла, но забрала свою долю в бизнесе и уехала за границу, а детей с бывшим оставила. А любовница стала нянькой: отвези-привези, поесть приготовь. Спустя полгода мужик снова сошелся с женой и выгнал несостоявшуюся хозяйку на мороз. © ArkhamFox / Pikabu
- Однажды вечером я пришла домой с работы и заметила, что на кровати нет постельного белья, а жалюзи опущены. У меня возникло шестое чувство, что что-то не так, хотя мне объяснили, что кошку стошнило на кровать. Я встала рано утром следующего дня, увидела заряжающийся телефон и заглянула в него, хотя я никогда раньше этого не делала. Я нашла переписку, которая подтвердила все мои подозрения. Последнее их свидание состоялось как раз накануне, когда я была на работе. Я ничего не сказала, но нашла новое жилье, собрала все свои вещи и съехала. Я отказалась слушать мольбы о втором шансе. Нет, нет и еще раз нет! © Linux4ever_Leo / Reddit
- У меня с мужем все было хорошо, никаких измен, все на доверии и любви. Но решила проверить: а не изменит ли он мне, если к нему подкатит красивая женщина? Договорилась с коллегой, чтобы мужа проверить. А он взял и изменил. То есть я сама подтолкнула его, чем он и воспользовался. А не подтолкнула бы, может, и жили бы всю жизнь душа в душу. Как отмотать время назад? © Подслушано / Ideer
Это что за добросовестная коллега?😁 До конца пошла. Какова приверженность делу разоблачения.
Какие-то все трое странные
- Получил сообщение от какой-то дамы, которая сказала, что моя невеста — разлучница. Оказывается, невеста изменяла мне с мужем этой женщины. К счастью, это произошло за пару дней до нашей свадьбы, а не после. Свадьбы не было. © je_ff / Reddit
- Однажды вечером, когда моей девушки не было дома, я позвонил ее лучшей подруге, чтобы посоветоваться, какой сюрприз сделать на предстоящий день рождения девушки. Когда моя девушка вернулась домой, она сказала, что отлично провела время с той самой подругой, с которой я разговаривал. Я точно знал, что они были не вместе. © Flipflops365 / Reddit
- Я услышал, как она разговаривала с кем-то по телефону, говоря, что живет с подругой. А жила-то со мной. Когда я спросил ее об этом, она сказала, что я, вероятно, неправильно ее расслышал. Пару недель спустя она оставила свой телефон экраном вверх на столе, и я увидел откровенное сообщение. Все я правильно расслышал. © ImInJeopardy / Reddit
- Узнала, что мой мужчина, с которым встречалась 5 лет, изменяет мне с 20-летней продавщицей из местного магазина. Мы с ним прошли через многое, но он решил, что любовница стоит того, чтобы все потерять. Спалился, когда при мне стал писать сообщение в телефоне. Я без задней мысли спросила, кому пишет. Он занервничал, убрал телефон, вышел, потом вернулся, начал показывать, что ничего нет. Конечно, нет, ты же все поудалял только что. Женщин в его окружении немного, так что я ей написала напрямую — она созналась. Было забавно наблюдать за тем, как он пытается убедить меня в том, что я параноик, когда мне параллельно приходят от нее сообщения со всеми подробностями. Я всегда говорила: в любовники надо брать человека надежного! © fsdnovddg / Pikabu
- Моя теперь уже бывшая жена начала задерживаться допоздна и не говорила мне, куда уходит. Однажды она оставила свой ноутбук открытым, и я увидел там переписку с одним из ее бывших. Она даже написала ему, что я доверяю ей настолько, что никогда не буду ее проверять. Он был женат и удалял их переписки, чтобы скрыть их от жены. Я отправил его жене их копию. © tri_it / Reddit
- Полгода назад сошлась с мужчиной, официально разведен. И начались качели. Он со мной похорошел, постройнел. И, как оказалось, стал нужен бывшей жене. Он мне рассказывал, как плохо ему было в браке: постоянные скандалы и упреки, и что покой и уют со мной он ни на что не променяет. В итоге неделю назад сказал, что со мной он не получает таких эмоций, как с бывшей женой при ссорах. Ну я, конечно, тарелку для приличия разбила, но поняла, что не мое, разошлись. Не хочу никаких треугольников! © sunshines / Pikabu
- Спрашивала мужа: "Ты меня больше не любишь?" "Люблю". "Что случилось?" "Ничего". О его измене и жизни на две семьи я узнала только тогда, когда у него уже дочка родилась, и ей исполнился год! И то сам бы никогда не признался, это я его к стенке приперла. Теперь у меня есть любимый и любящий муж. С первым прожила 20 лет (последние 10 плохо), со вторым - 12 уже, и просто не нарадуюсь. Заботливый, щедрый и добрый! © iFa247 / Pikabu
Бонус
- Пока мой мужчина был в душе, я уронила телефон за кровать и полезла за ним. И увидела чужой лифчик. Размерчик ого-го! Прежде чем закатить скандал, решила достать доказательство его неверности из-под кровати. В итоге достала его же кепку. Козырек выглядел как лифчик, и при плохом освещении я увидела то, что увидела. Вместо скандала мужчина получил рыдающую от смеха меня. Чувствовала себя очень глупо, ведь он за пару лет не дал даже повода заподозрить его в измене! © GelbeEule / Pikabu
А вот и еще несколько историй о том, какими непростыми бывают отношения:
Комментарии
Про лифчик - кепку насмешили, повеселилась от души. А вообще дай бог чтобы всякие подозрения в измене заканчивались так же неожиданно, счастливо и смешно
Ну ладно, никто не застрахован оказаться по обе стороны баррикад.
Но... тебе изменяют просто во все дыры и чуть не со всеми подряд, а ты сидишь и сопли жуешь "Он\а меня любить!!!". Тьфу. Не жалко, когда прощают и получают по-новой.